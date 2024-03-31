Что такое Fallout и в каком порядке в него играть: полный гид по вселенной культовой видеоигры

11 апреля на Amazon Prime Video стартует сериал Fallout по мотивам одноименной серии постапокалиптических видеоигр. Кинопоиск рассказывает, чем был интересен первоисточник, в каком порядке стоит играть в Fallout и какие еще проекты входят в эту важную франшизу.
Через три года Fallout стукнет 30, но интерес к ней до сих пор не угас: на малые экраны выходит сериал по мотивам игры, а сами игры приводят в пример и как эталон жанра RPG, и как прекрасный образчик небанального постапокалипсиса. Этот текст должен стать пособием для тех, кто только слышал о культовой серии, тем более что фанатов-неофитов с появлением сериала должно стать больше.
Действие серии Fallout происходит в альтернативном ретрофутуристическом мире, который был разрушен Великой войной 2077 года — глобальным ядерным конфликтом, уничтожившим человеческую цивилизацию. Однако небольшая часть человечества все же смогла спастись в заранее подготовленных подземных городах-бункерах, рассчитанных на долгие десятилетия автономной работы. Спустя четверть века после апокалипсиса двери некоторых Убежищ стали открываться, и выживших встретил совершенно незнакомый мир, полный радиации, мутантов и прочих опасностей.
Среди отличительных черт серии выделяют продуманный геймплей с разветвленными диалогами, глубокую ролевую составляющую (можно выступить в амплуа тупоголового качка, а можно играть и за харизматичного, но хилого умника), а также уникальную эстетику. Человечество в мире Fallout не переросло стиль 1940–50-х: по радио все еще крутят Фрэнка Синатру, Луи Армстронга и группу The Ink Spots; лучевое оружие напоминает реквизит из научно-фантастических шоу середины ХХ века, а автомобили выглядят как ретрофутуристические концепт-кары — огромные хромированные кабриолеты на ядерных двигателях. Кроме того, Fallout удивительным образом сочетает в себе мрачную тему последствий ядерной войны с обилием юмора и отсылок к мировой культуре. В каждой игре можно найти массу пасхалок и не случайных событий: например, разбитую летающую тарелку, читающего стихи Рэя Брэдбери робота, абсолютно неожиданную испанскую инквизицию.
Словарик Fallout
Великая война — глобальный конфликт в истории мира Fallout, произошедший 23 октября 2077 года и длившийся всего два часа. В ходе Великой войны сразу несколько ядерных держав (но преимущественно США и Китай) применили ядерное оружие, что стало причиной почти полной гибели человеческого рода.
Микроэлектронная революция — изобретение микросхем и транзисторов, не случившееся в мире Fallout. Именно этим объясняется альтернативная временная линия франшизы, а также ее узнаваемая стилистика — огромные компьютеры на магнитной ленте и использование в быту миниатюрных ядерных реакторов.
Убежища — группа подземных городов-бункеров в США, созданных компанией Vault-Tec. Официально они должны были защитить население от последствий ядерной войны, но на самом деле Убежища являлись испытательными полигонами. Во многих из них были созданы особые условия: скрытое воздействие на жителей белым шумом, необходимость жертвоприношения ради работы систем жизнеобеспечения, исключительно женское население и т. д.
Пустошь — то, во что превратилась большая часть мира Fallout, то есть в опасную радиоактивную пустыню. В самом широком смысле Пустошью можно назвать любую территорию за пределами Убежищ и редких поселений.
Мутанты — люди и животные, пережившие длительное воздействие радиации, а также секретной биотехнологии «Вирус рукотворной эволюции» (ВРЭ). По большей части агрессивны и очень опасны, однако некоторые из них все еще сохраняют разумность и даже пытаются влиться в постапокалиптическое общество. В мире Fallout встречаются повсеместно.
Гули — обезображенные воздействием радиации и ВРЭ люди, напоминающие своим внешним видом ходячие трупы. Как правило, внушают окружающим ужас и отвращение, хотя история мира Fallout знает достаточно исключений, когда окружающие проявляли к гулям заботу и понимание. В результате мутации часть гулей утратили способность разумно мыслить, но многие смогли полностью сохранить ум и даже не забыли свое человеческое прошлое.
Супермутанты — мутировавшие в результате воздействия ВРЭ люди. Являются плодами военного проекта по созданию суперсолдат, из-за чего отличаются увеличенным ростом, повышенной выносливостью и исключительной физической силой. Изначально обладали и повышенным интеллектом, но за годы разрухи многие из них деградировали до крайне примитивного уровня. Большая часть супермутантов ведет асоциальное поведение, но иногда встречаются и те, кто пытается влиться в человеческое общество.
Когти смерти — пожалуй, самые страшные существа на просторах Пустошей. Представляют из себя очередной эксперимент военных по генетической модификации животных (конкретно в этом случае хамелеонов). Выглядят как высокие прямоходящие рептилии, вооруженные длинными когтями на передних лапах и устрашающими рогами.
Братство Стали — технократическая и недружелюбная организация, преследующая задачу по поиску и сохранению технологий. Само по себе Братство не является враждебным к окружающим, но организация отличается крайней закрытостью и практически религиозным фанатизмом.
Силовая броня — высокотехнологичный и тяжелобронированный экзоскелет, как правило, являющийся самым желанным обмундированием в каждой из игр. Традиционно именно шлем от силовой брони украшает обложку каждой игры серии.
Крышечки от «Ядер-колы» — основная валюта серии Fallout. Металлические крышки от стеклянных бутылок из-под газировки, которые смогли пережить ядерный апокалипсис и долгие годы разрухи после него.
Interplay Entertainment — печально известный издатель первых частей Fallout, история банкротства которого значительно повлияла на судьбу франшизы. Включала в себя несколько команд разработчиков, которые на разных этапах работали над Fallout. В 2007 году компания обанкротилась, что привело к отмене целого ряда проектов по вселенной, а также передаче прав на Fallout авторам The Elder Scrolls — компании Bethesda Softworks.
Black Isle Studios — подразделение Interplay Entertainment, занимающееся непосредственно разработкой игр. Считается основным автором серии Fallout. После банкротства Interplay Entertainment разработчики из Black Isle Studios основали компании Troika Games и Obsidian Entertainment.
Основные игры
Fallout (1997)
Изначально серия Fallout представляла из себя хардкорные ролевые игры с пошаговой боевой системой и видом сверху. Действие первой игры происходит в 2161 году, спустя 84 года после Великой войны. Пользователю достается роль жителя Убежища 13, который выходит в Пустошь ради поиска Водяного чипа — устройства, без которого все окружающие его граждане обречены на гибель без чистой воды. Выйдя наружу, главный герой с удивлением узнает, что на осколках цивилизации существуют мутанты, рейдеры и редкие человеческие поселения. А погоня за техническим макгаффином обернется путешествием в самые далекие уголки Пустошей.
Релиз и первые продажи Fallout сложно назвать успешными: игра прямо-таки кишела (и до сих пор кишит!) багами, а выручка не оправдала надежд издателя. Особенно Interplay Entertainment напугали крайне низкие продажи на территории США — всего 23 тыс. копий в год выхода. Однако в будущем игру ждало всеобщее признание и культовый статус. Самобытный мир, сложное выживание, широкий простор для отыгрыша, масса секретов и ветвистые диалоги, которые сильно влияют на сюжет, — Fallout на долгие годы задал стандарт для всего жанра RPG. Отдельно игроки и критики оценили оригинальность сеттинга. Постапокалиптические пустоши выделялись на фоне тогдашнего засилья фэнтези-ролевок, а сочетание юмора и серьезности создало ту самую уникальную атмосферу, которой до сих пор славится серия.
Fallout 2 (1998)
Сиквел Fallout вышел всего через год и, на первый взгляд, содержал в себе минимум изменений. Даже сюжетная завязка во многом повторяет оригинал: начало игры стартует в 2241 году, спустя 80 лет после событий первой части. Главный герой сиквела — внук (или внучка) героя оригинальной Fallout, вынужденный отправиться в Пустоши из небольшой деревушки Арройо, где он прожил всю жизнь. Накануне случилась беда — катастрофическая засуха, угрожающая дальнейшему существованию деревни. Чтобы предотвратить катастрофу, главному герою необходимо раздобыть особое устройство для терраформирования. Только оно сможет спасти поселение от вымирания.
Но стоит игроку покинуть стартовое поселение, как становится очевидно: сиквел действительно больше, глубже и увлекательнее. Больше персонажей, больше квестов, больше секретов, больше занятий и запоминающихся историй — Fallout 2 взяла все, за что игроки полюбили оригинал, и попыталась сделать это лучше. Это удалось: вторая часть не только стала достойным продолжением Fallout, но и получила коммерческий успех. В первую неделю сиквел занял третье место в рейтинге продаж в США. Впрочем, этого успеха оказалось недостаточно — Fallout 2 стала последней крупной игрой серии от Interplay Entertainment. Вскоре издатель франшизы столкнулся с финансовыми трудностями, и следующую часть Fallout пришлось ждать целых 10 лет.
Fallout 3 (2008)
Хотя старая команда разработчиков и трудилась над продолжением легендарной серии, этому проекту так и не суждено было увидеть свет. В 2007 году Interplay Entertainment обанкротилась, а права на серию выкупила Bethesda Softworks, авторы знаменитой экшен-RPG-серии The Elder Scrolls. Именно тут начинается эра 3D Fallout: новые разработчики не стали использовать наработки предшественников, а также приняли решение выпустить триквел в более привычном для себя жанре экшен-RPG от первого/третьего лица.
События третьей части происходят в 2277 году на территории Столичной Пустоши — в окрестностях бывшего Вашингтона. Как и главный герой первой части, протагонист Fallout 3 тоже покидает безопасные стены Убежища ради путешествия в Пустоши, только теперь целью поисков становится его пропавший отец. Впрочем, поиски родственника быстро отходят на второй план. Исследование постапокалиптического Вашингтона и обилие второстепенных историй могут затянуть игрока на десятки и даже сотни часов.
Fallout 3 оказалась громким хитом: уже за первую неделю после релиза третья часть серии разошлась тиражом в 4,7 млн копий, что превысило совокупные продажи всех предыдущих частей серии. И хотя третья часть получила изрядную долю критики за техническое исполнение и слабую ролевую составляющую, игра стала возрождением франшизы, на которое фанаты Fallout перестали надеяться.
Успеха Fallout 3 хватило на разработку целых пяти сюжетных DLC, расширяющих и без того гигантскую игру. Вот только восприняты дополнения были неоднозначно. Первое из них, Operation: Anchorage, должно было показать игрокам важное историческое событие из мира Fallout, но обернулось скучным тиром в симуляции. Второе, The Pitt, пошло в другом направлении и сконцентрировалось на небольшой самостоятельной истории о жителях мрачного города-завода. Дополнение Broken Steel внезапно стало продолжением основного сюжета Fallout 3 — веселым, громким и практически обязательным для прохождения. Point Lookout было первым DLC, которое добавило в игру новую большую территорию для исследования — огромные болота со своей уникальной живностью и историей. А завершением истории Fallout 3 оказалось печально известное DLC Mothership Zeta — еще один странный тир, действие которого почему-то развернулось на корабле пришельцев.
Fallout: New Vegas (2010)
После успеха третьей части Bethesda доверила компании Obsidian Entertainment, в которую входили авторы оригинальных Fallout, создание спин-оффа Fallout: New Vegas. Тут действие разворачивается в 2281 году в пустыне Мохаве и окрестностях постапокалиптического Лас-Вегаса. В самом начале игры главный герой, обычный курьер в Пустошах, получает пулю в голову и теряет свою посылку. К счастью, повреждение мозга оказывается несмертельным. Выкарабкавшись из могилы, протагонист отправляется на поиски убийцы, чтобы вернуть потерянный груз, а также узнать его настоящую ценность.
New Vegas часто называют лучшей частью Fallout. Творение Obsidian Entertainment получило признание среди критиков и среди игроков. Уже за первые две недели было продано более 5 млн копий игры. Такую всеобщую любовь легко объяснить: при создании спин-оффа разработчики сосредоточились на возвращении к сильным сторонам первых частей, а также на исправлении недостатков Fallout 3. Благодаря такому подходу акценты в New Vegas вновь сместились в сторону диалогов и глубокой ролевой составляющей. New Vegas можно смело рекомендовать всем — как любителям открытых миров от Bethesda, так и хардкорным фанатам ролевого отыгрыша.
После релиза к New Vegas вышло четыре крупных DLC, каждое из которых расширяет мир игры новой территорией и увесистой пачкой квестов. Дополнение Dead Money предлагает игроку совершить ограбление легендарного казино Сьерра-Мадре — оно вышло на удивление мрачным, недружелюбным и камерным. Honest Hearts, напротив, вряд ли способно чем-то серьезно удивить, но переносит место действия в живописный Зайонский каньон — редкую для серии область с зеленой растительностью и обширными водоемами. Зато Old World Blues будто бы весь состоит из сюрпризов и сплошного веселья; сюжет дополнения начинается с того, что группа безумных ученых ворует у главного героя мозг. И, наконец, Lonesome Road — DLC, призванное пролить немного света на прошлое протагониста, а также достойно завершить его историю.
Fallout 4 (2015)
За следующую часть серии вновь отвечали разработчики из Bethesda. К счастью, Fallout 4 было решено создавать на новой версии движка, из-за чего четвертая часть получила заметный апгрейд технической составляющей и долгожданное обновление некоторых механик.
Действие игры начинаются в 2287 году, с момента Великой войны прошло уже более 200 лет. Главный герой Fallout 4 просыпается от криосна в Убежище 111, чтобы вновь отправиться в Пустоши на поиски очередного макгаффина. Только теперь целью поисков стал похищенный ребенок протагониста, а перед игроком раскинулась территория штата Массачусетс и постапокалиптического Бостона. Многочисленные улучшения и новые механики определенно пошли игре на пользу — Fallout 4 вновь стала большим успехом и лидером продаж (1,2 млн проданных копий в первый день релиза). Многие игроки и критики оценили обновленную боевую систему и детально проработанный мир, в котором легко можно заблудиться на добрую сотню часов. Впрочем, часть аудитории обрушила на Fallout 4 шквал критики. Игрокам не понравилось очередное упрощение ролевой составляющей и новая, более прямолинейная система диалогов.
К четвертой части серии было выпущено много платных обновлений, но часть из них содержала в себе только новые объекты для постройки поселений. Сюжетных DLC вышло три, да и то с небольшой натяжкой. Far Harbor предлагает посетить одноименный портовый городок, в котором протагониста ждет мрачное детективное расследование. Интересно, что при разработке этого дополнения Bethesda попыталась исправить раскритикованную систему диалогов и добавить больше головоломок — получилось спорно. Следующим вышло Vault-Tec Workshop — та самая «небольшая натяжка»: по большей части это тоже DLC про новые объекты для строительства, но теперь за этим стоит хоть какая-то цель и даже небольшая цепочка квестов. Игроку предлагается построить собственное убежище и провести в нем небольшой эксперимент. Последним сюжетным DLC было Nuka-World — красочное путешествие в ретрофутуристический парк развлечений, который стал домом для нескольких банд рейдеров.
Fallout 76 (2018)
Хотя третья и четвертая части франшизы получились, скорее, спорными, настоящая катастрофа была впереди. Изначально ничего не предвещало беды: ведущий презентацию Fallout 76 гейм-дизайнер Тодд Говард обещал, что Fallout 76 не только станет первым полностью мультиплеерным проектом во вселенной, но и останется полноценной частью серии. При этом игроки, по его словам, будут сами писать историю постапокалиптической Вирджинии, «создавая собственных героев и злодеев». Сразу после релиза на игру обрушился целый ряд критики за ужасное техническое исполнение, скучный геймплей и теперь уже полное отсутствие ролевой составляющей.
События новой части происходят всего через 25 лет после ядерной войны, в 2102 году. Игрокам достается роль выходцев из Убежища 76, двери которого открылись раньше остальных. Предполагалось, что жители Убежища начнут практически с нуля колонизировать разрушенный мир, но на пути героев встали особенно озлобленные мутанты, а также загадочная болезнь «Чума горелых» — совершенно новая угроза для серии. При этом геймплейно игроков ждала все та же Fallout 4, но с PvP-элементами и серверами на 30 человек.
Второстепенные игры
Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (2001)
Помимо основных игр серии, история Fallout включает в себя несколько второстепенных, но все еще довольно любопытных проектов. Особенно на их фоне выделяется Fallout Tactics: Brotherhood of Steel — пошаговая тактическая игра, созданная никому особо не известной австралийской компанией Micro Forté. В Tactics: Brotherhood of Steel игрок брал под свое командование отколовшийся отряд Братства Стали. Посланная в Иллинойс группа теряет связь с командованием, после чего решает укрепиться в окрестностях послевоенного Чикаго.
Геймплейно проект 2001 года значительно отличается от других игр серии. Основной упор в Tactics: Brotherhood of Steel делается на пошаговые сражения, которые здесь стали заметно сложнее и глубже. При этом ролевая составляющая, напротив, была сильно урезана. Диалогов стало меньше, а свободное исследование Пустошей заменили закрытые миссии и вылазки во всякие подземелья.
Проект получил неоднозначные отзывы. Часть игроков высоко оценили увлекательную боевую систему и смещенные акценты, но многим все же не понравилась несвойственная серии линейность. Кроме того, в сообществе фанатов Fallout до сих пор ходят споры о каноничности этой части. Многие события игры сильно расходятся с уже имеющейся у игроков информацией, включая некоторые ключевые моменты вроде истинного предназначения Убежищ и истории появления Братства Стали.
Fallout. Brotherhood of Steel (2004)
Спустя три года в серии появился еще один необычный проект с почти идентичным названием — Fallout. Brotherhood of Steel. Созданный под актуальные на тот момент консоли спин-офф вновь рассказывал о Братстве Стали, но теперь игроку выпала роль неопытного новобранца, посланного найти пропавших ветеранов организации.
Отличительной особенностью Fallout. Brotherhood of Steel опять стало смещение акцентов в сторону сражений. Последняя Fallout от Interplay Entertainment представляет из себя изометрический шутер с боевой системой в реальном времени: ролевые механики снова оказались не в фокусе разработчиков, а сюжет концентрировался на довольно линейной истории с минимальным числом второстепенных персонажей.
Игроки встретили Fallout. Brotherhood of Steel достаточно прохладно. Хотя стрельба и взрывы пришлись по душе части аудитории, бои в игре оказались недостаточно глубокими, чтобы компенсировать слабый сюжет и почти отсутствующую ролевую составляющую. Кроме того, эта часть серии вновь была признана неканоничной, на этот раз полностью.
Fallout Shelter (2015)
В рамках рекламной акции перед выходом Fallout 4 студия Bethesda решила подогреть интерес бесплатным Fallout Shelter — маленьким симулятором постройки Убежища, изначально вышедшим только на мобильных платформах. Эта задумка так удалась, что позже Shelter портировали на ПК и все актуальные платформы. Простая и визуально приятная игра про постройку бункера понравилось основной массе игроков, хотя изначальное предназначение Shelter все же давало о себе знать спустя несколько часов геймплея. Игре попросту не хватило глубины, чтобы стать чем-то большим, чем просто «комнатой ожидания следующей Fallout».
Впрочем, в 2019 году для игры вышло мультиплеерное продолжение Fallout Shelter Online — версия с PvP (сражением между игроками) и гача-элементами (коллекционирование разных игровых предметов через случайное получение). К сожалению, оценить успех этой идеи получится не у всех, так как Shelter Online официально доступна только для игроков из Китая, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Таиланда, Сингапура, Южной Кореи и Японии.
Fallout Pinball (2016)
Не совсем отдельная часть серии, но все еще проект во вселенной Fallout — виртуальный пинбол по мотивам четвертой части. Fallout Pinball вышел в рамках Bethesda Pinball — расширения для игр о пинболе Zen Pinball 2, Pinball FX 2 и Pinball FX 3. Помимо стола по мотивам Fallout, в Bethesda Pinball также входит версия по The Elder Scrolls V: Skyrim и Doom 2016 года.
Сама по себе Fallout Pinball опирается в основном на четвертую часть франшизы, но для игры о катании шаров здесь на удивление много контента: игрок может создать персонажа (конечно же, с помощью системы SPECIAL), присоединиться к одной из четырех фракций и даже выбрать одного из нескольких компаньонов. Правда, без возможности завести с ним романтические отношения.
Внутренняя хронология Fallout
2044 год — химик-любитель Джон-Калеб Брэдбертон изобретает «Ядер-колу».
2051 год — начало мирового энергетического кризиса. В поисках нового источника нефти США без применения полномасштабных военных действий оккупируют Мексику. Начинается Война за ресурсы.
2052 год — ООН официально прекращает свое существование после провала в урегулировании конфликта между Европой и Ближним Востоком. На фоне этого США закрывают свои границы.
2054 год — «Волт-Тек» приступает к реализации проекта «Убежище».
2066 год — в рамках Войны за ресурсы Китай вторгается на Аляску.
2076 год — американские военные начинают работу над «Вирусом рукотворной эволюции».
2077 год — США освобождают Аляску от Китая и оттесняют китайские войска до самого Пекина. Мировая напряженность существенно возрастает.
23 октября 2077 года, 9:13 — Минобороны США подтверждает ядерные удары по территории страны. Война за ресурсы перерастает в Великую войну.
23 октября 2077 года, 9:26 — президент США отдает приказ об ответном ядерном ударе.
23 октября 2077 года, около полудня — окончание обмена ядерными ударами и Великой войны. Приблизительное число жертв составляет 7,54 миллиарда человек.
2102 год — начало событий Fallout 76.
2161 год — начало событий Fallout.
2186 год — формируется Новая Калифорнийская Республика — организация, пытающаяся восстановить американское государство после ядерного апокалипсиса.
2197 год — начало событий Fallout Tactics Brotherhood of Steel.
2241 год — начало событий Fallout 2.
2274 год — основатель технологической компании RobCo Industries Роберт Эдвин Хаус приступает к восстановлению Лас-Вегаса. Вскоре на этом месте вырастет крупнейший послевоенный город Нью-Вегас.
2277 год — начало событий Fallout 3.
2281 год — начало событий Fallout: New Vegas.
2287 год — начало событий Fallout 4.
Пять отмененных игр
Fallout Extreme. Амбициозный на первый взгляд проект, который был закрыт в 2000 году спустя всего несколько месяцев разработки. Именно Fallout Extreme задумывалась как первая игра серии с видом от первого или третьего лица. Согласно планам разработчиков, у игрока должна была быть возможность переключаться между несколькими членами отряда прямо в бою, а основным занятием должны были стать напряженные тактические сражения.
Fallout Tactics 2. Сиквел Fallout Tactics Brotherhood of Steel, отмененный в 2001 году. Причиной закрытия проекта стал коммерческий провал первой части Tactics. Про Tactics 2 известно немного: игра просто не успела выйти за пределы предварительных концептов.
Van Buren. Настоящая боль для любого фаната Fallout и одновременно с этим единственный отмененный проект в серии, о котором можно найти массу информации. Изначально именно Van Buren должна была стать Fallout 3, а над разработкой игры трудилась та же команда, что и над первыми двумя проектами франшизы. Релиз Van Buren был запланирован на 2003 год, однако перед самым выходом проект был отменен. Виной этому стало банкротство Interplay Entertainment. Команда, работающая над Van Buren, была уволена, а следующая часть серии вышла только в 2008 году за авторством совсем других людей.
Впрочем, смерть Van Buren все же принесла некоторые плоды. Работавшая над проектом команда разделилась на две студии — Troika Games и Obsidian Entertainment. Спустя много лет последней доверили создание Fallout: New Vegas, и некоторые идеи Van Buren нашли свое воплощение в этой части серии.
Fallout: Brotherhood of Steel 2. Отмененный сиквел Fallout: Brotherhood of Steel, забракованный в 2004 году. Работа над игрой началась еще до выхода первой части, но банкротство издателя поставило крест на продолжении. Предполагалось, что Brotherhood of Steel 2 станет шутером от третьего лица, а в основу игры войдут идеи из уже отмененных на тот момент Van Buren и Fallout Tactics 2. Увы, когда разработка сиквела подошла к своей заключительной стадии, Interplay Entertainment уже не могла спасти ни проект, ни саму себя.
Fallout Online или Project V13. Первые попытки перенести формулу Fallout в плоскость многопользовательской игры были предприняты незадолго до покупки прав на франшизу Bethesda Softworks. Изначально над проектом работали некоторые разработчики первых частей Fallout, но какого-то конкретного результата получилось добиться только в 2010 году, после чего Interplay Entertainment анонсировала Fallout Online. Это тут же привело к юридическому скандалу с Bethesda, которая на тот момент уже владела правами на серию. В Interplay Entertainment считали, что соглашение не распространяется на мультиплеерные проекты. В 2012 году спор закончился полной победой Bethesda, и все права на франшизу Fallout окончательно перешли к Bethesda Softworks. Fallout Online была официально отменена.
История серии и ее культурное влияние
Создание легендарной франшизы состояло, кажется, из одних только препятствий. Первая часть серии выросла из настольной ролевой системы GURPS и видеоигры 1988 года Wasteland — тоже постапокалиптической RPG с видом сверху, в которой игрок берет на себя роль главы отряда рейнджеров в радиоактивных пустошах бывшей Невады. При этом сама Fallout так и не смогла стать официальной частью ни одной из этих франшиз (хотя изначально именно это входило в планы разработчиков). Права на Wasteland отошли Electronic Arts, а владельцы GURPS не разрешили официальное использование своей системы после «слишком жестокого» первого трейлера. Именно по этой причине авторы всего за две недели (!) придумали собственную ролевую систему SPECIAL, которая стала одним из символов всей серии Fallout.
SPECIAL — аббревиатура английских слов «Strength Perception Endurance Charisma Intelligence Agility Luck» («Сила, восприятие, выносливость, харизма, интеллект, ловкость, удача»), и это сокращение описывает ролевую систему для создания персонажа. Популярностью серия Fallout во многом обязана именно SPECIAL, которая позволяет игроку создавать самых разных персонажей из ограниченного количества очков навыков. Харизматичный красавчик с голливудской улыбкой и сверхъестественным везением? Почти невидимая девушка-ниндзя, неспособная при этом выдержать прямой удар? Или, может быть, огромный качок, руками отрывающий врагам головы, но не умеющий нормально говорить из-за слишком низкого интеллекта? Благодаря SPECIAL каждый из этих персонажей является жизнеспособным методом пройти игру, при этом вариант прохождения за одного персонажа может кардинально отличаться от стиля игры за другого.
На проблемах с правами и ролевой системой сложности разработки первой Fallout не окончились. Долгое время над игрой вообще работал только один разработчик — Тим Кейн. Кроме того, на пути к релизу концепция и настроение Fallout несколько раз кардинально менялись, а издатель в лице Interplay Entertainment до последнего не верил в успех проекта. И, как оказалось, зря! Влияние, которое выход Fallout оказала на игровую индустрию, сложно переоценить. Считается, что именно первая часть Fallout ввела в ролевые игры моду на морально неоднозначные выборы, «правило трех „у“» («убей, укради, уговори»), а также в принципе вернула аудитории интерес к жанру RPG, который стал немного притупляться на момент появления франшизы.
При этом популярность первой части не вскружила авторам голову. Да, Fallout 2 стала громким повторением успеха, но сами разработчики на это вовсе не рассчитывали. Некоторые авторы сиквела открыто сомневались в том, что продолжение пошло в правильном направлении. Легендарный сценарист Крис Авеллон, работавший над Fallout 2, назвал сиквел «небрежным проектом без особого надзора».
Трудности для серии еще только начались — третья часть Fallout могла вообще никогда не увидеть свет. Сначала обанкротился издатель серии Interplay Entertainment, что стало причиной увольнения старой команды разработчиков и отмены нескольких амбициозных проектов. Потом начался переход под крыло Bethesda Softworks, связанный с юридическим скандалом из-за прав на франшизу. И, наконец, серию ждали непростой переход в чужие руки и даже смена жанра.
Конечно, не все из этого прошло гладко, но в конечном итоге серия достойно преодолела испытания, буквально возродившись из производственного ада. Да, не все старожилы оценили интерпретацию Fallout от Bethesda, некоторые игроки отметили ужасное техническое состояние, упрощение ролевой составляющей и самокопирование новых разработчиков. Из-за этого за Fallout 3 даже закрепилось обидное прозвище «Oblivion с пушками», настолько новая игра походила на предыдущую работу Bethesda — The Elder Scrolls IV: Oblivion
После Fallout 3 разработчики из Bethesda переключились на создание The Elder Scrolls V: Skyrim, но оставлять Пустоши без внимания они не собирались. Fallout: New Vegas, крупный спин-офф без номера в названии, доверили компании Obsidian Entertainment, которую основали разработчики первых частей Fallout. Им был поставлен довольно жесткий дедлайн (19 месяцев против четырех лет у Fallout 3), и они пережили массу проблем при создании игры: сотрудники Obsidian Entertainment не имели опыта работы с движком Gamebryo, на котором была воплощена предыдущая часть. Однако это не помешало New Vegas стать по-настоящему культовой игрой. Если Fallout 3 разделила фанатов старых частей на два лагеря, то мнение о New Vegas было однозначным: спин-офф считается одной из лучших частей франшизы.
Вышедшая через пять лет Fallout 4 определенно оказалась большим успехом, принеся при этом раскола в сообществе фанатов Fallout. Больше всего критики было адресовано крайне упрощенной ролевой системе: колесо диалогов всего из четырех вариантов и вездесущий «сарказм» стали символами оказуаливания крупнобюджетных ролевых игр. Изрядно досталось и слабому основному сюжету, ужасной технической составляющей, небольшим нарушениям лора, заложенного еще в первых частях Fallout.
Проблемы четвертой части померкли после релиза мультиплеерной Bethesda: выход Fallout 76 стал самым громким провалом в истории компании. Если третью и четвертую части ругали за упрощение ролевой составляющей, то в Fallout 76 ролевых механик не было вообще. На релизе в игре отсутствовали NPC, а социальное взаимодействие с другими игроками ограничивалось совместным прохождением некоторых активностей и перестрелками. Скучный мир, недостаток занятий, упор на бои и однообразные квесты — новая часть серии настолько разочаровала, что через месяц после выхода Fallout 76 студия Bethesda бесплатно раздала всем владельцам игры сборник из классических частей Fallout.
Ситуацию усугубила череда скандалов, которые случились с Fallout 76 сразу после релиза. Сначала действия Bethesda привели к утечке персональных данных игроков, включая адреса электронной почты и банковских карт. Потом в компании решили выпустить ограниченную партию темного рома по мотивам игры: на рекламных материалах напиток был изображен в красивой бутылке в форме ракеты, но это оказалось уловкой. На самом деле напиток разливался в самые обычные бутылки, а ракета представляла была футляром. Ситуация повторилась и стала даже хуже с холщовой сумкой, которая входила в коллекционное издание Fallout 76 стоимостью в 200 долларов. Вопреки изображениям, аксессуар оказался сделан из нейлона, хотя некоторые игровые блогеры получили от Bethesda версии из обещанной холщовой ткани. Всем недовольным разработчики предложили смехотворную компенсацию в виде внутриигровой валюты на сумму в 5 долларов. Иронично, но этих денег было недостаточно, чтобы купить в Fallout 76 виртуальную версию злосчастной сумки!
Народная любовь к серии оказалась настолько сильна, что и такой провал не привели к смерти Fallout 76. Спустя шесть лет после релиза в мультиплеерный проект все еще играют достаточно количество пользователей, а разработчики регулярно выкатывают обновления и сезонные события.
За почти 30-летнюю историю Fallout пережила много редакций, но даже самые слабые проекты всегда находили своих преданных поклонников. Это легко объяснить: продуманные механики, упор на ролевую составляющую, веселый экшен и затягивающее исследование стали ключевыми достоинствами серии. На самом деле, уникальный сеттинг жестокого, но ироничного постапокалипсиса сделал мир Fallout одним из самых узнаваемых в индустрии видеоигр. Одного взгляда на силовую броню, когтей смерти или широкую улыбку Волт-Боя достаточно, чтобы вспомнить вой радиоактивного ветра над Пустошью и последствия передозировки антирадином. Проработка вселенной Fallout настолько детальна, что все игры серии одинаково хорошо передают настроение этого смешного и грустного мира.
Fallout за пределами видеоигр
Настольные игры
Fallout: Warfare (2001 год) — варгейм, который распространялся вместе с бонусным диском к Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Оказался на удивление хорошей настольной интерпретацией вселенной. Что неудивительно, ведь создателем настолки стал Крис Тейлор — главный дизайнер системы SPECIAL.
Fallout: The Board Game (2017 год) — настолка по мотивам четвертой части, которая хоть и не смогла добиться широкого признания, но все так же является желанным подарком для любого фаната Fallout.
Fallout: Wasteland Warfare (2018 год) — еще один тактический варгейм, отличившийся огромным набором качественных фигурок по мотивам вселенной, а также интересными (хотя и немного сложными) правилами.
Fallout: The Roleplaying Game (2021 год) — долгожданная ролевая система по миру Fallout, которую фанаты ждали почти 25 лет. В основе Fallout: The Roleplaying Game лежит система SPECIAL, а также броски двадцатигранного кубика. В целом ролевка получилась довольно стандартной, однако пара своих интересных идей в системе все же нашлась.
При этом в 2007 году была предпринята другая попытка создать ролевую игру по вселенной. Fallout Pen and Paper d20 разрабатывали в небезызвестной Wizards of the Coast, но в итоге проект так и не закончили. Причиной отмены стали все те же судебные тяжбы с Bethesda.
Fallout Factions (ожидается 2024 году) — анонсированный в 2022 году варгейм, релиз которого запланирован на этот год. На данный момент информации по игре не так много. Ожидается, что игроки будут участвовать в динамичных сражениях друг против друга за контроль над парком аттракционов Nuka-World, который знаком игрокам по DLC для Fallout 4.
Фильмы и сериалы
В 1998 году Interplay Entertainment открыла специальное киноподразделение Interplay Films. Одним из первых проектов студии должен был стать фильм по Fallout. К работе были привлечены сценарист «Mortal Kombat: Истребление» Брент В. Фридман и компания Dark Horse Entertainment. Впрочем, эти планы так и не сбылись, проект был отменен, но интерес к экранизации Fallout не угас. В 2009 году заинтересованность во второй киноадаптации выразила Bethesda Softworks. К сожалению, в 2016 году Тодд Говард признался, что Bethesda больше не рассматривает эту идею, хоть и не исключает ее реализацию в будущем.
И будущее настало чуть раньше 2077 года. Летом 2020-го стало известно о работе над телесериалом по вселенной Fallout. Его спродюсировал дуэт Лизы Джой (одна из создательниц сериала «Мир Дикого Запада») и Джонатана Нолана (соавтор МДЗ, а также брат Кристофера Нолана и сценарист нескольких его фильмов). Главные роли в сериале исполнили Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Кайл Маклоклен и Майкл Эмерсон.
Комиксы и книга
«One Man, and a Crate of Puppets» (2008) — официальный комикс от команды Bethesda, вышедший как часть рекламной акции Fallout 3. Рассказывает небольшую историю единственного жителя Убежища 77.
«All Roads» (2010) — еще один комикс, написанный Крисом Авеллоном. Является предысторией Fallout: New Vegas и распространялся с коллекционным изданием игры.
«Fallout Bible» (2002) — без сомнения, настольная книга каждого ярого фаната Fallout. Представляет из себя сборник из разных комментариев и пояснений к первым двум частям серии от все того же Криса Авеллона. Состоит из девяти частей и проливает свет на огромное число вопросов и загадок по вселенной Fallout. Значимость этих сведений для франшизы признали даже в Bethesda. Когда Авеллон заявил, что из-за передачи прав «Библия» больше не является каноном, разработчики из Bethesda (включая Тодда Говарда) признались, что регулярно сверяются с этим документом во время работы над новыми играми серии.
Так в каком порядке стоит играть?
Как видите, история серии Fallout может быть куда более запутанной, чем кажется, а разные проекты во вселенной могут кардинально отличаться друг от друга. Так как же лучше всего приобщиться к великой франшизе? Мы придумали для вас несколько вариантов. Стоит определить, что вы хотите получить от франшизы в первую очередь.
Для фанатов отыгрыша
У истоков Fallout, несомненно, лежит ролевая составляющая — создание и отыгрыш определенного персонажа, поиск оптимального пути прохождения, построение билдов. Упор на RPG (особенно в таких старых играх, как Fallout) всегда означает много текста для чтения и определенную хардкорность, ведь зачем вообще нужна ролевая составляющая, если игровой мир не бросает вам вызов?
Если это тот опыт, который вы хотите получить от серии, то начните свое прохождение с классических Fallout 1 и 2, а потом сразу же запускайте Fallout: New Vegas (плюс DLC Old World Blues и Lonesome Road). Испытываете оправданный страх перед почтенным возрастом первых частей? Тогда сразу начните с New Vegas!
Подводные камни: этот способ предполагает, что вы морально готовы перенести все сложности запуска старых игр — бесконечно устаревшую графику и интерфейс, отсутствие нормальных настроек и вероятность того, что игра может попросту не запуститься на новом железе. Возможно, будет не лишним предварительно установить пару фанатских патчей. Официальные версии до сих пор кишат фатальными багами и неприятными ошибками. Кроме того, первые две части Fallout доступны только на ПК, на консоли эту культовую классику так и не перенесли.
Для вольных стрелков и виртуальных туристов
Хотя последние части Fallout тоже нельзя назвать технически безукоризненными, эти игры еще не успели настолько безнадежно состариться. Кроме того, заметно возросшая динамика боевой системы долго не даст заскучать, а исследование Пустоши от первого/третьего лица позволит в полной мере ощутить атмосферу этой вселенной.
Если это именно то, что вам нужно, то лучше всего начать свое погружение в серию с Fallout 4 (плюс DLC Far Harbor) — самой современной части. Если этого покажется мало, то попробуйте Fallout 3 (плюс DLC Broken Steel) и Fallout: New Vegas. Ощущения от последней помогут выбрать, куда вам стоит двигаться дальше. Понравился уклон в сторону ролевой составляющей? Попробуйте Fallout 2! Хочется больше веселья и стрельбы? Может быть, вам стоит рискнуть и попробовать Fallout 76.
Подводные камни: стоит отметить, что 3D-части Fallout заметно проигрывают винтажным частям в плане хардкорности. Начать играть в самую первую Fallout после сотни часов в «четверке» может быть невыносимо тяжело, поэтому готовьтесь к тому, что возможный переход к старому поколению может получиться особенно болезненным.
Настоящее погружение!
Желающим окунуться в серию с головой стоит стартовать с самого начала, чтобы в полной мере прочувствовать вкус жареных радтараканов. Сперва лучше пройти основные части серии: Fallout 1, Fallout 2, Fallout 3 (и DLC Broken Steel), Fallout New Vegas (плюс все DLC) и Fallout 4 (плюс DLC Far Harbor). А напоследок можно даже попробовать Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.
Подводные камни: такое путешествие потребует от вас очень много времени на прохождение! Каждая часть Fallout легко может отнять у игрока от тридцати до нескольких сотен часов жизни, а полное погружение во франшизу может растянуться на целый год.
Автор: Андрей Дуванов
Иллюстрация: Ася Соколова