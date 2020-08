Кто такой Энди Сэмберг и за что мы любим его фильмы (и пародийный рэп)

Сандэнсовская комедия «Зависнуть в Палм-Спрингс», о которой мы писали сразу после ее онлайн-релиза на Hulu, теперь доступна и на КиноПоиск HD. Главного героя этого «неправильного» ромкома — обаятельного, самоуверенного, но и ранимого раздолбая, зависшего в бесконечном дне сурка на курорте, где вновь и вновь празднуется свадьба — сыграл Энди Сэмберг, одна из главных новых звезд американской комедии. 18 августа ему исполнилось 42 года.

Вы, возможно, уже видели его, причем неоднократно. И необязательно в кино. Популярность Сэмберга началась на заре YouTube: Энди был героем одного из первых вирусных видео — клипа Lazy Sunday, который с бешеной скоростью распространялся по сети в 2005-м.

Буквы SNL Digital Short в углу экрана — это лого низкобюджетного подразделения популярнейшего шоу Saturday Night Live (второй парень в кадре — Крис Парнелл, коллега Сэмберга по SNL). Именно тут началась карьера Сэмберга. Высланный вскоре после приема на работу (вместе с друзьями детства, сценаристами Йормой Такконе и Акивой Шаффером) из основного пула SNL (большинство идей новобранцев зарубали опытные редакторы), Энди сделал на новом месте бомбу. С напряженно-серьезным лицом начитал рэп про расслабленный выходной денек в Нью-Йорке, заполненный поеданием кексов и просмотром «Хроник Нарнии». Цитаты из песни печатались на футболках, она играла в барах, а самого Сэмберга стали узнавать на улицах.

После этого троица приятелей, именующая себя The Lonely Island, создала для SNL Digital Short более сотни (!) видео, режиссером которых выступал, как правило, Акива Шаффер. Лохматый Сэмберг постоянно мелькал на экране, как самый киногеничный член группы. На странные и смешные роли приглашали больших звезд (этот тренд с опозданием в 10 лет дошел и до российского ТВ — вспомним вирусные клипы Александра Гудкова с участием Филиппа Киркорова и Николая Баскова или интернет-кроссоверы Юрия Хованского и Дмитрия Маликова). Натали Портман разрушала свой образ заучки из Гарварда, читая про косяки и безудержный секс, а Майкл Болтон вклинивался в трек про клубные тусовки с признаниями в любви к «Пиратам Карибского моря» и «Эрин Брокович».

Постепенно Сэмберг сменил образ с нелепого подростка на комического самоуверенного мачо. В хитовой (79 миллионов просмотров!) «Jizz in My Pants» он рассказывал о плейбоях, страдающих от преждевременного семяизвержения. Также Сэмберг посмеялся над старомодной романтикой из начала 1990-х, записав вместе с Джастином Тимберлейком ностальгическую R’n’B-балладу «Dick in a Box». Дуэт Тимберлейка и Сэмберга стал настолько популярным, что их герои вернулись в сиквеле «Motherlover» (здесь поется о том, как лирические герои вместо подарка решили оказать секс-услуги матерям друг друга (мамочек играют Сьюзен Сарандон и Патриша Кларксон). А в триквеле «3-Way (The Golden Rule)» Энди и Джастин собираются заняться сексом втроем (с Леди Гага), но в итоге оказываются в постели без дамы.

Еще со школы Сэмберг молился на братьев Маркс, «Монти Пайтонов» и Мэла Брукса, после зауважал еще Стива Мартина и Адама Сэндлера. В конце нулевых у него с друзьями появился шанс попробовать себя в полноценном кино («Лихач», 2007). Участники трио изрядно отредактировали сценарий выпускницы «Южного Парка» Пэм Брэйди, в режиссерское кресло сел Акива Шаффер, ну а главной звездой, если такое слово применимо по отношению к скромной инди-комедии, стал сам Энди. Его герой — придурковатый, но милый парень по имени Род Кимбл — верит, что его покойный отец был великим каскадером. Кимбл пытается подражать папе, надевая нелепый плащ и совершая опасные для жизни трюки. Правда успеха он добивается лишь благодаря упорству, граничащему с идиотизмом.

«Лихач» провалился в прокате и не очень полюбился прессе, зато после обрел культовый статус: зрители все-таки оценили его странноватый абсурдистский юмор, и фильм стал в один ряд с «Жарким американским летом» и «Наполеоном Динамитом». Некоторые сцены из него сейчас наверняка стали бы хитами в Instagram или TikTok — например, эпизод, где герои Сэмберга и Такконе в музыкальной монтажной нарезке на разные лады говорят «круто!» («cool beans»).

После провала «Лихача» Сэмберг и компания еще на несколько лет застряли в SNL, выдавая по хитовому видео раз в неделю. И только в 2012 году все члены The Lonely Island покинули передачу, которой они принесли новую популярность. Сэмберг пустился в сольное плавание: он сыграл парня с разбитым сердцем в ромкоме «Селеста и Джесси навеки», озвучивал мультфильмы «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» и «Монстры на каникулах», мелькал в ситкомах. И даже исполнил роль мечты, сыграв сына Адама Сэндлера в комедии «Папа-досвидос». Правда первая большая роль Сэмберга в крупнобюджетном кино оказалась едва ли не последней: провальная комедия с Сэндлером получила россыпь «Золотых малин».

Зато вскоре самого Сэмберга наградили «Золотым глобусом» за роль в сериале «Бруклин 9-9», который с успехом идет до сих пор. Этот полицейский ситком а-ля «Офис» с добрыми шутками и дюжиной характерных героев прославлял трудовой энтузиазм. Герой Сэмберга, Джейк Перальта, совмещал обаяние милого щенка, навыки профессионального копа и харизму школьного приколиста, на работу шел как на праздник и дела раскрывал с шутками и прибаутками, чем невероятно бесил скучное начальство. В это время (начало 2010-х) Сэмберг конкурировал со взрослевшим Майклом Сера и Джесси Айзенбергом (они даже внешне довольно похожи), выступая ровно в том же амплуа, что и они — гика и заучки, который прячет свою застенчивость и неуверенность за напускным мачизмом.

А в 2016 году состоялся триумфальный камбэк рэп-трио — вышел полнометражный фильм «Поп-звезда: Не переставай, не останавливайся», квинтэссенция комедийного стиля The Lonely Island. Это мокьюментари о жизни поп-исполнителя Коннера (Сэмберг), который когда-то вместе с друзьями (конечно же, Шаффер и Такконе) гремел в составе нерд-рэп-группы The Style Boyz. Фильм документирует взлет, падение и возвращение поп-звезды к корням — в итоге Коннер снова собирает The Style Boyz. Трудно не увидеть в этом сюжете автобиографические мотивы (все-таки Сэмберг куда популярнее своих приятелей), но главное тут — это злая сатира на музыкальную индустрию. Например, песня Коннера «Equal Rights» в защиту прав ЛГБТ-сообщества, в которой он пытается усидеть на двух стульях — поддержать меньшинства и тут же заявить, что уж он-то, если что, не гей.

Или безумная баллада про девушку , которая просит Коннера: «Трахни меня, как Штаты бен Ладена» (да еще и нацепляет бороду!). Во второстепенных ролях в фильме реальные звезды вроде Пинк, Адама Левина и Джастина Бибера (есть и неизменный Тимберлейк в роли личного повара Коннера).

Подписчикам Netflix мы также можем рекомендовать два музыкальных мини-фильма, снятых The Lonely Island специально для стриминга — ироничный капустник Майкла Болтона (Michael Bolton’s Big, Sexy Valentine’s Day Special) и концептуальную короткометражку The Unauthorized Bash Brothers Experience, в которой Сэмберг и Шаффер читают рэп от лица бейсболистов Хосе Консеко и Марка Макгвайра, скандально известных злоупотреблением стероидами.

Сегодня насмешливое лицо Сэмберга — это одно из первых лиц американской комедии. В пластике актера смешаны легкая инфантильность, развязный напускной мачизм, очаровательно-старомодный и еще более олдскульный, редкий по нынешним временам драматический надрыв, который стал виден именно в «Палм-Спрингс». В конце концов, это самая заметная непародийная роль актера. По сути, кино дебютанта Макса Барбакова (выпускника Йеля и Американского института киноискусства, золотого мальчика из Санта-Барбары, отец которого до начала 1990-х был топ-менеджером в MGM ) — это авторский проект Сэмберга. Он был самым известным человеком во всей группе фильма, именно он привел деньги в продакшен. И именно он и создал многогранного персонажа, балансирующего на грани ромкома и экзистенциальной драмы, неприятной безалаберности, типичной для героев комедий Джадда Апатоу, и вызывающей сочувствие легкой тоски, насколько вообще можно говорить о тоске в эксцентричной комедии, где то взорвется начиненная динамитом коза, то из-за кустов выйдут динозавры.