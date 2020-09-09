Райан Рейнольдс меняет правила видеоигры в новом трейлере экшен-комедии «Главный герой»

Оригинальный трейлер:

Студия Disney представила новый трейлер комедийного боевика «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в роли третьестепенного, незначительного персонажа популярной видеоигры.

По сюжету фильма Парень — дружелюбный, оптимистичный сотрудник крупного банка. Его жизнь идет по накатанной, пока однажды не выясняется, что его мир — огромная видеоигра, где игроки могут делать все, что захотят. Столкнувшись с новой реальностью Парень понимает, что больше не обязан играть старую роль. Вместо стороннего наблюдателя он решает стать главным героем — хорошим парнем в синей рубашке. Однако его действия в итоге могут привести к уничтожению всей игры.

Фильм ожидается в кинотеатрах 10 декабря 2020-го.