Что происходит вокруг будущего сериала о Гарри Поттере

Трансформация Гарри от одинокого сироты до героя, спасшего весь мир, безусловно, главная линия романов. Но именно уникальный мир и окружающие элементы волшебства делают историю о Поттере такой особенной и любимой по всему миру. Проявления чудес в повседневной жизни дарят всем поклонникам саги уникальный опыт, и у Max есть все шансы сотворить магию на экране лучше, чем кто-либо до этого.

Автор: Лиана Гобечия

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images, Rodin Eckenroth / WireImage / Getty Images, Gareth Cattermole / Getty Images for Warner Bros., EZIO PETERSEN / Legion-Media, Dave Hogan / Getty Images, Cat Morley / Avalon / Legion-Media, Tristan Fewings / Getty Images for BFI, Joseph Okpako / WireImage / Getty Images, Mike Marsland / Getty Images for Warner Bros. Studio Tour London, Victor Boyko / Getty Images for GQ