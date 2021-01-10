Кто такой майор Гром?

1 апреля в прокат выходит первый российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор». Рассказываем все, что нужно знать о его главном герое — майоре Игоре Громе, неподкупном борце с преступностью, коренном петербуржце и любителе шавермы.
История
Издательство Bubble, в котором придумали Игоря Грома, появилось в 2011 году. «Майор Гром» стал одной из первых его линеек наряду с «Бесобоем», «Красной Фурией» и «Иноком». Это история об идеальном полицейском — неподкупном, уверенном в себе, в отличной форме, с чувством юмора и незаурядным умом. Гром заметно отличался от других персонажей Bubble: их сверхспособности были связаны с магией или футуристичными технологиями, а он был и остается простым человеком, чья суперсила — жажда справедливости.
Майора Грома придумали основатель Bubble Артем Габрелянов, сценарист Евгений Федотов и художник Константин Тарасов.
Что легло в основу фильма
Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» основан на сюжете «Чумной Доктор», то есть на первых десяти выпусках комикса. В них все начинается с того, что в Санкт-Петербурге происходит преступление: некто в маске чумного доктора сжигает заживо сына прокурора в машине. На ней юноша год назад сбил двух студентов, но ушел безнаказанным. Дело поручают майору Игорю Грому и его новому напарнику Дмитрию Дубину. Тем временем в городе происходят беспорядки, а в социальной сети «Вместе», созданной филантропом Сергеем Разумовским, появляется группа, посвященная таинственному мстителю. Для людей, недовольных положением дел в стране, Чумной Доктор становится символом борьбы, а охота на него — главным делом Грома.
Серию частично рисовала Анастасия Phobs Ким, популярная российская художница. Благодаря ее рисунку комикс получил приток новой аудитории. Ким также работала над сериями «Бесобой» и «Чумной Доктор».
Майор Гром в фильме —
какой он?
Такой же, как и в комиксах — честный и бесстрашный полицейский, не знающий преград. Гром настолько поглощен своим делом, что готов ради него пренебречь законом и собственным комфортом. В холодильнике у майора всегда пусто, а вместо полицейской формы он носит любимую потертую куртку и старомодную кепку.
Роль Игоря Грома досталась Тихону Жизневскому. Он в первую очередь известен как театральный актер, но в последние полгода стал настоящей кинозвездой: Жизневского можно увидеть в блокбастере «Огонь» и сериале «Топи».
Тихон Жизневский в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор»
Персонажи
У Игоря Грома немало коллег, врагов и союзников. Не все они появляются регулярно, но даже редких встреч достаточно, чтобы создать питерскому полицейскому проблемы.
Союзники
Юлия Пчелкина
Журналистка и девушка Грома в комиксах. Часто помогает Игорю в расследованиях. В фильме Пчелкину сыграла Любовь Аксенова.
Дмитрий Дубин
Напарник и друг Грома, новичок в полиции. Старается следовать букве закона и соблюдать все правила. В фильме Дубина сыграл Александр Сетейкин.
Федор Прокопенко
Полковник полиции, начальник отделения и наставник Грома. Прокопенко вечно недоволен методами майора, но уважает его старания. Прокопенко играет Алексей Маклаков.
Пес Мухтар
После событий кроссовера «Время ворона» Игорь решил наконец завести себе домашнего питомца — пса Мухтара. В фильме не появится.
Ника Чайкина
Красная Фурия, шпионка, воровка в прошлом и спецагентка организации «МАК». Помогала Грому в кроссовере «Времени ворона». В фильме не появится.
Уля
Гадалка и хозяйка кафе «Райдо» в Санкт-Петербурге. Она не раз помогала Грому, когда он лишился должности в полиции, но продолжал работать над делами. В фильме не появится.
Враги
Сергей Разумовский
Миллионер, филантроп, основатель социальной сети «Вместе». В комиксах именно Разумовский скрывался под маской Чумного Доктора, но в фильме все не так просто. Роль Разумовского исполнил Сергей Горошко.
Олег Волков
Начальник службы безопасности «Вместе», друг детства Разумовского и его телохранитель. С Сергеем они знакомы с детского дома, и их многое связывает. Волкова в фильме играет Дмитрий Чеботарев.
«Дети святого Патрика»
Ирландская преступная группировка под руководством Мердока Макалистера, которая хотела устранить британскую королевскую семью. Это должно было привести к Третьей мировой войне, но Игорь Гром удачно отдыхал неподалеку. В фильме не появится.
«Принцессы»
Банда грабительниц, состоявшая из трех девушек в костюмах, напоминающих диснеевских принцесс Жасмин, Ариэль и Золушку. В фильме не появятся.
Что было дальше
Сама серия про Игоря Грома просуществовала с 2012 по 2016 год и завершилась на пятидесятом выпуске. В ней майор продолжил раскрывать дела в Санкт-Петербурге и с пользой для британской короны отдыхал в Ирландии.
В кроссовере «Время ворона» персонажи Bubble противостояли богу-ворону Кутху. Это событие стало одним из важнейших в жизни Игоря Грома. Своим земным воплощением Кутх выбрал Сергея Разумовского, давнего врага Грома. Битва с древним злом навсегда изменила майора: он не просто узнал, что мир магии существует, но и ненадолго попал под действие темных сил.
В 2017 году Bubble перезапустило серию про майора уже под названием «Игорь Гром». К полицейскому детективу добавили мистики, а Гром начал напоминать Родиона Меглина из второго сезона «Метода» — запутавшегося в себе детектива с эффектной бородой.
Альтернативные вселенные
За восемь лет существования издательства Bubble не раз задавалось вопросом: что было бы, если бы историю Игоря Грома рассказали иначе? Так родилось несколько популярных историй.
«Майор Гром 1939»
Серия, стилизованная под комиксы золотого века. Здесь бравый милиционер борется с капиталистами и таинственным Чумным Врачом (а также путешествует в космос и сталкивается с пришельцами и андроидами).
«Игорь Угорь»
Комикс, родившийся из шутки Артема Габрелянова на фестивале Bubble «Хомякон». Он оговорился, что у «Майора Грома» будет спин-офф, где Игорь Гром будет… угрем. Так появились Игорь Угорь и Дима Сардина, противостоящие Змею Сергею.
«Зигги и Шмыг уничтожают вселенную Bubble»
Бес Шмыг из серии «Бесобой» и космический хомяк Зигги путешествуют по мирам Bubble и уничтожают персонажей. Среди них оказывается и Игорь Гром, потерявший смысл жизни.
«Майор Гром:
Герой навсегда»
Сборник комиксов, созданный большой авторской командой. Шесть историй — шесть разных версий Игоря Грома: от курсанта полицейской академии до Грома из фильма. Но вместе герои появляются лишь на обложке.
Что еще нужно знать о Громе?
1
В Академии МВД у Грома было прозвище Отличник, потому что он всегда сдавал все работы первым и участвовал во всех спортивных кружках
2
Гром — так себе романтический партнер. Он постоянно убегает со свиданий на работу, но Юля Пчелкина его терпит
3
Майор известен как любитель питерской шавермы (все герои все время это обсуждают), но на страницах комикса он ел ее всего три раза
4
Игорь отлично играет в покер и шахматы. Правда, он бросил шахматный клуб, получив первый разряд. Но с другом, впоследствии ставшим гроссмейстером, изобрел свою тактику Грома — Капустина.
5
После первой встречи с Чумным Доктором Гром удалил все свои аккаунты в соцсетях и никогда их не восстанавливал.
6
Образ Игоря Грома отчасти был вдохновлен Остапом Бендером из «Двенадцати стульев». Но речь, конечно, не столько о внешности, сколько о смекалке, умении мыслить на несколько шагов вперед и природной харизме.
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Автор: Денис Варков, при участии Евгения Николаева, Ани Шпильковской и Ольги Белик
Фотографии и иллюстрации: Bubble