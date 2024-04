Что такое Fallout и в каком порядке в него играть: полный гид по вселенной культовой видеоигры

После Fallout 3 разработчики из Bethesda переключились на создание The Elder Scrolls V: Skyrim, но оставлять Пустоши без внимания они не собирались. Fallout: New Vegas, крупный спин-офф без номера в названии, доверили компании Obsidian Entertainment, которую основали разработчики первых частей Fallout. Им был поставлен довольно жесткий дедлайн (19 месяцев против четырех лет у Fallout 3), и они пережили массу проблем при создании игры: сотрудники Obsidian Entertainment не имели опыта работы с движком Gamebryo, на котором была воплощена предыдущая часть. Однако это не помешало New Vegas стать по-настоящему культовой игрой. Если Fallout 3 разделила фанатов старых частей на два лагеря, то мнение о New Vegas было однозначным: спин-офф считается одной из лучших частей франшизы.