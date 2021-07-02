«Хочется и кричать, и смеяться»: Что зарубежные кинокритики говорят про новый «Отряд самоубийц»

В этот четверг, 5 августа, в российский прокат выходит «Отряд самоубийц: Миссия навылет». В новом фильме агент разведки Аманда Уоллер (Виола Дэвис) собирает команду суперзлодеев, среди которых Харли Квинн (Марго Робби), Бладспорт (Идрис Эльба), Король Акул (Сильвестр Сталлоне) и Человек-в-Горошек (Давид Дастмалчян), чтобы спасти мир.

В мировой прокат фильм уже вышел, поэтому зарубежные кинокритики успели его посмотреть. Пересказываем, за что хвалят и ругают «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Джеймс Ганн всех спас

Первое и, пожалуй, самое важное, что отмечают зарубежные критики в своих рецензиях, — это режиссура Джеймса Ганна. «Особенное и самоуверенное режиссерское видение Ганна, в которое, по его словам, не вмешивалась киностудия, ставит „Отряд самоубийц“ в один ряд с лучшими современными фильмами по комиксам», — пишет Кларисса Лоури (Independent). То, что студия дала Ганну творческую свободу, отличает этот фильм от картины Дэвида Эйра 2016 года. После многочисленных хвалебных отзывов на новый «Отряд самоубийц» и сравнений с первой частью Эйр опубликовал в Twitter заявление, где рассказал про свой творческий путь, а также подчеркнул, что «Отряд самоубийц» 2016 года, который мы знаем, — это студийный вариант, а не его версия истории.

Идрис Эльба и Джеймс Ганн на съемках фильма

«Лучшее, что Warner Bros. сделала со своим новым „Отрядом самоубийц“, — это пригласила сценаристом и режиссером Джеймса Ганна. Его продолжение небезупречного хита 2016 года получилось намного веселее», — подчеркивает Пит Хэммонд из Deadline. Венди Айд из The Guardian говорит о том, что режиссер похож на своих героев: он такой же анархист, поэтому у него получился фильм, непохожий на стандартную супергероику.

«„Отряд самоубийц“ получился веселым, дерзким и жестоким — таким, каким нам его и обещали. Но больше всего мне понравилась лирическая часть и то, как Ганн уравновешивает юмор и серьезность», — написал Жермен Люссье (Gizmodo). С ним согласен и Алонсо Дуральде из The Wrap: «„Отряд самоубийц“ — это фильм, в котором сочетаются комедийность и жестокость. В лучшие моменты одновременно хочется и кричать, и смеяться».

Многие критики говорят о том, что новая картина Ганна — это не продолжение фильма 2016 года, а отдельное произведение, которое особенно понравится фанатам одноименных комиксов. Хотя Дуральде шутит, что в «очень тонкой книжке с названием „Сиквелы, которые получились лучше оригинала“» можно будет встретить новый «Отряд самоубийц».

А что еще хорошего?

Марго Робби

У большинства критиков нет претензий к актерскому составу нового «Отряда самоубийц». Оуэн Глейберман (Variety) и Пит Хэммонд (Deadline) особенно хвалят Харли Квинн (Марго Робби), отмечая, что актриса делает эту героиню действительно интересной.

А вот член Critics Choice Хеорхе Ривера отдельно отметил Короля Акул, которого в оригинале озвучивает Сильвестр Сталлоне (в русскоязычном дубляже ему достался голос рэпера Элджея): «В фильме химия между актерами зашкаливает, все работают на высшем уровне. Каждый персонаж максимально раскрыт, но любимчиком зрителей станет Король Акул».

Также кинокритики похвалили визуальную составляющую картины и операторскую работу: «У креативной команды Ганна такой уровень энергии и изобретательности, что они затмевают большинство блокбастеров», — пишет Тим Грирсон (Screendaily). Он же советует смотреть фильм в кинотеатрах, чтобы рассмотреть все операторские находки Генри Брэхама и прочувствовать музыку Джона Мерфи.

За что ругают

Давид Дастмалчян

Оуэн Глейберман (Variety) говорит, что у фильма слишком простой сюжет, из-за чего его первая половина получилась не очень увлекательной. Кинокритик The Wrap считает, что некоторые сцены в фильме получились слишком затянутыми.

С ними согласна и Лия Гринблатт из Entertainment Weekly. Она отмечает, что большая часть шуток не попадает в цель, а сценарий хромает из-за глупой болтовни героев. При этом журналистка пишет, что «Отряд самоубийц» Ганна все равно получился лучше «унылого первого фильма».