Тихон Жизневский о фильме «Майор Гром: Чумной Доктор»: «Шавуха, конечно, главное действующее лицо»

Исполнитель роли первого российского супергероя был назван в 2019 году на Comic Con Russia. За эти два года Тихон Жизневский прошел путь от актера из питерского Александринского театра до восходящей звезды российского кино, а роли в сериале «Топи» и блокбастере «Огонь» сделали его любимцем публики и окончательно убедили поклонников комиксов Bubble, что их майор Гром будет что надо. Так оно и получилось: в «Чумном Докторе» Жизневский убедительно хмурит брови, правильно носит кепку, выдает нужный градус брутального шарма и эффектно срывает броню с главного злодея.

Ярослав Забалуев поговорил с актером о том, как тот стал майором Громом, кого хочет сыграть еще и что сам любит смотреть в кино.