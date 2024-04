Fallout: пока что лучшее в истории кино по мотивам игры. Почему так?

На Amazon Prime вышло шоу по мотивам многосерийной игры Fallout — про приключения девушки, солдата и ковбоя-зомби в радиоактивном будущем. Вместе с другими поклонниками игры счастлив Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В конце XXI века большая часть цивилизации гибнет в результате глобального ядерного конфликта. А 200 лет спустя Люси Маклин (Элла Пернелл) собирается выйти замуж. Люси выросла в Убежище 33, одном из подземных бункеров корпорации Vault-Tec, где избранные счастливцы поколение за поколением ждали, пока можно будет выйти наружу (вроде бы уже вот-вот!). В день свадьбы вслепую с детиной из соседнего бункера все идет наперекосяк, в Убежище проникают бандиты во главе с женщиной по имени Ли Молдейвер (Сарита Чоудри), кого-то убивают, а Люсиного отца Хэнка (Кайл Маклоклен), смотрителя Убежища, забирают с собой.

Люси ничего не остается, как отправиться на поиски папы наверх, в постапокалиптическую Калифорнию, где руины городов по-прежнему отравлены радиацией, животные по большей части мутировали в чудовищ, а люди делятся на банды и культы. Вскоре ей встречается ученый (Майкл Эмерсон) с верной собакой и секретом, за которым охотятся, кажется, все. Во-первых, упомянутая Молдейвер. Во-вторых, военизированная группировка Братство Стали в лице Максимуса (Аарон Мотен), солдата с добрым сердцем, но нечистой совестью. И, наконец, безносый ковбой, когда-то известный как Купер Ховард (Уолтон Гоггинс). В довоенной Америке он был звездой вестернов, а два века спустя продолжает жить как гуль (что-то вроде разумного зомби), безжалостный охотник за головами и лучший стрелок к западу от Скалистых гор.

Сериалы по мотивам видеоигр, если не трогать анимацию, — явление пока исключительно редкое, их можно пересчитать по пальцам, и в этом забеге выиграть не очень почетно. Так что возьмем заодно и кинофильмы и объявим: Fallout — чемпион. Лучшее, что случалось с компьютерными играми за пределами компьютеров. Быть лучше, чем «Один в темноте», «Макс Пэйн» и «Соник в кино» — невеликая заслуга, но Fallout едва ли не первый случай адаптации, которая не просто эксплуатирует игру, не цепляется за нее судорожно в любой сложной ситуации (привет, «Одни из нас»), а ведет с ней увлекательный, живой диалог на равных.

Сюжет полностью оригинальный, но построен из кирпичиков, хорошо знакомых по играм: героиня вылезает из бункера в поисках отца и попадает в разные приключения, которые полностью меняют ее картину мира. Впереди новые знакомства, семейные тайны, корпоративные заговоры, а также множество мелких неприятностей: схватка с монстром, побег от коварно запрограммированного домашнего робота, визит в другое Убежище, использование то ловкости, то харизмы.

Элла Пернелл и Кайл Маклоклен

При этом у сценаристов нет, конечно, времени на сто второстепенных квестов, история достаточно простая и делится на несколько линий, которые то идут параллельно, то сливаются в одну. Люси не единственная главная героиня, но именно Элла Пернелл — лицо сериала, и она отличная. Ее удачно придумали сделать преимущественно комическим персонажем: девушка из стерильного бункера, где все улыбаются и извиняются (отдельная россыпь гэгов еще связана с сексом), оказывается в мире бандитов, каннибалов и тараканов-мутантов.

Линия про парня из Братства Стали чуть больше, пожалуй, рассчитана на фанатов игры, которые смогут оценить критику иерархии Братства и сто шуток про силовую броню, но там есть сюрпризы для всех. Например, отличный (жаль, короткий) выход Майкла Рапапорта против радиоактивного медведя яо-гая или трогательная роль Тадеуса (Джонни Пембертон), сослуживца Максимуса. В Убежище у Люси остается брат (Мойзес Ариас), который принимает участие в еще одном типично фоллаутовском квесте — вместе с болваном-приятелем пытается понять, что же на самом деле происходит в их бункере и двух соседних. Здесь сериал вслед за игрой все время балансирует между сатирой и хоррором.

Наконец, самый смачный и сложный герой Fallout, безусловно, неуязвимый гуль в стетсоне. Благодаря обширным флешбэкам его линии в XXI век Гоггинсу удается вдоволь поиграть и без грима: там он кто-то вроде Джона Уэйна, ветеран, кинозвезда правых убеждений, которые пошатнутся на фоне грядущего апокалипсиса. В настоящем же он отвечает за ужасные убийства и циничные комментарии к ним, но прячет под обгорелой кожей разбитое сердце. Ковбойский антураж напоминает, с одной стороны, о «Мире Дикого Запада» Нолана-младшего, который был одним из продюсеров и поставил первые три серии Fallout, а с другой — о Fallout: New Vegas, к которой здесь еще есть пара весьма примечательных отсылок.

Уолтон Гоггинс

Ретрофутуристические декорации игры (согласно ее концепции, в моде навсегда остались американские 1950-е) перекочевали в сериал с минимальными изменениями, а то и вовсе нетронутыми, и здесь как раз у киношников появляется преимущество — настолько дышащим и осязаемым этот причудливый мир никогда еще не выглядел. Те, для кого Super Duper Mart, Red Rocket или BlamCo Mac& Cheese не пустой набор звуков, будут сражены гарантированно. За кадром иронически звучат фирменные ретропесенки («I Don’t Want to Set the World on Fire» приходится ждать до конца второй серии) и Джонни Кэш. Композитор Рамин Джавади точечно использует фрагменты главных фоллаутовских тем.

Даже непонятно, к чему тут прицепиться. Где супермутанты и когти смерти (кажется, во втором сезоне)? Экшена не бесконечно много, зато он сделан так же весело, нахально и красочно, как все остальное в этом чудесном сериале — с оторванными конечностями и разлетающимися в кровавые ошметки головами. Собачка на месте. Аптечка в точности, как привыкли. Поскольку война никогда не меняется, а времена сейчас тревожные, остается надеяться, что Amazon будет порасторопнее, чем производящая игры Bethesda, и второй сезон выйдет еще когда-нибудь при нашей жизни.