Кинопоиск
Рецензии

«Претенденты» Луки Гуаданьино: сочная спортивная мелодрама с Зендеей

Обсудить0

В мировой прокат наконец вышел отложенный с осени фильм «Претенденты» про любовный треугольник, состоящий из теннисистов во главе с Зендеей. Матч-пойнта с удовольствием дождался Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Звезда большого тенниса Арт Дональдсон (Майк Фейст) потерял волю к победе и в свои тридцать с небольшим уже подумывает о тихой пенсии. Но у его тренера, менеджера и одновременно жены Таши (Зендея) другие планы: после очередного глупого поражения она записывает Арта во второстепенный турнир-челленджер, чтобы восстановить его уверенность в себе. По странному совпадению (совпадению ли?) в нем участвует Патрик Звайг (Джош О’Коннор), друг детства и юности Арта, с которым они когда-то рассорились на почве Таши.

Прошлогодние голливудские забастовки оставили осенний репертуар без двух фильмов с Зендеей. «Дюна 2» свое уже забрала. Пришел черед «Претендентов» — несостоявшегося фильма-открытия Венеции-2023, который выходит сейчас в прокат с восторженными рецензиями и заманчивыми перспективами. Вряд ли эта сравнительно маленькая картина поставит финансовые рекорды, но со всеми вводными ей обеспечена долгая и беззаботная жизнь на стримингах. Лука Гуаданьино тем временем успел снять еще один фильм и, вероятно, извинится им перед Венецианским фестивалем — это «Квир» по Берроузу, написанный тем же сценаристом Джастином Куритцкисом, что и «Претенденты».

Куритцкис пришел в кино из театра (как, к слову, и его жена Селин Сон, автор «Прошлых жизней»), и «Претенденты» легко могли бы быть пьесой. Тут по большому счету всего три персонажа, и очень ограниченное число локаций: действие в основном перемещается между кортами и гостиницами. Зато по оси времени фильм беспрерывно катается взад-вперед. Пока в настоящем Дональдсон и Звайг лупят по мячику, обширные флешбэки постепенно объясняют нам, что именно стоит на кону.

Отправная точка — 13 лет назад, когда партнеры по корту и лучшие друзья Арт и Патрик впервые видят на турнире Таши, тоже восходящую звезду, синхронно роняют слюни и без особой надежды приглашают к себе в номер, а та вроде и в шутку, но проницательно замечает, что не хочет разрушать семью. Как мы уже знаем из самых первых сцен, именно этим дело и кончилось.

Зендея

Стоит отметить, что буквального секса втроем не будет, как бы отчаянно на это ни намекали промоматериалы фильма (да и вдвоем его, как ни странно, фактически нет). Но фигурально именно он, конечно, и происходит все два часа: на экране страстный, находящийся в непрерывном движении менаж а труа. Эта история куда извилистее, чем спор двух парней за девушку. Здесь перемешаны азарт, похоть, дружба, любовь (точно не на первом месте) и, самое главное, дух соревновательности, без которого нечего делать в большом спорте. Как несколько раз проговаривается прямым текстом, центральный вопрос в том, у кого больше, причем с самого начала очевидно, что больше всех — у героини Зендеи.

Зендея продолжает по-хорошему удивлять: умный выбор ролей позволяет ей использовать внешность и физические данные (кто не поверит в Зендею на US Open?) как инструмент, а не багаж, и она готова выходить из зоны комфорта. Малоизвестный Фейст (некоторые помнят его, наверное, по новой «Вестсайдской истории») дисциплинированно играет самого скучного из троицы. О’Коннор, недавно превращавшийся в «Химере» Аличе Рорвахер в печального археолога, не менее убедителен в роли человека, который на обезоруживающую ухмылочку привык полагаться даже больше, чем на ураганную подачу.

Джош О’Коннор

Авторы слишком умны, чтобы ограничиться пошлостью в духе «отношения как теннисный матч»: теннис для героев и есть отношения. И Гуаданьино делает все, чтобы любители этого вида спорта тоже остались довольны. Камера тайца Сайомбху Мукдипрома (снимавшего «Зови меня своим именем» и «Суспирию») на корте то принимает дистанцию телетрансляции, то впадает в священный экстаз. И рассматривает ноги всех трех персонажей с не меньшим вниманием, чем лица. Трент Резнор и Аттикус Росс регулярно выворачивают все ручки вправо (плюс Гуаданьино, по обыкновению, ставит какие-то любимые песенки — например, Боуи). Удары ракетки по мячу звучат преувеличенно оглушительно, как оплеухи в кунг-фу-боевиках.

Это не особенно глубокое, но увлекательное, игривое, смешное, чувственное кино про амбиции; по серьезности и эротической заряженности «Претенденты» находятся где-то посередине между «Личным рекордом» и «Лезвиями славы». Гуаданьино предлагает нам пот, кровь, слезы и все остальное. Он может разделить с «Дюной» Зендею, но в противоположность Арракису в фильмах итальянца всегда избыток жидкостей.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Веник повторяет судьбу тестя и становится многодетным отцом-одиночкой. Возвращение героев хитового сериала
В главных ролях:Филипп Бледный, Полина Денисова, Полина Айнутдинова, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович
Режиссер:Александр Жигалкин, Дмитрий Грибанов, Аскар Бисембин
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Вчера0
20 апреля24
12 апреля32
29 марта24

Главное сегодня

24 апреля24
Вчера5
Сегодня1
57 минут назад0
Сегодня0
Вчера0
Вчера0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации