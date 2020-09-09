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Райан Рейнольдс меняет правила видеоигры в новом трейлере экшен-комедии «Главный герой»

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Оригинальный трейлер:

Студия Disney представила новый трейлер комедийного боевика «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в роли третьестепенного, незначительного персонажа популярной видеоигры.

По сюжету фильма Парень — дружелюбный, оптимистичный сотрудник крупного банка. Его жизнь идет по накатанной, пока однажды не выясняется, что его мир — огромная видеоигра, где игроки могут делать все, что захотят. Столкнувшись с новой реальностью Парень понимает, что больше не обязан играть старую роль. Вместо стороннего наблюдателя он решает стать главным героем — хорошим парнем в синей рубашке. Однако его действия в итоге могут привести к уничтожению всей игры.

Фильм ожидается в кинотеатрах 10 декабря 2020-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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