«Локи»: Сериал о борьбе с судьбой и принятии себя

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) «Локи» — американский сериал стримингового сервиса Disney+. Это история об одноименном персонаже из Marvel Comics — боге обмана и хитрости, чья альтернативная версия создала новую временную линию и за это может быть подвергнута стиранию из реальности служащими Управления временными изменениями.

В следующем выпуске мы поговорим об американском сериале AMC «Кевин может пойти на***» в жанре черной комедии. Она посвящена домохозяйке Элисон (Энни Мерфи), которой кажется, что она играет роль второго плана в каком-то дурацком ситкоме.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.