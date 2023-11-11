«Майор Гром: Игра», «Этерна» и «Сто лет тому вперед»: как прошел «Фандом Фест — 2023»

С 10 по 12 ноября в Москве прошел первый «Фандом Фест», посвященный разным направлениям поп-культуры: стендапу, азиатской культуре (преимущественно корейской) и отечественному кино. В гости заглянул каст «Майор Гром: Игра», Юлия Снигирь рассказала о долгожданной экранизации «Мастера и Маргариты», а еще в России впервые показали отрывок из мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Обо всем по порядку в репортаже Кинопоиска.
Как Харли Квинн и Уэнсдэй Аддамс встретились с балеринами из Atomic Heart
В Москве пронизывающий холод, но при этом фанаты готовы стоять в очередях. Хорошо, что небольших — фестиваль скромнее своих коллег и уместился в одном павильоне площадки Main Stage. Тем не менее внутри есть чем заняться. Девушка в костюме Харли Квинн с увесистой дубинкой пробует одолеть игровой автомат, где вместо мягких игрушек заварная лапша. Рядом с ней на танцевальном аппарате пытается попасть в темп девочка-подросток в образе Уэнсдэй Аддамс. Мимо проходит косплеер в костюме Лунного Рыцаря, а точнее, Мистера Найта, более стильной версии супергероя из одноименного сериала Marvel.
На любом гик-фестивале косплей притягивает внимание, не исключение и «Фандом Фест». Помимо образов, которые встречаются на любом конвенте, здесь можно было увидеть и более свежие. Клоун Багги из One Piece, Кэрол Денверс из «Марвелов», сразу несколько Джинкс из «Аркейн», Бендер Родригес из недавно вернувшейся «Футурамы» и даже Тифлинг из нашумевшей игры Baldur’s Gate 3. Показать себя и свои труды на сцене «Фандом Феста» смогли не только профессиональные косплееры, но и новички благодаря гостевому дефиле.
На фестивале можно было встретить косплееров балерин из игры Atomic Heart (как они видят в сплошных масках — загадка). Кстати, атмосфера Предприятия 3826 ощущалась на «Фандом Фесте» отлично. На сцене выступила Анита Пудикова, подарившая внешность и движения Близняшкам в Atomic Heart, а также Денис Медведев, сыгравший ученого Михаэля Штокхаузена. Но и это не всё — для фанатов игры на сцене выступил диджей Фёдор Фомин с сетом по мотивам игры. «На недельку в Комарово» тоже сыграл!
…а Хаяо Миядзаки с «Криком»
Одной из зон фестиваля стал «Фан-лекторий», где все три дня фестиваля проходили квизы и показы китайских дорам, а телеканал «2×2» представил новый мультсериал о жителях подъезда «Внутренняя мимперия» (с негласным девизом «У кого не было странных соседей»).
Главное, в лектории посетители первыми смогли увидеть фрагмент новой анимации Хаяо Миядзаки, показанный с субтитрами («Мальчик и птица» выходят в российский прокат уже 7 декабря). А еще в лектории в оригинале показали новый слэшер «Крик. Ночь перед Рождеством». Картина появится в нашем прокате 28 декабря, и это самый неочевидный выбор для просмотра в компании на Новый год!
Жизневский перенес мемы в «Игру», а Фурию сыграет Даша Верещагина
Отечественному кино посвятили целый день фестиваля. Больше всего внимания было к презентации фильма «Майор Гром: Игра», куда Bubble Studios привезла целый актерский десант — Тихона Жизневского, Любовь Аксёнову, Александра Сетейкина, новичков франшизы Матвея Лыкова, Ольгу Сутулову, Андрея Трушина (кого они играют — мы рассказывали тут) и комика Андрея Атласа. На сцену также вышли создатели серии — режиссер Олег Трофим, продюсеры Михаил Китаев и Артём Габрелянов, отвечающий за сценарий. Присоединился к ним и Дмитрий Чеботарёв. Исполнитель роли Олега Волкова был ведущим главной сцены. Команда еще раз показала тизер «Игры», намекнув, что тайна личности нового злодея Призрака зашифрована в тексте песни из ролика.
Выяснилось, что Тихон Жизневский так проникся мемами по «Майору Грому», что намеренно протащил несколько в сиквел. Продолжение начнется на позитивной ноте, но Олег Трофим обещает, что «Игра» вызовет у зрителя самые сложные эмоции. А еще авторы просят подождать выхода «Игры», прежде чем говорить о расширяющей вселенную «Фурии» (ее, кстати, сыграет Даша Верещагина). В комиксах персонажи Матвея Лыкова и Андрея Трушина (техногений Август ван дер Хольт и его охранник Отто Шрайбер) были антагонистами Ники Чайкиной (Фурии), так что у них, возможно, большое будущее в киновселенной Bubble. «Игра» выйдет в 2024 году.
Что нового в новой «Этерне»
Представлять сериал вышел обновленный каст: Иван Трушин (Ричард Окделл), Алексей Лукин (Эстебан Колиньяр), Илья Виногорский (Валентин Придд), Фёдор Мишеев и Данил Никитин, играющие братьев Катершванц, как и в пилоте. Они все выходные ходили по территории в костюмах своих героев.
Отвечая на вопросы фанатов, команда сериала рассказала, как пытались найти свое прочтение персонажей, обращаясь к книгам. Актеров пришлось сменить, так как прошлый каст уже слишком вырос и не похож на 16-летних героев книги. Сюжет первого сезона не во всем следует первоисточнику, зрителям обещают больше экшена и любовных линий. Авторы хотят сделать проект от фанатов для фанатов, «чтобы перевернуть представление о фэнтези-проектах в России».
Занятный факт: Алексей Лукин не умел фехтовать до съемок (у остальных был опыт), ему пришлось учиться с нуля. А вот занятия верховой ездой пришлось проходить уже всем унарам.
О съемках «Кибердеревни» на «Садоводе»
Актер Сергей Чихачёв, играющий фермера Николая, и режиссер Сергей Васильев выступили на сцене в честь финала сериала. Рассказали про любимые планеты (У Чихачёва — «родной» Марс, у Васильева — Церерск), напомнили про сложность графики, ведь снимали практически все на натуре, и про то, как собирали образ Николая с его легендарной телогрейкой. Кстати, кепку, которую носил Чихачёв в первом YouTube-ролике birchpunk, потеряли, замену ей искали почти год. Самыми сложными были съемки космического рынка, поскольку все происходило на московском «Садоводе». Съемочная команда мешала местным, не задействованным в массовке.
Своей любимой отсылкой в сериале Чихачёв назвал встречу Николая и его жены в финальном эпизоде. Они долго бегут навстречу друг к другу, почти как в «Возвращении Будулая», где герои четыре минуты не могли приблизиться. Еще Васильев рассказал, что в продолжении «Кибердеревни» авторы хотели бы показать и другие планеты Солнечной системы, не попавшие в первый сезон. Тизер будущих приключений Николая и его семьи мы увидим уже в новогоднем спешеле.
Чего ждать от «Мастера и Маргариты» и «Ста лет тому вперед»
Юлия Снигирь в одиночку отвечала на вопросы фанатов о новой экранизации. Из интересного: актриса обещает, что в ряде сцен создатели отошли от оригинального романа и немного изменили события, чтобы акцентировать внимание на времени действия — 1930-х. Снигирь уверяет, что смысл фильма не пострадал с учетом всех изменений, зато картина сможет увлечь и новых зрителей, и тех, кто помнит роман Булгакова наизусть. Проверить сможем 25 января в кинотеатрах.
Будущую экранизацию Кира Булычёва «Сто лет тому вперед» представили исполнители главных ролей Даша Верещагина (Алиса Селезнёва) и Марк Эйдельштейн (Коля Герасимов). Компанию им составили актеры Софа Цибирева, Матвей Астраханцев и Кирилл Митрофанов. Кинопоиск расспросил Дашу и Марка о подготовке к роли и отечественной фантастике.
Даша Верещагина
актриса
Сложнее всего во время подготовки к фильму было с тренировками: как научиться драться, если никогда ранее этим не занималась? Изначально ничего не получалось, но это естественный процесс, если ты учишься новому. Зато сейчас, например, я жестко кайфую как раз от тренировок. Это мне приносит настоящую радость в жизни теперь. И я продолжаю заниматься: повезло, что это нужно для следующей роли.
Марк Эйдельштейн
актер
Я увлечен фантастикой Стругацких, Беляева, Кира Булычева. Мне кажется, сейчас интересно возвращаться к авторам XX века, потому что они многое из происходящего сегодня предсказали. У нас с Дашей даже был марафон: мы решили за неделю до съемок, чтобы напитаться атмосферой, пересмотреть многосерийный фильм и перечитать книги Булычёва. И это нас очень вдохновило!
В создании таких картин, как «Сто лет тому вперед», важнее всего самому поверить в этот мир и по цепочке дать поверить в него зрителю. Потому что если этой веры не будет, то неважно, как играют актеры, какая будет музыка. И как раз те технические возможности, которые нам предлагает 2023 год, работают на то, чтобы зрители в первую очередь поверили в этот мир, в супербраслет у Алисы Селезнёвой, что существует криолофозавр. Это помогает подключиться к истории, что самое главное.
В комментариях к выложенному на YouTube трейлеру были позитивные слова, воспоминания пользователей. Мне до сих пор раз в неделю пишут по несколько человек, которые трепетно относятся к творчеству Булычёва, говорят: «Мы за вас держим кулачки». Люди волнуются, и понятно почему: им интересно вспомнить свою молодость, поностальгировать и одновременно прикоснуться к чему-то новому. Так что сравнения «Ста лет тому вперед» с советским фильмом неизбежны, и я не вижу в этом ничего плохого. Мы со своей стороны относились к наследию Булычёва и к этой вселенной с большим уважением и очень старались, чтобы все получилось.
Антон Лапенко появится в кинокомиксе!
Любопытные вещи происходили и на главной сцене. Помимо косплей-шоу, за три дня там прошло несколько встреч. Так, на сцене выступили стендап-комики Евгений Чебатков и Расул Чабдаров, превратив обсуждение «Ведьмака» в мини-экскурс по поп-культуре. Их коллеги-комики из YouTube-шоу «Книжный клуб» тоже поговорили про творчество Анджея Сапковского.
Не забыли и о комиксах. Издательство Bubble анонсировало четыре новые истории, среди которых — графический роман о возлюбленной Игоря Грома Юле Пчёлкиной (Любовь Аксёнова, сыгравшая героиню в фильмах, напишет к нему предисловие); полный насилия и рок-музыки комикс о мистическом герое Мраке; история о подростках, получивших способности, как в видеоиграх, а также первый вебтун издательства с героиней по прозвищу Рысь.
Были на «Фандом Фесте» и другие комиксы. Например, Magic Comics представило новые серии комиксов, действие которых происходит в их вселенной «Настоящего героя». Еще они объявили, что в фильме по мотивам их основной серии комиксов главную роль исполнит актер Антон Лапенко, известный по веб-сериалу «Внутри Лапенко». Он составит компанию ранее анонсированному Сергею Селину («Улицы разбитых фонарей»). Это история про супергероев из спальных районов Санкт-Петербурга.
Издательство «Комильфо» объявило о выпуске комикс-адаптации young-adult-романа Лии Арден «Мара и Морок», а Mainstream.Geeks представило вебтун «Поднятие уровня в одиночку», чья аниме-адаптация стартует в феврале 2024 года. Первая книга вебтуна уже доступна в России.
Цой в стиле K-pop
Завершился насыщенный фестиваль выступлением корейской K-pop-группы W24, которая сыграла на сцене «Пачку сигарет» Виктора Цоя и «Миллион алых роз» Аллы Пугачёвой. Кажется, именно такое единение столь разных культур, сочетание несочетаемого и описывает емкое, но уже ставшее понятным всем и каждому слово «фандом».
Автор: Денис Варков
Фото: Иван Грахольский