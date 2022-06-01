Что происходит вокруг будущего сериала о Гарри Поттере

Кейси Блойс не дал однозначного ответа на вопрос о том, возникнут ли у HBO проблемы с поиском команды для сериала на фоне не прекращающихся скандалов вокруг Роулинг. Блойс отметил, что это непростая тема: «Это очень сложный разговор, в который мы не собираемся углубляться. Очевидно, что история о Гарри Поттере невероятно позитивна и положительна, она о любви и принятии себя. Это и есть наш приоритет — то, что на экране». В свое время причастность Роулинг к разработке Hogwarts Legacy привела к бойкоту игры со стороны некоторых фанатов. Однако это не повлияло на высокие продажи, и, очевидно, Warner Bros. не сомневается в успехе грядущего сериала.