Загадочный Дауни и возвращение Людей Икс. Что мы знаем о фильме «Мстители: Доктор Дум»

В сети появился трейлер блокбастера «Мстители: Доктор Дум» — 39-го по счету фильма киновселенной Marvel, который должен подвести черту под сагой Мультивселенной, растянувшейся с четвертой по шестую фазу. Собрали все, что известно о масштабном супергеройском кроссовере и его проблемном производстве.

Анонс фильма

Кевин Файги

Кевин Файги объявил о создании двух следующих частей «Мстителей» в июле 2022 года на Comic-Con в Сан-Диего. Пятая часть тогда получила название «Династия Канга», а шестая — «Секретные войны». Предполагалось, что сценарием «Династии» займется Джефф Лавнесс («Человек-муравей и Оса: Квантомания»), а режиссерское кресло займет Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»). Съемки должны были стартовать в начале 2024-го, а премьера была назначена на 2 мая 2025 года. «Секретные войны» по первоначальному плану должны были увидеть свет 7 ноября 2025 года.

Файги сразу же сообщил, что пятые и шестые «Мстители» подведут итог шестой фазы киновселенной и поставят точку в саге Мультивселенной (в нее входят все фазы с четвертой по шестую). Таким образом, «Династия Канга» и «Секретные войны» должны были стать важнейшим событием для франшизы и рубежной чертой, какими в свое время были «Война бесконечности» и «Финал».

В мае 2023 года портал Collider сообщил, что поначалу Marvel не собиралась выстраивать всю магистральную сюжетную линию саги Мультивселенной вокруг злодея Канга, однако Файги настолько впечатлился игрой Джонатана Мейджорса в «Квантомании» и первом сезоне «Локи», что решил вывести его персонажа на центральную позицию.

Отмена Канга

«Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Планы на шестую фазу обрушились весной 2023-го. Сначала в прокате провалилась третья часть «Человека-муравья» — блокбастер, в котором Канг впервые появлялся на больших экранах, собрал в прокате всего 476 миллионов долларов при производственном бюджете в 330 миллионов. Затем в конце марта сам Мейджорс был арестован в Нью-Йорке по обвинению в предполагаемом нападении на свою бывшую девушку Грейс Джаббари.

В мае того же года стартовала забастовка Гильдии сценаристов — и окончательно застопорила работу над «Династией Канга». Уже в мае Marvel перенесла премьеру пятых «Мстителей» на май 2026-го. Параллельно руководство студии решило свести участие Канга в следующих фильмах к минимуму (фактически с момента выхода «Квантомании» про него просто забыли) и переключить акценты на другого злодея. Выбор пал на Доктора Дума, который и так был плотно связан с сюжетной линией «Секретных войн» в оригинальных комиксах.

В середине ноября журналист и один из соавторов книги «MCU: The Reign of Marvel Studios» Джоанна Робинсон сообщила, что Marvel окончательно отправила в мусорную корзину всю сюжетную линию Канга. Параллельно студия отказалась от услуг сценариста Джеффа Лавнесса, ему на смену пришел Майкл Уолдрон, который в это время уже работал над сценарием «Секретных войн». Примерно в то же время пятые «Мстители» лишились и постановщика — из-за бесконечных переносов и занятости на других проектах студии Креттон решил покинуть режиссерское кресло фильма.

В декабре 2023 года Мэйджорса признали виновным в нападении третьей степени и преследовании его бывшей девушки. Disney расторг с актером контракт, а Marvel окончательно распрощалась с подзаголовком «Династия Канга» — во всех внутренних переписках будущий фильм стал фигурировать исключительно как «Мстители V».

Старые кони

Братья Руссо и Кевин Файги

Весной 2024 года Marvel вплотную занялась поисками замены Креттону. Первым предложение поставить пятых «Мстителей» получил режиссер «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви, но тот был слишком занят на съемках пятого сезона «Очень странных дел». Параллельно Файги предложил роль Доктора Дума Роберту Дауни-мл. Актер согласился примерить на себя новую маску, но при условии, что снимать фильм будут братья Руссо, режиссеры «Войны бесконечности» и «Финала».

Вскоре после выхода «Финала» они говорили, что согласятся вернуться в киновселенную только ради работы над «Секретными войнами». Однако первые несколько предложений Файги и Дауни кинематографисты отклонили. Они передумали только после того, как соавтор «Войны бесконечности» и «Финала» Стивен МакФили придумал «действительно стоящую» идею для сюжета.

Официально о возвращении Руссо и Дауни объявили на Comic-Con в Сан-Диего в июле 2024-го — спустя два года после первоначального анонса фильма. Участие заслуженных ветеранов франшизы обойдется студии недешево: гонорар братьев оценивается в 40 миллионов долларов за каждый фильм, Дауни-младшего — в 50 миллионов (плюс процент со сборов). Также актер выторговал себе множество других бонусов, в том числе личную охрану, частный самолет и сразу несколько трейлеров на съемочной площадке.

Монументальный актерский состав

Патрик Стюарт и Иэн Маккеллен

Съемки «Доктора Дума» (в оригинале — Doomsday) стартовали в Лондоне 26 марта 2025-го и завершились в сентябре того же года, а съемочная группа успела заглянуть в локации в Англии и Бахрейне. В честь первого дня съемок студия назвала имена актеров, которые появятся в фильме, причем пресса сразу же пообещала, что список действующих лиц будет расширяться.

И действительно, в декабре 2025 года стало известно, что Крис Эванс вернется к роли Капитана Америка, который в конце «Финала» предпочел остаться в прошлом вместе с любовью всей своей жизни Пэгги Картер. Ранее Эванс говорил, что вернется в киновселенную Marvel только по очень весомой причине. По его словам, сюжет Doomsday — «самая подходящая причина для того, чтобы этим героям вновь понадобился Стив Роджерс».

На сегодняшний день известно об участии в фильме следующих актеров:

Участие Бенедикта Камбербэтча (Доктор Стрэндж), Джереми Реннера (Соколиный глаз), Тома Холланда (Человек-паук), Райана Рейнольдса (Дэдпул), Бри Ларсон (Капитан Марвел), Криса Прэтта (Звездный Лорд) и Хью Джекмана (Росомаха) пока не подтверждено.

Что известно о сюжете фильма

На сегодняшний день официальный синопсис фильма гласит:

«Сталкиваются вселенные, и „Мстители: Доктор Дум“ открывает последнюю главу в саге о Мультивселенной. Любимые герои из трех разных миров окажутся на смертоносных встречных курсах и в конечном итоге встретят экзистенциальную угрозу, не похожую ни на что из того, с чем они имели дело ранее. Этот эпический фильм заложит основу для будущего всей киновселенной Marvel».

Под тремя разными вселенными имеются в виду основная киновселенная Marvel, альтернативная вселенная Фантастической четверки (она же Земля-828) и вселенная Людей Икс от Fox (также известная как Земля-10005). А вот экзистенциальной угрозой, которая положит конец Мультивселенной, скорее всего, является не Доктор Дум (хотя любой персонаж, способный двумя пальцами остановить удар Гром-секиры Тора — уже серьезная проблема), а Сопряжение — столкновение двух разных частей Мультивселенной, которое, по комиксам, приводило к гибели одной или обеих сталкивающихся вселенных. Согласно кадрам из трейлера, уничтожение ждет Землю-10005 (Ксавье явно видит Сопряжение из окна разрушенной школы для одаренных подростков, хотя, возможно, это событие разворачивается не в реальности, а в видениях персонажа), а может, и Землю-828.

Логично предположить, что в финале «Доктора Дума» герои потерпят сокрушительное поражение, повествование оборвется на клиффхэнгере. Надо же как-то Marvel завлекать зрителей на «Секретные войны», премьера которых состоится через год после «Доктора Дума». Кроме того, студия наверняка воспользуется сюжетом обеих частей, чтобы вывести из игры ряд постаревших персонажей (давайте уже в четвертый раз убьем профессора Ксавье!), перезагрузить парочку франшиз (читайте — «Людей Икс») и свести всех популярных персонажей в одной вселенной. В конце концов, сама концепция Мультивселенной и в комиксах приелась, и в фильмах не взлетела.

А памятуя, атмосферой какой секретности был окутан релиз «Войны бесконечности» и «Финала», можно не сомневаться, что студия и на сей раз будет темнить до последнего, вырезать из трейлеров и промоматериалов сюрпризных персонажей и крайне дозированно выдавать любую информацию о сюжете обеих частей. Подобная политика будет продолжаться вплоть до мировой премьеры «Доктора Дума» 18 декабря 2026 года. А затем публике нужно будет как-то вытерпеть целый год до релиза «Секретных войн», который сейчас намечен на 17 декабря 2027-го.

Этот материал будет регулярно обновляться по мере поступления новой информации.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Jesse Grant / Getty Images for Disney