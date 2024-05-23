Как создавалась легендарная квартира майора Грома

Достичь этого ощущения пребывания в городе, не покидая стен квартиры, удалось с помощью знаменитого окна, которое так полюбилось многим фанатам «Чумного Доктора». Онищенко так объяснял выбор: важно было «переворачивать фасады», то есть показывать город внутри квартиры, напоминая зрителю, где происходит действие. Чем больше элементов, обычно находящихся на улице, зритель увидит внутри квартиры, тем сильнее у него будет эффект присутствия в Санкт-Петербурге. К слову, этой же идеи придерживались во всех фильмах не только относительно квартиры Грома. В интерьерах часто можно увидеть элементы оформления, которые обычно остаются на внешнем фасаде зданий: двери, витражи, окна, колонны. Онищенко старался выдерживать в фильмах единую стилистику оформления, чтобы зрителя не покидало ощущение присутствия в Санкт-Петербурге на протяжении всего фильма. По этой же причине в финале «Чумного Доктора» и «Трудного детства» показывают сцену на крыше с неспешным отдалением камеры; зритель ощущает город, в котором разворачивается сюжет, а героев видит его неотъемлемой частью.