Как (почти) понять «Евангелион»

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Культовые сериалы

ВидеоКак (почти) понять «Евангелион»

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Почему «Евангелион» стал культовым сериалом? Как в нем сочетаются битвы с участием гигантских роботов и подростковая драма взросления? И при чем тут Библия? Каким образом создатель сериала Хидэаки Анно задействует в сюжете психоаналитические концепции? И что вообще происходит в финальных сериях, фильме «Конец Евангелиона» и четырех ремейках-ребилдах?

В этом видеоэссе разбираем загадочный и противоречивый аниме-сериал «Евангелион».

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В главных ролях:Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков
Режиссер:Олег Трофим
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