Что такое Fallout и в каком порядке в него играть: полный гид по вселенной культовой видеоигры

Словарик Fallout

Великая война — глобальный конфликт в истории мира Fallout, произошедший 23 октября 2077 года и длившийся всего два часа. В ходе Великой войны сразу несколько ядерных держав (но преимущественно США и Китай) применили ядерное оружие, что стало причиной почти полной гибели человеческого рода.

Микроэлектронная революция — изобретение микросхем и транзисторов, не случившееся в мире Fallout. Именно этим объясняется альтернативная временная линия франшизы, а также ее узнаваемая стилистика — огромные компьютеры на магнитной ленте и использование в быту миниатюрных ядерных реакторов.

Убежища — группа подземных городов-бункеров в США, созданных компанией Vault-Tec. Официально они должны были защитить население от последствий ядерной войны, но на самом деле Убежища являлись испытательными полигонами. Во многих из них были созданы особые условия: скрытое воздействие на жителей белым шумом, необходимость жертвоприношения ради работы систем жизнеобеспечения, исключительно женское население и т. д.

Пустошь — то, во что превратилась большая часть мира Fallout, то есть в опасную радиоактивную пустыню. В самом широком смысле Пустошью можно назвать любую территорию за пределами Убежищ и редких поселений.

Мутанты — люди и животные, пережившие длительное воздействие радиации, а также секретной биотехнологии «Вирус рукотворной эволюции» (ВРЭ). По большей части агрессивны и очень опасны, однако некоторые из них все еще сохраняют разумность и даже пытаются влиться в постапокалиптическое общество. В мире Fallout встречаются повсеместно.

Гули — обезображенные воздействием радиации и ВРЭ люди, напоминающие своим внешним видом ходячие трупы. Как правило, внушают окружающим ужас и отвращение, хотя история мира Fallout знает достаточно исключений, когда окружающие проявляли к гулям заботу и понимание. В результате мутации часть гулей утратили способность разумно мыслить, но многие смогли полностью сохранить ум и даже не забыли свое человеческое прошлое.

Супермутанты — мутировавшие в результате воздействия ВРЭ люди. Являются плодами военного проекта по созданию суперсолдат, из-за чего отличаются увеличенным ростом, повышенной выносливостью и исключительной физической силой. Изначально обладали и повышенным интеллектом, но за годы разрухи многие из них деградировали до крайне примитивного уровня. Большая часть супермутантов ведет асоциальное поведение, но иногда встречаются и те, кто пытается влиться в человеческое общество.

Когти смерти — пожалуй, самые страшные существа на просторах Пустошей. Представляют из себя очередной эксперимент военных по генетической модификации животных (конкретно в этом случае хамелеонов). Выглядят как высокие прямоходящие рептилии, вооруженные длинными когтями на передних лапах и устрашающими рогами.

Братство Стали — технократическая и недружелюбная организация, преследующая задачу по поиску и сохранению технологий. Само по себе Братство не является враждебным к окружающим, но организация отличается крайней закрытостью и практически религиозным фанатизмом.

Силовая броня — высокотехнологичный и тяжелобронированный экзоскелет, как правило, являющийся самым желанным обмундированием в каждой из игр. Традиционно именно шлем от силовой брони украшает обложку каждой игры серии.

Крышечки от «Ядер-колы» — основная валюта серии Fallout. Металлические крышки от стеклянных бутылок из-под газировки, которые смогли пережить ядерный апокалипсис и долгие годы разрухи после него.

Interplay Entertainment — печально известный издатель первых частей Fallout, история банкротства которого значительно повлияла на судьбу франшизы. Включала в себя несколько команд разработчиков, которые на разных этапах работали над Fallout. В 2007 году компания обанкротилась, что привело к отмене целого ряда проектов по вселенной, а также передаче прав на Fallout авторам The Elder Scrolls — компании Bethesda Softworks.

Black Isle Studios — подразделение Interplay Entertainment, занимающееся непосредственно разработкой игр. Считается основным автором серии Fallout. После банкротства Interplay Entertainment разработчики из Black Isle Studios основали компании Troika Games и Obsidian Entertainment.