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«Господи, это оборотень?!»: Новый трейлер «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

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Warner Bros. выпустила новый трейлер сиквела «Отряда самоубийц», режиссером которого выступил Джеймс Ганн («Стражи Галактики»).

Отряд самоубийц — собранная агентом разведки Амандой Уоллер команда суперзлодеев, действующая в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.

Подробнее о героях фильма мы писали здесь, а о создании картины и источничках вдохновения Ганна — тут

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» выйдет в России 5 августа.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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В главных ролях:Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани, Джош Хартнетт
Режиссер:Гай Ричи
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