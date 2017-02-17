Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»

Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса. Главную роль, бесстрашного майора полиции Игоря Грома, в картине исполнит Тихон Жизневский, актер Александринского театра. Также было объявлено, что «Яндекс.Студия» и КиноПоиск HD выступят партнерами «Майора Грома» в России.

Вместе с Жизневским в фильме снимутся Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв, Михаил Евланов, Олег Чугунов и Антон Богданов. При этом создатели картины не хотят пока раскрывать, кто сыграет вечного антагониста Игоря Грома — серийного убийцу Чумного Доктора.

Главный герой фильма — майор полиции Игорь Гром, известный всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но все резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.

Фото со съемок фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Фото со съемок фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Фото со съемок фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Фото со съемок фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Фото со съемок фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Фото со съемок фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

«Мы полностью переписали изначальный сценарий и провели тотальный рекаст — о причинах я говорить не буду, скажу лишь то, что я никогда не был уверен в успехе проекта так, как сейчас, — говорит продюсер картины Артем Габрелянов. — С момента анонса фильма в 2017 году многое поменялось, неизменным осталось лишь наше желание сделать действительно выдающееся кино, которое запомнится людям. И Тихон, как никто другой, подходит на роль главного героя подобного фильма».

«„Яндекс.Студия“ рада стать партнерами по производству для Bubble Studios, — заметила Ольга Филипук, генеральный директор „Яндекс.Студии“. — В КиноПоиск HD мы видим большой интерес аудитории к фильмам и сериалам по зарубежным комикс-вселенным. И считаем, что „Майор Гром: Чумной Доктор“ имеет все шансы запустить аналогичную большую киновселенную в России».

КиноПоиск стратегически поддержит фильм в кинопрокате, а сервисы Яндекса получат право на эксклюзивный показ фильма в Рунете.

Дата выхода «Майора Грома» пока не сообщается. Съемки картины проходят в Санкт-Петербурге.

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