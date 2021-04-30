Создатели «Отряда самоубийц 2» рассказали о фильме. Он будет похож на военные боевики Стивена Спилберга и Ридли Скотта

Журнал Total Film выпустил материал, посвященный боевику Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Создатели рассказали о съемках, источниках вдохновения и характерах героев. Мы выбрали из текста самое главное (подробнее обо всех персонажах фильма мы писали здесь).

«Отряд самоубийц 2» вдохновлен «Грязной дюжиной» — военным боевиком про группу заключенных (убийц, насильников и других преступников), которую посылают на секретную миссию, а взамен обещают помиловать. Ганн — большой поклонник картины Роберта Олдрича и всегда тяготел к историям об искуплении плохих парней. Помимо этого, кинематографисты воссоздали отталкивающую эстетику военного кино, ориентируясь на «Морпехов», «Черного ястреба и «Спасти рядового Райана».

Ганн хотел, чтобы лента ощущалась как военные фильмы 1960-х, поэтому часто отказывался от компьютерной графики в пользу практических эффектов. «Я предложил создать самые большие декорации, которые только были в проектах Warner Bros. Мне просто нравится практический подход. Мне говорят: „Давайте нарисуем, как Король Акул разрывает человека пополам?“ И я такой: „Нет, нам не нужен полностью нарисованный кадр. Давайте используем настоящего парня“, — шутит режиссер. — Давайте лучше разорвем куклу, из которой вылезут кишки с кровью, а потом добавим Акулу. Зритель лучше ощутит всю магию кино».

Warner Bros. обратилась к Ганну сразу после его увольнения из «Стражей Галактики 3». Режиссеру предложили три проекта — два по вселенной DC и один оригинальный. Ганн работал над ними около месяца и в итоге выбрал «Отряд».