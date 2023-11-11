«Человек-паук» мог быть с ДиКаприо и Шварценеггером. Что еще мы узнали из книги «MCU. Господство Marvel Studios»

Авторы вышедшей в октябре в издательстве Liveright книги — профессиональные журналисты, критики и подкастеры — работали четыре года, опросили сотни причастных лиц и создали подробнейшую и увлекательную историю возвышения студии. Кинопоиск собрал подборку самых интересных фактов из издания.
Перлмуттер — спаситель Marvel
Бывшего главу и владельца Marvel Айзека «Айка» Перлмуттера в последние годы часто называли причиной многих проблем компании, но, если бы не он, ни киновселенной Marvel, ни самого комиксного издательства бы не было.
За свою историю Marvel сменило множество владельцев. Один из них, бизнесмен Рональд Перельман, активно пользовался ресурсами компании для покупки других активов, в частности итальянского издателя альбомов с наклейками Panini. В результате его действий накопился долг в 700 млн долларов, и в декабре 1996 года Marvel начало процедуру банкротства.
В разгар этого контроль над Marvel захватил другой бизнесмен, Карл Икан. Он был настоящим хищником — скупал оказавшиеся в кризисе компании, зарабатывал на распродаже их активов по частям. Икан в целом не возражал против банкротства Marvel, но тут вмешалась третья сторона.
В 1990-х годах Перлмуттер владел сравнительно небольшим производителем игрушек Toy Biz, который неплохо зарабатывал на лицензиях Marvel и не хотел терять выгодного партнера. Ави Арад, бывший дизайнер игрушек, дослужившийся до поста гендиректора Toy Biz, убедил босса, что Marvel способно стать выгодным вложением.
На решающую встречу между Иканом и представителями банковского синдиката, владевшего долгом Marvel, Toy Biz не позвали. Когда Перлмуттер узнал о встрече, он созвал топ-менеджеров компании, и они, чтобы не застрять в нью-йоркских пробках, бегом добрались до офиса Marvel. За такие заслуги Арад прозвал возглавлявшего забег Айка Road Runner», кукушонком-бегуном — имеется в виду персонаж из мультфильмов Looney Tunes и Merrie Melodies.
На встрече Арад предложил банковскому синдикату план по выведению Marvel из кризиса.
«Сколько, по-вашему, стоит Человек-паук? — поинтересовался Арад у полной комнаты банкиров. — Готов поспорить, что не меньше миллиарда».
Он убедил банкиров, хотя и сильно продешевил: шесть фильмов о Пауке собрали в прокате около 8 миллиардов. Так или иначе, управление Marvel перешло в руки Перлмуттера.
Одаренный ассистент
Кевин Файги с детства мечтал снимать фильмы. С шестого раза ему удалось поступить в киношколу Университета Южной Калифорнии (среди ее выпускников — Джордж Лукас и Роберт Земекис), а вскоре он устроился на стажировку в компанию Лорен Шулер Доннер. Талантливый стажер настолько впечатлил Шулер Доннер, что она предложила ему постоянную работу ассистента. Файги занимался всем — от ответов на звонки до обучения Мег Райан искусству пользования America Online.
Когда Шулер Доннер приступила к работе над «Людьми Икс», Файги увидел в этом возможность переключиться на производство фильмов. Энциклопедическое знание вселенной сделало Файги незаменимой фигурой на съемках, хотя режиссер Брайан Сингер запрещал актерам читать комиксы, Файги тайком проносил их на площадку и передавал тем, кто хотел лучше понять своего героя.
Больше всех знания Файги впечатлили Ави Арада. Летом 2000 года он позвонил Шулер Доннер и спросил, не против ли она, если он предложит Кевину работу в Marvel Studios.
Джеймс Кэмерон едва не снял «Человека-паука» с ДиКаприо и Шварценеггером
В начале 1990-х художник Стэн Ли пытался пристроить идею фильма о Людях Икс. И самым подходящим постановщиком он видел Джеймса Кэмерона. Он договорился с режиссером «Чужих» и «Терминатора» о встрече. Переговоры шли хорошо, но затем Стэн внезапно вспомнил, что любимый супергерой Кэмерона — Человек-паук.
«При упоминании Спайди глаза Джеймса зажглись, и они со Стэном начали разговаривать, и разговаривали, и разговаривали, и разговаривали, — вспоминает присутствовавший на встрече сценарист Крис Клэрмонт. — Двадцать минут спустя мы переглядываемся с представителями Кэмерона и понимаем, что сделке по „Людям Икс“ настал конец».
Кэмерон написал что-то среднее между синопсисом и полноценным сценарием и даже начал подбирать актеров: он рассматривал Леонардо ДиКаприо на роль Питера Паркера и Арнольда Шварценеггера — на Доктора Осьминога. Однако затем началась чехарда с правами, последовали бесконечные судебные разбирательства, а после компания Carolco, к которой вроде бы отошли права, обанкротилась. Уставший от ожидания Кэмерон прихватил ДиКаприо и отправился снимать «Титаник».
Позже Джеймс Кэмерон назвал «Человека-паука» своим «величайшим неснятым фильмом».
Sony могла создать собственную киновселенную Marvel
Когда Sony в 1998 году покупала киноправа на Человека-паука, студия предложила 10 млн долларов плюс 5% от сборов, потребовав взамен половину прибыли от продажи игрушек. Перлмуттер не хотел делиться доходами с продажи игрушек, поэтому Marvel в ответ предложила права на всех оставшихся в распоряжении издательства персонажей, в том числе на Капитана Америка, Доктора Стрэнджа и Черную Пантеру. Это сделка не устроила уже Sony.
Яр Ландау, один из руководителей студии, и вовсе заявил, что «всем плевать на остальных персонажей Marvel».
Супергерои в кредит
Выход первого «Человека-паука» подстегнул продажи игрушек: по словам Ави Арада, «они продавались как безумные». Боссы Marvel поняли, что кинобизнес может оказаться очень прибыльным, но была проблема: Перлмуттер — босс всех боссов в компании — не хотел тратить деньги.
Глава недавно созданной Marvel Studios Дэвид Мэйзел придумал выход: взять кредит в банке под залог киноправ на нескольких персонажей издательства. Полгода спустя банк Merrill Lynch согласился выплатить Marvel 525 млн долларов в обмен на права на Мстителей, Капитана Америка, Ника Фьюри, Черную Пантеру, Человека-муравья, Плаща и Кинжала, Доктора Стрэнджа, Соколиного Глаза, Шан-Чи и Пауэр-Пак. Перлмуттера сделка вполне устраивала: никого из кинематографистов эти герои все равно не интересовали. Кредит Marvel выплатила к 2009-му.
Дорогое и независимое студенческое кино
Получив кредит в банке, Marvel Studios получила возможность самостоятельно заняться производством. По сути, «Железный человек» был очень дорогим независимым кино, снятым без участия голливудских студий. На съемках царил хаос: Джон Фавро полагался на импровизации Роберта Дауни-младшего, поэтому сценарий регулярно дописывался на ходу, а актеры получали новые страницы утром перед съемками. Такая тактика чрезвычайно раздражала Джеффа Бриджеса, который предпочитал вдумчиво готовиться к роли и получать свои реплики загодя, но в конце концов Бриджес представил, что снимается в студенческом кино, и расслабился.
Участники съемок вспоминают расслабленную атмосферу, в которой снимался «Железный человек». Бриджес в ожидании новых страниц сценария резался с членами съемочной группы в кости, а арт-директор Дэйв Классен и художник-постановщик Майкл Рива устраивали прямо на площадке коктейльные вечеринки с мартини и пивом.
Как Ник Фьюри попал в Marvel
В 2002 году издательство Marvel запустило вселенную Ultimates, для которой оно осовременило облики большинства героев. Художник Брайан Хитч решил срисовать новый образ Ника Фьюри с известного актера Сэмюэла Л. Джексона. Редакторы Marvel испугались возможных судебных исков, но персонаж выглядел настолько круто, что в издательстве решили рискнуть: а вдруг Джексон не заметит?
Но Джексон заметил. Актер с детства фанател от комиксов и продолжал активно читать их, регулярно закупаясь в одном из комикс-шопов Лос-Анджелеса. Естественно, он наткнулся на собственное лицо в первом же выпуске Ultimates. И хотя Джексон был очень польщен, он поинтересовался у агентов, давал ли он разрешение на использование своего облика. Пытаясь избежать судебного иска, Marvel предложило сделку: если Ник Фьюри когда-нибудь доберется до киноэкрана, эта роль автоматически достанется Джексону. Актер согласился при условии, что его герою никогда не придется бегать. А жена актера даже подарила ему одну из оригинальных иллюстраций Хитча на день рождения.
Нет сольников для Халка
Игрушки с зеленым гигантом были вторыми по популярности (первое место занимал Человек-паук), поэтому Marvel Studios была готова запустить в производство фильм о Халке одновременно с «Железным человеком». Была лишь одна загвоздка: права на все экранные появления персонажа с 2003 года, то есть с «Халка» Энга Ли с Эриком Баной, по-прежнему принадлежали студии Universal. Тогда Дэвид Мэйзел предложил сделку: Marvel занимается производством фильма, а Universal получает права на распространение не только этого, но и всех последующих сольников о Халке. Но делиться прибылью в Marvel не хотят, поэтому у зеленого великана нет новых сольников Marvel Studios.
Слишком много Нортона
Режиссер «Невероятного Халка» Луи Летерье изначально видел в главной роли Марка Руффало, но студия решила пригласить более именитого актера. Эдвард Нортон поначалу отказался, но затем передумал при условии, что ему позволят лично переписать сценарий под себя.
На съемочной площадке он был не только актером, но также сценаристом и исполнительным продюсером. Принимал он участие и в монтаже черновой версии фильма, и на выходе получилась унылая тягомотина длиною в 135 минут с минимумом Халка и максимумом Нортона в кадре. Когда попытки урезонить актера не увенчались успехом, Файги заказал новую версию монтажа без участия Нортона. Тот в ответ сократил все связанные с фильмом рекламные активности до прописанного в контракте минимума. Последнее слово осталось за продюсером: два года спустя студия объявила, что Халка во всех будущих проектах будет играть другой актер.
Утро накануне Comiс-Con
На этот раз Файги вернулся к кандидатуре Руффало, но переговоры о его участии в съемках затянулись вплоть до ночи накануне презентации на Comic-Con в Сан-Диего, посвященной «Мстителям» с участием всего актерского состава. Вечером агент Руффало позвонил актеру со словами: «Выгляни из окна в пять утра. Если тебя будет ждать машина, прыгай в нее и езжай в аэропорт. Роль твоя. Если машины не будет, возвращайся в постель». В пять утра под окнами Руффало припарковался лимузин. «Я был так счастлив, — признавался впоследствии актер. — И напуган до смерти».
Продажа компании
В феврале 2009 года Дэвид Мэйзел по старой памяти заглянул в офис Disney — он работал там короткое время в середине 1990-х. Глава Marvel хотел обсудить с Айгером возможности совместного производства телевизионных шоу, босс Disney был плохо знаком с продукцией Marvel, но, ознакомившись с огромной книгой Marvel Encyclopedia, пришел к интересному выводу: фильмы Marvel нацелены как раз на ту аудиторию, которую не могли охватить собственные проекты Disney — на молодых парней. Мэйзел, в свою очередь, осознал, что фильмам Marvel не повредили бы маркетинговые способности корпорации.
Теперь нужно убедить Перлмуттера продать компанию, для чего понадобилось все деловое обаяние Боба Айгера. Подключился даже Стив Джобс, который заверил Айка, что Disney не будет вмешиваться во все внутренние дела Marvel. В конечном итоге Перлмуттер согласился. Сумма сделки составила 4 млрд долларов, сам Перлмуттер заработал 1,5 миллиарда. Часть денег Айк получил акциями, став вторым после Джобса крупнейшим индивидуальным акционером Disney. Мэйзел же, который и сам заработал на продаже компании небольшое состояние, решил покинуть Marvel. Новым главой Marvel Studios стал Кевин Файги.
Крис Эванс не хотел становиться Капитаном Америка
После не самого удачного опыта с «Фантастической четверкой», где он сыграл Человека-факела, Крис Эванс не хотел играть еще одного персонажа комиксов и отказывался от прослушиваний. В конечном итоге Файги без проб предложил актеру контракт на девять фильмов. Эванс взял выходные на раздумья… и снова ответил отказом.
«Мне нравится свобода. Ты снялся в фильме, и все, до следующих съемок ты свободен, — пояснял актер. — А если один из фильмов внезапно станет хитом и изменит твою жизнь, ты всегда можешь… убежать. Если захочешь. Взять небольшую паузу и перегруппироваться». Но с ролью Капитана Америка так бы не вышло.
Ситуацию спас Роберт Дауни-младший. Он позвонил Эвансу и убедил его в том, что прилагающаяся с ролью слава расширит его возможности как актера, а не ограничит. Крис задумался и в конце концов подписал контракт на шесть фильмов — три сольника и три части «Мстителей».
Все спланировано заранее
Начиная с «Первый мститель: Другая война», рабочий процесс в Marvel поменялся. Студия стала больше полагаться на препродакшен, в частности на превизуализацию и анимацию ключевых экшен-сцен. Примерно две трети фильма должны были быть анимированы, прежде чем был снят первый кадр. Таким образом, Файги заранее знал, что, как и с какого ракурса снимать, а все неудачные идеи отбраковывались сразу. Но критики отмечают, что с тех пор из фильмов студии пропали спонтанность и импровизация.
Указы из Нью-Йорка
Съемки первых фильмов проходили при минимуме вмешательства со стороны головного офиса Marvel в Нью-Йорке. Как только Перлмуттер сообразил, что фильмы приносят деньги, он позаботился, чтобы все творческие решения Файги подчинялись его деловым интересам.
В картине мира Айка Перлмуттера киновселенная Marvel существовала лишь для того, чтобы повысить продажи игрушек и прочего мерчандайза. Это мнение сохранилось у него даже после того, как сборы фильмов превысили продажи игрушек.
Чтобы лоббировать свои интересы, Перлмуттер основал творческий комитет, куда вошли президент Marvel Entertainment Дэн Бакли, главный креативный директор Джо Кесада, ведущий сценарист Брайан Майкл Бендис и исполнительный вице-президент Алан Файн, еще один выходец из Toy Biz и рупор идей Айка в комитете. Перлмуттер хотел, чтобы комитет одобрял все ключевые решения Marvel Studios вплоть до подбора актеров и утверждения сценария. Какие-то требования Айка удалось проигнорировать — например, Перлмуттер был против женщин в составе Мстителей, ведь фигурки с женскими персонажами не продаются. Какие-то требования проигнорировать не получилось: комитет наложил вето на фильм о Черной Пантере и на сольник о Черной Вдове, а также запретил делать женщину главной злодейкой третьего «Железного человека». Именно поэтому героиню Ребекки Холл так внезапно пустили в расход посреди фильма.
Стремление Перлмуттера контролировать все решения Файги росло по мере роста прибылей. К 2015 году замечания комитета приняли форму приказов, а процесс согласования сценариев стал занимать целую вечность. Развязка наступила после выхода вторых «Мстителей». «Эра Альтрона» заработала в прокате почти 1,5 млрд долларов, но вице-президент Файн заявил, что, если бы он стоял во главе проекта, сборы превысили бы 2 миллиарда. Айк собирался уволить Файги, когда в дело вмешался глава Disney Боб Айгер, который вывел Файги из-под подчинения Перлмуттера.
Кассовые сборы фильмов Marvel
- «Железный человек» — 585 млн долларов
- «Невероятный Халк» — 264 млн долларов
- «Железный человек 2» — 624 млн долларов
- «Тор» — 449 млн долларов
- «Капитан Америка: Первый мститель» — 371 млн долларов
- «Мстители» — 1,519 млрд долларов
- «Железный человек 3» — 1,215 млрд долларов
- «Тор 2: Царство тьмы» — 645 млн долларов
- «Первый мститель: Другая война» — 714 млн долларов
- «Стражи Галактики» — 773 млн долларов
- «Мстители: Эра Альтрона» — 1,403 млрд долларов
Кто исчезнет?
Когда Файги и сценаристы Marvel определяли, кого из персонажей сотрет Щелчок Таноса, они руководствовались следующими принципами:
- Шестерка оригинальных Мстителей остается — нужно было завершить их сюжетные арки.
- Выживут яркие персонажи вроде Небьюлы или Ракеты — те, кто способен одним своим появлением изменить настроение сцены.
- При этом те герои, чью потерю публика воспримет тяжелее всего, исчезнут.
И целого Файги мало
В 2019 году на волне успеха «Финала» Кевина Файги повысили до главного креативного директора всего Marvel Entertainment. Теперь он отвечал не только за фильмы, но и за сериалы и даже за комиксы. А учитывая, что запуск Disney+ требовал от студии увеличить объем производимого контента, Файги перестал успевать все контролировать. Продюсер начал делегировать свои обязанности, и сейчас в студии существует особая группа, которую называют «Парламент Marvel». Она состоит из полдюжины опытных доверенных лиц, каждый из которых проработал в Marvel больше 10 лет. Члены «Парламента» решают, какие персонажи заслуживают появления на киноэкране, а каких стоит отправить на стриминг.
Немало проблем Кевину подбросил бывший руководитель Disney Боб Чапек: тут и публичная ссора со Скарлетт Йоханссон, и печально известное выступление на Disney Investor Day в 2020 году, когда Чапек фактически заставил Файги и главу Lucasfilm Кэтлин Кеннеди анонсировать проекты, которые еще были совершенно не готовы. Неудивительно, что с тех пор обе студии были вынуждены закрыть часть из анонсированных проектов.
Кто кого мог сыграть
- На роль Железного человека студия рассматривала Джима Кэвизела, Тимоти Олифанта и Сэма Рокуэлла.
- На роль Наташи Романовой Фавро хотел заполучить Эмили Блант, но актриса была связана контрактными обязательствами с 20th Century Fox и была вынуждена принять участие в экранизации «Путешествий Гулливера» с Джеком Блэком. В Fox отказались сдвигать график съемок, чтобы Блант смогла сняться в обоих проектах.
- Дэниэл Крейг, Чарли Ханнэм, Юэль Киннаман, Том Хиддлстон, Александр Скарсгард и Лиам Хемсворт могли сыграть Тора. Лиам даже снял экранный тест в парике, позаимствованном у Пеппер Потс.
- Роль Стива Роджерса могла достаться Райану Филиппу, Гаррету Хедлунду, Дженсену Эклзу, Чейсу Кроуфорду, Себастиану Стэну, Крису Пратту, Джону Красински и Уайатту Расселу. Спустя 10 лет Рассел получит возможность помахать щитом Кэпа в роли Джона Уокера в телесериале «Сокол и Зимний Солдат».
- Чедвик Боузман пробовался на роль Дракса, Люпита Нионго могла сыграть Гамору, а Карен Гиллан — Шерон Картер.
- Аманде Сайфред предлагали роль Гаморы, но она не хотела сниматься в первом кассовом провале Marvel, потому что «кому нужен фильм о говорящем дереве и еноте?»
- Джеймс Ганн поначалу слышать не хотел о Крисе Пратте в качестве Звездного Лорда.
- Когда сомневающийся Вин Дизель показал своим детям концепт-арт «Стражей» и спросил, кого из персонажей, по их мнению, ему предложили сыграть, дети дружно показали на Грута.
- Прежде чем предложить режиссерское кресло «Тора» Кеннету Бране, в Marvel Studios рассматривали кандидатуру Мэттью Вона, но опцион на его услуги истек во время забастовки Гильдии сценаристов 2008 года, после чего постановщик предпочел снять «Пипца». Следующими кандидатами были Гильермо дель Торо и Ди Джей Карузо.
- Второго «Тора» должна была снимать будущая постановщица «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс. Дженкинс хотела снять драматическую историю любви Тора и Джейн Фостер, но когда творческий комитет велел построить сюжет вокруг Малекита, лидера темных эльфов, Дженкинс покинула проект.
Больше интересных фактов из истории Marvel
- Продюсеры телесериала «Невероятный Халк» (1977–1982) заставили сценаристов сменить имя главного героя с Брюса на Дэвида, потому что «Брюс звучит слишком по-гейски».
- Когда телеканал Fox Kids собрался снимать мультсериал о Людях Икс, Marvel на переговорах представлял Стэн Ли. Он предложил снять шоу о двух парнях, Циклопе и Профессоре Икс, которые разъезжают по стране в поисках мутантов на старом фургоне в компании симпатичного пса.
- Майкл Джексон в 2000-м очень хотел получить роль профессора Ксавье в «Людях Икс» и был даже готов носить макияж.
- Идею сцен после титров Кевин Файги почерпнул в одном из своих самых любимых фильмов — «Выходной день Ферриса Бьюллера». В самом конце титров главный герой в исполнении Мэттью Бродерика внезапно появляется на экране и говорит: «Ребята, фильм закончился, идите уже домой».
- В одной из версий сцены после титров Тони Старк, увидев папку со словами «Инициатива „Мстители“», интересовался: «За кого мстить-то будем?»
- Вживаясь в роль Ивана Ванко, Микки Рурк провел какое-то время в российской тюрьме.
- В изначальной версии сценария «Тора» действие разворачивалось в Средние века, а главный герой попадал в рабство к викингам.
- Согласно внутренней хронологии Marvel, действие «Невероятного Халка», второго «Железного человека» и «Тора» разворачивается в рамках одной недели. Собравший хронологию ассистент Брэд Уиндербаум называет этот период «напряженной неделькой Ника Фьюри».
- По условиям контракта Sony обязана запускать в производство новый фильм о Человеке-пауке не позднее трех лет и девяти месяцев с момента выхода предыдущего. В противном случае права на персонажа вернутся в Marvel.
- Лицензионное соглашение между Sony и Marvel состоит из 71 страницы. Оно подробно уточняет, какими способностями может обладать Человек-паук. А еще по условиям соглашения Питер Паркер должен быть белым гетеросексуалом, выросшим в Квинсе. Он не может никого пытать, курить или заниматься сексом до 16 лет.
- Когда Кевин Файги впервые предложил Эми Паскаль из Sony снять для нее следующего «Человека-паука», она швырнула в него сэндвич и велела проваливать из ее офиса.
- По словам авторов книги, Файги готов дать второй шанс поработать в КВМ всем, кроме Эдварда Нортона и Джосса Уидона.
Говоря о причинах популярности киновселенной Marvel, Кевин Файги ответил: «Не переживайте о вселенной, беспокойтесь о фильме! Все в студии знают, что конкретный фильм имеет приоритет над общей картинкой. Если мы собираемся посадить в этом фильме зернышко, которое прорастет и окупится три части спустя, но прямо сейчас оно все испортит, то мы выбросим это зернышко. Потом что-нибудь придумаем. Главное, чтобы фильм работал».
Джоанна Робинсон, Дэйв Гонзалес и Гевин Эдвардс «MCU. Господство Marvel Studios»
Автор: Алексей Ионов
Фото: Albert L. Ortega / Getty Images, Ron Wolfson / Getty Images, Andrew Harnik / AP / TASS, Capital Pictures Stock / Legion-Media, Wendy Redfern / Redferns / Getty Images