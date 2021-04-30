Фильм недели. «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Как Джеймс Ганн снял самый душевный блокбастер лета

Перезапуск супергеройского боевика DC про группу суперзлодеев оправдал все ожидания: это эффектный, веселый блокбастер с фирменной дурашливой интонацией Джеймса Ганна. Рассказываем, как устроен новый «Отряд самоубийц» и почему он нечто большее, чем набор крутых экшен-сцен и легкого юмора.

Про что это

В вымышленной южноамериканской стране Корто Мальтезе происходит переворот: дружественную США семью диктаторов сменяют военные. Америка опасается, что путчисты возьмут под контроль опасные разработки из секретного научного центра «Йотунхейм», способные уничтожить мир. Лабораторию нужно взорвать, и правительственный агент Аманда Уоллер вновь собирает Отряд самоубийц — команду осужденных злодеев, которые выполняют опасные миссии в обмен на смягчение срока заключения.

В команду аутсайдеров на этот раз попадают меткий стрелок Бладспорт (Идрис Эльба), мутант Король Акул (выглядит как ходячая акула, разговаривает как Сильвестр Сталлоне), депрессивный Человек-в-Горошек, стреляющий горошком, миллениалка Крысолов Два, патриотичный Миротворец, благородный командир Рик Флэгг и наша старая знакомая Харли Квинн (конечно же, Марго Робби). Все вместе они будут высаживаться на берег, пробираться сквозь джунгли, кроваво убивать людей, много шутить и иногда эффектно шагать в слоу-мо — в общем, делать все то, что американские герои издавна любили в боевиках, проникая в незнакомую испаноязычную страну.

Идрис Эльба

Новый «Отряд самоубийц» — то, что называется мягким перезапуском: он не связан сюжетно с фильмом Дэвида Эйра 2016 года, но при этом никак ему не противоречит. К своим ролям вернулись Виола Дэвис, Юэль Киннаман, Марго Робби и Джай Кортни (Бумеранг).

Как это снято

Традиционный ход для современных авторов кинокомиксов — снимать любимое жанровое кино, только с супергероями. Так сделали братья Руссо, поместив Капитана Америка в параноидальный триллер 1970-х («Первый мститель: Другая война»), или создатели «Ванды/Вижна», когда поженили сверхспособности с ситкомом. Джеймс Ганн, создатель «Стражей Галактики» и в прошлом мастер треш-кино, очевидным образом очень любит брутальный военный экшен 1960-х и снимает его же, только на новом техническом уровне и со смешными костюмами. Кровь хлещет рекой, невероятные экшен-сцены сменяют друг друга, все вокруг периодически взрывается, а счетчик убитых врагов довольно быстро переходит трехзначный рубеж. Впрочем, главные герои тоже погибают довольно часто. Из этой бойни рождается идеальное массовое кино, в котором при этом чувствуется авторская бесшабашность. Джеймс Ганн легко переходит от грязного изображения с зерном прямиком из 1960-х к стилизации под «Спасти рядового Райана» (первая сцена — самоубийственная высадка на побережье), а чуть позже легко вставляет легкомысленную нарезку лучших моментов свидания в духе романтических комедий.

Идрис Эльба, Юэль Киннаман и Питер Капальди

Главное, что удалось режиссеру, — за два часа создать на экране настоящую команду с увлекательной динамикой отношений. Marvel на это понадобилось три фильма и целые «Мстители», Заку Снайдеру — четыре часа, главные супергерои DC и куча слоу-мо, а у Дэвида Эйра не вышло вовсе. Ганн же не только умудряется прописать предысторию каждого персонажа (причем не титрами, а в диалогах и действии), но и выстроить отношения между ними так, что к финалу вся эта разношерстная компания становится тебе как родная. Невротичный Человек-в-Горошек, который представляет на месте врагов свою деспотичную мать, и ему становится легче убивать. Плохой отец Бладспорт, циник с принципами. Трогательная Крысолов Два, выступающая моральным компасом всего фильма. Своя сюжетная арка есть даже у прожорливого Короля Акул, который тут выступает в качестве comic relief и, кажется, вот-вот вместо «А это ням-ням?» скажет: «Я есть Грут». И, наконец, Харли Квинн, которая никогда еще не выглядела так круто, даже в своем сольном фильме.

Для фильма, в котором регулярно взрываются головы, а в камеру летит такое количество крови, что только уворачивайся, у «Отряда самоубийц» удивительно человечная интонация. И это душевное тепло тем сильнее бьет, чем больше шуток ниже пояса мы слышим: похожий эффект был у лучших серий «Рика и Морти». Как и «Стражи Галактики», новый супергеройский блокбастер Джеймса Ганна оказывается фильмом о семейных ценностях и о том, что даже самые большие неудачники способны на настоящий поступок.

Вердикт

Марго Робби

Несмотря на то, что в новом «Отряде самоубийц» есть Марго Робби, Идрис Эльба и гигантская сине-розовая морская звезда, главная звезда тут — Джеймс Ганн. Режиссер-гик лучше многих понимает, что такое супергеройское кино и как странно, вообще говоря, выглядят накачанные мужики в цветастых костюмах и шлемах. Но там, где Алан Мур находил детские травмы и срыв в безумие, Ганн выкручивает условность на максимум. Поэтому почти не режет глаз мультяшное насилие в духе Happy Tree Friends и гармонично работают позерские титры глав, составленные то из крови, то из мыльной пены на сидушке унитаза. Поэтому и возникает вот это детское чувство восторга от того, что на экране может произойти все что угодно.

Несмотря на эту дурашливую и нарочито несерьезную интонацию, в основе фильма все равно лежат узнаваемые человеческие истории и внятная драматургия. Все ружья выстреливают, и нелинейный нарратив работает как надо. И хотя «Отряд самоубийц: Миссия навылет» не великое кино, оно не переворачивает представление о супергероике или жанре боевика, это лучший блокбастер за последнее время. В нем отвязность и дикая свобода сочетаются с сердечностью, и эта неожиданная душевность кажется не пришитой наспех заплаткой, а искренней авторской позицией.