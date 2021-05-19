Как «Тихое место» превратилось из тонкой семейной драмы в нелогичный боевик

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).
Почему первое «Тихое место» не столько хоррор, сколько семейная драма? Что не так со второй частью и почему нас так раздражают сюжетные дыры в студийных проектах? Как режиссер Джон Красински пугает зрителей? И при чем тут Сергей Эйзенштейн?
Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают дилогию «Тихое место» и советуют любимые хорроры последнего десятилетия (вдобавок к тем, которые уже порекомендовали в эпизоде про «Психо» Альфреда Хичкока).
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Хорроры 2010-х, которые посоветовали ведущие
«Оно», в оригинале It Follows (2014, реж. Дэвид Роберт Митчелл). Девушку медленно и неостановимо преследует монстр, принимающий обличье разных людей; тягучий и напряженный фильм и одновременно метафора взросления.
«Хорошие манеры» (2017, реж. Марко Дутра, Джулиана Рохас) — бразильский хоррор о матери и ребенке-оборотне, работающий как история инаковости.
«Мы» (2019, реж. Джордан Пил) — афроамериканская семья встречает своих двойников. Фильм-аллегория американского общества, наполненный красивыми и жуткими образами.
«Бабадук» (2014, реж. Дженнифер Кент) — женщина родила сына в день гибели мужа, и через несколько лет непроработанная травма вернулась в образе монстра по имени Бабадук.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов