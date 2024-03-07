Из супермоделей в суперзлодеи: Матвей Лыков — о комиксах, Августе ван дер Хольте и фандоме

Досье

Родился 8 апреля 1987 года в семье актера Александра Лыкова.

Говорит на пяти языках: русском, английском, французском, испанском, итальянском.

По студенческой программе уехал в Нью-Йорк. Случайно зашел в модельное агентство и получил работу. Начал участвовать в модных показах.

Отсидел 12 часов кастинга для показа Jil Sander и получил приглашение от самого Рафа Симонса.

Вошел в топ-10 подиумных моделей, работал с самыми известными модными домами, официальное лицо Gucci.

В мире моды считается «роботом»: внимательно слушает и в точности все исполняет, на дефиле умеет переодеваться за 30 секунд.

Работал оператором на документальном фильме о том, как Джеймс Франко снимал рекламу для Gucci.

Снялся в нескольких клипах Woodkid, куда попал случайно по совету стилиста группы.

Окончил режиссерские курсы в Международной школе кино и телевидения в Париже.

Дебютировал в кино в фэнтези «Он — дракон» продюсера Тимура Бекмамбетова.

Сыграл в блокбастере «Миллиард», российских сериалах «Жить жизнь», «Убить Риту», «Беспринципные».

Женат на фешен-дизайнере Джессике Стенерос, воспитывает дочек Сиенну и Лу.