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Райан Рейнольдс запустил стриминг-сервис, где есть только «Защита от дурака» с его участием

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Райан Рейнольдс решил пошутить над модой на стриминговые сервисы и объявил о запуске собственного — Mint Mobile +. Об этом актер написал в Twitter, назвав свою платформу самой доступной в мире.

Перевод: «Каждая технологическая компания хочет свой стриминг-сервис. Итак... Встречайте Mint Mobile + — самый доступный стриминг в мире!»

В каталоге Mint Mobile + всего один фильм — «Защита от дурака» 2003 года. В нем Рейнольдс сыграл Кевина — сотрудника частного агентства безопасности, который должен заранее предотвращать ограбления. Однажды он и его друзья придумывают, как можно обокрасть ювелирный магазин, но их план попадает в руки криминального авторитета.

Интерфейс Mint Mobile + очень похож на Netflix. В нем есть несколько разделов и функция «топ-10 самых популярных фильмов в США», но каждый слот, созданный для отдельного фильма или сериала, занимает «Защита от дурака».

Рейнольдс часто шутит в своих соцсетях. Например, недавно он показал свою версию «Зеленого Фонаря», в которой есть Лига справедливости и Том Круз в роли супергероя. Кроме того, Рейнольдс известен «враждой» с Хью Джекманом. Однажды последний снял видео, где он спорит с женой из-за своего нежелания поздравлять Рейнольдса с 43-летием.

На днях Рейнольдс был признан одним из самых высокооплачиваемых актеров 2020 года. Он занял вторую строчку в списке Forbes с заработком в 71,5 млн долларов.

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