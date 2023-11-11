«Майор Гром: Игра», «Этерна» и «Сто лет тому вперед»: как прошел «Фандом Фест — 2023»

Я увлечен фантастикой Стругацких, Беляева, Кира Булычева. Мне кажется, сейчас интересно возвращаться к авторам XX века, потому что они многое из происходящего сегодня предсказали. У нас с Дашей даже был марафон: мы решили за неделю до съемок, чтобы напитаться атмосферой, пересмотреть многосерийный фильм и перечитать книги Булычёва. И это нас очень вдохновило!

В создании таких картин, как «Сто лет тому вперед», важнее всего самому поверить в этот мир и по цепочке дать поверить в него зрителю. Потому что если этой веры не будет, то неважно, как играют актеры, какая будет музыка. И как раз те технические возможности, которые нам предлагает 2023 год, работают на то, чтобы зрители в первую очередь поверили в этот мир, в супербраслет у Алисы Селезнёвой, что существует криолофозавр. Это помогает подключиться к истории, что самое главное.

В комментариях к выложенному на YouTube трейлеру были позитивные слова, воспоминания пользователей. Мне до сих пор раз в неделю пишут по несколько человек, которые трепетно относятся к творчеству Булычёва, говорят: «Мы за вас держим кулачки». Люди волнуются, и понятно почему: им интересно вспомнить свою молодость, поностальгировать и одновременно прикоснуться к чему-то новому. Так что сравнения «Ста лет тому вперед» с советским фильмом неизбежны, и я не вижу в этом ничего плохого. Мы со своей стороны относились к наследию Булычёва и к этой вселенной с большим уважением и очень старались, чтобы все получилось.