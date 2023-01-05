«Майор Гром: Игра». Сюжет, трейлер, команда — вся информация о фильме

23 мая в кинотеатрах выйдет фильм «Майор Гром: Игра» — история про полицейского Игоря Грома (Тихон Жизневский), грозу питерской преступности, а также про его друзей — журналистку Юлию Пчёлкину (Любовь Аксёнова) и напарника Диму Дубина (Александр Сетейкин). В фильме вместе с новыми героями появится и новый злодей — таинственный Призрак. Собрали в одном материале все, что известно о фильме «Майор Гром: Игра».

О чем фильм

Майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский) известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером, любовью к шаверме и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днем он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным (Александр Сетейкин), а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчёлкиной (Любовь Аксёнова). Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.

Есть ли трейлер?

И тизеры, и трейлеры! Собрали все ролики.

Тизер-трейлер, вышедший в октябре 2023 года. Здесь можно увидеть новых героев — Августа ван дер Хольта (Матвей Лыков), Марию Архипову (Ольга Сутулова) и стендап-комика Евгения Чебаткова.

Тизер декабря 2023 года.

Трейлер, вышедший в марте 2024 года.

Кто появится в «Майор Гром: Игра»

Тихон Жизневский Юлия Пчёлкина

Игорь Гром (Жизневский). После поимки Чумного Доктора он стал звездой Санкт-Петербурга: ему открывают памятник, в городе продают вязаные игрушки в виде Грома. Он носит кепку, обожает шаверму, играет в шахматы, поэтому ловко просчитывает в голове разные сценарии событий.

Юлия Пчёлкина (Аксёнова). Журналистка, блогер и девушка Грома, которая помогает ему справиться с навалившейся славой.

Дима Дубин (Сетейкин). Полицейский, верный помощник Грома. Отрастил усы, чтобы коллеги перестали воспринимать его как стажера.

Фёдор Прокопенко (Алексей Маклаков). Полковник полиции и начальник отдела, в котором служат Гром и Дубин, поэтому периодически прикрывает их выходки на работе. Прокопенко фактически заменил Грому отца.

Сергей Разумовский (Сергей Горошко). По одной субличности — миллиардер, создатель соцсети «Вместе» и филантроп, по другой — Чумной Доктор. Проходит лечение у психиатра Вениамина Рубинштейна (Константин Хабенский).

Олег Волков (Дмитрий Чеботарёв). Друг детства Разумовского, с которым они выросли в приюте. Служил в Сирии. Пока непонятно, появится ли герой во флешбэках или это галлюцинации Разумовского.

А кто новые герои?

Ольга Сутулова Матвей Лыков

Мария Архипова (Ольга Сутулова). Приехав из Москвы, генерал-лейтенант хочет модернизировать питерскую полицию и заменить сотрудников инновационной техникой.

Ольга Сутулова актриса В моей героине мне нравится то, что она верна только своим принципам и во всем идет до конца, хотя это не всегда положительное качество в человеке. Она олицетворение целеустремленности, поэтому у нее непростые отношения с Фёдором Прокопенко. Между ними поколенческий и мировоззренческий конфликт.

Август ван дер Хольт (Матвей Лыков). Иностранец, владеет корпорацией HOLT International, которая производит высокотехнологичную технику. У этой компании Архипова планирует закупить технику для модернизации. Хольт живет с экзоскелетом из-за перенесенной в детстве травмы.

Матвей Лыков актер Я читал комиксы Bubble, чтобы получше узнать и понять героя. Было интересно разбираться, почему Август такой, что им движет. Он голландец с японскими корнями, у него другой менталитет. Хольт говорит на русском с акцентом, и я особенно скрупулезно работал над этим. Общался с носителем голландского языка, который говорит на русском.

Отто Шрайбер (Андрей Трушин) — телохранитель и правая рука Хольта, обладает стальной выдержкой.

Призрак (кто кроется под его маской — загадка). Злодей, втягивающий Грома в опасную игру, превосходный боец, хакер, подрывник.

Главарь в тюрьме (Евгений Чебатков). Поднимает среди заключенных бунт, который приезжают усмирять Гром и Дубин. Комик Евгений Чебатков появится в эпизодической, но запоминающейся роли. Ради съемок он специально побрился налысо.

Кто работает над «Игрой»

Фильм снял режиссер франшизы Олег Трофим («Чумной Доктор», «Гром: Трудное детство», «Лед»). Оригинальный сценарий «Игры» написали Артём Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер. Сценарными консультантами выступили главный редактор Bubble Роман Котков, а также авторы Евгений Ероинин и Николай Титов, работавшие над «Чумным Доктором».

Тихон Жизневский актер В первом фильме Игорь Гром прошел огонь и воду, а в продолжении его ждут медные трубы, испытание славой. Гром теперь — популярный человек в Санкт-Петербурге, и у этого будут свои последствия. Зрителей ждет много экшена. Например, в первые дни мы снимали сцену массовой драки — этот фрагмент как раз видно в трейлере. По каскадерской части нам помогала экшен-студия «Кун-до», которая в том числе работала в Голливуде.

Артём Габрелянов продюсер и сценарист Мы продолжим развивать линию второй личности Сергея Разумовского — Чумного Доктора. Вениамин Рубинштейн будет искать способы взаимодействия с альтер эго Разумовского, ставя опыты над Сергеем. На этом схожесть с одноименной книгой заканчивается. Как мы говорили раньше, у нас не было задачи покадрово экранизировать комикс, вышедший 9 лет назад, и «Игра» будет абсолютно новой историей во вселенной Грома. Мы рассчитываем удивить и фанатов оригинального комикса, и зрителей, незнакомых с ним.

Оператор — Максим Жуков («Мастер и Маргарита»), снимавший кинофраншизу о Громе. Художественная команда тоже работала и над «Чумным Доктором», и над «Трудным детством»: художник-постановщик — Дмитрий Онищенко, за костюмы отвечала Анна Кудевич, за грим — Игорь Бойко. Постановкой трюков в фильме занималась казахстанская студия «Кун-до», работавшая над «Дневным дозором», франшизой «Последний богатырь» и голливудскими фильмами «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Особо опасен», «Бен-Гур».

Продюсеры — Артём Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук. Производство — Плюс Студия и Bubble Studios.

Когда премьера?

23 мая во всех кинотеатрах страны.

Что по/пересмотреть в ожидании?

Первый фильм о майоре Громе, но с двадцатью дополнительными минутами, не вошедшими в основную версию. Напомним, «Чумной Доктор» вышел на Netflix, где попал в топ-20 самых просматриваемых фильмов на сервисе в 2021 году. После титров есть две сцены — про героя Никиты Кологривого (бандита в маске хоккеиста) и Разумовского в больнице у Рубинштейна, а также про Олега Волкова.

Как понятно из названия, это история про детство Игоря Грома (Кай Гетц) в 1990-е. Он живет с отцом — полицейским Константином Громом (Сергей Марин), который охотится за боссом криминального мира по прозвищу Анубис и не очень много времени уделяет сыну. Тем временем Игорь ввязывается в сомнительную авантюру, чтобы заработать денег на поездку в Диснейленд.

Полезно посмотреть перед выходом «Игры» ради сцены после титров — тоже про Разумовского у Рубинштейна.