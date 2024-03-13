Серии Fallout уже почти 27 лет. За это время она успела сменить издателя, перебраться из жанра RPG в шутер и обзавестись новым поколением поклонников. Вдохновленная фильмами прошлого века вроде «Безумного Макса» и «Взлетной полосы», она теперь сама стала источником для высокобюджетной адаптации.
Охватить все аспекты развития серии в одном видео невозможно, так что сегодня мы обсудим, какое место Fallout занимает в жанре постапокалипсиса, что сформировало эстетику первых частей и как франшиза мутировала за почти три десятилетия.
Ольга Давиденко
Автор сценария
Дизайн помещений раскрывает социально-политический контекст жизни в Штатах прошлого века. Маркетинговые кампании и поточное производство потребительских товаров сформировали представление об идеальном быте, который сделал консьюмеризм частью американской мечты. Несмотря на то, что на закате довоенной эры экономика трещала по швам, государство и корпорации вроде «Волт-Тек» стремились подменить коллапсирующую реальность красивой картинкой, в которой срастались патриотическая пропаганда и рекламные образы. Создатели показывают, что мир несся к концу света, прикрываясь оптимизмом потребления и комфортного быта. Постапокалипсис лишь сдернул эту завесу и обнажил абсурдность эпохи.
Подписывайтесь на канал «Кинопоиск | Игры» в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео и стримы.
Авторы: Ольга Давиденко, Анастасия Зайцева