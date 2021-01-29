КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Райан Рейнольдс нашел свой «потерянный» ответ на письмо фаната «Дэдпула». Абсолютно все, что предсказывал в нем актер, не сбылось

Обсудить0

Райан Рейнольдс отпраздновал пятилетие «Дэдпула», поделившись «потерянным» письмом, которое написал фанату вскоре после выхода фильма в 2016 году. Актер опубликовал в Twitter письмо некоего Хантера и собственный ответ, который тогда якобы не смог дойти до адресата.

«Пять лет спустя, и я по-прежнему в восторге от фанатов „Дэдпула“. Хантер написал мне это письмо, после того как вышел фильм, и почему-то мой ответ так и не был отправлен. Оно даже не устарело. По большей части».

В своем письме Хантер благодарил Рейнольдса за возможность увидеть Дэдпула на большом экране в фильме с рейтингом R, попросил автограф актера и поинтересовался, как ему стать «столь же крутым».

«Спасибо за все добрые слова в твоем письме, — написал в ответ Рейнольдс. — Я очень доволен тем, как был принят „Дэдпул“, и да, я рад, что нам удалось сделать фильм именно таким, как мы и задумывали. Можешь представить Дэдпула в киновселенной Marvel в Disney? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что касается сиквелов, то их будет много. Будут выходить как по часам каждые два года!»

Рейнольдс также шутит, что его жена Блейк Лайвли беременна их вторым «и последним» ребенком (у них сейчас три дочери), что он рад стать инвестором фестиваля Fyre (мероприятие обернулось одним из крупнейших финансовых провалов последних лет) и не может дождаться выхода «Дэдпула 3» в 2020 году, чтобы обнять своих фанатов и пожать им руки (что было бы невозможно в условиях пандемии). Он также отметил, что не планирует вкладываться в сторонние бизнесы, как другие звезды (Рейнольдс сейчас владеет несколькими компаниями, включая производство джина Aviation, мобильный интернет-провайдер Mint и футбольный клуб «Рексхэм»).

После слияния Fox и Disney права на Дэдпула перешли к Marvel. Сейчас в работе находится «Дэдпул 3», сценарий которого пишут Венди и Элизабет Молино, соавторы и продюсеры мультсериала «Закусочная Боба». Фильм должен выйти с рейтингом R. Кто займет режиссерское кресло продолжения — неизвестно.

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Воскрешение Супермена и возвращение Джокера: Новый трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости»

Воскрешение Супермена и возвращение Джокера: Новый трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости»

Вчера53
Звезда «Бархатной бензопилы» сыграет злодейку в «Капитане Марвел 2»

Звезда «Бархатной бензопилы» сыграет злодейку в «Капитане Марвел 2»

12 февраля14
«Дэдпул 3» должен был стать роуд-муви с Росомахой. Предполагается, что Хью Джекман снова сыграл бы Логана

«Дэдпул 3» должен был стать роуд-муви с Росомахой. Предполагается, что Хью Джекман снова сыграл бы Логана

29 января3
Уилл Смит снимется в триллере Fast & Loose. Режиссер «Дэдпула 2» и «Джона Уика» поставит картину

Уилл Смит снимется в триллере Fast & Loose. Режиссер «Дэдпула 2» и «Джона Уика» поставит картину

8 февраля4

Главное сегодня

Гид по британским сериалам, часть первая: От «Войны и мира» до «Современного потрошителя»

Сегодня6
Гид по британским сериалам, часть первая: От «Войны и мира» до «Современного потрошителя»
Это любовь или сталкинг? Сможете ли вы отличить триллер от ромкома по описанию

ТестЭто любовь или сталкинг? Сможете ли вы отличить триллер от ромкома по описанию

Вчера39
Что посмотреть: «Топи» — мистический сериал по Глуховскому
КиноПоиск HD

ВидеоЧто посмотреть: «Топи» — мистический сериал по Глуховскому

13 февраля12
Джокер в кошмаре Бэтмена: Что показали в новом трейлере «Лиги справедливости Зака Снайдера»?

Джокер в кошмаре Бэтмена: Что показали в новом трейлере «Лиги справедливости Зака Снайдера»?

Сегодня, 18:059
Райан Рейнольдс нашел свой «потерянный» ответ на письмо фаната «Дэдпула». Абсолютно все, что предсказывал в нем актер, не сбылось

Райан Рейнольдс нашел свой «потерянный» ответ на письмо фаната «Дэдпула». Абсолютно все, что предсказывал в нем актер, не сбылось

Сегодня, 10:3218
Воскрешение Супермена и возвращение Джокера: Новый трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости»

Воскрешение Супермена и возвращение Джокера: Новый трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости»

Вчера53
YouTube исполнилось 16 лет. А мы выбрали 16 лучших видеоэссе нашего канала

YouTube исполнилось 16 лет. А мы выбрали 16 лучших видеоэссе нашего канала

Вчера17
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт