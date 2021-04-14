Жизневский с челкой и невозмутимая Евграфова противостоят маньяку: как снимали сериал «Внутри убийцы»

Съемочная смена длится всю ночь, до самого утра. С рассветом по мосту начинают предательски громыхать машины, а члены группы все чаще заглядываются на проступающий из сумерек пейзаж. На другом берегу светятся стадион «Зенита» и небоскреб «Лахта-центр». Городу в сюжете сериала отведена особая роль. Мирзоев говорит, что водная стихия символически связана с работой бессознательного: «Вероятно, потому что жизнь зародилась в воде и только потом, в результате эволюции, выбралась на сушу». Чикаго из книг Омера стоит на одном из больших американских озер — Мичиган. Российский мегаполис на Неве идеально подошел на роль его заместителя. Режиссер вспоминает Гоголя и Достоевского («Преступление и наказание» которого он, кстати, тоже адаптировал для Кинопоиска; ждем в этом году) — русские классики считали Петербург «психоделическим городом, городом-сновидением». Мирзоев отмечает, что в истории о людях с искаженным восприятием реальности без психоделики точно не обойтись. Жизневский формулирует ту же мысль еще проще: «Это город немного сумасшедших людей. Я это точно знаю. Я сам здесь давно живу».