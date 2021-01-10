Кто такой майор Гром?

Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» основан на сюжете «Чумной Доктор», то есть на первых десяти выпусках комикса. В них все начинается с того, что в Санкт-Петербурге происходит преступление: некто в маске чумного доктора сжигает заживо сына прокурора в машине. На ней юноша год назад сбил двух студентов, но ушел безнаказанным. Дело поручают майору Игорю Грому и его новому напарнику Дмитрию Дубину. Тем временем в городе происходят беспорядки, а в социальной сети «Вместе», созданной филантропом Сергеем Разумовским, появляется группа, посвященная таинственному мстителю. Для людей, недовольных положением дел в стране, Чумной Доктор становится символом борьбы, а охота на него — главным делом Грома.