Как создавалась легендарная квартира майора Грома

23 мая в кинотеатрах выходит приключенческий блокбастер «Майор Гром: Игра», где зрители вновь увидят полюбившуюся локацию — квартиру Игоря Грома с большим окном в стиле модерн. В «Игре» троица героев — сам Гром (Тихон Жизневский), Юлия Пчёлкина (Любовь Аксёнова) и Дима Дубин (Александр Сетейкин) — будет спасать Санкт-Петербург от очередного злодея, таинственного Призрака. А мы рассказываем, как создавалась квартира Грома, насколько трудно было подобрать для нее локацию и как ее «возвращали» в 1990-е для приквела «Трудное детство».
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Поиски идеальной фактуры
Художником-постановщиком всех «Громов» стал Дмитрий Онищенко («Призрак», «Казнь»). Одной из его задач было полностью придумать помещение, в котором будут существовать герои, — до мельчайших деталей, характеризующих персонажей. На всех этапах производства локаций для фильма Онищенко работал в плотной связке с режиссером Олегом Трофимом («Лед») и оператором-постановщиком Максимом Жуковым («Спутник»).
В комиксах квартиру Грома показывали несколько раз, но всегда мельком. Чаще всего это были отдельные элементы, некоторые из них затем все же перенесли в фильм. Например, Игорь на стену прикреплял фотографии, составляя из них схему расследования. В «Чумном Докторе» он делает то же самое, но вместо стены крепит фото к окну. Чтобы восстановить образ дома в фильме, этих фрагментов из комикса было недостаточно. Первым решением команды стала попытка найти подходящий вариант в Санкт-Петербурге и немного изменить его под фильм.
В поисках идеальной локации Онищенко и его команда объездили весь город, изучая варианты. К тому моменту они уже четко понимали, что это должно быть за место: «Мне хотелось показать частичку Санкт-Петербурга прямо в квартире. И это оказалось большой проблемой. Казалось бы, где у тебя может быть Петербург? За окном. А хотелось не за окном, а прямо в помещении».
При работе над первым «Майором Громом» команда даже сделала для себя карту Санкт-Петербурга, на которой отметила не только квартиру Игоря Грома, но и другие важные для сюжета локации — владельца мусорной свалки Филиппа Зильченко, IT-миллионера Сергея Разумовского и его башни, а также казино «Золотой дракон». Эту карту так и не раскрыли для зрителей, потому что решили: не столь важно, где именно в городе проживает полицейский — важно, что в Санкт-Петербурге.
Достичь этого ощущения пребывания в городе, не покидая стен квартиры, удалось с помощью знаменитого окна, которое так полюбилось многим фанатам «Чумного Доктора». Онищенко так объяснял выбор: важно было «переворачивать фасады», то есть показывать город внутри квартиры, напоминая зрителю, где происходит действие. Чем больше элементов, обычно находящихся на улице, зритель увидит внутри квартиры, тем сильнее у него будет эффект присутствия в Санкт-Петербурге. К слову, этой же идеи придерживались во всех фильмах не только относительно квартиры Грома. В интерьерах часто можно увидеть элементы оформления, которые обычно остаются на внешнем фасаде зданий: двери, витражи, окна, колонны. Онищенко старался выдерживать в фильмах единую стилистику оформления, чтобы зрителя не покидало ощущение присутствия в Санкт-Петербурге на протяжении всего фильма. По этой же причине в финале «Чумного Доктора» и «Трудного детства» показывают сцену на крыше с неспешным отдалением камеры; зритель ощущает город, в котором разворачивается сюжет, а героев видит его неотъемлемой частью.
Во время поисков квартиры с таким окном команде даже удалось найти похожее помещение. Но возникли проблемы: оно оказалось больше, чем требовалось, и располагалось в старом здании автошколы с неработающей старой печью. Взвесив все аргументы, решили: Гром должен жить на седьмом этаже типичного старого дома в Санкт-Петербурге, и такую квартиру проще построить в павильоне, воспользовавшись найденными референсами.
Планирование помещения
Чтобы развить подход Онищенко и подобрать правильный способ показать «элементы экстерьера в интерьере», команде пришлось повозиться. Подготовка к созданию квартиры на студии проходила в несколько этапов.
- Сначала нарисовали наброски того, как могла бы выглядеть такая квартира, много спорили и обсуждали детали, шли от общего к частному, подбирая, где мог бы жить Гром.
- Затем начертили примерный план помещения, прикинув, где будут находиться различные предметы.
- Уже после в Blender доработали 3D-модель помещения. На этом этапе стали добавлять различные мелочи, состаривать разные части интерьера и внедрять элементы петербургской архитектуры.
Квартира Грома на съемочной площадке получилась огромной, но в кадре такого ощущения нет. По словам Онищенко, во многом это заслуга оператора-постановщика Максима Жукова, подобравшего удачные ракурсы. Художник так объясняет ключевые принципы ее планировки: «Как показать Санкт-Петербург внутри квартиры? Какими-то колоннами? Декором пространства? Лепниной? Не хотелось, поскольку, создавая квартиру, мы шли от героя. Вряд ли Гром жил бы в квартире со стенами, где лепнина сохранилась с царских времен».
При работе над «Чумным Доктором» Онищенко стремился достичь максимальной правдоподобности и умышленно добавлял элементам ветхости. Это подчеркивало, что Игорь Гром не ремонтировал квартиру с тех пор, когда жил вместе с отцом. Например, на высоких потолках квартиры можно увидеть торчащую балку и осыпавшуюся штукатурку. Лепнина на потолке истрепалась, местами видны сколы и деревянная дранка. Чаще всего в глаза бросаются колонны в большой комнате и стены, на последних повсеместно облупившаяся краска, в некоторых местах под ней видны частично закрашенные фрески, очевидно, оставшиеся с времен, когда здесь жил дед Грома.
В квартире сохранились и другие элементы минувших эпох — так, например, над входом в туалет осталось старинное витражное стекло, а в большой комнате — печка, обложенная изразцами (очень похожая на ту, которую нашли при поиске идеальной квартиры для съемок). На смешение эпох указывают и многочисленные провода и трубы. Почти вся проводка внешняя, что отсылает к классическим петербургским коммуналкам и лишь подчеркивает общий ретростиль.
При работе над первым фильмом облик квартиры придумывали на мозговых штурмах. «Мы начали с анализа: а что может быть в этой квартире? — вспоминает Онищенко. — Гром увлекается спортом? Да. Что он может делать? На тренажере греблей заниматься или бить грушу, которая может упасть с потолка? Вряд ли гребля, нужно поставить грушу». Помог, разумеется, и личный опыт — Онищенко 10 лет прожил в Санкт-Петербурге.
В «Чумном Докторе» было немало элементов дизайна, отражавших характер Игоря. Например, отсутствие двери в туалет как наглядный пример негостеприимности (впрочем, Константин в «Трудном детстве» не сильно чаще зовет гостей).
Еще один наглядный пример — то самое окно, которое Игорь переделал в рабочую доску. Он крепит на стекло материалы дела, смотрит часами на эти снимки, перенося свои расследования с работы домой (за стеклом на съемках, кстати, было большое полотно с видом города). Для героя нет грани между работой и личной жизнью. И при этом Онищенко считает, что главное — видеть в Громе замкнутого человека, спрятавшего настоящего себя глубоко внутри: «Наша цель все-таки не показать, что Гром — полицейский, а подчеркнуть, что Гром — это Гром. И его квартира отлично показывает не только то, что он сотрудник органов. Прежде всего он сложный человек».
Как квартиру омолодили для 1990-х
Помимо самого Санкт-Петербурга 1990-х, в «Трудном детстве» квартира Громов предстает этаким окном в прошлое. Через него команда фильма показывает зрителю не только юность главного героя, но и момент, в который жизнь в квартире встала на паузу.
Если для «Чумного Доктора» локацию создали с нуля, то в «Трудном детстве» перед художником-постановщиком задача была проще: ее нужно было омолодить, вернуть в прошлое. При этом внимательный зритель увидит и некоторые знакомые вещи, которые Игорь пронес через года. Именно это было важно для команды художников-постановщиков — показать, что это та же самая квартира, что и в «Чумном Докторе».
При просмотре «Трудного детства» можно обратить внимание на один заметный элемент в квартире Громов — спрятанный в изразцах печки «сейф», где Константин хранит деньги. В 1990-х многие прятали деньги в подобных неприметных местах. То, что Гром не кладет деньги под матрас или за картину, также характеризует его профессиональные качества: он знает, где станут искать в первую очередь, так как сам делает это на работе.
Квартира Грома не просто мужская берлога — она отлично отражает характер хозяина. Это и кажущийся хаос, где, на первый взгляд, много лишних предметов, но Гром точно знает, где что лежит. И боксерская груша, на которой он тренируется. И бобинный магнитофон, уже заметно устаревший для 1990-х. В «Чумном Докторе» подобные мелочи характеризовали только Игоря, а в «Трудном детстве» мы видим квартиру как пересечение миров Константина и его сына. И вещи каждого создают симбиоз, подчеркивающий их совместный образ жизни.
Хоть детство Игоря и было «трудным», в новом фильме множество подростковых мелочей, отражающих увлечения Игоря. Это и подзорная труба, и модели машин, и наклейки из жвачки, и нарисованные от руки плакаты с «Терминатором». Онищенко вспоминает, как при дизайне квартиры вдохновлялся своим опытом: «Еще мы лепили на разные поверхности вкладыши от жвачки. Я в детстве сам клеил такие на пианино, так и Гром лепит их на мебель. Знаете, как было: клеишь, мебель портится, а потом родители ругают, мол, ты зачем это сделал!»
Некоторые увлечения Игорь перенес из детства во взрослую жизнь. Так, например, в «Трудном детстве» у него есть дендиобразная приставка, а в «Чумном Докторе» у Грома был Xbox. Во что играет Игорь на досуге, мы, увы, не знаем, но, возможно, боевые приемы для боксерской груши он подглядел в каком-нибудь «Street Fighter».
При этом при разработке фильма старались не переполнить квартиру отсылками к 1990-м. «Все-таки мы не про 1990-е снимаем кино, а именно про характеры Игоря и Кости. Мы поняли, что не такие уж они и богатые люди, чтобы у них было слишком много вещей», — признается Онищенко. Создатели фильма не хотели, чтобы квартира героев ощущалась домом гоголевского Плюшкина.
В «Трудном детстве» фокус заметно смещен на Константина. В его характере видны знакомые по взрослому Игорю черты, ведь именно он передал сыну свои убеждения — упорство и честность. По словам художника-постановщика, ключевая разница между отцом и сыном в том, что взрослый Игорь — одиночка, а Константину было труднее, ведь у него есть ребенок. Он воспринимает ответственность на ином уровне, у него нет оправданий перед собой за еще один целиком посвященный работе день. Он старается не только ради себя. Это одна из причин, почему в «Трудном детстве» мир подростка и взрослого перемешался, а спустя годы почти не изменился, лишь растеряв эту детскость.
Онищенко подчеркивает: «Одной из задач было показать, что Игорь законсервировал эту квартиру, что в ней почти ничего не изменилось со времени, когда с ним жил отец, чтобы все произошедшее навсегда осталось с ним — эти мысли, эта пуля, это предательство. Поэтому он всегда такой хмурый».
Материал впервые был опубликован к премьере «Трудного детства». Мы обновили его к выходу «Игры».
Автор: Денис Варков
Фото: Антон Вельт
Иллюстрации: Издательство Bubble Comics