Райан Рейнольдс нашел свой «потерянный» ответ на письмо фаната «Дэдпула». Абсолютно все, что предсказывал в нем актер, не сбылось

Райан Рейнольдс отпраздновал пятилетие «Дэдпула», поделившись «потерянным» письмом, которое написал фанату вскоре после выхода фильма в 2016 году. Актер опубликовал в Twitter письмо некоего Хантера и собственный ответ, который тогда якобы не смог дойти до адресата.

«Пять лет спустя, и я по-прежнему в восторге от фанатов „Дэдпула“. Хантер написал мне это письмо, после того как вышел фильм, и почему-то мой ответ так и не был отправлен. Оно даже не устарело. По большей части».

В своем письме Хантер благодарил Рейнольдса за возможность увидеть Дэдпула на большом экране в фильме с рейтингом R, попросил автограф актера и поинтересовался, как ему стать «столь же крутым».

«Спасибо за все добрые слова в твоем письме, — написал в ответ Рейнольдс. — Я очень доволен тем, как был принят „Дэдпул“, и да, я рад, что нам удалось сделать фильм именно таким, как мы и задумывали. Можешь представить Дэдпула в киновселенной Marvel в Disney? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что касается сиквелов, то их будет много. Будут выходить как по часам каждые два года!»

Рейнольдс также шутит, что его жена Блейк Лайвли беременна их вторым «и последним» ребенком (у них сейчас три дочери), что он рад стать инвестором фестиваля Fyre (мероприятие обернулось одним из крупнейших финансовых провалов последних лет) и не может дождаться выхода «Дэдпула 3» в 2020 году, чтобы обнять своих фанатов и пожать им руки (что было бы невозможно в условиях пандемии). Он также отметил, что не планирует вкладываться в сторонние бизнесы, как другие звезды (Рейнольдс сейчас владеет несколькими компаниями, включая производство джина Aviation, мобильный интернет-провайдер Mint и футбольный клуб «Рексхэм»).



После слияния Fox и Disney права на Дэдпула перешли к Marvel. Сейчас в работе находится «Дэдпул 3», сценарий которого пишут Венди и Элизабет Молино, соавторы и продюсеры мультсериала «Закусочная Боба». Фильм должен выйти с рейтингом R. Кто займет режиссерское кресло продолжения — неизвестно.