Что рассказывают о новом «Отряде самоубийц» его создатели

Два года назад, перед самым завершением съемок, Юлия Чарышева-Лоло побывала на площадке фильма и расспросила режиссера, продюсера Питера Сафрана, и художницу-постановщицу Бет Микл о деталях грядущего ребута.



Это не сиквел

Питер Сафран:

— Когда Джеймсу предложили заняться этим проектом, для него было очень важно, что он начнет с чистого листа и сможет задействовать героев, которые ему нравятся, и исключить персонажей, которые ему не по душе. Мы хотим сказать, что эта версия «Отряда самоубийц», как нам кажется, наиболее близка духу первоисточника. Поэтому мы и назвали фильм The Suicide Squad (определенный артикль «the» подчеркивает уникальность объекта, о котором идет речь. — Прим. авт.).

Фильмы Дэвида Эйра и Ганна никак не связаны между собой. Но между ними нет противоречий. Да, Марго Робби (Харли Квинн), Виола Дэвис (Аманда Уоллер), Джай Кортни (Капитан Бумеранг,) и Юэль Киннаман (Рик Флэг) играли у Эйра, и мы не игнорируем уже сложившиеся между их героями отношения. Но в новой картине нет никаких отсылок к сюжету старой. То, что Виола Дэвис вновь собирает команду «Отряда самоубийц», — это классический ход из комиксов. У нас появляется как новая команда, так и новая миссия. Примерно как в бондиане: новый фильм, новая история.

Жанр: военный экшен

Питер Сафран:

— В общем, у нас получилось что-то вроде микса «Грязной дюжины» и «Стражей Галактики». Но «Стражи» выходили с возрастным ограничением PG-13 (в России 12+ — Прим. авт.), а «Отряд» будет с R (в России 18+ — Прим. авт.), так что нас ждет комедия, доведенная до абсурда в традиционном стиле Джеймса Ганна, и одновременно брутальный военный боевик.

Джеймс Ганн:

— У нашего «Отряда самоубийц» достаточно простая концепция: суперзлодеев низшей лиги собирают в одну команду, потому что считают их расходным материалом и неудачниками. С ними особо не считаются и отправляют выполнять особое задание. Вот основа моего фильма, и это типичная сюжетная схема военного боевика — жанра, который был невероятно популярен в 1960-е годы, а в наше время практически исчез с больших экранов. Мне было очень интересно снять такую историю с героями в дурацких костюмах!

Идрис Эльба, Юэль Киннаман и Питер Капальди

Сюжет: миссия в Корто Мальтезе

Питер Сафран:

— Аманда Уолтер отправляет команду в вымышленную страну Корто Мальтезе, расположенную в Южной Америке. В течение ста лет этой страной управлял клан диктаторов Херреро, но в какой-то момент в Корто Мальтезе происходит военный переворот. Тут оказывается, что правящая семья в достаточно хороших отношениях с США. Также в Корто Мальтезе находится секретный объект под названием «Йотунхейм» — одновременно тюрьма на острове и медицинский экспериментальный центр. Уоллер отправляет «Отряд самоубийц» на этот остров, чтобы уничтожить Йотунхейм, прежде чем повстанцы узнают о его существовании.

Джеймс Ганн:

— Про Корто Мальтезе мы вычитали в комиксах. Это государство впервые упоминается в одном из комиксов конца 1980-х о Бэтмене (Корто Мальтезе также фигурирует в «Бэтмене» Тима Бёртона: фотографии, сделанные там журналисткой Вики Вейл, попали на обложку Time и очень понравились Джокеру. — Прим. ред.), придуманных Фрэнком Миллером. Миллер назвал фиктивную страну в честь главного героя одноименной серии итальянского комиксиста Хьюго Пратта, созданной в конце 1960-х.

Герои

Питер Сафран:

— Джеймс любит задействовать не самых известных героев, периферийных персонажей и делать из них настоящих, полноценных героев, как это было, например, с енотом Ракетой. Мы обсуждали нескольких персонажей из предыдущего «Отряда самоубийц», к примеру Дэдшота, но и они не вписывались в историю, которую задумал Джеймс. К тому же расписание Уилла Смита, который играл Дэдшота, не совпало с нашим, а другого актера на эту роль мы точно не хотели искать.

Джеймс Ганн:

— Набрать новую команду было достаточно просто! Возьмем, к примеру, Человека-в-Горошек. Я вообще люблю этого героя, но тут он мне пригодился как самый тупой супергерой. То есть я буквально прогуглил «самый тупой супергерой вселенной DC», и им оказался Человек-в-Горошек. К тому же он самый печальный персонаж, потому что все думают, что он идиот, но никто не знает о его трагической истории, которую мы расскажем в фильме.

Давид Дастмалчян

Питер Сафран:

— Поскольку с Дэдшотом не сложилось, мы ввели другого супергероя по имени Бладспорт — его играет Идрис Эльба, не обремененный багажом прошлой роли (во время беседы Сафран называл героя Эльбы именем прототипа из комиксов, Вигилантом. — Прим. авт.). Бладспорт — настоящий борец, отец с раннего детства готовил его стать наемником, и он может пользоваться практически любым оружием. Он не имеет ничего общего со своим прототипом из комиксов. Джеймс наделил его совершенно новым образом. На его костюме много съемных элементов и разных типов оружия.

Супергерой T.D.K, которого Джеймс придумал специально под Нэйтана Филиона (на самом деле, герой с похожими способностями существовал во вселенной DC под именем Arm-Fall-Off-Boy. — Прим. ред.), может отделять свои конечности от тела и швыряться ими. Это довольно комическая сверхспособность, но Джеймс снимает это все на голубом глазу, будто так и должно быть.

Еще один забавный герой — Король Акул. Это созданный в CGI персонаж, которого озвучивает Сильвестр Сталлоне. Никто не понимает, то ли он неудачный результат какого-то эксперимента, то ли настоящий полубог с какого-нибудь тихоокеанского острова.

Локации: настоящие, минимум зеленого экрана

Питер Сафран:

— Несколько лет назад Джеймс был на Кубе на кинофестивале в Гаване, и он хотел, чтобы для нового фильма мы нашли что-то подобное по свету и архитектуре. В итоге наша художница Бет Микл нашла подходящие локации в Панаме.

Бет Микл:

— Мы были в Пуэрто-Рико и Коста-Рике, но многие места там уже подверглись реновации и выглядят более современно, чем нам хотелось бы. А Джеймсу нужен был очень яркий, но при этом слегка обшарпанный антураж. Меня ничего не устраивало, и тут локейшен-скаут выслал мне фотографию города Колон в Панаме. Для съемок нам нужен был дворец. Более того, достаточно много сцен в фильме снято на улицах. Обычно в таких фильмах примерно треть сцен снимается на фоне хромакея, но на этом проекте из девяноста съемочных дней мы только три работали с зеленым экраном. Фильм начинается со сцены боя на пляже, и Джеймс хотел снимать на реальном пляже, но быстро стало понятно, что волнам в океане не прикажешь бить о берег в нужном нам ритме. Поэтому на территории студии Pinewood в Атланте мы выстроили огромный пляж с тоннами песка, а океаном стал гигантский бассейн со специальной установкой для управления искусственными волнами. Снимали это девять дней. Джеймс хотел, чтобы это было похоже на «Спасти рядового Райана». Еще небольшая сцена снималась в одном из баров Атланты, а сцену в тюрьме «Йотунхейм» снимали в реальной тюрьме в городке Огаста — это в двух часах езды от Атланты.