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Подкаст«Локи»: Сериал о борьбе с судьбой и принятии себя

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Как «Локи» сломал «священный таймлайн» киновселенной Marvel и открыл мультивселенные для зрителей? Чем сюжет сериала напоминает древнегреческую трагедию о борьбе человека с судьбой? В чем разница между альтернативной версией бога обмана (Том Хиддлстон) и Локи образца 2011 года из фильма «Тор»? И почему стоит посмотреть фильм о фильме?

Кроме того, ведущие подкаста подводят итоги викторины из прошлого выпуска и называют победителей!

Том Хиддлстон
Оуэн Уилсон
Том Хиддлстон и Оуэн Уилсон
Гугу Эмбата-Ро
Том Хиддлстон
Софи Ди Мартино
Том Хиддлстон, Гугу Эмбата-Ро, Софи Ди Мартино
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон и Оуэн Уилсон
Деобиа Опарей, Джек Вил, Ричард Э. Грант
Оуэн Уилсон, Софи Ди Мартино и Том Хиддлстон
Софи Ди Мартино и Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Софи Ди Мартино и Том Хиддлстон

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) «Локи» — американский сериал стримингового сервиса Disney+. Это история об одноименном персонаже из Marvel Comics — боге обмана и хитрости, чья альтернативная версия создала новую временную линию и за это может быть подвергнута стиранию из реальности служащими Управления временными изменениями.

В следующем выпуске мы поговорим об американском сериале AMC «Кевин может пойти на***» в жанре черной комедии. Она посвящена домохозяйке Элисон (Энни Мерфи), которой кажется, что она играет роль второго плана в каком-то дурацком ситкоме.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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В главных ролях:Владимир Канухин, Ирина Чипиженко, Наталья Тетенова, Алексей Шуплецов
Режиссер:Никита Тамаров
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