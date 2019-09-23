Душевный экшен: что говорят о фильме «Главный герой» его создатели

Об идее фильма

Джоди Комер и Райан Рейнольдс

Шон Леви: Когда нам с Райаном прислали оригинальный сценарий Мэтта Либермана, мы сразу же поняли, что в наши руки попал отличный текст с феноменальной идеей. Неигровой персонаж понимает, что может делать осознанный и свободный выбор. Это круто не только относительно игр и сюжета, но и в целом. Мир не обязан оставаться таким, какой он есть. Каждый может повлиять на окружающие его обстоятельства. Это всем было близко и в 2018-м, и в 2019-м, и особенно в 2020-м.

Райан Рейнольдс: Когда я впервые увидел сценарий и логлайн, они обещали простую экшен-комедию. Банковский служащий обнаруживает, что он неигровой персонаж в игре с открытым миром. «Задорно и удивительно», — подумал я. Но затем, когда наступили 2019-й и особенно 2020-й, фильм стал казаться настоящим зарядом радости. Сейчас ее не хватает в мире, культуре и развлечениях, которые мы потребляем. Нет более подходящего времени, чем сейчас, для выхода этого фильма. Как киноман и потребитель культуры и развлечений со стажем, отмечу, что это чертовски своевременный фильм.

Шон Леви: Мы чувствовали, будто застряли. Все знают, каково быть неигровым персонажем в чужой истории. Мы призываем перестать быть на вторых ролях, а еще замечать людей на заднем плане и сопереживать им. Это важная тема фильма. Он не столько о видеоиграх, сколько о том, каково быть человеком, о жизненном выборе, гуманизме, эмпатии и вере в людей. Если вы ждете нигилистическое и циничное кино, «Главный герой» не для вас. Это радостная и обнадеживающая история о связи между людьми и попытке занять активную позицию, жить полной жизнью и оставить свой след в мире.

Райан Рейнольдс: В коллективном сознании произошли серьезные изменения. Время движется ужасно быстро. Когда я слышу новости трехдневной давности, мне кажется, что эти события произошли в 1980-х. Наше кино говорит о том, как важно быть автором не только своих произведений, но и собственной жизни. Оно учит, что вы лично способны менять положение вещей, и напоминает: чем больше людей так поступает, тем больше вещей меняется. В этом суть всего фильма. Он о людях, которые возвращают себе власть, развиваются и делают мир лучше. Это касается не только равенства, но и справедливости.

Как Джоди Комер попала в фильм

Джоди Комер

Шон Леви: Джоди играет две роли — экшен-героиню Molotovgirl в игре и совершенно противоположную ей Милли в реальном мире. Мы с Райаном перепробовали множество актрис на эту роль, но, как только Джоди начала произносить реплики, сразу поняли: «Берем!» У нее огромный диапазон, который поражал нас еще в «Убивая Еву». Ей не страшны ни комедийные роли, ни американский акцент.

Джоди Комер: Я закончила съемки во втором сезоне «Убивая Еву» и уже на следующее утро полетела в Нью-Йорк на прослушивание с Райаном и Шоном. После полугодовых съемок в сериале я была слегка как зомби, но все же отправилась на пробы. Встреча была дико веселой. На прослушивании стало мгновенно ясно, какие они выдумщики. Они сразу дают понять, что ни одно из твоих решений не может быть неправильным. Они вдохновляют не бояться показаться глупой, пробовать разные вещи и свободно импровизировать.

О самоиронии

Райан Рейнольдс: В мире маркетинга никто не любит привлекать внимание к своим ошибкам. Карьеры всегда состоят из взлетов и падений. Иногда фильмы не работают. Я смеюсь над собой и своим собственным вкладом в провал, а не над другими людьми, которые делали проект. Мне просто кажется, что такие вещи интересно отмечать. Признавая их, вы берете энергию боли, которая, возможно, тянет вас вниз, и вступаете с ней в ментальный поединок в дзюдо. Вы используете энергию против нее самой и создаете нечто позитивное. Смех над самим собой всегда был важной частью моей карьеры.

О сценарии и импровизации

Джоди Комер и Джо Кири

Шон Леви: Выстроить тональность — это моя обязанность, и она важна не меньше создания мизансцен или работы с актерами. По ходу съемок мы позволяли истории развиваться естественным путем. Именно так получились отношения между Парнем и Приятелем, персонажем Лила Рела Ховери. Мы знали, что Лил смешной, но по ходу съемок поняли, что доброе сердце Парня можно раскрыть именно через его рабочие отношения с лучшим другом. А комедийный талант Уткарша Амбудкара позволил оживить образ геймера-программиста Маузера. Да и Джоди Комер с Джо Кири в одном фильме — это нечто! Этим ребятам лучше не мешать делать свое дело.

Мы с Райаном ездили туда-сюда на съемки из Нью-Йорка в Бостон и, сидя в поезде, переписывали их сцены, чтобы дружба их персонажей стала одной из главных линий ленты.

Почему нужно посмотреть «Главного героя»

Джоди Комер: Когда видишь словосочетание «экшен-комедия», вроде понятно, что увидишь. Так вот, ничего подобного. Наш фильм вызывает много эмоций. Это душевное кино.

Джо Кири: Это душевный экшен. Представьте, что у фильмов «Шоу Трумана» и «Первому игроку приготовиться» родился ребенок, которого вырастил фанат «Назад в будущее».

Уткарш Амбудкар: Фильмы Шона говорят сами за себя, и я огромный фанат Райана Рейнольдса. Думаю, это его лучший фильм после «Просто друзей» и «Да, возможно…». Он расположился где-то между ними и «Погребенным заживо». С Лилом мы уже работали над «Бриттани бежит марафон». Этот парень освещает экран своей улыбкой, словно ядерный реактор! А Джо Кири постоянно импровизировал. Я лично первым побегу на это кино. Это я еще не сказал про Тайку Вайтити, который сам по себе безумный ученый. Из дублей с ним, которые не вошли в фильм, можно смонтировать отдельное кино.

Шон Леви: Я как раз монтирую самую долгую фичуретку в истории кино. Она состоит исключительно из альтернативных дублей с Тайкой. Он гений импровизации и предлагал по 19 разных вариантов для каждой шутки.

Райан Рейнольдс: Ну, и еще фильм просто напичкан пасхалками. За каждым углом во Фри-Сити спрятаны подарочки. Ищите их.