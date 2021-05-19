Как «Тихое место» превратилось из тонкой семейной драмы в нелогичный боевик

КиноПоиск
Попробовать Плюс
Крупным планом

ПодкастКак «Тихое место» превратилось из тонкой семейной драмы в нелогичный боевик

Обсудить0

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Почему первое «Тихое место» не столько хоррор, сколько семейная драма? Что не так со второй частью и почему нас так раздражают сюжетные дыры в студийных проектах? Как режиссер Джон Красински пугает зрителей? И при чем тут Сергей Эйзенштейн?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают дилогию «Тихое место» и советуют любимые хорроры последнего десятилетия (вдобавок к тем, которые уже порекомендовали в эпизоде про «Психо» Альфреда Хичкока).

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Хорроры 2010-х, которые посоветовали ведущие

«Оно», в оригинале It Follows (2014, реж. Дэвид Роберт Митчелл). Девушку медленно и неостановимо преследует монстр, принимающий обличье разных людей; тягучий и напряженный фильм и одновременно метафора взросления.

«Хорошие манеры» (2017, реж. Марко Дутра, Джулиана Рохас) — бразильский хоррор о матери и ребенке-оборотне, работающий как история инаковости.

«Мы» (2019, реж. Джордан Пил) — афроамериканская семья встречает своих двойников. Фильм-аллегория американского общества, наполненный красивыми и жуткими образами.

«Бабадук» (2014, реж. Дженнифер Кент) — женщина родила сына в день гибели мужа, и через несколько лет непроработанная травма вернулась в образе монстра по имени Бабадук.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Обсудить
Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Тихое место 2» — самый страшный фильм лета. Как он устроен?

«Тихое место 2» — самый страшный фильм лета. Как он устроен?

4 июня32
«Не так хорош, как первая часть»: Что пишут критики про сиквел «Тихого места»

«Не так хорош, как первая часть»: Что пишут критики про сиквел «Тихого места»

19 мая22
«Смешарики»: Как создают наш любимый мультсериал

«Смешарики»: Как создают наш любимый мультсериал

10 июня7
«Мейр из Исттауна»: Криминальная драма про сострадание и прощение
В предыдущих сериях

Подкаст«Мейр из Исттауна»: Криминальная драма про сострадание и прощение

9 июня5

Главное сегодня

Фильм недели: «Красный призрак». Тарантино в снегах под Смоленском

Вчера7
Фильм недели: «Красный призрак». Тарантино в снегах под Смоленском
Как «Тихое место» превратилось из тонкой семейной драмы в нелогичный боевик
Крупным планом

ПодкастКак «Тихое место» превратилось из тонкой семейной драмы в нелогичный боевик

Вчера3
А Брэд Питт-то голый. Фрагмент из книги об актере
Книги

А Брэд Питт-то голый. Фрагмент из книги об актере

12 июня16
Советский киноавангард. Что и в каком порядке смотреть

Советский киноавангард. Что и в каком порядке смотреть

11 июня10
11 лучших трейлеров недели: Ван Дамм садится на шпагат, Гарфилд поет, а Леброн играет с Багзом Банни

11 лучших трейлеров недели: Ван Дамм садится на шпагат, Гарфилд поет, а Леброн играет с Багзом Банни

11 июня15
«Люпен», часть вторая: Омар Си против всей полиции Франции
Сериалы

«Люпен», часть вторая: Омар Си против всей полиции Франции

11 июня5
Что смотреть дома: «Локи», «Светлячок», продолжение «Люпена»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Локи», «Светлячок», продолжение «Люпена»

11 июня12
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт