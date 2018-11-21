Брови и шаверма: Что мы узнали о фильме «Майор Гром: Чумной доктор»

На прошедшем в Москве Comic Con Russia издательство Bubble представило долгожданную полнометражную экранизацию своих комиксов про майора Игоря Грома. Поклонники ждали этого события три года: продюсер Артем Габрелянов и творческая команда сначала сделали короткий метр, затем тизер грядущей картины и вот, наконец, анонсировали съемки художественного фильма. Его партнерами в России стали «Яндекс.Студия» и КиноПоиск HD, где после окончания проката картины состоится ее эксклюзивная онлайн-премьера.

Команда фильма на Comic Con Russia / Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска

Сначала коротко о сюжете фильма. Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность делают майора Грома идеальным полицейским. Но все резко меняется с появлением человека в маске — Чумного доктора. Объявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания благодаря деньгам и высокому статусу. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.

Эксклюзивные фрагменты со съемок фильма, показанные на Comic Con Russia:

Художественный фильм «Майор Гром: Чумной доктор» будет существенно отличаться не только от короткого метра, но и от самих комиксов. Напомним, первый выпуск «Майора Грома» Bubble Comics напечатало 7 лет назад (8 октября 2012 года), и Артем Габрелянов был сценаристом большей части номеров. Действие разворачивалось в альтернативном Петербурге, где суперпринципиальный майор полиции Игорь Гром расправлялся с преступниками. «Чумной доктор» стал первой историей, в которой Гром расследует дело одноименного серийного убийцы. Во время расследования он знакомится с журналисткой Юлией Пчелкиной, которую спасает от бандитов. Чумной доктор, который расправлялся с коррумпированными чиновниками и бизнесменами, в итоге стал нравиться читателям гораздо больше Игоря Грома, поэтому в дальнейших выпусках его сделали совсем уж отъявленным маньяком. В декабре 2016 года, с выходом 50-го выпуска, серию закрыли, но в 2017 году история майора получила продолжение «Игорь Гром». В ней рассказывается о судьбе персонажа, после того как он перестал быть майором полиции.

На съемках фильма

«И тизер, и короткий метр не будут иметь никакого отношения к полнометражному фильму, — говорит продюсер Артем Габрелянов. — Можно сказать, что это не канон. Это мы так разминались, разогревались». Поэтому над картиной работает практически полностью новая команда, включая режиссера, актеров и оператора Максима Жукова. В проекте остался юный актер Олег Чугунов, которого мы видели в тизере — его персонаж поддавался воздействию Чумного доктора. Для фильма роль Чугунова расширили, а герою придумали имя — Алексей Макаров. Для вселенной комиксов это новый персонаж, и чем он будет занят в фильме, пока не сообщается.

Режиссером фильма стал Олег Трофим, ответственный за музыкальный блокбастер «Лед». Пользователи уже забеспокоились, что персонажи запоют, да и сам Трофим шутит, что снимает мюзикл. Если говорить серьезно, то музыка в картине, конечно же, будет, но только в качестве ударного саундтрека. Режиссер уверяет, что проект заинтересовал его классным сценарием развлекательного кино: «Это будет живой аттракцион с кучей интересных персонажей. Ребята постарались показать большую часть вселенной комиксов, и они сложилась в очень интересную звенящую форму».

Артем Габрелянов, Ольга Филипук, Олег Трофим, Любовь Аксенова и Михаил Евланов / Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска

«Майор Гром: Чумной доктор» будет первым российским фильмом по комиксам, тоже российским. «Мы намеренно движемся в сторону от любых американизмов, хоть фильмы по комиксам и, очевидно, западный жанр, — поясняет Трофим. — Мы стараемся раскрыть тут все наше — душу, характеры, музыку. Пытаемся сделать это по-русски, так, чтобы на Comic-Con в Сан-Диего американские зрители увидели не кальку с их фильмов, а нечто оригинальное. Понятно, что бодаться с голливудскими студиями по объему спецэффектов бессмысленно. А вот характеры, персонажи, их мотивация и конфликты — то, что действительно важно и что у нас, надеемся, получается отлично».

Игоря Грома сыграет актер Александринского театра Тихон Жизневский. Сам он привык к романтическим ролям и сильно удивился, когда его выбрали играть брутального персонажа. «Я им сразу сказал: „Ребята, вы серьезно? Я же весь такой кучерявый!“ — смеется Жизневский. — Но потом мы стали работать над образом, и когда изменилась моя внешность, то, я смотрю, действительно получился такой вепреобразный лютый чувак, который все вокруг громит и крошит».

Тихон Жизневский / Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска

Под изменением внешности актер имеет в виду не только избавление от кудрей и суровый взгляд исподлобья, который он уже натренировался демонстрировать на камеру, но и знаменитые брови майора Грома. В фильме их ждут небольшие изменения: вместе с художником по гриму Игорем Бойко было решено отказаться от бровей в формы молнии, которая прописана в комиксах. На живом человеке это смотрелось нереалистично. Поэтому у Грома рядом с одной из бровей будет шрам, тоненький и красивый.

Жизневский на съемках уже успел обзавестись парой экзотических травм. Так, во время одной из пробежек Грома актер порвал себе заднюю поверхность бедра. «Еще я чуть не сломал руку, потому что решил пройти сквозь грузовик. По сюжету грузовик притормаживает, и Гром в него входит. Первый дубль показался мне неубедительным, я попросил повторить сцену, но не рассчитал скорость и врезался в грузовик. Я прямо почувствовал, как мое астральное тело перемещается внутрь фургона! Слава богу, что все обошлось. Но в работу все равно решили взять первый дубль — зря страдал!»

Олег Трофим и Тихон Жизневский / Фото: пресс-служба Comic Con Russia

В своем герое Тихону нравится то, что он неидеален. «Хорошо, что он не совсем положительный — грубоватый, никому не доверяет и борется с этим весь фильм. То есть мы говорим, что если ты супергерой, то это еще не значит, что ты при этом замечательный человек». В самих комиксах о Громе ему нравится момент, когда майор теряет всех близких и остается один, а еще когда тот бегает голым по лабиринтам. Будет ли этот эпизод в фильме, пока не известно.

Жизневский осознает, какая на нем лежит огромная ответственность. Поэтому, чтобы вжиться в роль, он встречался с настоящим майором полиции, расспрашивал его о работе, и вместе они правили реплики Грома, чтобы те выглядели правдоподобнее.

Остальной кастинг выглядит так:

Александр Сетейкин сыграет напарника Грома, Дмитрия Дубина, взаимоотношения с которым тоже претерпят небольшие изменения, станут больше партнерскими и двусторонними: герои оба нуждаются друг в друге.

Журналистку Юлю Пчелкину, главного женского персонажа, сыграет Любовь Аксенова, которая попросила, чтобы ее персонажа в картине «было много». «Мне нравится, что героиня добрая, любопытная и отважная», — комментирует актриса. Комиксы о Громе она прочитала, и герой ей также понравился тем, что он не исключительно положительный персонаж. Свою Пчелкину Аксенова будет делать девушкой с собственной позицией, достойной майора Грома.

Любовь Аксенова и Тихон Жизневский / Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска

Создателя социальной сети «Вместе», миллионера Сергея Разумовского сыграет Сергей Горошко. Авторы фильма думали, что именно на эту роль им придется очень долго искать актера, но, когда увидели Горошко (а это была третья-четвертая встреча по кастингу), сразу же выбрали его. Креативный продюсер фильма Роман Котков уверяет, что этот персонаж будет отличаться от комиксов, и с учетом информации, что актера на роль Чумного доктора объявят позднее, это явно не Разумовский.

Олега Волкова, телохранителя Разумовского, сыграет Дмитрий Чеботарев, которого выбрали на роль сразу же. Дмитрий уже вовсю читает фанатские страницы «Майора Грома» и черпает оттуда идеи и вдохновение.

Дмитрий Чеботарев и Тихон Жизневский / Фото: пресс-служба Comic Con Russia

Евгения Стрелкова, одного из второстепенных злодеев комикса, сыграет Михаил Евланов. Ему пришлось побриться налысо ради роли, которую для фильма значительно переписали. Алексей Маклаков предстанет в образе Федора Прокопенко, начальника майора Грома. А в роли главаря банды в масках игроков из мультфильма «Шайбу! Шайбу!», засвеченной в коротком метре, появится звезда «Реальных пацанов» и «Елок» Антон Богданов.

На Comic Con пообещали, что в фильме появится легендарная шутка про шаверму из первых выпусков, а после титров будут две сцены, которые изрядно удивят зрителя.

После выхода тизера создатели картины получили множество комментариев. В частности, зрители увидели в Чумном докторе, выкладывающем разоблачительные ролики на YouTube, сходство с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. В итоге из фильма было решено убрать всю политическую составляющую. «Но история осталась такой же острой, — говорит Габрелянов. — Главная проблема, которую мы рассматриваем, — беспредел богатых, которые могут уйти от закона при помощи денег». Олег Трофим при этом уверен, что все равно картину будут обвинять в пропаганде как оппозиция, так и проправительственные структуры, потому что наше общество сегодня невероятно полярное. «Но в фильме мы просто стараемся разобраться, кто же такой сегодня герой нашего времени, чего он хочет и что такое героизм для общества и человека в частности».

Команда фильма смотрит ролик со съемок / Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска

Для съемок короткого метра была специально разработана новая технология круговой съемки в 360 градусов. Артем Габрелянов обещает, что в полном метре эта технология будет более совершенной. «То, что мы показали три года назад, технически устарело. Поэтому мы доработали старую конструкцию, и то, что вы увидите, просто взорвет мозг». Олег Трофим подтверждает, что и в полном метре нас ждет та же бешеная динамика: «Это непросто сделать в большой картине на два с половиной часа, но мы усиленно работаем над тем, чтобы каждая сцена не оставила зрителя равнодушным».

Российскими партнерами картины стали «Яндекс.Студия» и КиноПоиск HD. «Мы видим большой интерес аудитории к фильмам и сериалам по зарубежным комикс-вселенным, — говорит генеральный директор «Яндекс.Студии» Ольга Филипук. — И считаем, что „Майор Гром: Чумной доктор“ имеет все шансы запустить аналогичную большую киновселенную в России. Поэтому и берем этот фильм к себе в дом. Мы будем активно его поддерживать, а после кинотеатрального проката эксклюзивно покажем в сети».

Олег Трофим, Тихон Жизневский, Артем Габрелянов и Ольга Филипук / Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска

Габрелянов делает большую ставку на сотрудничество с «Яндексом»: «Я хочу создать прецедент, чтобы за два-три месяца до премьеры о фильме говорили вообще все. Чтобы не было ни одного человека, который бы не знал про „Майора Грома“. Чтобы на улицу было невозможно выйти и не услышать про фильм. И я уверен, что мы этого добьемся с помощью всех сервисов „Яндекса“. Хочу, чтобы курьер приносил вам еду, и „Майор Гром“ был в любой коробке. Чтобы в такси говорили про „Майора Грома“. Чтобы курьеры бегали с логотипом картины. У нас очень много разных идей — промокампания будет мощной!»

Фото: пресс-служба Comic Con Russia

Съемки фильма продолжаются в Петербурге, откуда команда и приехала на Comic Con Russia. В Питере громовцы успели наделать шума, поставив на уши местную прессу: «У нас переворачиваются машины, все время что-то горит, все бегут. Что ни день, то катаклизм в центре города», — шутит Олег Трофим. Съемочный период продлится весь ноябрь, затем начнется постпродакшен. Прокатная дата «Майора Грома» пока не раскрывается.