От второй «Дюны» до чемпионата Европы по футболу: все главные события 2024 года в одном месте

Нечего смотреть? А вот и не правда! Поприветствуйте самый полезный и упитанный материал Кинопоиска этого года. Мы избавили вас от необходимости дрейфовать по разным уголкам интернета в поисках дат самых ожидаемых премьер и событий. Теперь они бережно и с любовью упакованы в нашем внушительном календаре. Тут и стриминговые новинки, и книги, и фестивали, и спортивные турниры, и важные российские релизы.

Произведения, точные даты выхода которых пока неизвестны, идут в начале месяца или сезона. Мы будем обновлять этот календарь ежемесячно. Названия фильмов и сериалов ведут на их страницы в базе Кинопоиска — переходите по ссылкам и жмите «Буду смотреть». Ссылки на именах авторов книг ведут на их страницы в Букмейте.

1-е полугодие

Крис Краус. «Пришельцы и анорексия»

Книга

Героями второго после «I Love Dick» романа писательницы Крис Краус стали «философ грусти» Симона Вейль, полузабытый художник Пол Тек, партизанка Ульрика Майнхоф и сама Краус, переживающая провал своего первого и единственного полнометражного фильма.

Алиса Осипян. «Թռչուն | Птица»

Книга

Автофикшен-роман Алисы Осипян о блокаде Еревана. Разговоры о смерти, вражде, страхе перемежаются с размышлениями героини о своем месте в мире и ее праве говорить о других.

Вера Богданова. «Семь способов засолки душ»

Книга

Оригинальный сериал Букмейта от финалистки премии «Национальный бестселлер» — триллер с элементами хоррора и мистики в духе «Настоящего детектива». Действие происходит в Алтайском крае, где пропадают девушки.

Ольга Птицева. «Двести третий день зимы»

Книга

Главная героиня нового романа-антиутопии Ольги Птицевой живет в стране, где объявили вечную зиму. Двести дней идет снег, еду выдают по карточкам, а несогласных отправляют в морозильную камеру.

Февраль

«Внутри убийцы»

Книга

Новый роман лауреата Букеровской премии. Книга соединяет историю и фантазию, но повествует о власти, справедливости и угнетении в современном мире. Главная героиня, десятилетняя девочка, по велению богини создает утопическую империю, но терпит крах.

15–25 февраля

Берлинский кинофестиваль

Фестиваль

Один из трех престижнейших кинофестивалей (вместе с Каннским и Венецианским). Берлинале ориентирован на прогрессивный геополитический кинематограф. В прошлом году главную награду присудили фильму «На Адаманте» про будни уникального социального центра для людей с ментальными особенностями.

16 февраля

Wink, сериал

Рубеж 1980-х и 1990-х, Берлин. Вот-вот падет Стена, разделяющая ФРГ и ГДР. На фоне мировых потрясений советский разведчик (Александр Горбатов) вовлекается в борьбу с иностранными спецслужбами ради секретных документов Штази. Сериал снял Сергей Попов («Мосгаз»).

18 февраля

BAFTA

Премия

Британский аналог премии «Оскар». Награды выдаются Академией кино и телевизионных искусств с 1949 года. Десять из последних 23 победителей BAFTA впоследствии взяли «Оскар» за лучший фильм.

20 февраля

Digital, фильм

Фильм о холокосте от режиссера Джонатана Глейзера («Побудь в моей шкуре»). События разворачиваются в поместье коменданта Освенцима. Все страдания узников оказываются за кадром; самое ужасное здесь — идиллический быт семьи, которая игнорирует насилие вокруг. У картины пять номинаций на «Оскар».

21 февраля

Книга

Фантастический книжный сериал Алексея Сальникова о людях и драконах. Константин Константинович Константинов скучает на бумажной работе в органах госбезопасности. Внезапно он получает важное задание — доставить драконью девочку Когнату в драконью империю. Константин — ветеран боевых действий, юная дракониха — аристократка. Их встреча может изменить как мир людей, так и мир драконов, только об этом пока что никто не подозревает.

Disney+, сериал

Последний сезон анимационного сериала про взбунтовавшихся клонов, которые работают наемниками и скрываются от Империи. Создатель шоу Дэйв Филони недавно стал креативным директором Lucasfilm, так что финал может быть крайне амбициозным.

22 февраля

Кинопоиск, сериал

Детективный триллер Владимира Мирзоева («Топи»), основанный на одноименном бестселлере Майка Омера. В центре сюжета — профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова) и следователь Тимофей Волох (Тихон Жизневский), которые вынуждены объединиться, чтобы найти орудующего в Петербурге душителя.

Российский прокат

Дешевый хоррор по мотивам историй Алана Милна год назад собрал 5 млн долларов при бюджете в 100 тысяч. Это стало возможным потому, что авторские права на книги про Винни Пуха перестали принадлежать Disney. Сиквел стоит в 10 раз дороже, в нем в три раза больше жестоких убийств, а среди новых героев — Тигра и Сова.

Российский прокат

Пронзительная драма Антона Коломееца (сценарист сериала «Чики»), получившая в 2023 году приз за лучший фильм на фестивале «Выборг». В центре сюжета — соцработница (Елена Яковлева), переживающая экзистенциальный кризис.

Netflix, сериал

Ремейк одноименного мультсериала про мальчика Аанга, который может управлять всеми четырьмя стихиями. В отличие от неудачной адаптации М. Найта Шьямалана, в новом шоу аутентичный кастинг и качественные визуальные эффекты. Но есть и повод беспокоиться: создатели оригинальной «Легенды об Аанге», которые изначально работали над проектом, уступили кресло шоураннера Альберту Киму («Пантеон»).

Premier, сериал

Пародийная экшен-комедия Евгения Шелякина («Хеппи-энд»). Проштрафившийся спецагент (Денис Шведов) устраивается в контору, которая отлавливает преступников со сверхспособностями, сбежавших из лабораторий КГБ. Вместе с напарником (Роман Курцын) он начинает охоту на суперзлодеев.

24 февраля

Зарубежный прокат

Пока Джоэл Коэн снимает пафосные адаптации «Макбета», его брат Итан продолжает рассказывать хулиганские авантюрные истории. «Красотки в бегах» — комедия про девушек, которые переходят дорогу преступникам. Соавтором выступила монтажер «Большого Лебовски» и супруга режиссера — Триша Кук. А главные роли исполнили Маргарет Куолли («Однажды в… Голливуде»), Джеральдин Вишванатан («Чудотворцы») и Педро Паскаль («Одни из нас»).

25 февраля

AMC, сериал

Спин-офф «Ходячих мертвецов» о том, как Мишонн (Данай Гурира) ищет Рика Граймса (Эндрю Линкольн) по всей стране. У руля ветераны франшизы Грег Никотеро и Скотт М. Гимпл. Создатели описывают сериал как историю любви, герои которой разделены колоссальным расстоянием.

27 февраля

FX, сериал

Экранизация одноименного исторического романа Джеймса Клавелла о Японии эпохи междоусобных войн. В центре эпического сюжета — англичанин Джон Блэкторн (Космо Джарвис). Он становится пленником, но быстро пробивается на вершины власти.

Digital, фильм

Героиню Эммы Стоун возвращает к жизни талантливый ученый (Уиллем Дефо). Но для этого ему приходится пересадить пациентке мозг ее нерожденного ребенка. Победитель Венецианского кинофестиваля и один из главных фаворитов «Оскара»!

29 февраля

Российский прокат

Из-за большой разницы в возрасте союз героев Джулианны Мур и Чарльза Мелтона был в центре скандала. Спустя 20 лет все поутихло, и пара готовится отправить детей в колледж. К ним приезжает кинозвезда (Натали Портман), которая снимается в фильме о жизни пары. Самый смешной фильм Тодда Хейнса («Кэрол»).

Российский прокат

Минималистичная мелодрама А24 про двух разлученных корейских друзей. Девочка Нора (Грета Ли) уехала в Канаду и почти забыла свои корни, а мальчик Хэ Сон (Тео Ю) остался на родине. Они встречаются спустя 20 лет в Нью-Йорке. У картины Селин Сон две номинации на «Оскар» — за лучший фильм и сценарий.

Final Fantasy VII Rebirth

Игра; PlayStation 5

Продолжение ремейка культовой Final Fantasy VII (1997), которую разделили на три части. Первая называлась Final Fantasy VII Remake и вышла в 2020 году, а Rebirth станет ее прямым сюжетным продолжением.

Start, сериал

Вор-рецидивист по прозвищу Артист (Юрий Стоянов) решает завязать с профессией, но сначала ему нужно добраться до тайника в своем старом доме. Для этого он наряжается в женскую одежду и устраивается нянькой к собственным внукам. Режиссер проекта — Дмитрий Грибанов, работавший со Стояновым над вторым сезоном «Вампиров средней полосы».

Вебтун «Иные»

Книги

Вебтун-версия комикса по вселенной «Иных», то есть это комикс, который листается с вертикальной прокруткой. По сюжету это приквел: вас ждут предыстории Боруха, Далии и Нойманна.

29 февраля — 8 декабря

«Формула-1»

Спорт

Главная гоночная серия планеты — с героями, неудачниками и ревом высокотехнологичных моторов.

Весна

Wink, сериал

Проект, придуманный сценаристкой «Содержанок» Анной Колчиной. Лишившись сына и родительских прав, Ольга Шилковская (Оксана Акиньшина) возвращается в юридическую практику и быстро строит карьеру на бракоразводных и семейных делах.

Март

«Дюна: Часть вторая»

1 марта

Зарубежный прокат

В продолжении «Дюны» Пол Атрейдес объединяется с фременами, чтобы отомстить убийцам семьи. К касту присоединились Флоренс Пью в роли принцессы Ирулан, Леа Сейду в роли Марго Фенринг и Остин Батлер (он сыграл антагониста Фейд-Раута). Кроме того, в картине будет больше экшен-сцен, чем в первой части. Известно, что Пол оседлает-таки огромного червя.

Netflix, фильм

Научно-фантастическая драма с Адамом Сэндлером от режиссера «Чернобыля» Йохана Ренка. Экранизация романа Ярослава Кальфара «Spaceman of Bohemia». Астронавт отправляется в одиночную исследовательскую миссию на край Солнечной системы, оставив дома беременную жену. Спустя шесть месяцев он начинает думать, что сходит с ума, а на борту его корабля появляется Янус — паукообразное существо.

1 марта — 30 апреля

Кубок Гагарина

Спорт

Главное хоккейное событие весны: лучшие команды КХЛ на протяжении двух месяцев сражаются за трофей. Звезды, пот и честный труд — самый искренний момент сезона!

3 марта

HBO, сериал

Политическая сатира Уилла Трэйси, одного из сценаристов и продюсеров «Наследников». Канцлерша (Кейт Уинслет) вымышленной европейской страны с авторитарным режимом пытается усидеть на своем месте, пока политическая ситуация вокруг резко меняется. Режиссерами выступили Стивен Фрирз («Филомена») и Джессика Хоббс («Корона»).

5 марта

Книга

Новый роман от создательницы «Вонгозеро. Эпидемия» Яны Вагнер ждали пять лет, и вот он выходит. Это герметичный триллер о людях, по непонятной причине оказавшихся запертыми под Москвой-рекой.

7 марта

Российский прокат

Экранизация русской классики от Сарика Андреасяна. В масштабной исторической мелодраме сыграют Виктор Добронравов (Онегин), Лиза Моряк (Татьяна Ларина), Татьяна Сабинова (Ольга Ларина) и Денис Прытков (Владимир Ленский). Режиссер обещает фильм в духе «Великого Гэтсби». Посмотрим.

Netflix, сериал

Сериальный спин-офф одноименной криминальной комедии Гая Ричи. Отставному солдату Эдди Холстеду (Тео Джеймс из второго сезона «Белого лотоса») неожиданно достается в наследство отцовское поместье. Прибыв на место, он узнает, что особняк идет в комплекте с подземной плантацией конопли.

8 марта

Зарубежный прокат

Панда По (Джек Блэк) берет себе в ученики лисицу Чжэнь (Аквафина). Вместе они сражаются со злой колдуньей Хамелеоном (Виола Дэвис). У серии новый режиссер — Майк Митчелл («Лего Фильм 2») — и новые идеи (подросший главный герой чаще задумывается о наставничестве и ответственности).

Netflix, фильм

Фэнтези про обманутую девушку (Милли Бобби Браун), которая выходит замуж за принца, но вскоре узнает, что царские особы собираются отдать ее в жертву дракону. Режиссер Хуан Карлос Фреснадильо до этого снял зомби-хоррор «28 недель спустя».

10 марта

«Оскар»

Премия

Главная кинопремия в мире. Продолжаем следить за противостоянием «Барбигеймера», судьбой «Маэстро», «Бедных-несчастных» и за тем, достанется ли что-то «Прошлым жизням». Ведущим в четвертый раз станет комик Джимми Киммел. Все номинанты тут.

14 марта

Российский прокат

Скучный профессор (Николас Кейдж) снится всем людям на земном шаре и быстро становится звездой. Но мгновенная слава оборачивается катастрофой: скоро мужчину начинает ненавидеть весь мир. Трагикомедия Кристоффера Боргли («Тошнит от себя») о маленьком человеке, чью жизнь уничтожили культура отмены и корпорации.

Российский прокат

Второй режиссерский проект Любови Мульменко («Дунай»). Ваня (Вадик Королёв) — молодой человек со странностями, который называет всех женщин «фрау». Все меняется, когда он знакомится с балериной Пермского театра (Лиза Янковская). Картина получила два приза — за лучший сценарий и лучшую женскую роль — на фестивале «Маяк».

20 марта

Alone in the Dark

Игра; ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Перезапуск знаковой хоррор-серии и отчасти ремейк самой первой Alone in the Dark (1992). Детективы Эмили Хартвуд и Эдвард Карнби отправляются в старый особняк, чтобы расследовать запутанное дело. Внешность и голос главным героям подарили Джоди Комер и Дэвид Харбор.

Disney+, сериал

Продолжение культового мультсериала 1990-х о приключениях мутантов. Disney после покупки Fox решила порадовать старых фанатов и снять прямой сиквел. Большинство актеров озвучки из оригинала также вернутся. В новых сериях Люди Икс будут сражаться с Боливаром Траском и Стражами.

21 марта

Российский прокат

Красочная сказка Ильи Учителя по мотивам одноименного советского мультфильма. Матрос Иван (Александр Метёлкин) влюблен в царевну Забаву (Ксения Трейстер), но Царь (Леонид Ярмольник) хочет выдать дочь замуж за богатого иностранца Поля (Андрей Бурковский). Поэтому влюбленные сбегают на волшебном летучем корабле.

Российский прокат

Элитная школа нанимает учительницу мисс Новак (Миа Васиковска). Женщина ведет курс «Осознанное питание» и объясняет детям, как жить экологично. Вскоре подростки и вовсе перестают питаться. Триллер Джессики Хауснер («Малыш Джо») с Канн едко иронизирует над левыми радикалами и новыми нравами.

Amazon Prime Video, фильм

Ремейк одноименной ленты с Патриком Суэйзи, но и дебют в кино бойца MMA Конора Макгрегора. В главной роли — Джейк Джилленхол.

Netflix, сериал

Экранизация научно-фантастического романа Лю Цысиня, в которой пришельцы пытаются помешать развитию человечества. Мировые заговоры, научные термины и философские теории сплетаются в одном сложном сюжете, а отвечают за него шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

22 марта

Dragon’s Dogma II

Игра; ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Вторая часть фэнтезийной экшен-RPG (при этом знать оригинал 2012 года совсем необязательно). Игроку предстоит выбрать класс персонажа (рыцарь, вор, маг и другие), чтобы вместе с союзниками искать приключений в огромном открытом мире. Противостоять героям будут мощные монстры вроде драконов и циклопов.

Зарубежный прокат

Новые охотники за привидениями сражаются с монстром, который угрожает заморозить всю планету. Помощь приходит от старой гвардии: Питера (Билл Мюррей), Рэя (Дэн Эйкройд) и Уинстона (Эрни Хадсон). Сын создателя франшизы Джейсон Райтман снова написал сценарий для фильма, но в режиссерском кресле на этот раз автор «Дома-монстра» Гил Кинан.

28 марта

Российский прокат

Психологический триллер с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй о темной стороне материнской любви. Экранизация бестселлера «Инстинкт матери» и ремейк одноименного французско-бельгийского фильма.

Российский прокат

Новая картина актрисы, режиссера и композитора Даши Чаруши («Марафон желаний»). Главная героиня — тридцатилетняя Вася в кризисе. Сил выбраться нет, но на помощь приходит Мальвина, воображаемая подруга из детства. В картине снялись Анастасия Ивлеева, Никита Ефремов и Марина Васильева.

29 марта

Зарубежный прокат

Конг и Годзилла объединяются в борьбе против нового монстра. А хоррор-режиссер Адам Вингард («Гость») снова дирижирует CGI-гигантами. На этот раз без Александра Скарсгарда и Милли Бобби Браун, но с Ребеккой Холл, Брайаном Тайри Генри и новичком франшизы Дэном Стивенсом.

Апрель

«Падение империи»

4 апреля

Netflix, сериал

Триллер Стивена Зеллиана («Ганнибал») по мотивам романа Патриции Хайсмит. По сюжету Рипли (Эндрю Скотт) отправляется в Италию, чтобы вернуть в США сына богатого человека, но что-то идет не по плану.

5 апреля

Зарубежный прокат

Молодая американка отправляется в Рим, чтобы посвятить себя служению Богу, но вместо этого сталкивается с тьмой. Приквел хоррор-серии «Омен». Режиссер — Аркаша Стивенсон («Легион», «Новый вишневый вкус»).

Apple TV+, сериал

Детектив с Колином Фарреллом. Главный герой — частный сыщик Джон Шугар, который ищет пропавшую внучку голливудского продюсера. Одним из режиссеров сериала стал Фернандо Мейреллиш, автор «Города Бога».

11 апреля

Российский прокат

Режиссер сай-фая «Из машины» и хоррора «Род мужской» Алекс Гарленд пробует себя в экшен-кино. По сюжету в США начинается гражданская война. Техас, Калифорния и несколько других штатов отделяются от страны. Группа журналистов оказывается между тоталитарным правительством и солдатами-сепаратистами. В фильме снялись Кирстен Данст («Человек-паук») и Кейли Спейни («Присцилла: Элвис и я»).

British Academy Games Awards

Премия

Игровая премия, вручаемая организацией BAFTA. Номинантов объявят 7 марта, но пока что в лонг-листе лидируют Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2 и Hogwarts Legacy.

12 апреля

Amazon Prime Video, сериал

Экранизация одноименной серии игр про мир после ядерной войны. Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард консультирует сценаристов и обещает фанатам каноничный сюжет. В истории три главных героя: девушка Люси, которая выбралась из убежища (Элла Пернелл), член «Братства стали» Максимус (Аарон Мотен) и охотник за головами Гуль (Уолтон Гоггинс). Проект продюсируют Лиза Джой и Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»).

14 апреля

HBO, сериал

Мужчина по прозвищу Капитан (Хоа Сюаньдэ) бежит из Вьетнама в США. На самом деле, он вьетконговский шпион. Экранизацию романа Вьет Тхань Нгуена снял в том числе режиссер «Олдбоя» Пак Чхан-ук. А Роберт Дауни-мл. сыграл сразу четырех антагонистов.

UFC 300

Спорт

Юбилейный турнир UFC — главного промоушена в мире ММА. Как новая часть «Неудержимых», только с кастом из лучших бойцов в мире.

18 апреля

Российский прокат

Фантастический блокбастер Александра Андрющенко по мотивам одноименной повести Кира Булычёва. Школьник (Марк Эйдельштейн) попадает в мир будущего и встречает там экстраординарную девушку Алису (Даша Верещагина). Вместе они будут спасать Вселенную от космических пиратов (Александр Петров и Юра Борисов). В касте также Константин Хабенский, Виктория Исакова и Фёдор Бондарчук.

Российский прокат

Драма оскароносного Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины») о жителях небольшой деревушки, которые однажды узнают, что рядом с их домом планируют построить глэмпинг, предлагающий людям комфортный побег на природу. Особый приз жюри и ФИПРЕССИ в Каннах.

19 апреля

Netflix, фильм

Воительница Кора (София Бутелла) продолжает сражаться с армией Империума. Зак Снайдер отчаянно пытается создать свои «Звездные войны» и называет сиквел «масштабным военным фильмом». Правда, обещанных насилия и жестокости по-прежнему ждать не стоит — все это будет только в R-версии боевика.

19–26 апреля

ММКФ

Фестиваль

Один из старейших кинофестивалей в мире. В 2023 году в основную конкурсную программу вошло 11 картин, в том числе две российские — «14+. Продолжение» и «Первая любовь». Также в основной программе были представлены картины из Бангладеш, Мексики, Сербии, Японии и других стран. «Золотого святого Георгия» за лучший фильм получили «Три брата» — фильм аргентинского режиссера Франсиско Папарельи.

25 апреля

Российский прокат

Основанный на реальных событиях экшен Гая Ричи. Генри Кавилл, Алан Ричсон, Алекс Петтифер, Эйса Гонсалес, Хиро Файнс Тиффин и Тиль Швайгер играют группу шпионов, которым во время Второй мировой войны поручают расстроить немецкие операции в Западной Африке. Фильм снят при участии Плюс Студии.

26 апреля

Зарубежный прокат

Новая мелодрама Луки Гуаданьино («Назови меня своим именем») про любовный треугольник. Бывшая теннисистка (Зендея) и ее муж (Майк Фейст) встречаются со старым знакомым Патриком (Джош О’Коннор) на турнире. Обещают меньше спорта, но больше голых тел, эротизма и подковерных игр.

Май

«Майор Гром: Игра»

Писательница и исследовательница Оливия Лэнг, подарившая нам «Одинокий город» и «Почему писатели пьют», на этот раз обращается к образу сада как мечте о рае на земле. Это книга о странных и утопических садах, об их создании и о том, что они могут сделать для мира, в котором мы все ищем убежище.

3 мая

Зарубежный прокат

Вольный ремейк одноименного телесериала 1980-х годов. Райан Гослинг играет опытного каскадера с поломанной психикой, которому нужно найти пропавшую кинозвезду, чтобы возродить свою карьеру. Режиссер комедийного боевика — Дэвид Литч («Быстрее пули»).

8 мая

Apple TV+, сериал

Научно-фантастический сериал по мотивам одноименного романа Блейка Крауча. Физик из Чикаго (Джоэл Эдгертон) оказывается в альтернативной вселенной. Он пытается вернуться обратно, но его новая версия хочет совершенно другого. Шоураннером стал сам писатель.

10 мая

Зарубежный прокат

Блокбастер открывает новую главу в истории франшизы. Действие фильма разворачивается спустя 300 лет после Цезаря. Обезьяны стараются построить гармоничное общество, а уцелевшие люди превратились в примитивных дикарей, обитающих на задворках.

14–25 мая

Каннский кинофестиваль

Фестиваль

Французский смотр, который не нуждается в представлении. Самые красные ковровые дорожки, самые многообещающие премьеры и самые длинные очереди на показы.

16 мая

Netflix, сериал

В центре сюжета третьего сезона — любовная линия дамского угодника Колина Бриджертона (Люк Ньютон) и скромной Пенелопы Фезерингтон (Никола Кохлан). Девушка устает ждать шагов от возлюбленного, поэтому сама строит свое будущее. Первую половину сезона можно ждать уже в мае, а вот вторую — 13 июня.

17 мая

Зарубежный прокат

Новая работа Джона Красински («Тихое место», «Офис») посвящена молодой девушке (Кэйли Флеминг), которая способна видеть воображаемых друзей, придуманных другими людьми в детстве. В ролях второго плана и на озвучке — сам режиссер, Эмили Блант, Стив Карелл, Фиби Уоллер-Бридж, Райан Рейнольдс, Мэтт Дэймон.

21 мая

Senua’s Saga: Hellblade II

Игра; ПК, Xbox Series X|S

Продолжение психологического экшен-хоррора про воительницу, которая сражается с мифическими существами и богами. Hellblade II должна стать одной из самых красивых игр года (она создается на инновационном движке Unreal Engine 5), а важной особенностью, как и в первой части, является реалистичный бинауральный звук.

22 мая

Финал Лиги Европы

Второй по статусу кубок в клубном европейском футболе. Победитель получит путевку в Лигу чемпионов и солидные призовые выплаты.

23 мая

Российский прокат

Комедия от создателей «Льда». Александр Петров сыграл двух братьев-близнецов, которые разлучились в детстве, но теперь нашли друг друга. Съемки проходили в России и Мексике. Сценарий написал Андрей Золотарёв («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Продюсер — Фёдор Бондарчук.

Российский прокат

Продолжение супергеройского блокбастера от Bubble. Во втором фильме Игорь Гром, его напарник Дмитрий Дубин и журналистка Юлия Пчёлкина пытаются одолеть злодея, который терроризирует целый город. В сиквеле также появится антагонист первой части Сергей Разумовский, который находится в психиатрической лечебнице под надзором доктора Рубинштейна. К своим ролям вернулись Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова и Сергей Горошко. Новички — Ольга Сутулова, Константин Хабенский, Матвей Лыков. В режиссерском кресле по-прежнему Олег Трофим.

24 мая

Зарубежный прокат

Самый известный рыжий кот возвращается, чтобы пуститься в уличные авантюры со своим другом, псом Оди. Главного любителя лазаньи озвучивает Крис Пратт.

Зарубежный прокат

Приквел «Безумного Макса» о юности воительницы Фуриосы. В первой части героиню играла Шарлиз Тэрон, в этой — Аня Тейлор-Джой. В режиссерском кресле снова Джордж Миллер.

Лето

HBO, сериал

Второй сезон нового фэнтези по книгам Джорджа Р. Р. Мартина расскажет о войне между Алисентой Хайтауэр (Оливия Кук) и Рейнирой Таргариен (Эмма Д´Арси). Насилия, политических интриг и драконов будет больше, а перемещений по времени — меньше.

Июнь

Чемпионата Европы по футболу — 2024

Финал Кубка России по футболу

Спорт

Битва за престижный трофей и две лучшие команды, преодолевшие непростую сетку на пути к финалу. Главный вопрос: покинет ли кубок Москву и Санкт-Петербург в этом году?

Hulu, сериал

Продолжаем следить за судьбой любимого чикагского ресторана и его шеф-повара в исполнении Джереми Аллена Уайта, лауреата премии «Эмми».

Tudum 2023

Ежегодное событие Netflix, на котором стриминг презентует самые громкие и яркие новинки ближайших месяцев.

1 июня

Финал Лиги чемпионов

Спорт

Матч года между двумя лучшими клубами Европы. Пусть и неофициально, но победитель получит статус лучшей команды планеты на целый год.

7 июня

Зарубежный прокат

Ана де Армас в роли танцовщицы-киллерши в спин-оффе «Джона Уика». Режиссер — Лен Уайзман («Другой мир»). Как и Уик, балерина стремится отомстить людям, убившим ее семью.

Зарубежный прокат

Ишана Шьямалан, дочь автора «Шестого чувства», дебютирует в режиссуре с хоррором про художницу (Дакота Фаннинг), которую преследуют таинственные существа в ирландских лесах.

14 июня

Старт чемпионата Европы — 2024

Спорт

Праздник футбола в Германии: большие стадионы, мировые звезды и лучшие сборные континента.

Зарубежный прокат

Сиквел одного из самых успешных мультфильмов Pixar. Сценарий написала Мэг ЛеФов, работавшая над первой частью. Райли становится подростком, и к команде ее эмоций присоединяется новый игрок — Тревожность.

Зарубежный прокат

Уилл Смит и Мартин Лоуренс снова сыграют детективов Лоури и Бёрнетта. Подробности сюжета пока неизвестны, но в роли главного злодея заявлен Эрик Дэйн, звезда «Анатомии страсти».

Apple TV+, сериал

Сериал о прокуроре, который становится подозреваемым в убийстве. Шоураннером стал Дэвид Э. Келли, известный по «Большой маленькой лжи».

21 июня

Зарубежный прокат

Режиссер «Мада» Джефф Николс долгие годы планировал снять фильм, вдохновленный культурой байкеров 1960-х. Проект мечты перерос в драму о мужчине (Остин Батлер), которому предстоит выбрать между преданностью местному клубу мотоциклистов и любовью к супруге (Джоди Комер).

28 июня

Зарубежный прокат

Спин-офф франшизы Джона Красински о Земле, которая оказалась во власти слепых инопланетных существ с совершенным слухом. Появление монстров застает главную героиню, Сэм (Лупита Нионго), в Нью-Йорке, куда она приехала на один день вместе с любимым котом Фродо.

2-е полугодие

Книги

Писательница из Беларуси живет в Нью-Йорке, учится искусству и работает в бутике самых дорогих свечей в мире. История о том, как героиня не может никому помочь, да и вообще никто никому помочь не может. С невероятными ситуациями и уморительными диалогами.

Hades 2

ПК, игра

Продолжение затягивающего roguelike про сражения с богами и монстрами древнегреческой мифологии. Главная героиня — богиня кошмаров Мелиноя (сестра Загрея, героя первой части), которая должна остановить титана Кроноса. Hades 2 сперва появится в раннем доступе на ПК в этом году, а полноценный релиз и консольная версия выйдут позднее (вероятно, уже в 2025-м).

Июль

«Дэдпул и Росомаха»

3 июля

Зарубежный прокат

Желтые милуны возвращаются! По сюжету у Грю появляются новые злейшие враги, и все семейство вынуждено отправиться в бега.

Netflix, фильм

Четвертая часть популярного в 1980-е годы комедийного полицейского боевика. Эдди Мёрфи снова наденет куртку детройтского полицейского Акселя Фоули. На этот раз в Калифорнию его приведут поиски похищенной дочери, а помогут в расследовании старые товарищи — местные копы (возможно, уже бывшие) Билли Роузвуд (Джадж Рейнольдс) и Джон Таггерт (Джон Эштон). Среди новых имен — Тейлор Пейдж, Кевин Бейкон и Джозеф Гордон-Левитт.

4 июля

Российский прокат

Первый за долгие годы фильм Алексея Попогребского («Коктебель»). На этот раз в жанре фэнтези. Действие происходит в мире, где живут эмеры — некто вроде энергетических вампиров. Полукровка (Иван Ивашов), сам наполовину эмер, пытается найти избранную девушку (дебют модели Симоны Куст). Главу эмеров сыграл Филипп Янковский. Вместе с Попогребским над сценарием работала Елена Ванина («Последний министр»).

14 июля

Финал Евро-2024

Спорт

Две лучшие сборные Европы выяснят, кто будет главной командой континента на ближайшие четыре года.

19 июля

Зарубежный прокат

Крупнобюджетный экшен с бюджетом в 200 млн долларов от Ли Айзека Чуна («Минари»). Две конкурирующие команды охотников за ураганами вынуждены работать вместе, чтобы попытаться предсказать, а возможно, и покорить, бушующую стихию, однако природа оказывается сильнее, и теперь герои вынуждены прилагать все свои усилия, чтобы просто уцелеть.

25 июля

Российский прокат

Неспешный детективный триллер от любимца жанровых гиков Оза Перкинса («Февраль», «Гретель и Гензель»). Майка Монро играет следовательницу, а Николас Кейдж — маньяка. Тизер напоминает одновременно «Зодиак» Дэвида Финчера и сатанинский хоррор.

25–28 июля

Comic-Con в Сан-Диего

Фестиваль

Первый и самый оригинальный Comic-Con, проходящий с 1970 года. Собиравший поначалу несколько сотен человек, Comic-Con в Сан-Диего давно превратился в один из крупнейших фестивалей гик- и массовой культуры, ежегодно собирающий по 130 тысяч человек. Все крупные голливудские студии проводят здесь встречи и презентации и готовят специально к конвенту громкие анонсы, неожиданные сюрпризы и даже закрытые показы.

26 июля

Зарубежный прокат

Третий фильм о самом болтливом наемнике. Оказывается, что Дэдпула в киновселенную Marvel запихнули агенты УВА (Управление временными аномалиями), с которыми мы познакомились в сериале «Локи». По всей видимости, Росомаху Уэйд прихватит где-то по пути.

Открытие Олимпиады в Париже

Спорт

Лучшие атлеты мира соревнуются в неповторимом парижском антураже.

Август

Тильда Суинтон на Венецианском кинофестивале, 2020 год

Disney +, сериал

Во втором сезоне политического триллера повстанец Кассиан Андор (Диего Луна) не оставляет попыток победить Империю. Финал шоу будет еще мрачнее. Тони Гилрой по-прежнему на месте шоураннера и сценариста.

Книга

Роман, за который писатель получил Гонкуровскую премию. История о мужчине и женщине, которые не смогли ни полюбить, ни оставить друг друга.

Книга

Летний роман в духе «Белого лотоса» от создательницы «Девочек» Эммы Клайн. По сюжету молодая эскортница знакомится на закрытой вечеринке с пожилым мужчиной, который предлагает ей поездку за город.

Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче»

Фестиваль

За 10 лет «Короче» заметно окреп. Начиная с 2023 года он стал дольше из-за конкурса полнометражных дебютов, которые показывают вместе с коротким метром. Их отбирает Ситора Алиева, бывший программный директор «Кинотавра». Теперь фестиваль все больше напоминает сочинский смотр: открывает новые имена и не забывает про старые.

«Окно в Европу»

Фестиваль

В прошлом году фестиваль назывался «Выборг», но уже к завершению вновь вернул прежнее имя. Игры с названием при этом не особо отразились на позиции оргкомитета: тут по-прежнему с работами мастеров соревнуются темные лошадки — дебюты и странные фильмы, которые иногда становятся культовыми. В прошлом году главную награду забрал «Свет» Антона Коломееца. Наш отчет с фестиваля можно прочитать здесь.

Август-сентябрь

Монументальная книга от главного биографа современности — автора книг о Джобсе, Эйнштейне и других выдающихся людях. Айзексон поговорил с самим Маском, а также его работниками, друзьями и семьей. В книге писатель исследует жизнь неоднозначного предпринимателя — от детства до современности.

Слушать также «Илон Маск»: сцены из новой книги Айзексона, которые мы хотим увидеть в фильме Даррена Аронофски

8 августа

Netflix, сериал

Финальный сезон супергеройской комедии, снятой по комиксу Джерарда Уэя, основателя группы My Chemical Romance. Актеры называют сезон любимым и обещают новых героев и злодеев.

9 августа

Зарубежный прокат

Многострадальная экранизация видеоигры, главную роль сыграла Кейт Бланшетт. Режиссер — Элай Рот («Хостел»).

Зарубежный прокат

Ремейк датского триллера «Не говори никому» про семью (Джеймс Макэвой и Маккензи Дэвис), чьи посиделки в загородном доме приятелей заканчиваются кошмаром. По версии Станислава Зельвенского, оригинал был одним из лучших хорроров 2022 года.

16 августа

Зарубежный прокат

Новый фильм по вселенной «Чужого» от Феде Альвареса («Девушка, которая застряла в паутине»). Главные роли у Изабелы Мерсед, Кейли Спейни и Арчи Рено. Это будет полностью самостоятельная история, действие которой развернется между событиями «Чужого» Ридли Скотта и «Чужих» Джеймса Кэмерона.

20 августа

Black Myth: Wukong

Игра; ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Суровый ролевой экшен в духе серии Souls по мотивам средневекового китайского эпоса «Путешествие на Запад». Главный герой, списанный с Сунь Укуна, Царя Обезьян, должен бросить вызов монстрам и исполинским боссам.

28 августа — 7 сентября

Венецианский кинофестиваль

Фестиваль

Старейший кинофестиваль в мире. Главная награда — «Золотой лев». Ее в разные годы присуждали фильмам «Рома», «Джокер», «Форма воды» и «Земля кочевников». Последние две картины также взяли основной «Оскар». Судя по восторгам прессы и зрителей, у победителя прошлого года — «Бедных-несчастных» — в этом году шансы тоже высоки.

30 августа

Зарубежный прокат

Пятый по счету фильм вселенной Человека-паука, только без Человека-паука, от Sony. Аарон Тейлор-Джонсон играет Сергея Кравинова, потомка русских эмигрантов и опытного охотника, известного как Крэйвен. Могучий охотник будет доказывать свой статус альфа-хищника и защищать мир животных.

Осень

Vampire The Masquerade: Bloodlines 2

Игра; ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Сиквел экшен-RPG 2004 года, который долгие годы провел в производственном аду, меняя команды разработчиков. Действие разворачивается в современном Сиэтле, а главным героем станет древний вампир, пробудившийся после многолетнего сна. Игроку предстоит выбрать стиль игры и клан, к которому ему хочется примкнуть.

Российский прокат

Долгострой Клима Шипенко о последних днях жизни Сергея Есенина, который покончил с собой в гостинице «Англетер» в декабре 1925 года. Русского классика сыграет Александр Петров, а его возлюбленную, танцовщицу Айседору Дункан — Мария Валешная.

Российский прокат

Фильм о легендарной поп-группе. Фронтмена Сергея Жукова сыграли три актера, один из которых — его сын. Премьеру картины будет предварять огромный тур музыкального коллектива по России.

Российский прокат

Амбициозный дебютный фильм Макса Шишкина. Авторы хотят поставить планку для отечественных экшен-фильмов. Вдохновлялись «Джоном Уиком», «Рейдом» и «Безумным Максом». В ролях — Юрий Колокольников и Диана Енакаева (сценарий писали сразу под них). Появятся также Даниил Воробьёв и Тихон Жизневский.

Российский прокат

Продюсерский проект Константина Эрнста и Анатолия Максимова. Действие происходит в 1930-х. Главной героиней станет то ли конкретная советская дива, то ли собирательный образ Любови Орловой или Валентины Серовой. Играет ее Ангелина Стречина.

Сентябрь

Тим Бёртон на съемках фильма «Битлджус 2»

Comic-Con Astana

Фестиваль

Один из крупнейших гик-фестивалей на территории СНГ в 2023 году привлек около 70 тысяч человек. Конвент посетили звезды «Стражей Галактики», создатели «Майора Грома» и популярный блогер Дима Сыендук. Кинопоиск написал о посещении конвента целый репортаж. Программа этого года пока не объявлена, но организаторы наверняка попытаются превзойти себя.

Wink, сериал

Историческая драма Николая Хомерики, в которой грязь и декаданс Петербурга начала XX века противопоставлены нравственной чистоте двух главных героинь (Софья Синицына и Диана Милютина), вынужденных торговать телом. В сериале также снялись Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Даниил Воробьёв и Никита Кологривый.

«Новый сезон»

Фестиваль

Важное событие для российских стримингов. На фестивале нет отборочного жюри, а платформы сами выбирают, какие проекты они показывают в программе. Призы вручаются по результатам зрительского голосования. Именно здесь в прошлом году показали первые серии «Слова пацана».

1 сентября

Старт нового сезона КХЛ

Спорт

Возвращение Континентальной хоккейной лиги — от Минска до Владивостока.

5 сентября

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Игра; ПК, Xbox Series X|S

Новая часть культовой видеоигровой серии, получившей особую любовь на просторах СНГ. Суть все та же: нужно выполнять задания, собирать забар, избегать ловушек и стрелять в монстров, которые бродят по аномальной зоне Чернобыльской АЭС.

6 сентября

Зарубежный прокат

Сиквел черной комедии о призраке-биоэкзорцисте — специалисте по изгнанию живых существ — выходит спустя 36 лет после первой части. Тим Бёртон снова в режиссерском кресле, к своим ролям вернулись Майкл Китон и Вайнона Райдер. Актерский состав пополнили Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Уиллем Дефо.

9 сентября

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Игра; ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Продолжение шутера 2011 года. Главный герой — космодесантник-ультрамарин, который сражается против хищников-тиранидов во славу императора.

13 сентября

Зарубежный прокат

Анимационный приквел «Трансформеров», действие которого развернется на Кибертроне и сфокусируется на взаимоотношениях Оптимуса Прайма и Кибертрона.

Октябрь

«Джокер: Безумие на двоих»

Нобелевская премия по литературе

Премия

В 2023 году ее получил норвежский писатель Юн Фоссе за «новаторские пьесы и прозу, в которых он заставляет звучать то, что невозможно выразить словами» (подробнее о Фоссе мы рассказывали в этом материале). Ждем, кому же достанется премия на этот раз.

4 октября

Зарубежный прокат

Продолжение хита Тодда Филлипса сосредоточится на истории любви Джокера (Хоакин Феникс) и доктора Харли Квинзель (Леди Гага). Фильм не входит ни в старую, ни в новую киновселенную DC, что позволяет Филлипсу реализовывать самые безумные идеи. шу

18 октября

«Улыбка 2»

Зарубежный прокат

Продолжение крайне успешного (217 млн долларов сборов при бюджете в 17 миллионов) хоррора 2022 года о странной улыбающейся сущности, которая преследует людей, доводя их до самоубийства. Создатель оригинала Паркер Финн вновь совместил роли сценариста и режиссера, а к пережившему первую часть герою Кайла Галлнера присоединятся персонажи Наоми Скотт, Лукаса Гейджа и Розмари ДеУитт.

24 октября

Вторая часть семейного фильма про приключения летчика (Виктор Добронравов) и собаки.

30 октября

Российский прокат

Третья часть успешной малобюджетной серии кровавых слэшеров о клоуне-маньяке Арте — жестоком и изощренном убийце-садисте, выходящем на охоту в канун праздников. На этот раз он решил испортить Рождество героям, пережившим вторую часть.

Ноябрь

«Ходжа Насреддин»

8 ноября

Зарубежный прокат

Режиссерский дебют сценаристки Келли Марсел, написавшей сценарии к двум первым частям. Том Харди вновь возвращается к роли Эдди Брока — журналиста-расследователя и носителя инопланетного симбионта, известного как Веном. В триквеле также сыграют Джуно Темпл и Чиветель Эджиофор.

14 ноября

Российский прокат

Мультфильм Тимура Бекмамбетова про фольклорного восточного персонажа, который был мудрецом и простофилей одновременно. В 2020-м режиссер посвятил Ходже Насреддину кукольную постановку в Театре Наций. Параллельно с полнометражным мультфильмом студия Bazelevs разрабатывает сериал, комиксы и VR-проект.

22 ноября

Зарубежный прокат

Сиквел культового фильма с Расселом Кроу без Рассела Кроу. В центре сюжета — Луций, повзрослевший племянник императора Коммода. Главные роли исполняют Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон и Конни Нильсен. Ридли Скотт вновь в режиссерском кресле.

27 ноября

Зарубежный прокат

Первая часть экранизации популярного бродвеевского мюзикла про ведьму Запада, которая оказалась вовсе не такой уж и злой. Мюзикл сделал звездой Идину Мензел, а в киноадаптации играют Ариана Гранде, Синтия Эриво, Мишель Йео и Джефф Голдблюм.

28 ноября

Российский прокат

Третья часть франшизы о приключениях медвежонка, обожающего апельсиновый джем. На этот раз Паддингтон и семейство Браун отправляются в Перу, чтобы навестить тетю Люси, но сбиваются с дороги. К актерскому составу присоединились Оливия Колман и Антонио Бандерас.

Зима

Декабрь

The Game Awards 2023

Церемония The Game Awards

Игры

The Game Awards — масштабное шоу, выполняющее роль премии «Оскар» в видеоигровой индустрии. На нем стабильно подводятся итоги года, вручаются награды наиболее отличившимся, а также анонсируются новые проекты и впервые демонстрируются трейлеры новых игр.

Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний»

Фестиваль

«Зимний» впервые состоялся в 2022 году и тогда завершился триумфом якутских кинематографистов. Жюри присудило награду за лучший фильм «Не хороните меня без Ивана», а статуэтку за лучшую режиссуру забрал Степан Бурнашев за «Айту». В 2023-м зрителям показали калмыцкую картину «Белой дороги!» и новую работу Романа Михайлова. Лучшим фильмом признали «Панические атаки» Твердовского. Наши впечатления можно прочитать здесь.

13 декабря

Зарубежный прокат

Приквел «Властелина колец» в аниме-стилистике. За 260 лет до Фродо и войны за кольцо легендарный король Рохана Хельм Молоторукий защищал крепость Хорнгбург в Хельмовой Пади от нападения дунландцев. Мультфильм поставил Кэндзи Камияма, а главного героя озвучит легендарный Брайан Кокс.

Зарубежный прокат

Очередной перезапуск популярной франшизы восьмидесятых объединит Джеки Чана из ремейка 2010 года и звезду оригинальной трилогии Ральфа Мачио, который с тех пор успел вернуться к роли Дэниэла ЛаРуссо в телесериале «Кобра Кай». При этом и Чан, и Мачио, по всей видимости, сыграют наставников, а роль нового ученика досталась молодому актеру Бену Вану («Американец китайского происхождения»).

20 декабря

Зарубежный прокат

Сиквел «Короля льва», снятый в виде фотореалистичного фильма о молодости Муфасы и о его непростых отношениях со Шрамом. Постановщиком выступает Барри Дженкинс («Лунный свет»).

20 декабря

Зарубежный прокат

Завершение трилогии по мотивам серии видеоигр Sonic the Hedgehog. В третьем фильме будет полноценно представлен Шэдоу, появившийся в сцене после титров второй части.

Зарубежный прокат

Новый ремейк классического немецкого фильма ужасов, который сам представлял собой вольную адаптацию «Дракулы». Новую версию поставит режиссер «Маяка» и «Варяга» Роберт Эггерс. В фильме играют Николас Холт, Лили-Роуз Депп, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо и Аарон Тейлор-Джонсон.

2024

Зарубежный прокат

Режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо возвращается в Голливуд. Сай-фай рассказывает о роботе во время колонизации ледяного мира, чей разум после смерти физической оболочки загружают в новое дело. Однажды андроида меняют, и он не готов мириться с этим. В главных ролях снялись Роберт Паттинсон, Стивен Ян, Марк Руффало и Тони Коллетт.

Amazon Prime Video, фильм

Рождественский приключенческий фильм с Дуэйном Джонсоном, Крисом Эвансом и Дж. К. Симмонсом в роли Санта-Клауса — потенциальное начало новой франшизы. Сюжет картины держится в тайне, известно лишь, что повествование будет основано на рождественской мифологии и заставит героев изрядно помотаться по свету.

Netflix, фильм

Боевик от постановщика «Рейда» Гарета Эванса с Томом Харди, Форестом Уитакером и Тимоти Олифантом в главных ролях. Детектив пробирается сквозь преступный мир в попытках найти пропавшего сына политика и распутать сеть окутавших город коррупционных заговоров.

Зарубежный прокат

Корейский триллер от режиссера «Преследователя» На Хон-джина. В фильме снялись не только корейские звезды (Чон Хо-ён из «Игры в кальмара»), но и голливудские (Алисия Викандер и Майкл Фассбендер). О сюжете пока известно не так много: жители маленького городка сталкиваются с неведомой угрозой.

Netflix, фильм

Новый крупнобюджетный проект режиссеров «Войны бесконечности» и «Мстители: Финал» — экранизация одноименного графического романа Симона Столенхага. По сюжету юная девушка в компании маленького желтого робота странствует по выжженой постапокалиптической Америке в поисках младшего брата. В главных ролях — Милли Бобби Браун, Крис Пратт, Ке Хюи Куан и Стэнли Туччи.

Российский прокат

Историческая драма о тяжелой придворной жизни Екатерины Парр — шестой и последней жены английского короля Генриха VIII. Экранизация романа Элизабет Фримантл «Гамбит королевы». Первый англоязычный фильм бразильского режиссера Карима Айнуза. Роли исполнят Алисия Викандер, Джуд Лоу и Эдди Марсан.

Российский прокат

Перезапуск культового фильма 1994 года, на съемках которого погиб Брэндон Ли, и экранизация одноименной серии комиксов Джеймса О’Барра. Музыкант Эрик Драйвен восстает из мертвых в образе Ворона, чтобы отомстить за себя и смерть своей невесты. За новую версию отвечает режиссер Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а Ворона сыграет Билл Скарсгард («Оно»).

Зарубежный прокат

Третий фильм в хоррор-франшизе «Незнакомцы» и первая часть новой трилогии. Троица маньяков в масках преследует пару, остановившуюся на ночлег в отдельно стоящем доме. Поставил слэшер режиссер второго «Крепкого орешка» Ренни Харлин, а в главной роли снялась звезда «Ривердейла» Мэделин Петш.

Зарубежный прокат

Перезапуск одноименного хоррора 1986 года с Джейми Кэмпбеллом Бауэром («Очень странные дела») и Мэдисон Айсмен («Девушка, которая боялась дождя») в главных ролях. В режиссерском кресле — постановщик «Маски» и третьего «Кошмара на улице Вязов» Чак Рассел. Жизнь Эмили приобретает мрачный оттенок, когда девушка находит старую колдовскую доску, некогда использовавшуюся для призыва духов.

Зарубежный прокат

Хоррор от авторов слэшера «Ужасающий». Рой Кинан вывозит свою распадающуюся семью в отпуск в необычный отель. Но, когда четверо невменяемых убийц выходят на охоту в коридоры отеля, семейный отпуск превращается в схватку за жизнь, и шансы в этой схватке не на стороне Кинанов.

Зарубежный прокат

Черная супергеройская комедия, ремейк одноименного фильма 1984 года. Свалившись в чан с токсичными отходами, слабак и неудачник Уинстон превращается в уродливого монстра, который намеревается творить добро и параллельно расквитаться со всеми своими обидчиками. В главных ролях — Питер Динклэйдж, Кевин Бейкон и Элайджа Вуд.

Зарубежный прокат

Биографическая драма о последних годах знаменитой оперной певицы Марии Каллас с Анджелиной Джоли в главной роли. Сценарий написал создатель «Табу» и «Острых козырьков» Стивен Найт. Режиссер — Пабло Ларраин («Джеки», «Спенсер»).

Зарубежный прокат

Режиссерка Одри Диван («Событие») переосмысляет культовую эротическую франшизу. В главной роли — Ноэми Мерлан, звезда «Портрета девушки в огне», которая заменила в фильме Леа Сейду.

Зарубежный прокат

Многозначительный фильм Резо Гигинеишвили («Заложники») про умирающего генсека Черненко (Александр Филиппенко).

Зарубежный прокат

Новый фильм Дэвида Кроненберга, который он описывает как самый личный за всю карьеру. Главный герой — вдовец Карша (Венсан Кассель), изобретающий прибор для связи с загробным миром.

Disney +, сериал

События «Аколита» разворачиваются за сто лет до сюжета первого эпизода «Звездных войн». Мастер (Ли Джон-джэ) и его бывший падаван (Амандла Стенберг) расследуют серию таинственных преступлений. Это самый ранний проект в хронологии вселенной, так что нам расскажут об истоках темной Силы.

Disney +, сериал

Необычное подростковое шоу от создателей «Человек-паук: Возвращение домой» Джона Уоттса и Кристофера Д. Форда — о детях, заблудившихся в космосе. Одну из ролей сыграет Джуд Лоу, а среди режиссеров — Дэвид Лоури («Легенда о Зеленом Рыцаре») и Дэн Кван с Дэниэлом Шайнертом («Всё везде и сразу»).

HBO, сериал

Пингвин (Колин Фаррелл) пытается захватить всю власть в Готэме, но ему мешает дочь криминального авторитета София Фальконе (Кристин Милиоти). Сериал свяжет события первого и второго «Бэтмена» Мэтта Ривза, а тонально будет напоминать гангстерское кино в духе «Лица со шрамом».

Disney +, сериал

Ведьма Агата Харкнесс (Кэтрин Хан) пытается вернуть утерянные способности и сражается с новой колдуньей — ее играет Обри Плаза. Сериал от Жак Шеффер, сценаристки «Черной Вдовы» и шоураннера «Ванды/Вижна».

Netflix, сериал

Выживший победитель «Игры в кальмара» Сон Ги-хун (Ли Джон-джэ) пытается узнать больше о таинственных людях в масках. Второй сезон корейского шоу раскроет прошлое организаторов и распорядителей соревнований, а заодно поставит главного героя перед непростым моральным выбором.

Netflix, сериал

Анимационный сериал на основе новой игровой трилогии про Лару Крофт. События начинаются после финала Shadow of the Tomb Raider. Создательница сериала — Таша Хуо («Ведьмак: Происхождение»), а знаменитую расхитительницу гробниц озвучила Хейли Этвелл («Мстители: Финал»).

Max, сериал

Первый проект обновленной киновселенной DC, созданный Джеймсом Ганном (он же написал все семь эпизодов). Главные герои — отряд монстров, который выполняет секретные операции по заданию Аманды Уоллер.

Disney +, сериал

Мультсериал с альтернативной историей Питера Паркера, шефство над которым взял Норман Озборн, а не Тони Старк. Здесь также появятся Сорвиголова, Доктор Осьминог, Скорпион и Доктор Стрэндж. Мультсериал не входит в КВМ и уже продлен на второй сезон.

HBO, сериал

Приквел кинодилогии Дени Вильнёва. Действие происходит за 10 000 лет до событий «Дюны». Сериал расскажет о зарождении ордена Бене Гессерит.

Apple TV+, сериал

Психологический триллер Альфонсо Куарона, основанный на одноименной книге Рени Найт. Популярная журналистка (Кейт Бланшетт) узнает, что она оказывается главной героиней романа, в котором раскрывается ее сокровенная тайна. В сериале также сыграли Саша Барон Коэн, Лесли Мэнвилл и Чон Хо-ён.

Apple TV+, сериал

Ремейк одноименной фантастической комедии Терри Гиллиама. Группа воров и 11-летний мальчик отправляются в путешествие сквозь время и пространство. Одну из главных ролей исполнила Лиза Кудроу, а создателями сериала выступили Тайка Вайтити, Иэн Моррис (соавтор сценария «Следующий гол — победный») и Джемейн Клемент, звезда и сорежиссер «Реальных упырей».

Netflix, сериал

Сериал Сюзанны Бир («Птичий короб») по мотивам одноименного романа Элин Хильдебранд. Главная героиня (Ив Хьюсон) собирается выйти замуж за члена богатой семьи, но вскоре на пляже находят труп, и она вместе со всеми будущими родственниками становится подозреваемой в убийстве.

Пол Мюррей. «Укус пчелы»

Книга

Роман, вошедший в топ-10 лучших книг 2023 года по версии New York Times. Это одновременно и нелестный портрет Ирландии, и трагикомическая семейная сага, и история о борьбе за то, чтобы быть хорошими даже в момент конца света.

Азар Нафиси. «О чем я молчала. Мемуары блудной дочери»

Книга

Мемуары Азар Нафиси, написавшей «Читая „Лолиту“ в Тегеране» — драматичная история одной семьи на фоне политических потрясений в Иране.

Книга

Автофикшен-роман охватывает всю жизнь знаменитого сербского режиссера с детства, когда в качестве бумерангов дети использовали крышки от кастрюль, до зрелости, которая прошла в стране, разрушенной войной.

Книга

Большой сборник новой и избранной прозы Дениса Осокина, куда вошли повесть «Уключина», легендарные «Овсянки», «Небесные жены луговых мари» и многое другое.

Наталия Гинзбург. «Семейный лексикон»

Книга

Новаторский для своего времени автобиографический роман Наталии Гинзбург о силе языка и природе воспоминаний. Книга впервые вышла в 1963 году на итальянском языке.

Книга

Новый сборник рассказов японской писательницы, автора «Человека-комбини» и «Земленоидов», — о подозрительно нормальных персонажах в пугающе ненормальном мире. Сюжеты разворачиваются в современной Японии, в будущем и в альтернативной реальности.

Книга

Роман о женщинах, благодаря которым стихи поэтессы Эмили Дикинсон увидели свет. А еще о проживании утраты, силе слова, надежде и творчестве.

Kion, сериал

Следователь Андрей Морозов (Александр Ильин-мл.) ищет пропавшего сына и натыкается на таинственный бар, где каждый посетитель может позвонить умершему близкому, согласившись на смертельную игру в русскую рулетку. Продюсер и исполнитель главной роли — Данила Козловский.

Платформы нет, сериал

Многообещающий проект Рустама Мосафира («Король и Шут») с Александром Кузнецовым и Сергеем Гилёвым. Главный герой — полицейский, живущий в поселке Хавра Турлак. Чтобы спасти брата от обвинений в убийстве, он вынужден принять наследный дар — возможность путешествовать в тонкий мир и общаться с духами умерших.

Start, сериал

Второй сезон успешно перезапущенного ситкома нулевых. Теперь семейные проблемы решает Веник (Филипп Бледный), который, подобно тестю, стал отцом-одиночкой. Кинопоиск опубликовал сразу две рецензии о первом сезоне ребута — положительную и критическую.

Start, сериал

Продолжение одного из самых популярных проектов стриминга Start — «сериала-манипуляции» с Любовью Аксёновой, Романом Васильевым, Юрием Чурсиным и Дарьей Мороз (она же выступила одной из шоураннеров). Второй сезон будет состоять из четырех серий, а о первом мы писали здесь.

Kion, сериал

Мини-сериал Валерии Гай Германики о домашнем насилии превратился в сериал-антологию. В центре событий второго сезона — убийство предпринимателя, главной подозреваемой становится его жена. В касте вновь непрофессиональные актеры: певица Диана Арбенина, журналистка Елена Ханга и бизнесмен Максим Ползиков.

Start, сериал

Успешная богатырская франшиза перебирается на малые экраны. В центре сюжета — дочери Ивана (Виктор Хориняк), которым предстоит спасти Белогорье и отца. К ролям Бабы-яги и Финиста вернутся Елена Яковлева и Кирилл Зайцев. Новичками станут Дмитрий Лысенков, Никита Кологривый и Юлия Пересильд. Постановщик — Антон Маслов («Вампиры средней полосы»).

Кинопоиск, сериал

После пилотной полнометражной версии экранизация фэнтези-книг Веры Камши перезапустится в сериальном формате. Режиссером проекта выступил Сергей Трофимов («Нулевой пациент», «Девятаев»).

Okko, сериал

Проект Александра Фомина, режиссера комедии «Молодой человек», и писателя Александра Цыпкина. По сюжету сериала на все запросы людей к Вселенной отвечают два министерства — Всего Хорошего и Всего Плохого. Как-то раз из одной питерской семьи поступает просьба, которая ломает работу институций и заодно ставит под вопрос проект «Человечество». В главных ролях — Анастасия Ивлеева, Елизавета Ищенко, Николай Фоменко и Гоша Куценко.

Кинопоиск, сериал

«Зверский детектив»

Мультсериал Александры Евсеевой («Простоквашино») по мотивам популярной серии детских детективов Анны Старобинец. Действие происходит в Дальнем Лесу, где хищничество запрещено законом. Но однажды кто-то съедает зайца, и тогда за расследование берутся детектив Барсук-старший вместе с юным напарником Барсукотом.

Кинопоиск, сериал

Современная интерпретация одного из главных романов русской литературы. Режиссер Владимир Мирзоев («Топи») перенес действие классики в наши дни и набрал в каст молодых звезд. Петербургского студента Раскольникова сыграл Иван Янковский, а его сестру Дуню — Любовь Аксёнова. Тихон Жизневский предстанет в роли Разумихина, Алёна Михайлова — в роли Сони Мармеладовой.

Premier, сериал

Трагикомедия про молодого человека, страдающего от миодистрофии — потенциально смертельного заболевания с прогрессирующим ослаблением мышц. Лекарство дорогостоящее, поэтому старший брат героя начинает варить препарат подпольно. Постановщик — Мария Кравченко. В главных ролях — Марк Эйдельштейн и Никита Павленко.

Kion, сериал

Экшен-драма Андрея Джунковского и Ильи Овсенева про приключения девушки-бойца ММА в Японии. Ей предстоит спасти свою сестру-близнеца из сексуального рабства и сразиться с местной мафией. Обеих близняшек сыграла Алёна Михайлова («Чики»). Кроме нее в сериале снялись Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова и Аскар Ильясов.

Premier, сериал

Детективный сериал про поимку маньяка, убивающего девочек из неблагополучных семей. У следователя Демидова (Григорий Чабан) особый интерес найти убийцу: у него две дочери. Ситуация осложняется, когда улики начинают указывать на самого Демидова. Режиссером проекта выступил Александр Касаткин («Три дня до весны»).

Kion, сериал

Комедийный сериал о дворнике (Тимофей Трибунцев), который крадет деньги у богатых людей, чтобы помочь детскому дому. Над проектом трудились сценаристы и продюсеры «Кибердеревни». Режиссер — Дмитрий Невзоров.

Кинопоиск, «Россия», сериал

История о княжне-идеалистке, которая хотела любви, но попала в лапы террористов. Восьмисерийный проект Егора Анашкина, режиссера «Шаляпина».

Первый канал, сериал

Ленинград, 1980-е. Студентку (Софья Шуткина) вербует КГБ, чтобы найти «крота» в оборонном комплексе. Девушка похожа на умершую жену американского шпиона, который и должен вывести контрразведку на предателя. Юлю такое предложение не прельщает: у нее уже есть жених. Но КГБ давит, угрожая тюрьмой ее близким. Проект снял Ким Дружинин («28 панфиловцев»).

Okko, сериал

Фёдор Бондарчук в роли психолога с неортодоксальными методами запирает в подвале жертв и их обидчиков, которых играют сплошные звезды: Алёна Михайлова, Сергей Гармаш, Пётр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко и Константин Плотников. Режиссер — Нурбек Эген («Фандорин. Азазель»).

Okko, сериал

Комедия, получившая приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот» в 2023 году. История о том, как пенсионер Николай Николаевич (снова Юрий Стоянов) пытается поймать интернет-мошенников, укравших все его сбережения.

Kion, сериал

Сериал о некогда успешном писателе, который получает шанс возродить теряющий популярность глянцевый журнал. Идею проекта придумал писатель и медиаменеджер Сергей Минаев, а снял шоу Клим Козинский («13-я клиническая»). В ролях — Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Александра Бортич и Ида Галич.

Kion, сериал

Мелодрама, поставленная Сергеем Сенцовым («1703»). Жизнь успешной бизнес-леди Норы (Юлия Снигирь) переворачивается со смертью мужа Вани (Денис Шведов). Нора выясняет, что супруг изменял ей с учительницей танго, которым занимался втайне. Пытаясь разобраться, девушка берет урок танго и внезапно для себя находит прелесть не только в этом танце, но и в его преподавателе (Риналь Мухаметов).

«Иви», сериал

Известный певец (Милош Бикович) когда-то изнасиловал Веру (Анастасия Красовская). Ее бывший парень Паша (Олег Савостюк) работает в популярном ток-шоу и, чтобы вывести насильника на чистую воду, дает девушке высказаться в прямом эфире. Участие Веры в шоу в итоге приводит к непредсказуемым последствиям. Режиссер сериала — Дмитрий Литвиненко («Совершенно летние»).

Start, сериал

Спин-офф сериала «Бывшие» про тетю Лену (Полина Гагарина) — писательницу и бизнес-тренершу c миллионом фолловеров. Снял сериал Гамлет Дульян. Также в актерском составе Илья Любимов, Ростислав Бершауэр и Алексей Маклаков.

Premier, сериал

Историческая судебная драма, сюжет которой вдохновлен биографией легендарного адвоката, которого называли лучшим во всей Российской империи. Режиссером выступила Анна Матисон, продюсером — Алексей Учитель. В касте — Сергей Безруков и Даниил Воробьёв.

Okko, сериал

К успешному адвокату Михаилу (Дмитрий Чеботарёв) обращается его первая любовь Диана (Елизавета Юрьева). Когда-то давно Михаила изгнали из цыганского табора и разлучили с возлюбленной. Теперь она просит вытащить из тюрьмы их дочь, о существовании которой он не подозревал. Проект поставил Данил Чащин («Райцентр»), а над сценарием поработали Олег Маловичко («Нулевой пациент») и Нина Беленицкая («Секреты семейной жизни»).

Кинопоиск, сериал

Новый сериал режиссера Евгения Стычкина и шоураннера Александры Ремизовой (оба среди создателей «Нулевого пациента») о закулисье непростой подготовки Олимпиады-80 в Москве.

Wink, сериал

Драма Степана Коршунова («За полчаса до весны») про трагическую экспедицию парохода «Челюскин». В 1934 году он должен был пройти Северный морской путь за одну навигацию, но судно затонуло, а моряки были вынуждены бороться за жизнь. В ролях — Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Глеб Калюжный, Стася Милославская и Дмитрий Чеботарёв.

Okko, сериал

Новая работа Ивана Соснина («Далекие близкие») — история о подростке по имени Юг, который отправляется через всю страну на поиски отца, которого никогда не видел. Главную роль сыграл Ярослав Могильников (Ералаш из «Слова пацана»). В касте также числятся Тимофей Трибунцев, Юлия Снигирь и Юрий Колокольников.

Okko, сериал

30-летняя Рита (Аглая Тарасова) не может родить. Врачи ставят ей диагноз «ранний климакс», и единственный шанс родить ребенка — сделать ЭКО и заморозить эмбриона. Однажды она решается пройти эту процедуру, но кто-то крадет ее эмбриона из клиники, и девушка начинает поиски.

Premier, сериал

Новый сериал Александра Цоя — режиссера «Смычка» и четвертого сезона «Трудных подростков». Галя (Дарья Балабанова) влюбляется в блогера-провокатора Ганса (Антон Рогачёв). Парочка начинает встречаться, но через время парень решает разорвать связь, убедив Галю, что его убили. Девушка верит и берется расследовать «убийство».

Kion, сериал

Новый проект дуэта Хлебников — Мещанинова. Люба (Анна Михалкова) и Рома (Александр Робак) мечтают поскорее развестись, но вместо этого с подачи дочери едут в отпуск в Турцию. Правда, наладить отношения будет непросто — мешает труп, который внезапно оказывается в супружеской постели.

Российский прокат

Очередная масштабная сказка Александра Войтинского («По щучьему велению»), на этот раз по мотивам одноименного произведения Ганса Христиана Андерсена. Солдат Иван (Роман Евдокимов) с помощью волшебного огнива пытается помочь девочке Даше (Антонина Бойко), которую лишил родителей Лиходей (Виталий Хаев).

«Планета»

Российский прокат

Вольный байопик советского мастера спецэффектов Павла Клушанцева («Планета бурь»), который фигурирует тут под именем Николая Беренцева. Главную роль исполнил Сергей Гилёв.

Российский прокат

Вторая полнометражная работа Стаса Иванова («ЮЗЗЗ») о московском торговце икрой (Антон Васильев), который на день возвращается на малую родину.

Слушать также Новые женские драмы, новый Роман Михайлов и другие открытия фестиваля в Выборге

Российский прокат

Фантастическая драма про жизнь на Земле после визита инопланетян. В фильме снялись Ирина Саликова, Сергей Гилёв, Алексей Ярмилко и другие.

Российский прокат

Криминальная комедия Евгения Григорьева («Подельники») про дружбу преподавателя античной литературы (Егор Корешков) и начальника службы безопасности банка (актерский дебют Владимира Битокова). В фильме также сыграли Павел Деревянко и Рома Зверь.

Российский прокат

Новый проект Александра Ханта («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») про обычного мужика Игоря, который обнаруживает на своем банковском счету 3 млн рублей.

Российский прокат

Лучший дебют фестиваля «Маяк-2023». Картина про детдомовских подростков, которые отказываются покидать арендованный коттедж. Оператор — прославленный Алишер Хамидходжаев («Снегирь»).

Российский прокат

Вторая экранизация повести «Вам и не снилось» Галины Щербаковой, поставленная Ириной Волковой. Акценты в картине намеренно смещены. На этот раз в центре внимания — Вера (Виктория Толстоганова), токсичная мать главного героя.

Презентация Кинопоиска

Ежегодная презентация Плюс Студии, продюсерского центра Яндекса. На мероприятии рассказывают о будущих проектах Кинопоиска, а также о развитии франшиз внутри сервисов Плюса и за их пределами. В прошлом году на конференции анонсировали сериал по «Дозорам», мультфильм «Киберслав» и фильм по мотивам спектакля «Ничего не бойся, я с тобой».

Gothic

Игра; ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Полноценный ремейк культовой ролевой игры 2001 года. Суровый фэнтезийный оригинал заслужил особую любовь в русскоязычном комьюнити, так что на наших просторах его ждут сильнее, чем во многих других странах.

Frostpunk 2

ПК, игра

Продолжение градостроительного симулятора, где нужно управлять поселением при низких температурах. Действие разворачивается в альтернативной исторической парадигме, согласно которой в XIX веке наступил новый ледниковый период.

Silent Hill 2

PlayStation 5, игра

Ремейк знакового хоррора 2001 года. Обновленной версией занимается Bloober Team, известная по играм Layers of Fear и Medium. Сюжет остался без изменений: вдовец Джеймс Сандерленд едет в туманный городок Сайлент Хилл, откуда ему пришло письмо от покойной жены.

Hollow Knight: Silksong

Игра; ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Продолжение Hollow Knight (2017), но на этот раз нужно играть за насекомоподобную принцессу Хорнет, которая была одним из боссов в оригинале. Игру анонсировали в 2019 году, но дата релиза уже несколько раз менялась, а новые подробности появляются крайне редко.

Star Wars Outlaws

Игра; ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Новая игра во вселенной «Звездных войн», ее события происходят между пятым и шестым эпизодами франшизы. Преступница Кей Весс может путешествовать между несколькими планетами, вступать в открытые бои, переходить в стелс-режим и проворачивать опасные ограбления.

Avowed

Игра; ПК, Xbox Series X|S

Новый проект Obsidian Entertainment в фэнтезийной вселенной Pillars of Eternity — теперь в формате экшен-RPG с видом от первого лица в духе Skyrim. В игре не будет большого открытого мира и пошаговых боев, зато разработчики обещают интересную боевую систему.

Little Nightmares III

Игра; ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Третья часть хоррор-платформера — с новыми героями-детьми и обновленной командой разработчиков. Права на серию ушли от создателей первых двух частей, поэтому проект ведет Supermassive Games, известная по интерактивным хоррорам Until Dawn, The Quarry и The Dark Pictures Anthology.

Indiana Jones and the Great Circle

Игра; ПК, Xbox Series X|S

Разработчики последних частей шутер-франшизы Wolfenstein снова предлагают сразиться с нацистами, но теперь от лица знаменитого археолога. В игре можно будет как вступать в открытые противостояния с врагами, так и решать головоломки. Действие разворачивается в 1937 году, а Джонс отправится на поиски древнего украденного артефакта.

The Wolf Among Us 2

Игра; ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Приквел игры 2013 года. Действие разворачивается в мире комиксов Fables (они же «Сказки») Билла Уиллингема. Производством новой части занимается компания Telltale, которая недавно воскресла после своего закрытия.

Авторы: Кира Голубева, Влад Шуравин, Марат Шабаев, Алексей Ионов, Никита Демченко, Кристина Ятковская, Егор Параскун

Фото: Reinaldo Coddou H. - UEFA / UEFA via Getty Images, Pascal Le Segretain / Getty Images, Anna Webber /Getty Images for Prime Video