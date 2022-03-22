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Как снимают приквел «Майора Грома»? Мы расспросили режиссера Олега Трофима

В Санкт-Петербурге идут съемки фильма «Майор Гром: Трудное детство» — приквела прошлогоднего блокбастера «Майор Гром: Чумной Доктор» о детстве Игоря Грома. Действие разворачивается за 20 лет до событий «Чумного доктора» в альтернативном Санкт-Петербурге. Майор полиции Константин Гром пытается найти и обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис, в то время как его десятилетний сын Игорь пробует заработать деньги, ввязываясь в сомнительные авантюры.

Съемки проходят в павильонах «Ленфильма», на Исаакиевской площади и в Мраморном дворце. Фильм выйдет в новогодние каникулы 2023 года только на Кинопоиске. Режиссером вновь выступает Олег Трофим, поставивший «Чумного Доктора». Кинопоиск расспросил его о приквеле в перерывах между съемками.

Олег Трофим

Режиссер

После первого фильма появилось большое желание шагнуть еще дальше, потому что я первый раз работал над кинокомиксом, очень специфическим жанром, который в принципе до этого не существовал в нашей индустрии. Какие-то вещи мы делали аккуратно, но в этой картине я для себя вижу чуть больше смелости.

Было важной задачей построить мосты во всей вселенной (логические, сюжетные, акцентные и даже какие-то эмоциональные) с уже существующим фильмом и с фильмом, который, я очень надеюсь, мы сделаем в будущем. Мы объясняем, почему взрослый Игорь Гром стал именно таким, почему у него такое хмурое лицо.

Режиссер Олег Трофим
На съемки заглянул Тихон Жизневский, сыгравший в «Чумном Докторе»

Питер в фильме — это альтернативная реальность. Но в нем есть немного ностальгии по 1990-м. Конструкция Санкт-Петербурга осталась все той же, что и в оригинале. Мы сохранили образ парадного Петербурга, но он преобразится, будет нести характер времени. Здесь будет чуть больше хаоса, красок, так как мы смотрим глазами ребенка на это время.

Мы также обращаемся к кинематографу и массовой культуре тех времен. Пока не буду раскрывать все карты. Но мы не используем их элементы как есть, а стараемся их переосмыслить. Они все равно выглядят чуть иначе. Потому что вселенная у нас все-таки своя, альтернативная.

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