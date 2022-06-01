Что происходит вокруг будущего сериала о Гарри Поттере

После многих лет упорных слухов Warner Bros. Discovery официально подтвердила разработку нового телесериала о Гарри Поттере совместно со стриминговым сервисом Max. В этом материале мы соберем все, что известно о проекте — от даты выхода до степени участия Джоан Роулинг, автора книжной поттерианы.
Это первая попытка сделать что-то по вселенной «Гарри Поттера» в сериальном формате
Твит, опубликованный Max 12 апреля 2023 года, стал официальным подтверждением того, что сериал о Гарри Поттере находится в разработке. Короткий видеоролик выполнен в характерной стилистике фильмов о знаменитом волшебнике, однако неизвестно, будут ли ее придерживаться создатели сериала или решат пойти собственным путем.
Мир «Гарри Поттера» простирается далеко за пределы книг. В период с 2001 по 2011 год было снято восемь кинокартин, ставших одной из любимейших кинофраншиз миллионов зрителей по всему миру. Warner Bros. также выпустила три фильма в рамках спин-оффа «Фантастические твари», открыла несколько тематических парков развлечений, запустила мобильные и видеоигры, включая недавний хит Hogwarts Legacy.
О чем сериал
Max обещает, что каждый сезон станет точной адаптацией соответствующего романа из серии: «Истории из каждой книги Роулинг превратятся в сериал, снятый с тем же мастерством, любовью и заботой, которыми славится франшиза».
«Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому», — сказал Кейси Блойс, генеральный директор HBO & Max Content. «Гарри Поттер» — это культурный феномен, и, очевидно, фанаты до сих пор его обожают и ждут как можно больше контента, связанного с этим волшебным миром».
Сколько будет сезонов
Учитывая, что всего в серии о юном волшебнике семь книг, после первых новостей о выходе сериала предполагалось, что сезонов будет также семь. Однако позже Warner Bros. Discovery заявила, что это будет «десятилетний сериал», а значит, один сезон может стать более подробным и растянуться сразу на несколько частей. Возможно, это будет касаться экранизации последних книг из серии, наибольших по объему и сюжету.
Главной претензией поклонников книг о Гарри Поттере к вышедшим фильмам является резкое урезание сюжета. Конечно, это было необходимо, учитывая ограничения по хронометражу при создании адаптации. Телевремейк будет иметь более длинный формат, что позволит добавить больше сюжетных арок и персонажей, опущенных в фильме, а также должным образом показать волшебный мир во всем его многообразии.
Тем не менее пройдет немало лет, прежде чем в сериале наконец найдут отражение моменты, которые фанаты больше всего хотят увидеть. HBO имеет тенденцию выпускать новые сезоны своих сериалов каждые два года (к примеру, второй сезон «Дома Дракона»). Возможно, экранизации первых трех книг, самых маленьких по объему, мы сможем видеть каждый год. Однако затем сервис будет выпускать новые сезоны каждые два года, либо посвящать одной книге по несколько сезонов, сохранив периодичность выхода. Это означает, что после премьеры первого сезона в 2026 году фанаты увидят ключевые события последних книг и фильмов не ранее 2032 или 2033 года, когда мы все станем почти на 10 лет старше.
Предполагаемый график выхода сезонов по такой схеме
1
«Гарри Поттер и философский камень»
2026 год
2
«Гарри Поттер и тайная комната»
2027 год
3
«Гарри Поттер и узник Азкабана»
2028 год
4
«Гарри Поттер и Кубок Огня»
2029 год
5
«Гарри Поттер и Орден Феникса»
2030 год
6
«Гарри Поттер и Орден Феникса»
2031 год
7
«Гарри Поттер и Принц-Полукровка»
2032 год
8
«Гарри Поттер и Принц-Полукровка»
2033 год
9
«Гарри Поттер и Дары Смерти»
2034 год
10
«Гарри Поттер и Дары Смерти»
2035 год
В январе 2024 года Warner Bros. начала процесс питчинга для потенциальных сценаристов. От авторов студия хочет услышать их видение волшебного мира «Гарри Поттера», чтобы определить дальнейший вектор развития сериала.
Примечательно, что среди привлеченных авторов и британцы, и американцы. Среди возможных шоураннеров упоминаются имена Кэтлин Джордан, Марты Хиллер, Майкла Лессли, Тома Морана и Франчески Гардинер. Джордан участвовала в создании подросткового сериала «Молодые охотницы за головами», Марта Хиллер известна своей работой над историческим сериалом «Последнее королевство». Одной из наиболее заметных работ Майкла Лессли является антиутопия «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», а Тома Морана — триллер «Час дьявола». Франческа Гардинер ранее работала над «Наследниками», «Убивая Еву» и «Темными началами».
Новостной ресурс Deadline предполагает, что у сериала по «Гарри Поттеру» будет сразу несколько шоураннеров, а некоторые из представленных идей могут быть использованы для создания возможных спин-оффов в будущем.
Сколько будет стоить производство
«Вы знаете, что мы делаем шоу такого масштаба, как „Дом Дракона“, „Игра престолов“, — сказал Блойс. — Я думаю, что это будет так же, если не больше».
Согласно порталу Deadline, «Дом Дракона» обошелся почти в 200 млн долларов и стал объектом крупнейшей маркетинговой кампании за всю историю HBO, стоимость которой составила более 100 млн долларов. Таким образом, в связи с новой поттерианой можно рассчитывать на аналогичные бюджеты.
Роулинг и ее участие в создании сериала
В последние годы писательница стала крайне противоречивой фигурой из-за своих неполиткорректных и жестоких комментариев. Однако это не помешало Warner Bros. привлечь ее к работе над новым сериалом, в котором она выступит в качестве исполнительного продюсера. В своем заявлении она сказала: «Для меня важно стремление Max сохранить целостность моих книг, и я с нетерпением жду возможности принять участие в этой новой адаптации, которая обеспечит глубину и детализацию, доступные только в телевизионном формате».
2 апреля Роулинг снова осудили в интернете, когда она раскритиковала новый закон Шотландии против дискриминации транслюдей.
Кейси Блойс не дал однозначного ответа на вопрос о том, возникнут ли у HBO проблемы с поиском команды для сериала на фоне не прекращающихся скандалов вокруг Роулинг. Блойс отметил, что это непростая тема: «Это очень сложный разговор, в который мы не собираемся углубляться. Очевидно, что история о Гарри Поттере невероятно позитивна и положительна, она о любви и принятии себя. Это и есть наш приоритет — то, что на экране». В свое время причастность Роулинг к разработке Hogwarts Legacy привела к бойкоту игры со стороны некоторых фанатов. Однако это не повлияло на высокие продажи, и, очевидно, Warner Bros. не сомневается в успехе грядущего сериала.
Кто будет сниматься
На данный момент известно только то, что в проекте будут задействованы новые актеры, а сам кастинг начнется после найма шоураннера.
При поиске артистов придется столкнуться с целым рядом сложных задач. Первая трудность — найти молодых актеров, которые уже достаточно опытны, чтобы повести за собой такую большую франшизу. Ведь даже самые одаренные дети-актеры могут растерять талант по мере взросления, а за кастом этого сериала аудитория будет следить на протяжении десяти лет. Актерам также придется выдержать огромное давление со стороны медиа и зрителей, а дополнительную сложность представляют огромное количество времени, необходимого для создания шоу. Дети должны продолжать учебу, несмотря на то что им придется проводить много часов на съемочной площадке. Это головная боль не только для актеров и их семей, но и для продюсеров.
Несомненно, задача по поиску нового золотого трио, которым раньше были Дэниэл Рэдклифф, Руперт Грин и Эмма Уотсон, — одна из самых сложных при создании шоу. Так, партнер-основатель актерского агентства Hero Talent Group Николас Таскер поделился в интервью The Times, что некоторые актеры будут отобраны в ходе открытых конкурсов: «Команда кастинга проведет открытые конкурсы в социальных сетях, посетит местные драматические кружки и свяжется со всеми детскими агентствами». «Раньше все обращались только в крупные театральные школы, но теперь все иначе», — добавил Таскер.
Несмотря на то, что кастинг еще не начался, есть несколько претендентов, чьи имена регулярно упоминаются в связи с будущим сериалом. Журнал Cosmopolitan упоминает актера Тоби Вулфа в качестве фаворита на главную роль Гарри Поттера. 15-летний актер известен по своим работам в мини-сериале о группе Sex Pistols «Пистолет», а также в режиссерском дебюте Билли Пайпер «Редкие звери».
Cosmopolitan также сообщил, что на роль Гермионы Грейнджер может претендовать Бронте Кармайкл. На счету актрисы множество работ, в том числе роль Марты в «Игре престолов» и Лейды в «Звездные войны: Андор». Она также снялась в фильме «Кристофер Робин» 2018 года и в мини-сериале «Большие надежды» Стивена Найта. По данным Hello, один из инсайдеров уверен, что на роль Рона Уизли претендует Джошуа Пикеринг. Ранее Пикеринг снимался в фильмах «Питер Пэн и Венди» и «Открытие ведьм». Однако это может быть спорным выбором, поскольку актер не рыжеволосый, а именно этим так славится семейство Уизли.
Актеры из фильмов в сериале
Что касается возвращения кого-либо из звезд кинофраншизы, то здесь уместнее всего будет фраза «никогда не говори „никогда“», ведь это послужило бы хорошим бустом популярности для всего сериала. Однако в беседе с ComicBook.com Дэниэл Рэдклифф назвал свое появление в шоу маловероятным: «Насколько я понимаю, они хотят начать все с чистого листа. Я уверен, что тот, кто будет снимать сериал, захочет оставить свой след в проекте и, возможно, не собирается придумывать, как заставить старого Гарри в нем появиться».
Во время недавнего MegaCon, который проходил в Орландо, на вопросы о грядущем сериале и своей роли в нем ответили Мэттью Льюис, сыгравший Невилла Долгопупса, и Джейсон Айзекc, который сыграл Люциуса Малфоя. Так, Айзекс пошутил, что сыграл бы домашнего эльфа Добби, «потому что не нужно будет гримироваться», а Льюис отметил, что «слишком стар, чтобы снова сыграть Невилла», добавив, что хотел бы стать Римусом Люпином, оборотнем и учителем защиты от темных искусств.
Дримкаст
Если говорить о фанатских теориях об идеальном кастинге, то большинство поклонников хотят увидеть Тома Фелтона, известного по роли Драко Малфоя и являющегося большим фанатом саги, в роли отца своего персонажа, Люциуса.
Хотя трудно представить, чтобы профессора МакГонагалл сыграл кто-то еще, кроме обожаемой Мэгги Смит, актрисой, обладающей достаточным талантом и престижем, чтобы взять на себя такую знаковую роль, по мнению большинства, является Хелен Миррен.
Блэр Андервуд в настоящее время является фаворитом на роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора. Однако, как многие отмечают, актер заметно молод для роли 100-летнего волшебника.
После трагической смерти Алана Рикмана, чей образ Северуса Снейпа стал культовым, фанаты очень ждут, что к выбору актера для этой роли создатели сериала подойдут со всей ответственностью. И кажется, что нет более внешне подходящей кандидатуры, чем Адам Драйвер.
Одно известно точно: новым актерам придется непросто, поскольку они должны соответствовать как оригинальным персонажам из книг, так и ожиданиям зрителей, основанным на фильмах.
HBO показал себя добросовестным при адаптации исходного материала, поэтому можно смело утверждать, что история о юном волшебнике будет такой же, как и в книгах.
Трансформация Гарри от одинокого сироты до героя, спасшего весь мир, безусловно, главная линия романов. Но именно уникальный мир и окружающие элементы волшебства делают историю о Поттере такой особенной и любимой по всему миру. Проявления чудес в повседневной жизни дарят всем поклонникам саги уникальный опыт, и у Max есть все шансы сотворить магию на экране лучше, чем кто-либо до этого.
Автор: Лиана Гобечия
Фото: Gareth Cattermole / Getty Images, Rodin Eckenroth / WireImage / Getty Images, Gareth Cattermole / Getty Images for Warner Bros., EZIO PETERSEN / Legion-Media, Dave Hogan / Getty Images, Cat Morley / Avalon / Legion-Media, Tristan Fewings / Getty Images for BFI, Joseph Okpako / WireImage / Getty Images, Mike Marsland / Getty Images for Warner Bros. Studio Tour London, Victor Boyko / Getty Images for GQ