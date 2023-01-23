Как создавали графику для «Майора Грома», «Мастера и Маргариты» и «Миры»

27 апреля прошла конференция «Production Lab: VFX», посвященная компьютерной графике в кино и организованная Кинопоиском и Плюс Студией. Во время мероприятия спикеры из ведущих российских VFX-студий раскрыли секреты своей работы и проиллюстрировали, как выглядели фильмы и сериалы до применения графики. Рассказываем и показываем самое интересное.
Александр Липилин
Супервайзер Main Road Post. Студия известна созданием цифровых взрывов, разрушений, огня и воды в разных состояниях
Александр Петров
Ведущий супервайзер 1-2-3 VFX. Студия может воссоздать с нуля город, вырастить целый виртуальный лес, разработать персонажа и многое другое
Лев Костин
Ведущий супервайзер Trёhmer Film. Специализация студии — виртуальные природные ландшафты, облака всех видов, цветов и состояний, а также графика водных массивов
Чтобы точнее воссоздать образ Москвы 1930-х, для работы над картиной Михаила Локшина создали виртуальную модель города. Команда студии 1-2-3 VFX изучала генплан 1935 года, по которому в Москве должны были построить огромный Дворец Советов (его CG-версия появляется в фильме). Махину со 100-метровой статуей Ленина планировали возвести на месте взорванного храма Христа Спасителя.
Часть съемок проходила в Петербурге (например, бал Сатаны снимали в Этнографическом музее), а действие романа Булгакова все же разворачивается в Москве. Поэтому московские фоны добавляли с помощью графики. Так, для сцен майской демонстрации, где Мастер (Евгений Цыганов) встречает Маргариту (Юлия Снигирь), воссоздавали Тверскую улицу. Студия 1-2-3 VFX искала референсы того, как улица выглядела в 1930-х, и собирала 3D-модели домов. На создание такой модели у VFX-специалиста уходило две-три недели, а всего домов было порядка 20–25.
На один кадр требовалось примерно три-четыре месяца. Помимо домов, нужно было добавить дирижабли, звезды и серпы, а также виртуальную массовку, так как работать с тысячами людей на площадке невозможно. Интересно, что каждый второй человек в CG-массовке — VFX-супервайзер Александр Петров. Он надевал mocap-костюм, делал разные движения, которые потом переносились на массовку.
В сцене в варьете тоже дорисовывали зрителей. А еще использовали силиконовую голову Жоржа Бенгальского (Игорь Верник), которую держал Коровьев (Юрий Колокольников). Затем ее дорабатывали на графике — добавляли эмоции, мимику, которую тоже записывали с помощью технологии mocap. На создание модели головы героя Верника ушло около трех месяцев, потому что нужно было сделать ее в сорока разных состояниях — улыбающуюся, хмурящуюся, поднимающую брови. Всего на работу с кадрами, где есть компьютерная голова Бенгальского, ушло примерно пять месяцев.
Цифровыми в кино может быть не только массовка и одежда для нее, но и огонь. Его, например, студия Main Road Post делала для блокбастера «Майор Гром: Чумной Доктор». В сцене, когда Игорь Гром (Тихон Жизневский) дерется с Разумовским (Сергей Горошко) в костюме Чумного Доктора, использовали настоящий безопасный огонь, а усилили его пламя с помощью CG.
Полностью с помощью компьютерной графики сделан кадр, где взрывается машина мажора Кирилла Гречкина (Юрий Насонов). Для этой сцены также добавляли цифровой огонь в разных кадрах, а еще осколки стекла, когда Гречкин выпадал из окна.
Для сцены после титров, когда Разумовский в смирительном костюме находится под присмотром Вениамина Рубинштейна (Константин Хабенский), герою делали цифрового двойника, тоже рыжеволосого и с крыльями. Из всех сцен по «Чумному Доктору» эта заняла у Main Road Post больше всего времени: над ней трудились целый год.
Работа над крыльями Разумовского-демона пригодилась в другом проекте — комедийном сериале «Конец света» о появлении князя тьмы (Юрий Колокольников) в Чертанове. Крылья ангелов (Николай Шрайбер и Антон Рогачёв) в основном сделаны по наработкам, оставшимся после «Майора Грома».
Студия Trёhmer Film работала над кадрами с героем Владимира Маркони, у которого голова стала торчать из пятой точки по воле князя тьмы. Для этого верхнюю часть туловища снимали в зеленом хромакейном костюме, заменяя часть спины.
Trёhmer Film также отвечала за сцены, где рыбы выныривают из озера прямо в лодку князя тьмы, герой врастает в диван, а также cцену с огненным хлыстом князя тьмы и разными превращениями персонажей.
Для фильма-катастрофы Дмитрия Киселёва, где на Владивосток обрушивается метеоритный дождь, студии Main Road Post нужно было воссоздать город и добавить последствия этого дождя. Например, она работала над восьмиминутным шотом без видимых склеек в кадре, где главная героиня Лера (Вероника Устимова) выбирается из дома, в который попадают метеориты.
Для фильма про российского путешественника Фёдора Конюхова (Фёдор Бондарчук), облетевшего Землю на воздушном шаре, Trёhmer Film создавала бесконечные облака, окружавшие Конюхова, — рассветные, тяжелые грозовые, перьевые, превращающиеся в воронку торнадо с молниями.
Корзину воздушного шара, где находится Конюхов, снимали в павильоне, а вот сам шар — дело рук VFX-специалистов. Какие-то кадры полета полностью делали с помощью компьютерной графики.
Для военного боевика студия Trёhmer Film делала самолеты ДБ-3. Сложность заключалась в том, что таких бомбардировщиков дальней авиации на ходу не осталось, есть только восстановленный макет в городе Жуковском. Поэтому в фильме много сцен, полностью сделанных с помощью компьютерной графики, а воссоздавать самолеты помогали военные консультанты. До съемок студия делала превизы на 5–15 минут, чтобы режиссер Константин Буслов мог выбрать нужную версию.
Уже для съемок построили два макета самолета ДБ-3: один — для работы в павильоне и на земле (в полетах участвовали уже цифровые модели), второй — с воссозданным интерьером и поставленный на гимбл.
Кроме самолетов, Trёhmer Film делала цифровые локации — эстонский остров Сааремаа, откуда самолеты вылетали на Берлин, и ночной Берлин 1941 года с высоты 10 000 метров, для чего команда изучала старые карты города и то, как он мог быть освещен. Trёhmer Film также делала для фильма всевозможные облака (ночные, рассветные, грозовые) и водные пространства, куда приводнялись самолеты и попадали бомбы. Всего на проект ушло полтора года, включая кропотливую подготовку, а на создание графики — шесть месяцев.
Автор: Лиза Кузнецова