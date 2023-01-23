Как создавали графику для «Майора Грома», «Мастера и Маргариты» и «Миры»

В сцене в варьете тоже дорисовывали зрителей. А еще использовали силиконовую голову Жоржа Бенгальского (Игорь Верник), которую держал Коровьев (Юрий Колокольников). Затем ее дорабатывали на графике — добавляли эмоции, мимику, которую тоже записывали с помощью технологии mocap. На создание модели головы героя Верника ушло около трех месяцев, потому что нужно было сделать ее в сорока разных состояниях — улыбающуюся, хмурящуюся, поднимающую брови. Всего на работу с кадрами, где есть компьютерная голова Бенгальского, ушло примерно пять месяцев.