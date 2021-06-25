Фильм недели: «Главный герой», которым сегодня может стать даже Райан Рейнольдс

В прокат выходит история маленького человека, перевернувшего свой мир. Это один из последних крупных проектов, снятых на 20th Century Fox до ее перехода под крыло Disney, и в нем неожиданно (или как раз предсказуемо) корпоративный блокбастер кусает за хвост бесчеловечный капитализм. Павел Пугачев Кинокритик, редактор сайта журнала «Сеанс»

Парень по имени Гай (Райан Рейнольдс) каждое утро здоровается со своей аквариумной рыбкой, покупает чашечку кофе и бодрым шагом идет на работу в банк. А там сплошная рутина: бабули в очередях да ежедневные грабители, размахивающие пушками и призывающие всех присутствующих лечь мордой в пол, а сотрудников — открыть сейф и отдать содержимое кассы. Гай и его коллеги уже давно привыкли к такому распорядку дня. Ничего удивительного, ведь все они симуляции в многопользовательской видеоигре, NPC, то есть неигровые персонажи, которых можно нечаянно — а может, и намеренно — переехать машиной или использовать в качестве мишеней для оттачивания навыков стрельбы.

Возможно, создатели «Главного героя» читали или хотя бы слышали про фантастический роман Джона Скальци «Люди в красном». В той гомерически смешной и культовой в гиковской среде книге, получившей премию «Хьюго» в 2012 году, речь шла об участниках космических экспедиций, которые подозрительно быстро гибли при выполнении первых миссий. Младший лейтенант Эндрю Даль, герой романа, вскоре понимает, что он и его команда являются второплановыми персонажами телесериала а-ля «Звездный путь», «краснорубашечниками», нужными только для того, чтобы показать ведущим действующим лицам, чего делать не стоит.

Райан Рейнольдс

Подобного рода озарение приходит и к протагонисту «Главного героя». Он обзаводится очками, через которые видна скрытая механика его мира: индикаторы «жизней», аптечки, бонусы, возможность выбора оружия. Киноманы тут в очередной раз начинают посмеиваться: эти очки, конечно, позаимствованы из фильма «Чужие среди нас». От марксистского боевика Джона Карпентера здесь не только идея с правильной оптикой, проливающей свет на истинное положение вещей, но и социальная критика, впрыснутая в гомеопатических дозах. Винтики системы обретают какую-никакую субъектность, задумываются о своей роли в общественных отношениях и произносят речи о необходимости контроля за оборотом оружия. Звериный оскал капитализма в мире «Главного героя» персонифицирован персонажем Тайки Вайтити — напоминающим одновременно Цукерберга и Моргенштерна руководителем крупной компании по разработке видеоигр. Эксцентричный миллиардер скупает всех независимых разработчиков, подворовывает их же задумки и одержим идеей из всего делать франшизы. Напомним, что мы смотрим один из последних крупных проектов студии 20th Century Fox, впоследствии поглощенной Disney: корпорация иронизирует над корпорациями, бывает.

Диверсия? Ни в коей мере. Каких-то откровений, остроты и неожиданностей ждать от фильма не стоит. «Главный герой» снят диснеевским ветераном-многостаночником Шоном Леви, в лучшие годы клепавшим по два фильма в год («Ночь в музее» и «Розовая пантера», например). Это во всем умеренное кино, тем не менее, способно и увлечь, и развлечь. Райан Рейнольдс в очередной раз играет пародию на самого себя и свои прежние образы, и роль комичного доброго персонажа компьютерной игры подходит ему как влитая. Его герой — мужская версия Manic Pixie Dream Girl, «сумасшедшей девушки-мечты» наподобие Лилу в «Пятом элементе», бегущей вприпрыжку за главным героем и не представляющей себя без объекта своего маниакального вожделения. Завидев крутую девицу в темных очках (Джоди Комер) и с пушками наперевес, Гай вдруг понимает смысл своего существования, начинает сопровождать предмет своей страсти во всех ее дальнейших приключениях и, наконец, полностью меняет не только свою, но и ее судьбу.

Райан Рейнольдс и Джоди Комер

При всей своей концептуальной вторичности (хотя насколько может быть вторичной идея в реальном времени переделать GTA Online в The Sims?), фильм порадует несколькими яркими и остроумно придуманными экшен-сценами. В нем все сверкает и грохочет, поэтому скучать будет некогда. И хоть ничего не дает оснований переживать за судьбы героев, к ним трудно не проникнуться симпатией. Помимо отлично сработавшегося дуэта Комер и Рейнольдса, хорош и второй план, включающий пару ярких неанонсированных сюрпризов — каких не скажем, но знайте, что вас ждут камео актеров из других популярных франшиз, принадлежащих в том числе и Disney.

В сухом остатке «Главный герой» выглядит гимном синим воротничкам (хочется назвать их «синерубашечниками») — маленьким людям, выполняющим в равной мере бессмысленные и важные функции. Кто бы мог подумать, что соцреализм обретет вторую жизнь в голливудском кино последних лет?