Как «Тихое место» превратилось из тонкой семейной драмы в нелогичный боевик

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают дилогию «Тихое место» и советуют любимые хорроры последнего десятилетия (вдобавок к тем, которые уже порекомендовали в эпизоде про «Психо» Альфреда Хичкока).

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.