Фильм недели: «Веном 2». Супергеройский водевиль

В прокате — продолжение злоключений Тома Харди, в груди которого пророс инопланетный паразит с суперспособностями. О том, как комический экшен превратился в маленькое смешное кино о двух друзьях, которые делят квартиру, рассказывает Павел Пугачев. Павел Пугачев Кинокритик, редактор сайта журнала «Сеанс»

Журналист Эдди Брок (Том Харди) живет в действительно токсичных отношениях: сознание и тело он делит с инопланетной субстанцией — симбиотом Веномом, который, с одной стороны, придает ему сил и уверенности в себе, с другой — регулярно проявляет агрессию и настойчиво пытается кого-нибудь съесть.

В первом фильме Эдди не без помощи Венома остановил катастрофу планетарного масштаба (обезумевший миллиардер-технарь планировал заселить Землю симбиотами), а теперь он тихонько сидит дома, разводит кур, тоскует по бывшей (Мишель Уильямс), учится быть в ладах с самим собой. И с черной субстанцией, говорящей его голосом и жаждущей крови.

Покоя Эдди, конечно, не найдет. Мечтая вернуться в профессию, он навещает в тюрьме серийного убийцу Клетуса Кэссиди (Вуди Харрельсон), который накануне казни хочет выступить с громкими заявлениями для прессы. Разумеется, ни материала, ни вообще ничего хорошего из этой затеи не выйдет: Клетус эффектно сбегает из заключения и решает навестить старых знакомых.

«Веном 2» определенно развлечет любителей отыскивать в мейнстримном кино всевозможные запретные подтексты. Про первую часть не раз шутили, что она напоминает все наркодрамы сразу (кстати, оператором-постановщиком там был Мэттью Либатик, ответственный за «Реквием по мечте»): герой получал силы от мутного вещества, а затем терял голову и приводил в ужас свое ближайшее окружение. Эпизод, в котором Харди забирался в аквариум с лобстерами, составляет достойную конкуренцию эпизоду из «На игле», где герой Макгрегора ныряет в унитаз. В сиквеле же Брок больше напоминает функционального алкоголика, чья зависимость уже не угрожает чужим жизням, не сильно мешает работать, но здорово усложняет социальные взаимодействия.

В остальном второй фильм мало чем отличается от первого: столь же щадящий хронометраж (без учета финальных титров два фильма вместе идут меньше одной «Дюны»), обилие комических сцен, элементарный и вместе с тем совершенно безумный сюжет, по-своему обаятельный дух кинокомиксов нулевых. Продюсеры не стали увеличивать масштаб и размах экшена — по блокбастерным меркам это довольно камерное кино. Поменяли только режиссера (но для подобного рода картин режиссер — должность не творческая, а чисто техническая): сиквел снял Энди Серкис, известный не только ролями Голлума и рефлексирующих приматов, но и постановкой доброй части экшен-сцен «Хоббита». Его умение работать с цифровыми персонажами тут определенно было решающим.

Для фильма, где каждый второй кадр не обходится без сложной компьютерной графики, «Веном 2» кажется удивительно живым. Конечно, благодаря Тому Харди. Актер явно получил удовольствие от дуракаваляния на площадке, так что временами «Веном» вообще кажется ситкомом — не то чтобы гомерически смешным, но уж точно способным поднять настроение. Одни персонажи чего стоят! Главный герой уже не так боится своего товарища-симбиота, дружески бранится с ним, ломает бытовую технику и осваивает холостяцкую кулинарию (курочки с кличками Сони и Шер живут тут не ради красоты). Вуди Харрельсон декламирует стихи, организует свадьбу и разве что не поет. Также есть тормознутый полицейский в исполнении Стивена Грэма и, конечно, комедийно-романтическая линия с бывшей.

С определенной натяжкой этот фильм тянет на звание первого в истории супергеройского водевиля — с переодеваниями, пылкими признаниями, перепалками, кражей невесты, отчаянно комикующими артистами. Без пения, но с драками и полетами. Не хватает разве что усатого полковника и тетушки, прибывшей из далекой тропической страны. А сцена, в которой Веном впервые встречается с Карнажем — другим, более злым и сильным симбиотом, вполне естественно смотрелась бы в «Очень страшном кино».

Непонятно, зачем снимать все поручили великому оператору Роберту Ричардсону, многократно работавшему с Мартином Скорсезе, Квентином Тарантино и Оливером Стоуном. Да, экшен-сцены эффектны, но очень коротки, а финальная схватка вообще целиком состоит из CGI — это, по сути, чистая трехмерная анимация. Никакой операторской эквилибристики в фильме нет.

К картине есть и другие вопросы, которые, правда, можно свести к одному: что это было? Вместо ладно скроенного фильма о борьбе хорошего с лучшим (так сегодня выглядит большая часть кинокомиксов) на экраны вываливается странный гомункул, что-то хрипящий о борьбе с зависимостями и важности сепарации, хохмящий, а затем откусывающий кому-нибудь голову.

Впрочем, возможно, так сегодня и выглядит честное развлечение на вечер: без мозгов, без морали, без пафосного эпического размаха, без формальных изысков, зато с огоньком и Томом Харди. М-м-м, почему бы и нет?