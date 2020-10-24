«Я заслуженно поздний артист»: Юрий Стоянов — о «Городке», русских вампирах и роли мечты

О русских кровососах

Определяющей в названии сериала является вторая часть — родное и нежное сочетание «средняя полоса». Это же не хоррор и не сага, в названии выражены и жанр, и атмосфера. Знаете, не люблю рассуждать о роли до выхода фильма, разговоры о намерениях всегда пошлы. Но сейчас могу сказать, что когда работал над ролью вампира, то подумывал о том, что же такое вечная жизнь. Мне хотелось показать, что это огромная беда и наказание. «Обречен на вечную жизнь» — точная формулировка, потому что это не награда. И поэтому наши вампиры такие несчастливые. Их единственная радость в том, что они семья (хотя и не родная). Очень тонкая вещь.

О съемках и втором сезоне



Мы все дружим с командой сериала, ребята там замечательные, моложе меня, но я уже в таком возрасте, когда большинство друзей моложе. А с Таней Догилевой мы впервые оказались в кадре за сорок с лишним лет, хотя учились на одном курсе. Про второй сезон я пока ничего не знаю, но могу поделиться мечтой. Я очень тяжело представляю сериал без Женька (персонаж Глеба Калюжного — Прим. ред.). Очень хотелось бы, чтобы он вернулся. Во-первых, он нравится молодым, а во-вторых, без него обрывается важная линия: кого учить, кого опекать деду Славе? Кому давать подзатыльники? Дед Слава без Женька осиротел. Я как мог эту точку зрения до продюсеров донес. И Догилеву бы тоже воскресил — мы же вампиры.

О герое, которого надо любить



Были такие братья Шенки из Рыбинска, одни из основателей Голливуда. Они и читать не очень-то умели, но один вопрос через секретарш, читавших им сценарии, формулировали авторам верно: «Кого полюбит зритель?» Причем речь необязательно про отождествление. Гамлета можно не любить, но можно к нему стремиться. Великий шекспировед Алексей Барташевич говорил, что каждый век получает своего Гамлета. Он становится ретранслятором чего-то, что люди не могут сформулировать. Он всегда немного впереди времени, и в этом его трагедия. Люди могут его не любить, но сочувствовать и сопереживать будут обязательно. Гамлет не проходит мимо несправедливости, мимо которой проходим мы. Он может заколоть подлеца шпагой, чего мы не можем себе позволить и потому завидуем ему. А я вот недавно прочитал один сценарий, очень сильный. Но позвонил автору и сказал: «Старик, это надо переписывать». Потому что зрителю там вообще некого любить.