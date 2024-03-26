В каком порядке смотреть «Ходячих мертвецов»: гид по вселенной зомби-сериалов

«Ходячие мертвецы» — это полноценная телевселенная, включающая в себя более 330 сериальных эпизодов, шесть спин-оффов оригинального сериала, десяток видеоигр и огромный фандом, который не теряет интереса к франшизе уже 14 лет. В центре сюжета основного сериала — выживание группы людей после зомби-апокалипсиса, уничтожившего человеческую цивилизацию. Телеканал AMC смог превратить «Ходячих» в свой самый крупный бренд, который продолжает жить, даже несмотря на финал оригинального шоу в 2022 году. Собрали универсальный гид по зомби-вселенной, чтобы ответить, как к ней подступиться и откуда начинать смотреть.
«Ходячие мертвецы» — один из тех сериалов, про который регулярно задают вопрос «Их кто-то еще смотрит?», а AMC тем временем продолжает бить рекорды (недавний спин-офф «Выжившие» собрал на старте 3 миллиона зрителей — это самая большая премьера канала со времен «Террора», а «Мертвый город» стал самым успешным сериалом на стриминге AMC+). Зомби-драма подробно изучает природу человека в постапокалиптических реалиях: поиск убежища, проверка доверия, неотвратимость смерти, примирение с гибелью близких, физическая и духовная сломленность героев. Подробнее об этом мы рассказывали в материале из цикла «Культовые сериалы». А этот материал — обширный путеводитель по миру «Ходячих».
Словарь «Ходячих мертвецов»
Ходячие — так в сериале оживших мертвецов называют участники группы Рика. При этом почти каждое сообщество придумало для воскресших свои названия: гнилые, пустые, страшилы, кусаки, бродячие, павшие и многие другие. Слово «зомби» не используется.
Вирус — о происхождении источника зомби-пандемии почти ничего не известно. Вирус Wildfire передается воздушно-капельным путем, то есть во вселенной «Ходячих мертвецов» заражены вообще все, и после смерти они будут реанимированы. Укусы зараженных вызывают лихорадку, с которой организм не способен справиться. Лекарства от заражения не существует.
Обратиться — превратиться в ходячего после смерти. В зависимости от серьезности укуса и индивидуальных особенностей организма человек может воскреснуть в промежуток от двух минут до восьми часов после смерти.
Варианты — подвиды ходячих, обладающие различными особенностями. Так, в основном сериале появлялись сохранившие остатки разума мертвецы, они взбирались по лестницам, перелезали через заборы и могли бить стекла камнями. В «Дэриле Диксоне» есть варианты, у которых вместо крови кислота, а также крайне агрессивные зомби, способные бегать. В «Мертвом городе» представили зомби-короля — несколько мертвецов, чьи тела оплавились и слиплись в единое существо.
Общины — группы, в которые объединяются люди после начала пандемии, чтобы выживать в условиях зомби-апокалипсиса. В телевселенной их было множество — от цивилизованных (Александрия, Хиллтоп) и восстановивших прежние порядки (Содружество, Гражданская республика) до одичавших (Шепчущиеся, Волки) и радикализированных (Спасители, Стервятники).
Люсиль — так Ниган прозвал свою обернутую колючей проволокой бейсбольную биту. Она названа в честь погибшей в начале зомби-апокалипсиса жены Нигана, которую он не смог спасти.
Альфа и Бета — это титулы лидеров Шепчущихся, группы выживших, которая обитает среди мертвецов, используя их как живой щит. Они носят высушенную кожу мертвецов поверх своей, чтобы маскировать запах живых. Шепчущиеся называют себя стаей, поэтому у них есть Альфа и Бета, принимающие все решения.
Какие сериалы входят во франшизу «Ходячие мертвецы»
«Ходячие мертвецы» (2010–2022)
Оригинальный сериал на протяжении одиннадцати сезонов рассказывает о группе выживших, которую собрал Рик Граймс. Состав меняется, люди приходят и уходят, многие полюбившиеся зрителю персонажи погибают, но суть остается прежней — поиск безопасного места, где можно не выживать, а жить. Граймс находит его в Вашингтоне в колонии под названием Александрия. Он решает, что пора перестать путешествовать по США, нужно бороться за это место. Не без труда ему удается создать мир в регионе, после чего сам Рик бесследно пропадает.
Последние два сезона представляют двойной конфликт. В первом Союз общин, в который входит Александрия, Хиллтоп, Оушенсайд и Королевство, встречает альтернативный подход к выживанию в зомби-апокалипсисе — Шепчущихся, людей, живущих бок о бок с зомби и буквально надевающих их кожу, чтобы маскировать себя. Второй конфликт — встреча с Содружеством, самым многочисленным сообществом выживших в оригинальном сериале (50 тысяч людей). Союз общин, где каждый может стать тем, кем хочет, идеологически не сходится с правилами Содружества, где человеку дозволено быть лишь тем, кем он был до конца света.
Заканчивается сериал условным хеппи-эндом и открытым финалом с возможностью продолжить историю десятка персонажей. Что AMC и сделал в трех спин-оффах.
«Бойтесь ходячих мертвецов» (2015–2023)
Первый и самый крупный спин-офф. На протяжении восьми сезонов его авторы пробовали экспериментировать, представляя то, чего не было в оригинальном комиксе, но что можно было бы исследовать в контексте зомби-апокалипсиса. Так, первый сезон показывал самое начало пандемии в Лос-Анджелесе. Впоследствии Мэдисон и ее стихийно появившаяся группа сбежали на яхте в Мексику и несколько сезонов пробыли там. Это была первая возможность для зрителей телевселенной увидеть, что находится за пределами США и как эпидемия проявляет себя в других странах.
После они вернулись в Америку, и с каждым сезоном сеттинг менялся: конфликт с коренными американцами, противостояние культу Судного дня, который возглавлял серийный убийца, радиоактивная пустошь с облученными зомби, поиски сообщества, похищающего детей для перевоспитания, а также многое другое. Это первый сериал, где произошел кроссовер с другим проектом телевселенной: Морган Джонс перешел из основного сериала в ответвление и фактически стал главным героем. Впоследствии к нему присоединились еще несколько героев оригинальных «Ходячих». Сериал тоже закончился открытым финалом, в котором произошло долгожданное воссоединение Алисии и Мэдисон Кларк, потерявших друг друга в середине сериала.
«Ходячие мертвецы: Мир за пределами» (2020–2021)
Короткий законченный сериал из двух сезонов рассказывает о поколении подростков, выросших после начала зомби-эпидемии. Две сестры, Хоуп и Айрис Беннет, живут в небольшой колонии, состоящей в Альянсе трех. Они узнают, что один из участников союза — Гражданская республика — планирует избавиться от двух других, подстроив несчастный случай, который повлечет гибель всех жителей. Узнав о таком инциденте в Омахе, они отправляются в опасное путешествие в Портленд, чтобы предупредить людей о грядущей угрозе. Первый сериал, углубившийся в устройство Гражданской республики.
«Истории ходячих мертвецов» (2022)
Сериал-антология, в котором представлены обособленные эпизоды в разных жанрах. Так, например, в одной из серий мы наблюдаем за романом героев Терри Крюса и Оливии Манн, в другом видим флешбэк в прошлое Альфы, лидера Шепчущихся из основных «Ходячих», а еще в одном представлен эпизод в стиле «Дня сурка», в котором застряли героини Паркер Поузи и Джиллиан Белл. Антологию продлили на второй сезон, который выйдет под другим названием.
«Ходячие мертвецы: Мертвый город» (2023 — н. в.)
Первый из спин-оффов, продолживших «Ходячих» после финала сериала. В нем Мэгги находит Нигана и просит помочь ей вызволить сына. Его похитили люди Хорвата — экс-Спасителя, который поселился на Манхэттене в Нью-Йорке и создал свою банду. Ниган соглашается, но это путешествие становится еще одной проверкой их взаимоотношений, ведь, несмотря на все его заслуги, Мэгги так и не простила Нигану убийство ее мужа. Этих событий не было в оригинальном комиксе. Сериал продлили на второй сезон.
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» (2023 — н. в.)
Второй спин-офф после финала «Ходячих», в котором вербовщик Александрии Дэрил Диксон оказывается во Франции. Там его просят сопроводить в убежище подростка Лорана, который, как верят местные, станет новым мессией. По пути Дэрил противостоит новым видам зомби и французскому национальному движению, экспериментирующему над вирусом в надежде обуздать его. Во втором сезоне появится Кэрол Пелетье, отправившаяся искать Диксона.
«Ходячие мертвецы: Выжившие» (2024 — н. в.)
Третий спин-офф после финала «Ходячих». В нем авторы возвращаются к теме пропажи Рика Граймса после девятого сезона оригинального сериала и рассказывают, как он оказался среди солдат Гражданской республики. На его поиски отправилась Мишонн, и ей тоже пришлось оказаться в рядах милитаризованного сообщества, чтобы вместе с Риком найти способ сбежать. Этих событий тоже не было в оригинальном комиксе.
Вебизоды (2011–2022)
У «Ходячих мертвецов» и «Бойтесь ходячих мертвецов» есть ряд вебизодов — коротких серий о третьестепенных героях, появившихся в обоих сериалах. Всего таких мини-сериалов восемь, в каждом разное количество серий, средний хронометраж — полторы-две минуты. Из наиболее интересных можно выделить «Разорванную на куски» — самый первый вебизод, в котором рассказывается предыстория зомби, встреченного Риком Граймсом на выходе из комы. А в «Мертвецах в воде» рассказывается о команде ядерной подлодки, столкнувшейся с зараженными прямо на корабле. В конце эпизода появляется лидер культа Судного дня, впоследствии решивший использовать ядерные заряды с подлодки.
В каком порядке смотреть «Ходячих мертвецов»
Несмотря на то, что каждый сериал в целом подается как самостоятельный (разве что «Выживших» нет смысла смотреть без контекста), множество эпизодов со флешбэками способны запутать неофитов. Чтобы разобраться во всем, есть несколько подходов к хронологии просмотра. Ниже мы предлагаем вариант для новичков, решивших заскочить в зомби-вселенную на поздних этапах.
- «Бойтесь ходячих мертвецов», сезоны 1–3;
- «Ходячие мертвецы», сезоны 1–8;
- «Бойтесь ходячих мертвецов», 4-й сезон;
- «Истории ходячих мертвецов», 1-й сезон;
- «Ходячие мертвецы», 9-й сезон;
- «Бойтесь ходячих мертвецов», 5-й сезон;
- «Ходячие мертвецы», 10-й сезон;
- «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», сезоны 1–2;
- «Ходячие мертвецы», 11-й сезон;
- «Ходячие мертвецы: Выжившие», 1-й сезон;
- «Бойтесь ходячих мертвецов», сезоны 6–8;
- «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», 1-й сезон;
- «Ходячие мертвецы: Мертвый город», 1-й сезон.
При этом даже тут есть нюансы. Скажем, 22-й эпизод 10-го сезона «Ходячих» — это флешбэк в жизнь Нигана в первые месяцы после конца света. Здесь еще нет ни Спасителей, ни Рика Граймса, ни знаменитой биты Люсиль. Его можно посмотреть до первого появления антагониста в сериале, то есть до 16-й серии 6-го сезона.
Еще пример — 18-й эпизод 10-го сезона «Ходячих», флешбэк Дэрила к его роману с выжившей по имени Лия. Хронологически события этой серии происходят до 6-го эпизода 9-го сезона.
Главные герои
Рик Граймс
Главный герой оригинального сериала. С его пробуждения после комы начались «Ходячие». Бывший полицейский стал лидером группы выживших, впоследствии основал сообщество и привел своих людей к победе в войне между выжившими в Вашингтоне. Всегда заботится о своих и ставит в приоритет близких — сына, жену, дочь. Пропал в девятом сезоне и оказался в плену у Гражданской республики.
Карл Граймс
Сын Рика Граймса, ребенок, вынужденный расти посреди зомби-апокалипсиса. Его глазами показано взросление в мире, лишившемся привычных порядков и правил. Чрезмерно любопытный и недальновидный, но честный и искренний. Именно благодаря Карлу закончилась война выживших в Вашингтоне. В сериале погиб, хотя в комиксе дожил до конца истории.
Морган Джонс
Помог Рику Граймсу в самом начале его пути. Впоследствии участвовал в войне выживших, после чего покинул Вашингтон и стал первым персонажем «Ходячих», перешедшим в спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецом». Там фактически стал лидером сообщества героев, путешествовавших по Штатам и помогавших нуждающимся. Морган на протяжении множества сезонов ищет смысл жизни (он потерял жену и ребенка) и находит его не в бессмысленной агрессии и конфликтах, а в новом начале и в дочери. Персонаж пережил свой аналог из оригинального комикса.
Дэрил Диксон
Фактически правая рука Рика Граймса. Отличный следопыт и охотник. Верный своим людям и выносливый. Дэрил прошел долгий путь от изгоя к важнейшему члену группы, в какой-то момент даже став ее лидером. При этом Диксон предпочитает держаться на расстоянии от людей. После финала «Ходячих» стал вербовщиком Александрии. Персонаж не появлялся в оригинальном комиксе.
Кэрол Пелетье
В прошлом домохозяйка, а после конца света — верная союзница Рика Граймса, сражалась в войне общин на стороне Королевства, потом помогала контролировать остатки Спасителей. Потеряла всю семью и троих приемных детей. Ее характер изменился — Кэрол стала волевой, сильной и готовой убивать ради близких. Персонаж пережил свой аналог из оригинального комикса.
Мэгги Ри
Старшая дочь Хершела Грина, присоединившаяся к группе Рика, где встретила своего мужа Гленна Ри. Сражалась на стороне Рика в войне с Ниганом, после смерти мужа стала лидером общины Хиллтоп и помогла Граймсу закончить войну. Назвала сына в честь отца. В отличие от комикса, стала более жестокой и много путешествовала вне Вашингтона.
Мишонн
Верная союзница Рика Граймса и его жена. В прошлом потеряла сына, в настоящем стала приемной матерью Карла и Джудит. Была на стороне Граймса во всех конфликтах с другими общинами. После пропажи Рика стала лидером Александрии. В комиксах не была любовным интересом Граймса. Сценаристы AMC отдали ей линию другого персонажа. Покинула сериал в десятом сезоне, отправившись на поиски мужа.
Джудит Граймс
Дочь Рика, родившаяся после конца света. Доподлинно неизвестно, кто ее отец — Рик или его друг Шеин, но Граймс признал ее своей и заботился как о родной. Росла на глазах зрителя. Осталась в Александрии, когда Мишонн отправилась на поиски Рика. Персонаж пережил свой аналог из оригинального комикса.
Ниган
В прошлом учитель физкультуры, после конца света стал лидером группы выживших и построил из них сообщество, назвав его Спасителями. Вел агрессивную политику в Вашингтоне, принуждая другие общины искать для него ресурсы. Проиграл в войне с Риком Граймсом, после чего шесть лет просидел в тюрьме. Признал свои ошибки, но не растерял жестокости и умения манипулировать людьми. Был реабилитирован во время войны с Шепчущимися, когда помог Союзу общин победить в конфликте. В сериале у Нигана новая жена, которой не было в оригинальном комиксе.
Мэдисон Кларк
Главная героиня спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов». В прошлом методистка в средней школе, после конца света стала лидером собственной группы. Вывезла семью из США в Мексику, но потом вернулась обратно и разлучилась со своими людьми на долгие годы. На глазах зрителя проходит трансформацию от неуверенной героини к импульсивному лидеру, не боящемуся замарать руки. Персонаж не появлялся в оригинальном комиксе.
Алисия Кларк
Дочь Мэдисон. На момент конца света старшеклассница, вынужденная расти посреди хаоса. По ходу сериала стала уверенной в себе и волевой. Со временем фактически заняла место лидера группы и продолжала собирать вокруг себя людей, поддерживая нуждающихся. Потеряла левую руку из-за укуса зомби. Персонаж не появлялся в оригинальном комиксе.
Ник Кларк
Сын Мэдисон и брат Алисии. До конца света — наркозависимый, который умел выпутываться из самых сложных ситуаций. Этот навык помог ему стать полезным с приходом зомби-апокалипсиса. Ник не боится мертвецов, часто ведет себя эгоистично, но не забывает о близких. Погиб в результате несчастного случая. Персонаж не появлялся в оригинальном комиксе.
Виктор Стрэнд
Прежде был бизнесменом и мошенником, после конца света продолжил быть приспособленцем, чем неоднократно ставил под угрозу Мэдисон и ее детей. На глазах зрителя Виктор прошел путь от эгоиста до полноценного антагониста, но был реабилитирован и получил второй шанс. Персонаж не появлялся в оригинальном комиксе.
Шоураннеры и важные лица
Роберт Киркман — создатель оригинального комикса наряду с художниками Тони Муром и Чарли Адлардом. С его подачи вселенная «Ходячих» продолжает развиваться за пределами комикса — в сериалах, играх, книгах и спин-оффах от других авторов.
Фрэнк Дарабонт — режиссер и шоураннер первого сезона «Ходячих мертвецов», задавший стиль всего проекта. После конфликта с AMC из-за творческих разногласий покинул шоу по завершении первого сезона и судился с каналом почти 10 лет.
Скотт Гимпл — сценарист, экс-шоураннер, а в настоящее время куратор всего зомби-направления телевселенной AMC. Именно ему принадлежит идея спин-оффов оригинального сериала, продолжающих его сюжет.
Анджела Канг — сценаристка и шоураннер девятого-одиннадцатого сезонов «Ходячих мертвецов». Именно ей AMC доверил завершить сериал с учетом всех расхождений с оригинальным комиксом.
Грег Никотеро — гример и мастер по спецэффектам, продюсер «Ходячих» и режиссер множества эпизодов оригинального сериала. Получил несколько наград за грим в сериале.
В чем различия между комиксом и сериалом
Черно-белый комикс Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда издавался с 2003 по 2019 год. За эти 16 лет успели появиться телевселенная «Ходячих» от AMC, десятки игр, серия книг, а также многое другое. Сегодня история Рика Граймса и его команды выживших — это уже настоящий феномен, повлиявший на жанр зомби-муви.
Но успех пришел не сразу, и ему помогла откровенность с аудиторией. Во многих графических историях есть блок с письмами читателей. Так вот Роберт подробно рассказывал в них о героях, их мотивации, обсуждал какие-то сценарные решения, делился переживаниями. Например, Киркман не верил, что комикс просуществует долго. Роберт много шутил, что если «Ходячие» доживут до 75-го выпуска, то в нем появятся пришельцы — и не обманул. В этом номере был цветной эпилог, в котором к жизни вернулись несколько ключевых героев, а воскрешение мертвых объяснили вмешательством инопланетян. Неканоническую сатирическую историю продолжили лишь в 2021-м в качестве подарка фанатам.
Киркман долгие годы работал над «Ходячими», размышляя, как они должны закончиться, и перебирал разные варианты. В одном из них хеппи-энда у героев не было, а мертвецы в конечном счете побеждали всех выживших, даже Рика Граймса и его людей.
Финал «Ходячих» был отличной мистификацией: издательство Image, как и всегда, анонсировало обложки 194-го и 195-го выпусков, а история неожиданно закончилась на 193-м, представив флешфорвард на несколько десятков лет вперед, где выжившие смогли освободить значительную часть Америки от оживших мертвецов. Рик Граймс стал героем, показавшим пример, что конфликты людей нужно оставить позади ради будущего для всех живых. И все это стало неожиданностью для фанатов.
Сериальная версия «Ходячих» с первого же сезона отклонилась от первоисточника. Нет однозначного ответа, почему так произошло. Шоураннеры различных сезонов сериала объясняли изменения по-разному — увеличением экранного времени героев второго плана, творческим видением, попыткой удивить фанатов комикса, телевизионными ограничениями и многим другим. Но несмотря на расхождения, все основные сюжетные линии все же были перенесены в комикс.
Из самых ярких изменений можно выделить следующие:
- Рик Граймс погиб в самом конце комикса, а вместе с ним закончилась и вся история. Лидер Александрии и Союза общин остановил гражданскую войну, но сам стал ее жертвой. Это сделало Граймса символом человечности в глазах выживших. В сериале Рик пропал в середине девятого сезона, а сериал продлился еще два.
- Дэрила Диксона и его брата Мэрла не было в комиксе, эти персонажи были придуманы для сериала и полюбились фанатам. Диксон взял на себя многие сюжетные линии Граймса после «пропажи» Рика.
- Джудит, дочь Рика и Лори, погибла в комиксе вскоре после рождения из-за матери, убегавшей при осаде Губернатора. В сериале же Джудит выросла, дожила до самого конца сериала, побывав и в Александрии, и в Содружестве, крупнейшей общине выживших в оригинальном сериале.
- В комиксе у Рика не было романа с Мишонн, он был влюблен в Андреа, но она погибла в 167-м выпуске после укуса ходячего. В сериале героиня погибла в третьем сезоне, а ее линию отдали Мишонн, которая осталась в живых до финальной части.
- Принцип работы зомби-вируса в комиксе не объяснялся. Герои строили теории, но они ничем не подкреплялись, а мертвецы не изменились за 16 лет истории. В сериале же уже с первого сезона рассказывали об устройстве вируса, а в спин-оффах появлялись особые ходячие, способные бегать и обжигать жертву ядовитой кровью.
Различий между сериалом и комиксом множество, им при желании можно посвятить отдельный материал. У комикса, кстати, тоже есть свои спин-оффы. В «The Walking Dead: The Alien», например, рассказывается о Джеффри Граймсе — брате Рика, застрявшем в Барселоне в первые дни пандемии.
Что ждет вселенную «Ходячих мертвецов»
Помимо «Выживших», чье будущее пока не определено, в разработке находятся продолжения трех спин-оффов.
- «Мертвый город» официально был продлен на второй сезон. В нем Ниган вынужденно будет работать на банду «Буразы», собирая под их контролем небольшие общины выживших в округе Нью-Йорка, повторяя, таким образом, свою судьбу времен Спасителей. Дата выхода пока не была объявлена.
- «Дэрил Диксон» также был продлен на второй сезон. Он получил подзаголовок «Книга Кэрол», поскольку к роли Кэрол Пелетье вернется Мелисса Макбрайд. Она отправится на поиски Дэрила, оказавшегося во Франции. Диксон же останется, чтобы защитить мальчика Лорана, которого местные считают новым мессией. Второй сезон должен выйти летом 2024-го. Третий сезон также находится в разработке.
- «Истории ходячих мертвецов» тоже получат новые истории в рамках антологии, но никаких подробностей пока нет.
Также некоторое время назад Скотт Гимпл рассказывал, что у спин-оффов «Ходячих мертвецов» рано или поздно будет кроссовер. Как это будет выглядеть, он не уточнил, но сказал, что идеи уже обсуждаются. Можно предположить, что кроссовер пройдет по схеме «Бойтесь ходячих мертвецов», то есть один из персонажей одного сериала полностью перейдет в другой, упоминая события прошлого. Так было, например, с Морганом, Дуайтом и Шерри, покинувшими основных «Ходячих».
Какие спин-оффы хотели бы звезды сериала
В честь финала «Ходячих» журналисты Business Insider расспросили актеров, какие спин-оффы оригинального сериала те хотели бы получить. Вот некоторые варианты.
Ленни Джеймс (Морган Джонс) хотел бы мюзикл во вселенной «Ходячих» (такую идею, кстати, хотели реализовать во втором сезоне «Историй»), Сет Гиллиам (Габриэль Стоукс) не прочь сняться в сериале, где события показаны с точки зрения злодеев, а Кейли Флеминг (Джудит Граймс) мечтает об истории о повзрослевшей Джудит Граймс (к слову, такая сцена тоже была отснята, но не вошла в финал «Ходячих»).
Автор: Денис Варков
Фото: Albert L. Ortega / Getty Images, Emma McIntyre / Getty Images for TCM