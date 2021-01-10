Фильм недели. «Майор Гром: Чумной Доктор»

1 апреля в прокат выходит первый российский кинокомикс — «Майор Гром: Чумной Доктор». О том, как реальная Россия соединилась на экране с нереальным Питером и бодрым экшеном, рассказывает Даулет Жанайдаров.



О чем это

Альтернативный Санкт-Петербург, наши дни. Майор Игорь Гром служит в городской полиции, в одиночку ловит преступников, уставу не подчиняется, форму не носит, спорит с начальником и очень любит шаверму — словом, типичный герой питерского кинотекста. Правда, пойманных нарушителей закона суд иногда отпускает — так от возмездия уходит сын миллиардера, сбивший девочку из детдома. Пока Гром от безысходности поколачивает грушу в холостяцкой берлоге, зло в Питере начинает выжигать (буквально из огнемета) Чумной Доктор. Он уничтожает богатого убийцу, коррупционеров и прочих зарвавшихся хозяев жизни. Параллельно зачисткам Доктор публикует пламенные социальные манифесты в популярной соцсети «Вместе», которую создал стартапер Сергей Разумовский. Игорь Гром берется за расследование, в котором ему помогают восторженный стажер Дима Дубин и пробивная журналистка Юля Пчелкина.

Это что, новая комикс-вселенная?

Создатели позиционируют «Майор Гром: Чумной Доктор» как первый отечественный кинокомикс. Российские кинематографисты подступались к этому жанру и раньше: можно вспомнить бекмамбетовский пастиш «Человека-паука» — «Черную молнию» про студента на летающей «Волге»; треш-боевик Сарика Андреасяна «Защитники» или народную комедию «СуперБобровы» про семейку горе-грабителей. Органично смотрелись только последняя. История суперсемейки Бобровых больше похожа на сказочные сюжеты о внезапно привалившей Ивану-дураку волшебной силе, чем на американскую супергероику. В общем, сам по себе западный формат кинокомикса без соответствующей бумажной основы и культурной традиции не работал в российском кино.

А майор Игорь Гром родом из настоящих комиксов: он самый популярный персонаж в линейке российского издательства Bubble. Сверхспособностей у Грома нет, он обитает, скорее, во вселенной городского детектива, не лишенной, впрочем, элементов паранормального. На страницах своей серии майор успел не только победить Чумного Доктора, но и встретиться с загадочным древним божеством Кутхом (а в специальных выпусках перенесся в 1939 год и даже побывал угрем). Подробнее об истории этого персонажа читайте тут.

В кино майор появился в 2017 году в бодрой короткометражке Владимира Беседина про ограбление банка. С тех пор полного метра ждали и фанаты оригинального комикса, и просто любители массового кино, у которых появилась надежда в кои-то веки сходить на нестыдный российский экшен. Прошедший карантинный год только усилил эти ожидания: все голливудские супергеройские блокбастеры съехали на неопределенный срок, а единственная значимая премьера в жанре — «Лига справедливости Зака Снайдера» — прошла онлайн.

За четыре года проект успел поменять режиссера — на место Беседина пришел Олег Трофим («Лед»). Сменился в полном метре и исполнитель главной роли — вместо фактурного Александра Горбатова злодеев теперь раскидывает звезда «Топей» Тихон Жизневский. Если прокат пройдет успешно, то, кажется, нас ждет еще одна киновселенная, но с русским акцентом. Героев и сюжетных линий у издательства Bubble хватит не на один фильм.

Как это снято

В отличие от короткого метра, где создатели Bubble Studios просто демонстрировали потенциал своей вселенной, полнометражный фильм работает уже как драматическая заявка на большую франшизу. Ну и вообще, это вполне достойно сработанный и местами ироничный боевик про хорошего, но гневливого копа-одиночку. Такой сюжет не нов, и «Майор Гром» оглядывается на голливудскую жанровую традицию и в сценарии, и в режиссуре. Тут есть и следы нуара — не только идея об относительности добра и зла (в самом начале сюжет движется ровно по зыбкой границе между ними), но и нервные ракурсы съемки. Есть и эффектная открывающая погоня в стиле фильмов про Джеймса Бонда, в которой главный герой уничтожает плитку на Дворцовой площади («Да какая разница, все равно ее каждый год перекладывают»). Ближе к середине Трофим вспоминает клипмейкерское прошлое и включает бодрый монтаж с выбиванием дверей и проламыванием стен головами. Коронный формалистский прием — Игорь Гром проигрывает в голове варианты драки, как Шерлок Холмс Гая Ричи.

Сходство похождений Грома с приключениями Шерлока усиливает и иноземно выглядящий Санкт-Петербург. В «Майоре Громе» художники-постановщики и оператор умудряются создать альтернативный город, только на современном материале. То голландским углом, то всполохами огня на лицах атлантов создатели открывают новую визуальную сторону Питера. Этот эффект остранения отлично работает для голливудской жанровой конструкции, которая в реалистических декорациях выглядела бы натужно.

Некоторый пафос и в общем-то ожидаемые повороты сценария разбавлены шутками (в основном про шаверму). Актеры обаятельны. Алексей Маклаков в роли начальника, генерал-полковника Федора Прокопенко привычно наделяет человека в форме душевностью и, когда не занят разносом подчиненных, произносит монологи в жанре «жениться вам пора, барин». Александр Сетейкин выкладывается в роли смешного напарника в очках. Сергей Горошко нервным исполнением напоминает Джесси Айзенберга в роли Лекса Лютера. А Любовь Аксенова превращает свою героиню из шаблонной дамы в беде (какой Пчелкина была в начале комиксов) в самого цельного персонажа фильма.

Алексей Маклаков и Тихон Жизневский

Самая же интересная роль, конечно, у Тихона Жизневского, который своей органикой смог сделать заглавного героя неоднозначным. С одной стороны, он трафаретный суровый коп, молчун, драчун, сильный и недоверчивый; голосом и интонациями актер копирует другого питерского супергероя — Данилу Багрова. С другой — Жизневскому явно приятнее играть трикстера и балагура, а не strong silent type, так что остается только с нетерпением ждать, что же с этим героем произойдет дальше, в какие еще передряги заведет его неуемный характер.

«Майор», но другой

Пусть Олег Трофим игрой теней и светофильтрами пытается превратить Питер в Готэм, окружающая нас реальность то и дело врывается в кадр. Коллеги Грома, которые в короткометражке напоминали сексуальных французских пожарных, тут больше похожи на ментов из «Улиц разбитых фонарей». По законам жанра герой комиксного боевика должен бороться с несправедливостью, и создатели «Майора Грома» вдоволь берут ее из российской жизни. Глава банка наживается на обманутых вкладчиках. Депутат закрывает глаза на огромную свалку, отравляющую все вокруг. Богатей сносит историческое здание, чтобы построить на его месте казино. Из новостных заголовков отечественных СМИ вообще можно было бы собрать отдельную впечатляющую галерею суперзлодеев не на одну киновселенную. Да и самого «Майора Грома», если притушить экшен и сделать цветокоррекцию побледнее, вполне можно перемонтировать в очередную социальную драму Юрия Быкова (правда, называться она должна одним словом — «Гром», «Майор» уже занят).

Любовь Аксенова и Тихон Жизневский

Но элементы реального мира создатели фильма используют как кирпичики в построении классического голливудского боевика. Из него в «Грома» перекочевала и известная шуточная формула, утверждающая, что во всех комиксах (да и боевиках в целом) единственные, кто хочет что-то изменить, — суперзлодеи. А супергерои, как правило, поддерживают статус-кво. Так же и здесь: на радикальные меры идет формальный антагонист Чумной Доктор, почти двойник Грома, только готовый убивать без оглядки. Сам же майор вроде как выступает на стороне консервативной несовершенной системы. Но в основе такой конструкции, конечно, не позиция авторов, а требование жанра. Хотя в финале власти прислушиваются к мнению горожан и объявляют судебную реформу. Вот уж действительно альтернативная реальность.

Так что кино Олега Трофима хотя и жмет на болевые точки общества, вовсе не претендует на полновесное социальное высказывание. В первую очередь это экшен с саспенсом, погонями и огненным шоу в исполнении Чумного Доктора.