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«Королевство зверей»: французская антиутопия о потере человеческого облика

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На Кинопоиске вышло приключенческое фэнтези Тома Кайе «Королевство зверей» о неизвестной мутации, которая превращает людей в животных. Станислав Зельвенский рассказывает об одном из главных французских фильмов этого года, который в прессе неоднократно называли шедевром.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

По всему миру распространяется новая болезнь — мутация, превращающая людей в зверей, а точнее, в какие-то промежуточные дикие существа. Жена повара Франсуа (Ромен Дюрис) уже давно покрылась шерстью и перестала реагировать на человеческую речь. Теперь из госпиталя ее переводят в специальный новый центр на юге страны, и Франсуа релоцируется в городок неподалеку вместе с сыном-старшеклассником Эмилем (Поль Киршер). Однако по дороге грузовик с существами попадает в аварию, и те разбегаются по лесу. Другая проблема: Эмиль замечает, что у него пробиваются когти.

«Королевство зверей» (правильный перевод, конечно, «Царство животных»), второй фильм Тома Кайе («Истребители») — в этом году одна из главных историй успеха во французском кино: картина про фантастических гибридов оказалась тем самым гибридом авторского и народного кинематографа, о котором мечтают очень многие продюсеры. «Королевство» открывало в Каннах программу «Особый взгляд», получило на днях престижный приз Луи Деллюка (и точно будет среди фаворитов «Сезара»), уже миновало в национальном прокате символический рубеж в миллион проданных билетов. И собрало дома восторженную прессу — в рецензиях регулярно мелькает слово «шедевр».

Излишняя, может быть, горячность французской критики объясняется известными комплексами: когда европейцы уделывают или, по крайней мере, играют на равных с американцами на домашнем поле последних, это вызывает у всех детскую радость. А в «Королевстве» действительно больше Спилберга, чем Трюффо (впрочем, эти двое куда ближе друг к другу, чем может показаться), в том числе впечатляющие спецэффекты, микс практических и компьютерных. Если бы все эти люди-медведи и люди-хамелеоны выглядели театрально, фильм сразу потерял бы свое волшебство.

Кайе удается пройти на стыке жанра (даже нескольких) и идеологического высказывания, наполнив достаточно простой и линейный сюжет многослойным символическим содержанием. Это роман воспитания и боди-хоррор про оборотня, экологический триллер и социальная метафора, фантастика и сатира, семейная мелодрама и эссе о человеческой природе. Подобные коктейли чаще всего получаются нестерпимо претенциозными, но в «Королевстве» этого нет вовсе. Благодаря тому, что камера с первых минут удерживает тесную эмоциональную, интимную связь с двумя главными героями. В первую очередь с Эмилем, которого напористо и с обезоруживающей естественностью играет Киршер: вызовы взросления сопряжены для юноши с еще более серьезными метаморфозами. Что касается Дюриса, ему давно уже не нужно ничего доказывать, но это одна из лучших его ролей. Во Франсуа через раздражающую родительскую уверенность в собственной правоте чем дальше, тем больше просвечивает отчаяние, но и это не финальная точка.

Ромен Дюрис и Поль Киршер

Правила игры объяснены лишь в самых общих чертах: непонятно, как появилась эпидемия и куда движется, как быстро развиваются мутации, как выживают существа и что творится у них в головах. Новый вид представлен эпизодически, в основном испуганными, иногда агрессивными и от этого диковинными созданиями, словно сбежавшими из-под ножа доктора Моро. Исключение, которому выделено побольше экранного времени, — трагикомический человек-птица, за изуродованным клювом которого угадываются черты Тома Мерсье из «Синонимов». Но в конечном счете worldbuilding интересует Кайе постольку-поскольку. Характерный момент: в копии, показанной в Каннах, был эпилог, слегка проясняющий будущее существ, но из прокатной версии режиссер его убрал, предпочтя более спонтанный, чувственный финал.

Обыватели в фильме реагируют на мутантов, как положено в басне, по-разному: кто-то вооружается вилами, кто-то тайком их подкармливает, а кто-то натягивает правозащитную футболку. Адель Экзаркопулос играет понимающую девушку из жандармерии, которая слегка помогает героям. Второстепенная, не самая выигрышная роль для такой звезды, но в пространстве «Королевства» не бессмысленная: она деликатно поправляет оптику в семье (и фильме), состоящей из двух мужчин.

Рассказанная здесь история, формально говоря, чрезвычайно печальна, но она не подавляет, а странным образом успокаивает, чуточку даже и окрыляет (см. героя Мерсье). Человек, как известно, тоже принадлежит к царству животных, и эпидемию мутаций можно трактовать как запоздалую попытку природы как-то наладить пошатнувшийся на планете баланс.

Адель Экзаркопулос

Не впадая в дидактику, «Королевство» ставит интересные вопросы. Где, скажем, заканчивается жестокое обращение с животными и начинается ксенофобия? Кто быстрее — волк или полицейский? Что рядом с концом света наши личные маленькие апокалипсисы? Может быть, на фоне тотального озверения отказ от прямохождения и уход в лес не такая уж и радикальная перемена образа жизни.

Смотрите «Королевство зверей» на Кинопоиске!

Материал впервые опубликован в декабре 2023 года и обновлен в связи с появлением фильма на Кинопоиске

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