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Создатели «Майора Грома» рассказали о планах на сиквелы и расширенную версию фильма

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В Москве прошла пресс-конференция боевика «Майор Гром: Чумной Доктор», основанного на комиксах российского издательства Bubble. Создатели картины рассказали про подготовку к съемкам, вырезанные сцены и возможные сиквелы. Мы выбрали из их слов самое главное.

О чем фильм?

В центре истории — майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский). Весь Петербург знает его как неподкупного человека, готового на все, чтобы поймать преступника. В фильме он сталкивается с Чумным Доктором — злодеем в маске и плаще, который убивает всех, кто смог уйти от правосудия с помощью связей и денег.

Как актеры готовились к ролям?

Большинство актеров не сталкивались с комиксами до фильма, но перед съемками они прочли серии Bubble про своих героев, чтобы лучше понять их характеры. Кто-то привнес в образы что-то от себя. Например, Сергей Разумовский (его играет Сергей Горошко), миллиардер и основатель соцсети «Вместе», получился более хрупким и неуверенным в себе, чем в комиксе, а Жизневский решил, что Гром должен иногда почесывать ухо, а также надевать кепку задом наперед, чтобы не запачкать ее шаурмой.

«Майор Гром» — начало киновселенной?

Фильм изначально задуман как часть большой франшизы, а не самостоятельная картина. В нем есть отсылки к персонажам и организациям из других комиксов Bubble. Авторы уже знают, какими должны быть сиквелы, но их появление зависит от прокатного успеха «Грома».

Много ли в нем графики? 

Почти весь огонь, показанный в фильме, настоящий. Это касается сцен с Чумным Доктором и его огнеметом, с поджогами машин, а также финальной битвы. Иногда специалисты по спецэффектам усиливали пламя с помощью CGI, но основную его часть создавали естественным путем.

Это голливудское или российское кино?

Авторы хотели, чтобы «Майор Гром» нашел своего зрителя и за рубежом, поэтому совместили киноязык голливудского и отечественного кино, сохранив при этом черты русской культуры. «Этим фильмом мы играем на чужом поле, но по своим правилам», — отметил продюсер Артем Габрелянов.

Будет ли режиссерская версия?

Создатели хотят выпустить расширенную версию «Майора Грома» (ее называют «Габрикат» — по аналогии со «Снайдеркатом», но с отсылкой к фамилии Габрелянова), но ее появление зависит от кассовых сборов и интереса публики. На полу монтажной осталось достаточно сцен.

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Режиссер:Саша Тапочек
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