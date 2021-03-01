Чего в «Майоре Громе» больше — эффектного кинокомикса или политической агитки?

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ПодкастЧего в «Майоре Громе» больше — эффектного кинокомикса или политической агитки?

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Как «Майор Гром: Чумной Доктор» переворачивает традиционную структуру супергеройского блокбастера? Чем альтернативный Санкт-Петербург похож на Готэм-Сити? И можно ли считать фильм политическим высказыванием против несанкционированных митингов и влияния соцсетей?

В новом выпуске подкаста редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов расходятся в оценках первого российского кинокомикса, а специальный гость — сценарист, продюсер и основатель издательства Bubble Артем Габрелянов — объясняет, что создатели имели в виду.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

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Обычная жизнь в Санкт-Петербурге резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора
В главных ролях:Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и др.
Режиссер:Олег Трофим
В кино с 1 апреля
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