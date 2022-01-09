Вышла аудиокнига «Майор Гром» в озвучке Тихона Жизневского. Что нового из нее узнают фанаты вселенной Bubble?

Первая аудиокнига о приключениях петербургского полицейского Игоря Грома появилась эксклюзивно на Яндекс Музыке. Ее уже можно слушать с подпиской Плюс. Кинопоиск рассказывает, чем роман «Майор Гром» отличается от фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» и комиксов и есть ли смысл слушать аудиоверсию, если вы уже смотрели кино.

О чем роман и как он связан с фильмом?

По сути, «Майор Гром» — новеллизация комиксов об Игоре Громе, которые выходили с 2012 по 2017 год. Основной сюжет книги начинается с убийства мажора Кирилла Гречкина в Санкт-Петербурге и со знакомства Грома с новым напарником Димой Дубиным. Но дальше фанатов ждет сюрприз: история поимки Чумного Доктора здесь совершенно иная.

Алексей Волков описал роман как возможность познакомить с историей Игоря Грома читателей, которые не привыкли к комиксам. При этом он подчеркнул, что даже поклонники, читавшие первоисточник, «смогут найти в ней что-то новое». В основном это касается главных героев, но не только.

Влюбленный майор с бровями-молниями

Любовь Аксёнова и Тихон Жизневский

В романе разница между двумя образами Игоря Грома — комиксным и экранным — почти стирается. Это тот же жесткий и решительный, но иногда дурашливый и даже неловкий герой, за которого болели и переживали и зрители, и читатели. Он шутит с отсылками к фильму «300 спартанцев», сварливо одергивает своего напарника Дубина, теряется в обществе решительной и умной журналистки Юли Пчелкиной. И в то же время бросается навстречу любой опасности, будь то воры-мотоциклисты, человек в костюме Чумного Доктора или нечистый на руку депутат.

Книга раскрывает предысторию Грома, на которую намекали сценаристы фильма. Например, один из эпизодов расширенной версии «Майор Гром: Чумной Доктор» отсылает к некоей сложной ситуации на задании. Игорь рассказывает своему начальнику и наставнику, полковнику Прокопенко, как перед лицом смертельной опасности все думал, что «надо шарф купить». В прологе эта небольшая история рассказывается полностью.

И сцена на крыше поезда, и ограбление банка, и схватки с Разумовским не проигрывают в динамичности комиксам. Описаний и важных деталей в романе хватает, не забыты даже знаменитые брови-молнии Игоря, на которые в фильме лишь намекнули небольшим шрамом на лице Жизневского. В книге Гром показан более хмурым и даже грубоватым (особенно на заданиях!), но при этом и романтичным. История его отношений с Пчелкиной здесь дана подробнее: у героев больше времени узнать друг друга и стать не только эффективной командой, но и трогательными влюбленными.

Гражданин vs Сергей Разумовский

Сергей Горошко

Самые большие изменения коснулись истории Сергея Разумовского, антагониста всей серии и самого известного злодея вселенной Bubble. В романе он предстает совсем не тем нерешительным, нервным и одиноким молодым человеком, которого сыграл Сергей Горошко. Образ Разумовского максимально приближен к комиксам: это уверенный и наглый бизнесмен-селебрити, который пользуется большой популярностью в стране и, если внимательно вслушаться в его монологи в романе, даже имеет политические амбиции.

В костюме Чумного Доктора Разумовский называет себя Гражданином, постоянно использует средневековые символы и метафоры, не гнушается грязных методов, в том числе пыток и убийств. В целом его образ гораздо более театральный, не такой приземленный и реалистичный, как в фильме.

Кроме того, в романе совсем не затронута тема раздвоения личности Разумовского. Если в экранной версии большую часть «правосудия» вершила вторая личность (Птица), то в книге ее мотивация и поступки гораздо более радикальные и близкие к убеждениям самого героя. Подробнее о ментальных проблемах злодея можно прочитать в другом романе Bubble — «Разумовский» (в сентябре аудиоверсия этой книги тоже выйдет на Яндекс Музыке, читает Сергей Горошко!).

Разумовскому из книги сопереживать сложнее, чем его киношному воплощению. Зато противостояние с Громом в книге вышло более красочным: стороны увлеченно спорят, несколько раз вступают в красивые схватки и расходятся до следующей встречи. Благодаря литературной форме, где длинные монологи — обычное дело, даже нигилизм Разумовского кажется более осмысленным, а политическая позиция — обоснованной, пусть и неоправданно жесткой.

Детали, которые есть только в книге

Алексей Волков совместил комикс и киноверсию так, чтобы поклонники Игоря Грома могли заметить в книге много новых деталей, пусть даже совсем мелких. Без спойлеров вот некоторые из них:

В текст попала фирменная фраза Грома из фильма: «Думай, думай!».

В книге есть несколько точек зрения разных персонажей. Повествование не всегда ведется от лица Грома — например, читатели впервые увидят Чумного Доктора глазами обычного мальчишки со двора.

В аудиоверсии Тихону Жизневскому дали возможность сыграть Грома в так называемом Саду грешников — полосе препятствий, через которую Разумовский гонял своих жертв. И да, на протяжении нескольких глав Игорь остается голым, как в каноне.

Новую предысторию получили Главарь, Громила и Псих — три грабителя в масках хоккеистов, которые напали на банк. Она слегка отличается от версии из комикса-приквела «Майор Гром: Шанс». И даже знаменитые маски на преступниках другие!

Символика Чумного Доктора — например, печально знакомые белые ленты — в романе исчезла. Вместо этого на месте убийств находят только листовки с тематическими стихами о чуме и очищении города.

В книге оставили историю Димы Дубина и Лили Абраменко — девушки, которая пырнула его ножом при исполнении.

Как и в комиксах, в романе нет Игната Бустера, друга детства Игоря.

Стоит ли читать роман, если смотрели фильм?

Тихон Жизневский

Книга укладывается в те же временные рамки, что и киновоплощение истории — от убийства Гречкина до поимки Разумовского. Читателям, которые знакомы с комиксами, сюжет будет известен с начала до конца: роман охватывает события первых десяти выпусков серии «Майор Гром». Но небольшие изменения, привнесенные в историю Грома, делают книгу своеобразным проводником между комиксами и фильмом. Знакомые образы, сюжетные повороты и сеттинг предстают под новым углом, а некоторые сцены автор намеренно изменил, учитывая экранную версию. Например, новыми деталями обросла концовка — самое время проверить, насколько хорошо вы помните, как Разумовского поймали в фильме. А в комиксах?

У аудиокниги свой тон и атмосфера, а у персонажей чуть больше внутреннего голоса. Роман Алексея Волкова будто дает заглянуть за кулисы уже известной истории, найти там еще больше любопытных размышлений, забавных отсылок и подробных ответов на свои вопросы к сюжету. Поэтому для поклонников комиксов роман «Майор Гром» будет красочным дополнением с множеством внутренних монологов и новых деталей. А для тех, кто пока знаком только с киноверсией, — шансом узнать оригинальную историю, другого Разумовского и чуть более сурового Грома.

Слушайте аудиоверсию романа Алексея Волкова «Майор Гром» на Яндекс Музыке в Плюсе.