Что смотреть дома: финал «Бруклина 9-9», «Пороховой коктейль», «Что, если...?»

Последний сезон ситкома с Энди Сэмбергом, боевик с Линой Хиди и Карен Гиллан, анимационный проект Marvel — рассказываем о самых интересных новинках российских и зарубежных стримингов.
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«Бруклин 9-9», 8-й сезон
Прощаемся с самым дружным полицейским участком в Нью-Йорке
Где смотреть: КиноПоиск HD
Хитовый ситком «Бруклин 9-9», закрытый после пятого сезона на FX и возродившийся на NBC, готов окончательно сдать табельное оружие. В заключительных сериях веселые и находчивые копы переживут пандемию, столкнутся с проблемами превышения должностных полномочий и расизма (авторы обещали посвятить часть сезона BLM) и познают тяготы и радости родительства.
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«Пороховой коктейль»
Задорный боевик про киллерш
Где смотреть: КиноПоиск HD
Для Сэм (Карен Гиллан) убийства на заказ — семейное дело. Правда, она не видела свою мать Скарлет (Лина Хиди) уже 15 лет. Когда девушка пойдет наперекор начальству, чтобы спасти девочку-подростка, с огневой поддержкой появятся и Скарлет, и ее боевые подруги (Анджела Бассетт, Мишель Йео, Карла Гуджино).
«Пороховой коктейль» придумал и снял израильский режиссер Навот Папушадо, чьих «Очень плохих парней» похвалил Квентин Тарантино. Впрочем, у этого стильного боевика о сестринстве другие жанровые и эстетические ориентиры, в первую очередь трилогия «Джон Уик».
«Что, если…?», 1-й сезон
Супергерои-зомби и другие неприятности в киновселенной Marvel
Где смотреть: Disney+
Пегги Картер принимает суперсолдатскую сыворотку вместо Стива Роджерса и становится Капитаном. Антагонист из «Черной Пантеры» Киллмонгер спасает Тони Старка от ракеты террористов, а сам Т’Чалла оказывается в роли Звездного Лорда. Доктор Стрэндж влюбляется. Все Мстители превращаются в зомби.
Анимационный альманах «Что, если…?» переворачивает с ног на голову ключевые события киновселенной Marvel, чтобы показать, как могло быть иначе. Все это придумал сценарист А. К. Брэдли («Охотники на троллей»), за кадром — голоса всех звезд франшизы (в том числе покойного Чедвика Боузмана).
«CODA: Ребенок глухих родителей»
Драма взросления, получившая четыре приза «Сандэнса»
Где смотреть: Apple TV+
Родители и брат Руби (Эмилия Джонс из четвертых «Пиратов Карибского моря») — слабослышащие люди, зарабатывающие на жизнь рыбной ловлей. Сама Руби — единственный слышащий член семьи — обожает петь; руководитель школьного хора Бернардо (Эухенио Дербес) рекомендует ей подумать о музыкальном образовании. Героине предстоит сделать выбор между семьей и мечтой. «CODA» получила четыре награды на престижном инди-фестивале «Сандэнс» — Гран-при, приз за режиссуру, приз зрительских симпатий и премию за лучший актерский состав фильма, в котором слабослышащих персонажей играли слабослышащие актеры.
«Евангелион 3.0+1.0: Как-то раз»
Теперь уже точно последний ремейк культового аниме
Где смотреть: Amazon Prime
В будущем на Землю нападают загадочные Ангелы — могущественные создания из света. Дать им отпор могут только гигантские роботы — Евангелионы. Для пилотирования передовой разработки ученых годятся лишь подростки, среди которых — терзаемый душевными муками и конфликтом с отцом Синдзи Икари.
«3.0+1.0» — последняя часть тетралогии ремейков сериала Хидэаки Анно, гремевшего в середине 1990-х. В так называемых ребилдах культовый режиссер демонстрирует не только новую графику, но и измененный и расширенный сюжет о попытках сына соревноваться с отцом, а людей — с богом. И теперь, через 15 лет после выхода первой части, ставит в этой саге точку. Событие, сравнимое с третьим сезоном «Твин Пикс».
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«Выжившие», 1-й сезон
Мир накрывает вечный сон
Где смотреть: Okko
Человечество почти выкосила загадочная пандемия: люди умирают во сне, если их долго не будить. Выжившие ведут жестокую борьбу за ресурсы. Над сериалом работала мощная команда: режиссер Андрей Прошкин («Орлеан»), продюсер Борис Хлебников («Обычная женщина», «Шторм»), сценаристы Роман Волобуев с Еленой Ваниной («Последний министр») и Александр Лунгин («Большая поэзия»). Чтобы уместить всех звездных артистов (Артур Смольянинов, Дарья Екамасова, Алексей Филимонов, Филипп Авдеев, Роза Хайруллина и другие), пришлось придумать и необычный формат. Сначала выйдет сам сериал, потом — альманах веб-сериалов, разъясняющих устройство этого постапокалиптического мира.
«Новый вишневый вкус», мини-сериал
Месть в Лос-Анджелесе
Где смотреть: Netflix
Лос-Анджелес, начало 1990-х. Молодая и амбициозная постановщица Лиза Нова (Роза Салазар из «Алиты») едет на встречу с оскароносным продюсером Лу (Эрик Ланж), которого заинтересовали ее работы. Проект не выгорит, продюсер предаст, и Лиза начнет мстить, как умеют лишь в кино.
«Новый вишневый вкус» выглядит максимально провокативно: мистика, галлюцинации, секс, кровь, тату-стигматы и Кэтрин Кинер с очень острыми когтями на ногах. Этот мини-сериал придумали Ник Антоска (соавтор «Притворства») и писательница и сценаристка Ленора Зион («Рэй Донован», «Миллиарды»).
«Псы резервации», 1-й сезон
Комедия Тайки Вайтити о детской преступности
Где смотреть: Hulu
В трущобах Оклахомы промышляют мелким криминалом четверо друзей (Д’Фарао Ун-А-Тай, Девери Джейкобс, Паулина Алексис и Лэйн Фэктор). Их план — заработать и уехать поближе к лучшей жизни. Осуществить мечту мешают местные банды.
Комедию про квартет подростков, которые не только совершают преступления в резервации, но и борются с бандитами, придумали Тайка Вайтити и Стерлин Харьо, коренной американец. Оригинальное название сериала — Reservoir Dogs — отсылает к «Бешеным псам» Квентина Тарантино, и издевательских цитат (например, из «Взвода») здесь будет явно не меньше, чем абсурдных гэгов.
«Король шаманов», 1-й сезон
Перезапуск популярного аниме про людей и духов
Где смотреть: Netflix
Раз в 500 лет мимо Земли пролетает Звезда судьбы, знаменуя начало Великого турнира шаманов. Победитель сможет решить судьбу планеты. Среди кандидатов — юный Йо Асакура, который не расстается с отцовскими наушниками и верным духом-самураем Амидамару.
Эта история основана на манге Хироюки Такэи. В начале нулевых вышла первая, довольно успешная экранизация, вторая обещает быть ближе к первоисточнику. В этот раз адаптацию доверили Сёдзи Ёнэмуре, работавшему над «Покемонами», «Тетрадью смерти» и «Паразитом».
«Замыкание»
Триллер о пьющем отчиме
Где смотреть: КиноПоиск HD
Старшеклассница Таня (Юлия Мярина) живет с мамой, сестрами и отчимом (Василий Борисов из «Реки»), который пьет и унижает супругу. Когда терпение девушки лопается, она решает избавиться от абьюзера.
«Замыкание» — второй фильм Татьяны Эверстовой, которая пять лет назад дебютировала пасторальной драмой взросления «Его дочь». Там воспоминания самой постановщицы принимали форму детского мифа о мире. В «Замыкании», вновь основанном на личной истории Эверстовой, бытовая драма превращается в триллер.
Автор: Алексей Филиппов