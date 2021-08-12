Что смотреть дома: финал «Бруклина 9-9», «Пороховой коктейль», «Что, если...?»

Для Сэм (Карен Гиллан) убийства на заказ — семейное дело. Правда, она не видела свою мать Скарлет (Лина Хиди) уже 15 лет. Когда девушка пойдет наперекор начальству, чтобы спасти девочку-подростка, с огневой поддержкой появятся и Скарлет, и ее боевые подруги (Анджела Бассетт, Мишель Йео, Карла Гуджино).

«Пороховой коктейль» придумал и снял израильский режиссер Навот Папушадо, чьих «Очень плохих парней» похвалил Квентин Тарантино. Впрочем, у этого стильного боевика о сестринстве другие жанровые и эстетические ориентиры, в первую очередь трилогия «Джон Уик».

