13 лучших трейлеров недели: Марго Робби дерется с морской звездой, а Адам Драйвер перерезает пуповину

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«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

В этот раз суперзлодеям (а еще антропоморфным акуле и ласке) нужно обезвредить гигантскую морскую звезду Старро, планирующую уничтожить мир. В сиквеле появятся и ветераны серии: Харли Квинн (Марго Робби), Бумеранг (Джай Кортни), Рик Флэг (Юэль Киннаман) и Аманда Уоллер (Виола Дэвис). На смену режиссеру Дэвиду Эйру пришел Джеймс Ганн («Стражи Галактики»). Подробнее обо всех героях сиквела тут.



«Аннетт»

Мюзикл Леоса Каракса («Дурная кровь», «Корпорация „Святые моторы“»), который откроет Каннский кинофестиваль. История стендапера Генри (Адам Драйвер) и оперной певицы Энн (Марион Котийяр), у которых рождается дочь Аннетт. В два года у девочки обнаруживается необычный дар, меняющий жизнь окружающих. Авторы сценария и саундтрека — музыканты Рассел и Рон Мэлы из группы Sparks.

«Зверопой 2»



Герои первой части будут ставить собственное шоу. Но есть нюанс: для этого им надо вернуть на сцену седогривого льва Кэлловея, исчезнувшего 15 лет назад. Сиквел поставит режиссер оригинала Гарт Дженнингс, автор музыкальных клипов Radiohead, Moloko и R.E.M.

«Шан-Чи и легенда десяти колец»



Мастер боевых искусств Шан-Чи — первый супергерой азиатского происхождения в киновселенной Marvel. Он сбегает от отца, злодея Мандарина, в Сан-Франциско. Через много лет Шан-Чи сталкивается с отцовской террористической группировкой «Десять колец». Во втором трейлере впервые показали героиню Мишель Йео — наставницу Шан-Чи и знакомую его родителей. А первый трейлер мы разбирали тут.



«CODA: Ребенок глухих родителей»

Лауреат минувшего фестиваля «Сандэнс». Название расшифровывается как «Child of deaf adult» — «Ребенок глухих родителей». Школьница Руди — единственная слышащая в семье. По утрам она помогает родителям рыбачить, а после уроков поет в хоре, чтобы поступить в престижную музыкальную школу. Фильм поставила Сиан Хедер («Блеск», «Оранжевый — хит сезона»). В нем снялись глухие актеры Трой Коцур («Мандалорец»), Марли Мэтлин («Дети тишины») и Дэниэл Дюран.

«G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз»



Спин-офф дилогии «Бросок кобры» о молчаливом ниндзя Снейке Айзе, одном из воинов элитного отряда G.I. Joe. В фильме он вступит в древний японский клан Арасикаге, чтобы научиться боевому мастерству. В главной роли снялся Генри Голдинг («Джентльмены»), а режиссером выступил Роберт Швентке («РЭД», сиквелы «Дивергента»).

«Тед Лассо», 2-й сезон

Исцеляющий сериал, над которым работали создатель «Клиники» Билл Лоуренс и комик Джейсон Судейкис. Он же исполнил главную роль — тренера по американскому футболу Теда Лассо. Тот переезжает в Лондон для работы с местной командой, при этом вообще ничего не понимая в европейском соккере. В новом сезоне он попробует вывести команду в лигу повыше (и продолжит печь бисквиты!).

«Кэндимен»



Это и ремейк, и продолжение одноименного хоррора 1990-х. Над новым фильмом работали режиссер Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2») и сценарист Джордан Пил, создатель ужастиков «Мы» и «Прочь». Когда-то в Чикаго жил маньяк Кэндимен, угощающий детей сладостями с лезвием внутри. Маньяка застрелили, но убийства продолжились. Герой сиквела решает проверить городскую легенду: якобы Кэндимен вернется, если пять раз произнести его имя перед зеркалом.

«Хеллоуин убивает»

В 2018-м Дэвид Гордон Грин перезапустил хоррор-франшизу Джона Карпентера, а теперь возвращается с сиквелом, где с маньяка наконец срывают маску. По сюжету Майкл Майерс выживает после событий первой части и продолжает зверски убивать. Противостоят ему герои Энди Мэтичак, Джейми Ли Кёртис и Джуди Грир. Музыку к фильму написал создатель оригинала Джон Карпентер.

«Убийства в одном здании»



В доме на Манхэттене происходит убийство, и трое соседей пытаются выяснить, кто за ним стоит. Параллельно они раскрывают тайны друг друга и понимают, что убийцей может быть кто-то из них. В роли следопытов-любителей — Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт. Последние снимались вместе с комедиях «Отец невесты» и «Три амигос!».

«Восьмая ночь»

Корейский хоррор о противостоянии монаха и хитрого демона. Главный герой должен провести семидневный ритуал, чтобы запечатать освободившееся зло. Для борьбы с потусторонним в ход идут и четки, и топор.

«Белая Змея 2»

Продолжение истории о сестрах-демонах, основанной на китайской народной сказке. В сиквеле авторы отправили вторую сестру, Зеленую Змею, в будущее. Девушка попадает в мир, где смешиваются фэнтези и постапокалипсис.

«Кровь волка-одиночки 2»

Суровое кино про якудза. Действие происходит в 1991 году в Хиросиме, когда государство только взялось за борьбу с организованной преступностью. Полицейский из первой части разбирается с враждующими бандами, но его работе мешает вышедший из тюрьмы преступник.