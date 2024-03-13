Серии Fallout уже почти 27 лет. За это время она успела сменить издателя, перебраться из жанра RPG в шутер и обзавестись новым поколением поклонников. Вдохновленная фильмами прошлого века вроде «Безумного Макса» и «Взлетной полосы», она теперь сама стала источником для высокобюджетной адаптации.

Охватить все аспекты развития серии в одном видео невозможно, так что сегодня мы обсудим, какое место Fallout занимает в жанре постапокалипсиса, что сформировало эстетику первых частей и как франшиза мутировала за почти три десятилетия.