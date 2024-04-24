«Претенденты» Луки Гуаданьино: сочная спортивная мелодрама с Зендеей

В мировой прокат наконец вышел отложенный с осени фильм «Претенденты» про любовный треугольник, состоящий из теннисистов во главе с Зендеей. Матч-пойнта с удовольствием дождался Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Звезда большого тенниса Арт Дональдсон (Майк Фейст) потерял волю к победе и в свои тридцать с небольшим уже подумывает о тихой пенсии. Но у его тренера, менеджера и одновременно жены Таши (Зендея) другие планы: после очередного глупого поражения она записывает Арта во второстепенный турнир-челленджер, чтобы восстановить его уверенность в себе. По странному совпадению (совпадению ли?) в нем участвует Патрик Звайг (Джош О’Коннор), друг детства и юности Арта, с которым они когда-то рассорились на почве Таши.

Прошлогодние голливудские забастовки оставили осенний репертуар без двух фильмов с Зендеей. «Дюна 2» свое уже забрала. Пришел черед «Претендентов» — несостоявшегося фильма-открытия Венеции-2023, который выходит сейчас в прокат с восторженными рецензиями и заманчивыми перспективами. Вряд ли эта сравнительно маленькая картина поставит финансовые рекорды, но со всеми вводными ей обеспечена долгая и беззаботная жизнь на стримингах. Лука Гуаданьино тем временем успел снять еще один фильм и, вероятно, извинится им перед Венецианским фестивалем — это «Квир» по Берроузу, написанный тем же сценаристом Джастином Куритцкисом, что и «Претенденты».

Куритцкис пришел в кино из театра (как, к слову, и его жена Селин Сон, автор «Прошлых жизней»), и «Претенденты» легко могли бы быть пьесой. Тут по большому счету всего три персонажа, и очень ограниченное число локаций: действие в основном перемещается между кортами и гостиницами. Зато по оси времени фильм беспрерывно катается взад-вперед. Пока в настоящем Дональдсон и Звайг лупят по мячику, обширные флешбэки постепенно объясняют нам, что именно стоит на кону.

Отправная точка — 13 лет назад, когда партнеры по корту и лучшие друзья Арт и Патрик впервые видят на турнире Таши, тоже восходящую звезду, синхронно роняют слюни и без особой надежды приглашают к себе в номер, а та вроде и в шутку, но проницательно замечает, что не хочет разрушать семью. Как мы уже знаем из самых первых сцен, именно этим дело и кончилось.

Зендея

Стоит отметить, что буквального секса втроем не будет, как бы отчаянно на это ни намекали промоматериалы фильма (да и вдвоем его, как ни странно, фактически нет). Но фигурально именно он, конечно, и происходит все два часа: на экране страстный, находящийся в непрерывном движении менаж а труа. Эта история куда извилистее, чем спор двух парней за девушку. Здесь перемешаны азарт, похоть, дружба, любовь (точно не на первом месте) и, самое главное, дух соревновательности, без которого нечего делать в большом спорте. Как несколько раз проговаривается прямым текстом, центральный вопрос в том, у кого больше, причем с самого начала очевидно, что больше всех — у героини Зендеи.

Зендея продолжает по-хорошему удивлять: умный выбор ролей позволяет ей использовать внешность и физические данные (кто не поверит в Зендею на US Open?) как инструмент, а не багаж, и она готова выходить из зоны комфорта. Малоизвестный Фейст (некоторые помнят его, наверное, по новой «Вестсайдской истории») дисциплинированно играет самого скучного из троицы. О’Коннор, недавно превращавшийся в «Химере» Аличе Рорвахер в печального археолога, не менее убедителен в роли человека, который на обезоруживающую ухмылочку привык полагаться даже больше, чем на ураганную подачу.

Джош О’Коннор

Авторы слишком умны, чтобы ограничиться пошлостью в духе «отношения как теннисный матч»: теннис для героев и есть отношения. И Гуаданьино делает все, чтобы любители этого вида спорта тоже остались довольны. Камера тайца Сайомбху Мукдипрома (снимавшего «Зови меня своим именем» и «Суспирию») на корте то принимает дистанцию телетрансляции, то впадает в священный экстаз. И рассматривает ноги всех трех персонажей с не меньшим вниманием, чем лица. Трент Резнор и Аттикус Росс регулярно выворачивают все ручки вправо (плюс Гуаданьино, по обыкновению, ставит какие-то любимые песенки — например, Боуи). Удары ракетки по мячу звучат преувеличенно оглушительно, как оплеухи в кунг-фу-боевиках.

Это не особенно глубокое, но увлекательное, игривое, смешное, чувственное кино про амбиции; по серьезности и эротической заряженности «Претенденты» находятся где-то посередине между «Личным рекордом» и «Лезвиями славы». Гуаданьино предлагает нам пот, кровь, слезы и все остальное. Он может разделить с «Дюной» Зендею, но в противоположность Арракису в фильмах итальянца всегда избыток жидкостей.