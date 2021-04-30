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Создатели «Отряда самоубийц 2» рассказали о фильме. Он будет похож на военные боевики Стивена Спилберга и Ридли Скотта

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Журнал Total Film выпустил материал, посвященный боевику Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Создатели рассказали о съемках, источниках вдохновения и характерах героев. Мы выбрали из текста самое главное (подробнее обо всех персонажах фильма мы писали здесь).

  • «Отряд самоубийц 2» вдохновлен «Грязной дюжиной» — военным боевиком про группу заключенных (убийц, насильников и других преступников), которую посылают на секретную миссию, а взамен обещают помиловать. Ганн — большой поклонник картины Роберта Олдрича и всегда тяготел к историям об искуплении плохих парней. Помимо этого, кинематографисты воссоздали отталкивающую эстетику военного кино, ориентируясь на «Морпехов», «Черного ястреба и «Спасти рядового Райана».
  • Ганн хотел, чтобы лента ощущалась как военные фильмы 1960-х, поэтому часто отказывался от компьютерной графики в пользу практических эффектов. «Я предложил создать самые большие декорации, которые только были в проектах Warner Bros. Мне просто нравится практический подход. Мне говорят: „Давайте нарисуем, как Король Акул разрывает человека пополам?“ И я такой: „Нет, нам не нужен полностью нарисованный кадр. Давайте используем настоящего парня“, — шутит режиссер. — Давайте лучше разорвем куклу, из которой вылезут кишки с кровью, а потом добавим Акулу. Зритель лучше ощутит всю магию кино».
  • Warner Bros. обратилась к Ганну сразу после его увольнения из «Стражей Галактики 3». Режиссеру предложили три проекта — два по вселенной DC и один оригинальный. Ганн работал над ними около месяца и в итоге выбрал «Отряд».
  • Ганн признался, что студия дала ему полную творческую свободу. «Они сказали, что я могу использовать любого героя. Я даже мог собрать новый отряд (я, кстати, думал об этом). Еще мне разрешили убить любого персонажа. Warner с самого начала поддерживала мою историю — с тех самых пор, как я взялся за проект. Они так сильно мне доверяли, что я даже испугался. Ведь это на 100% мой фильм. Если что-то пойдет не так, то винить можно только меня!»
  • По словам Идриса Эльбы, который играет преступника Бладспорта (в комиксах его осудили за покушение на Супермена), у его героя есть проблемы с семьей, которые заставят его переосмыслить свое поведение и примкнуть к отряду.
  • Эльба отметил, что Ганн опирался на старые фильмы, в которых развитие персонажей было не менее важно, чем экшен. Это относится к сцене из трейлера, где Бладспорт обещает защитить Крысолова-2, преступницу в исполнении Даниэлы Мелшиор. Фильм также раскроет их предыстории героев, в том числе отношения Бладспорта с дочерью и Крысолова-2 с ее отцом.
  • Джон Сина, сыгравший экстремиста Миротворца, описывает своего героя как «глупого Капитана Америка»: «Он не имеет представления о хрупкости и важности человеческой жизни».
  • Вымышленный остров Корто Мальтезе, куда отряд забросят на новую миссию, будет похож на Гавану, столицу Кубы. Ганн хотел, чтобы место выглядело одновременно красочным и заброшенным. Кстати, в кино остров фигурировал в «Бэтмене» Тима Бёртона. Именно там фотожурналистка Вики Вэйл сняла впечатливший Джокера репортаж.
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Режиссер:Антон Маслов
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