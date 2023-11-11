«Человек-паук» мог быть с ДиКаприо и Шварценеггером. Что еще мы узнали из книги «MCU. Господство Marvel Studios»

Бывшего главу и владельца Marvel Айзека «Айка» Перлмуттера в последние годы часто называли причиной многих проблем компании, но, если бы не он, ни киновселенной Marvel, ни самого комиксного издательства бы не было.

За свою историю Marvel сменило множество владельцев. Один из них, бизнесмен Рональд Перельман, активно пользовался ресурсами компании для покупки других активов, в частности итальянского издателя альбомов с наклейками Panini. В результате его действий накопился долг в 700 млн долларов, и в декабре 1996 года Marvel начало процедуру банкротства.

В разгар этого контроль над Marvel захватил другой бизнесмен, Карл Икан. Он был настоящим хищником — скупал оказавшиеся в кризисе компании, зарабатывал на распродаже их активов по частям. Икан в целом не возражал против банкротства Marvel, но тут вмешалась третья сторона.