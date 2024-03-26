В каком порядке смотреть «Ходячих мертвецов»: гид по вселенной зомби-сериалов

Словарь «Ходячих мертвецов»

Ходячие — так в сериале оживших мертвецов называют участники группы Рика. При этом почти каждое сообщество придумало для воскресших свои названия: гнилые, пустые, страшилы, кусаки, бродячие, павшие и многие другие. Слово «зомби» не используется.

Вирус — о происхождении источника зомби-пандемии почти ничего не известно. Вирус Wildfire передается воздушно-капельным путем, то есть во вселенной «Ходячих мертвецов» заражены вообще все, и после смерти они будут реанимированы. Укусы зараженных вызывают лихорадку, с которой организм не способен справиться. Лекарства от заражения не существует.

Обратиться — превратиться в ходячего после смерти. В зависимости от серьезности укуса и индивидуальных особенностей организма человек может воскреснуть в промежуток от двух минут до восьми часов после смерти.

Варианты — подвиды ходячих, обладающие различными особенностями. Так, в основном сериале появлялись сохранившие остатки разума мертвецы, они взбирались по лестницам, перелезали через заборы и могли бить стекла камнями. В «Дэриле Диксоне» есть варианты, у которых вместо крови кислота, а также крайне агрессивные зомби, способные бегать. В «Мертвом городе» представили зомби-короля — несколько мертвецов, чьи тела оплавились и слиплись в единое существо.

Общины — группы, в которые объединяются люди после начала пандемии, чтобы выживать в условиях зомби-апокалипсиса. В телевселенной их было множество — от цивилизованных (Александрия, Хиллтоп) и восстановивших прежние порядки (Содружество, Гражданская республика) до одичавших (Шепчущиеся, Волки) и радикализированных (Спасители, Стервятники).

Люсиль — так Ниган прозвал свою обернутую колючей проволокой бейсбольную биту. Она названа в честь погибшей в начале зомби-апокалипсиса жены Нигана, которую он не смог спасти.

Альфа и Бета — это титулы лидеров Шепчущихся, группы выживших, которая обитает среди мертвецов, используя их как живой щит. Они носят высушенную кожу мертвецов поверх своей, чтобы маскировать запах живых. Шепчущиеся называют себя стаей, поэтому у них есть Альфа и Бета, принимающие все решения.