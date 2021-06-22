«Господи, это оборотень?!»: Новый трейлер «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

Warner Bros. выпустила новый трейлер сиквела «Отряда самоубийц», режиссером которого выступил Джеймс Ганн («Стражи Галактики»).

Отряд самоубийц — собранная агентом разведки Амандой Уоллер команда суперзлодеев, действующая в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.

Подробнее о героях фильма мы писали здесь, а о создании картины и источничках вдохновения Ганна — тут.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» выйдет в России 5 августа.