По игре «Halo» сняли сериал. О чем это вообще?

24 марта стартует сериал Halo — экранизация одноименной серии шутеров про войну между человечеством, религиозной сектой пришельцев и роем паразитов, уничтожающих любую разумную жизнь. В честь скорого релиза шоу решили разобраться, о чем были оригинальные видеоигры, кто такой Мастер Чиф и почему «Halo» так и не смог экранизировать Питер Джексон.

Что такое «Halo»

«Halo» — серия шутеров, флагманская франшиза компании Microsoft, с 2001 года выступающая главным систем-селлером консолей Xbox. Для многих западных геймеров «Halo» стал одним из первых мультиплеерных шутеров, а возможность проходить сюжетную кампанию в кооперативном режиме (с разделением экрана) сделала ее идеальной игрой для посиделок с друзьями.

В России у серии не настолько культовый статус: дело в том, что на ПК все части вплоть до шестой, «Halo Infinite», выходили с опозданием в несколько лет (а «Halo 5: Guardians» не вышла вовсе), потому что являлись временными эксклюзивами Xbox. Хотя сообщество фанатов есть и тут.

О чем игры и кто такой Мастер Чиф

Игра «Halo: Combat Evolved»

Действие серии «Halo» происходит в XXVI веке. Человечество вот уже десятки лет ведет ожесточенные бои с так называемым Ковенантом — союзом нескольких инопланетных рас, объединенных единой религией. Те намереваются полностью уничтожить человечество и успешно уничтожают его космические колонии.

К моменту начала первой игры, «Halo: Combat Evolved», человечество потеряло очередную планету — Предел (Reach), важный стратегический пункт, где были сосредоточены научные и армейские объекты. Отступающие силы Космического Командования Объединенных Наций (или UNSC в оригинале) успевают чудом вывезти оттуда важную информацию: искусственный интеллект Кортана получила координаты, которые могут помочь в борьбе с Ковенантами. По этим координатам располагается неизвестная людям планета искусственного происхождения. Она как раз и называется Halo (или Ореол), потому что имеет форму огромного кольца. Ковенанты считают место священным, но почему — люди не знают. Как и не знают, зачем и кем был создан Ореол. Собственно, выяснить это — первостепенная задача героя «Halo: Combat Evolved», генетически модифицированного суперсолдата из проекта «Спартанец-II» с кодовым именем Мастер Чиф. Никогда не снимающий шлема воин и цифровой разум Кортана — два главных героя почти всех основных произведений франшизы.

Почему «Halo» экранизируют

Кортана в игре «Halo 4»

Очевидный ответ — культовый статус франшизы и, следовательно, громкий бренд. Но нельзя забывать и про яркую айдентику серии: дизайн Мастера Чифа и Кортаны, силовая броня Мьёльнир, уникальные и узнаваемые транспортные средства вроде «Банши» и «Призраков», сама кольцеобразная планета, чья противоположная сторона всегда висит над головой у героя, — очень яркие образы, давно оставившие свой след в поп-культуре.

Проще говоря, это культовая видеоигра с легко узнаваемым протагонистом, колоритными локациями — от руин древних цивилизаций до шумных мегаполисов — и интересным глубоким лором. Кроме основной линейки игр, есть сотни книг, расширяющие вселенную «Halo», и, скажем, подсерия стратегий в реальном времени «Halo Wars», чье действие также происходит параллельно приключениям Мастера Чифа. Историй во вселенной много, и материала для масштабной экранизации там более чем хватает.

А раньше ее не экранизировали?

Аниме «Легенды Хэйло»

Пытались. Еще в 2005-м, через год после выхода «Halo 2», Алекс Гарленд (сценарист «Пекла» и «Судьи Дредда 3D», а также режиссер «Из машины» и «Аннигиляции») написал сценарий по просьбе продюсера Питера Шлесселя. За фильм совместно взялись студии 20th Century Fox и Columbia Pictures, исполнительным продюсером выступил сам Питер Джексон, а снимать картину позвали Гильермо дель Торо. Когда с тем не сложилось, Джексон пригласил Нила Бломкампа, но проект застопорился. Студии требовали у Джексона и Шлесселя урезать себе гонорары, а те не согласились. В 2007-м Бломкамп объявил проект «мертвым» и вместе с режиссером «Властелина колец» переключил внимание на «Район № 9». Права на экранизацию вернулись к Microsoft.

Бломкамп позже спродюсировал серию лайв-экшен-роликов к выходу «Halo 3» под общим названием «Halo: Landfall», в 2010-м вышла серия аниме-антология «Легенды Хэйло», а в 2012-м — любительская короткометражка «Halo 4: Идущий к рассвету». Наконец, в 2014-м за франшизу взялся сам Ридли Скотт. Он выступил продюсером мини-сериала «Halo: Сумерки», вышедшего аккурат к релизу «Halo 5: Guardians» в 2015 году.

В той или иной степени с кинематографом франшиза дружит давно, но настолько больших экранизаций, как сериал от Paramount, прежде не было.

Что из видеоигр попало в сериал

Доктор Кэтрин Хэлси в сериале «Halo»

Продюсер Кики Вулфкил писала, что сериал Halo не будет «каноническим» относительно игр: его действие, если угодно, происходит в параллельной вселенной. Центральный конфликт между людьми и Ковенантами, впрочем, остался на месте, как и многие знаковые для франшизы герои и локации.

На месте, разумеется, Мастер Чиф и Кортана — главные лица серии. Точно появятся капитан Джейкоб Киз и его дочь коммандер Миранда Киз, члены Космического Командования Объединенных Наций, помогавшие протагонисту в разных частях «Halo». На месте и доктор Кэтрин Хэлси, ученая и создательница проекта «Спартанец-II» с неочевидными моральными установками. Фанаты видеоигры уже в трейлерах заметили знакомые виды противников (Брутов и Шакалов), углядели силуэт Белой Башни (военной базы на планете Предел) и мобильной столицы Ковенантов — Высшее Милосердие (High Charity).

Все это, думается, пасхалки для поклонников игры и не более. Понять сюжет сериала Halo вы наверняка сможете, даже если не запускали ни одну из частей шутера.

Что критики пишут о сериале Halo

Зарубежные критики сериал приняли неоднозначно. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes на момент написания материала у Halo 57% положительных рецензий — для экранизации видеоигры, прямо скажем, результат не самый ужасный. Ругают шоу в основном за слабую графику и вторичность по отношению к оригинальным играм, другой научной фантастике и особенно «Мандалорцу» (Мастеру Чифу по сюжету даже приходится оберегать маленькую девочку, видимо, чтобы параллель была еще более очевидной). «Экшен выглядит так, будто смотришь за играющими детьми, а не кино с поставленной хореографией», — Бен Трэверс, Indiewire

Есть и обратные мнения. Ник Шагер из The Daily Beast, например, считает, что сериал «достойно воспроизводит мир и динамику игры». И почти все критики единогласно хвалят Пабло Шрайбера, сыгравшего Мастера Чифа, не мешает даже то, что его персонаж, в отличие от оригинального, постоянно снимает шлем. «Пабло Шрайбер вкладывает душу в поверхностного персонажа», — Лиам Мэтьюз, TVGuide.

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