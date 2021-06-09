«Локи»: Сериал о борьбе с судьбой и принятии себя

Как «Локи» сломал «священный таймлайн» киновселенной Marvel и открыл мультивселенные для зрителей? Чем сюжет сериала напоминает древнегреческую трагедию о борьбе человека с судьбой? В чем разница между альтернативной версией бога обмана (Том Хиддлстон) и Локи образца 2011 года из фильма «Тор»? И почему стоит посмотреть фильм о фильме?
Кроме того, ведущие подкаста подводят итоги викторины из прошлого выпуска и называют победителей!
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Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) «Локи» — американский сериал стримингового сервиса Disney+. Это история об одноименном персонаже из Marvel Comics — боге обмана и хитрости, чья альтернативная версия создала новую временную линию и за это может быть подвергнута стиранию из реальности служащими Управления временными изменениями.
В следующем выпуске мы поговорим об американском сериале AMC «Кевин может пойти на***» в жанре черной комедии. Она посвящена домохозяйке Элисон (Энни Мерфи), которой кажется, что она играет роль второго плана в каком-то дурацком ситкоме.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов