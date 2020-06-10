Как долго вы продержитесь в ромкоме?

Внезапные серенады и временные петли, романтические жесты и пышные свадьбы. Каково это — застрять в классическом ромкоме? Пройдите этот тест и узнайте.

На КиноПоиск HD вышел главный ромком этого лета — «Зависнуть в Палм-Спрингс». В нем герои Энди Сэмберга и Кристин Милиоти отправляются на свадьбу в калифорнийскую пустыню и попадают во временную петлю. К премьере мы вспомнили ситуации и клише, которые часто встречаются в романтических комедиях, и предлагаем вам проверить, смогли бы вы жить по законам жанра.