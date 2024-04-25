Самолетом, поездом, машиной. Какие фильмы и сериалы скачать в дорогу

Впереди две порции длинных майских выходных. Куда бы вы ни отправились отдыхать (пусть даже в соседнюю комнату), мы составили подборку разножанровых фильмов и сериалов, которые можно скачать и смотреть в пути. Вот кино из разных подписок Кинопоиска — хватит и на ночную пересадку, и на поездку в метро.

Комедии

1 час 54 минуты

Шпионский комедийный боевик Гая Ричи («Джентльмены», «Переводчик»). Супершпиону Орсону Форчуну (Джейсон Стэйтем) нужно помешать миллиардеру и торговцу оружием Грегу Симмондсу (Хью Грант). Он намерен купить новую оружейную технологию, которая может разрушить мировой порядок. Для этой миссии Орсону нужна помощь голливудской звезды Дэнни Франческо (Джош Хартнетт), любимого актера Симмондса. Форчун и наемница Сара Фидель (Обри Плаза) втягивают Франческо в дело шантажом и начинают спасать мир.

1 час 59 минут

Продолжение народного хита про перевоспитание мажоров. Вместо Гриши (Милош Бикович) в шоковый рехаб 1812 года отправляется дочь чиновницы Катя (Аглая Тарасова). Прежняя команда во главе с Гришей организует ей историческую воспитательную симуляцию: злую мачеху (Мария Миронова), подлую сводную сестру (Ольга Дибцева), подружку-крестьянку (Софья Зайка) и прекрасного принца, точнее, графа Достоевского (Бикович). Нашествие Наполеона с масштабными битвами тоже запланировано. В роли императора Бонапарта — Павел Деревянко.

1 час 58 минут

Комедийный боевик с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлом Л. Джексоном. Майкл (Рейнольдс) — телохранитель мирового уровня, потерявший свою репутацию. Новым клиентом становится киллер Дариус (Джексон), которого все мечтают убить. Майкл и сам не против его прикончить, но работа не позволяет. Так смертельные враги в прошлом вынуждены работать вместе и уживаться друг с другом. А в сиквеле «Телохранитель жены киллера» (его тоже можно скачать) за помощью к Майклу обращается жена Дариуса, Соня (Сальма Хайек).

1 час 35 минут

Комедия Марюса Вайсберга («Ржевский против Наполеона», «Гитлер капут!») с Павлом Деревянко, где он играет отчаявшегося актера. Слава Агеев (Деревянко) был чуть ли не главным актером отечественного кино — с большими контрактами, толпой фанатов, хорошей семьей. Но он в одночасье все теряет, и его полностью вырезают из фильма. Чтобы вернуться на звездный пьедестал, агент Славы (Сергей Чирков) придумывает хитрую схему — инсценировать похороны, чтобы Агеев полежал в гробу, а затем торжественно воскрес. Естественно, все идет не по плану.

1 час 50 минут

Приятная российская комедия, спродюсированная Ильей Найшуллером («Кентавр», «Никто»). У 30-летнего Вани Ревзина (Павел Табаков) золотая медаль и красный диплом, только толку от них мало: с работы Ваню уволили, жена ушла к другому, а ипотека осталась. Случайно Ваня узнает, что его одноклассник-двоечник Коля (Данила Козловский) — теперь преуспевающий бизнесмен. Коля объявил конкурс для старшеклассников с большим денежным призом. Молодо выглядящий Ваня решается в нем участвовать.

1 час 46 минут

Драмеди с Кирой Найтли, основанное на реальной истории 1970 года. В Лондоне должен пройти конкурс красоты «Мисс мира». Пока одна часть горожанок с трепетом за ним следит, британские суфражистки (Найтли играет Салли Александер, Джесси Бакли — Джо Робинсон) хотят его сорвать и напомнить о пересмотре гендерных ролей в обществе.

Ромкомы и мелодрамы

1 час 30 минут

Инди-ромком про День сурка на бесконечной свадьбе. В главных ролях — звезды ситкомов Энди Сэмберг («Бруклин 9-9») и Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму»). Среди пустыни идет подготовка к свадьбе. Найлз (Сэмберг) — парень одной из подружек невесты. Беспечно ходит в гавайской рубашке и шортах, привлекая внимание Сары (Милиоти), старшей сестры невесты. Сара вслед за ним заходит в странную пещеру и попадает во временную петлю, вместе герои застревают в этом свадебном дне.

2 часа

Бывший школьный учитель (Брэдли Купер) возвращается к нормальной жизни после тяжелого нервного срыва. Он хочет помириться с бывшей женой, но все меняет знакомство с Тиффани (Дженнифер Лоуренс), которая пережила смерть мужа и также проходила психиатрическое лечение. Ник и Тиффани начинают репетировать танец для совместного выступления на конкурсе и проникаются друг к другу теплыми чувствами. Один из главных драматических фильмов 2010-х, принесший Лоуренс «Оскар».

1 час 27 минут

Летний ромком с Вайноной Райдер и Киану Ривзом. Волей случая Фрэнк (Ривз) и Линдси (Райдер) везде оказываются вместе: в самолете, в такси, даже в отеле у них соседние номера. Он закоренелый холостяк, она — коварная соблазнительница. Они недолюбливают друг друга и по пути узнают, что едут на одну и ту же свадьбу в Калифорнию. В итоге два ворчуна находят друг в друге родственную душу.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с опцией «Больше кино».

2 часа 14 минут

Из солнечной Калифорнии — на лед Байкала. Трогательное продолжение франшизы, где на первый план выходит история Нади (Анна Савранская). Она выросла, стала фигуристкой и теперь мечтает о Кубке льда, как когда-то ее мама. Только папа (Александр Петров) против — переживает из-за старой спортивной травмы дочери. На тайной тренировке Надя знакомится с хоккеистом из Москвы (Степан Белозёров), и они влюбляются друг в друга. Но папа Нади не верит в искренность чувств юноши и хочет их разлучить.

1 час 46 минут

Добавили немного фэнтези в подборку. В одном царстве жила-была Белоснежка (Лили Коллинз), которую взаперти держала злая королева (Джулия Робертс), завидовавшая молодости и красоте падчерицы. У королевы были и другие проблемы: казна опустела из-за балов, подданным нечем платить налоги. Тогда она решила выйти замуж за принца (Арми Хаммер), который волей случая забрел в их земли. Тому, правда, приглянулась Белоснежка, но мачеха приказала оставить ее в дремучем лесу. Белоснежка не погибла там, а нашла поддержку в виде гномов-разбойников. Вместе они попытаются восстановить справедливость.

1 час 42 минуты

Илона (Аглая Тарасова) и Артём (Борис Дергачёв) — полные противоположности. Они поженились из-за случайной беременности и теперь вместе уже семь лет. Правда, их жизнь стала невыносимо скучной. Чтобы сохранить брак ради сына, они дают друг другу немного свободы, разрешая завести интрижку на стороне. В фильме также сыграли Илья Соболев, Николай Фоменко и Ян Цапник.

Фильмы о путешествиях

1 час 33 минуты

Американка познает французское искусство жить. Анна (Дайан Лэйн) замужем за успешным продюсером (Алек Болдуин), который даже во время совместной поездки не отлипает от телефона. Когда он отправляется в очередную командировку, Анна решает добраться из Канн до Парижа на машине. Ее соглашается подбросить деловой партнер мужа Жак (Арно Виар). Их путь сильно затягивается, так как Жак хочет показать спутнице все достопримечательности — исторические и гастрономические. Это путешествие напомнит Анне, что нужно наслаждаться жизнью в каждом моменте.

1 час 50 минут

Российское легкое роуд-муви о том, каково проехать всю Россию на велосипеде (фильм снят по реальной истории Анны Смолиной, отправившейся на велосипеде в путешествие по всей стране). Аня (Ольга Лерман) сидит в дорогом ресторане одна, так как никто из друзей не смог прийти на ее день рождения. Тогда героиня решает, что пора все менять: достает велосипед, в прицеп сажает таксу Капу и отправляется через всю Россию в Магадан, чтобы встретиться и помириться с мамой (Елена Яковлева). По пути ее ждет много трудностей, Аня повстречает самых разных людей — опасных или же готовых помочь и составить компанию с непростом путешествии.

1 час 52 минуты

Серия комедийных новелл Вуди Аллена, где действие разворачивается в Вечном городе и напоминает путеводитель по нему. Все начинается с регулировщика римских улиц, продолжается американкой Хейли (Элисон Пилл), которая в поисках фонтана Треви знакомится с местным адвокатом (Флавио Паренти) и тут же собирается выходить за него замуж, вызывая родителей в Италию. Ее отца, неудачливого театрального постановщика, играет сам Аллен. Продолжается все туристическими зарисовками, а в кадре появляются Джесси Айзенберг, Пенелопа Крус, Роберто Бениньи и Грета Гервиг.

1 час 30 минут

Продолжим римскую тему теплым ромкомом с Сарой Джессикой Паркер в духе итальянских фильмов 1960-х. Ее героиня Мэгги — разведенная преподавательница. Она едет отдохнуть в солнечный Рим и Тоскану, но вместо этого вынуждена постоянно следить за непутевой дочерью, которую взяла с собой. Неожиданно Мэгги встречает свою любовь из прошлого (Рауль Бова).

1 час 34 минуты

Позитивная и разговорчивая Миа (Вирджиния Гарднер) отправляется на поиски биологической матери вместе с замкнутым Кайлом (Алекс Айоно). Вместе их ждет незабываемое путешествие по прибрежным испанским городкам в поисках любви и смысла жизни. Производством занималась студия Voltage, подарившая миру культовую франшизу «После» и романтическую комедию «Мое прекрасное несчастье».

1 час 30 минут

Мистер Бин редко покидает свой любимый дом, но каждый раз, когда это происходит, поездка идет не по плану. На этот раз персонаж Роуэна Аткинсона отправился покорять Канны, выиграв путевку в телевизионной лотерее, но по дороге теряет деньги и документы. В оригинальном сценарии Бин должен был отправиться в Австралию, но актер отказался от такого дальнего путешествия.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с опцией «Больше кино».

Авторское и фестивальное кино

1 час 45 минут

Дебютная драма сценаристки Селин Сон стала главным авторским хитом прошлого года. Главные герои — кореянка Нора (Грета Ли) и Хэ-сон (Тэо Ю, который играл Виктора Цоя в «Лете» Серебренникова). Они были друзьями детства, но их связь прервалась, когда девушка переехала из Южной Кореи в Канаду с родителями. Спустя 12 лет они снова возобновляют общение — сначала по видеосвязи, а потом проводят вместе неделю в Нью-Йорке.

1 час 53 минуты

Фильм Софии Копполы, основанный на автобиографии Присциллы Пресли (ранее Болье) «Элвис и я», опубликованной в 1985 году. Она была единственной женой короля рок-н-ролла, которую он заприметил на военной базе в Германии в 1959-м, когда ей было 14 лет. Главные роли сыграли Кейли Спейни и Джейкоб Элорди. Коппола фокусируется не на самом Пресли, а на мироощущении молодой женщины, которая из-за равнодушия мужа и слухов об изменах решает подать на развод.

2 часа 4 минуты

Медитативное кино Вима Вендерса и номинант на «Оскар» за лучший международный фильм. Дни токийца Хираямы (Кодзи Якусё) похожи друг на друга: он просыпается засветло, поливает саженцы в горшках, пьет кофе из автомата и едет под классические западные рок-песни на уборку общественных туалетов. На обед мужчина ходит в парк и любуется верхушками деревьев. Сбежавшая от матери племянница Нико (Ариса Накано) слегка нарушает его размеренный быт.

1 час 42 минуты

Трагикомедия про профессора биологии (Николас Кейдж), который вдруг стал сниться миллионам людей по всему миру. Сперва он является во снах как безучастный свидетель, а потом становится для них кошмарной угрозой. Героя такая репрезентация в чужих грезах, конечно же, задевает. Но зато он становится настоящей рок-звездой, и ушлые агенты по талантам даже обещают ему встречу с Бараком Обамой.

1 час 50 минут

Профессор философии (Мэгали Лепин Блондо) живет богатой духовной и интеллектуальной жизнью. Вот только с мужем она спит в разных кроватях, а бабочки в животе закончили свой жизненный цикл. Мир женщины встает с ног на голову, когда она влюбляется в простого рабочего Сильвена (Пьер-Ив Кардинал) и приглашает его делать ремонт в квартире. Интрижка заставляет Софию задуматься, что ей важнее — стабильные отношения или острые ощущения.

1 час 49 минут

Драма о темной стороне материнской любви и заботы. Мина и Джуд женятся и заводят ребенка. После тяжелых родов их отношениям предстоит серьезная проверка. Женщина постепенно начинает сходить с ума и считает, что все вокруг угрожает здоровью ее младенца. Главные роли исполнили Адам Драйвер и Альба Рорвахер, получившие за свою работу премии Венецианского кинофестиваля в 2014 году.

Мини-сериалы

10 серий (по 27–44 минуты)

Эстетичный сериал об изнанке актерской жизни, снятый Фёдором Бондарчуком и написанный Паулиной Андреевой. Действие происходит в три временных промежутка, между которыми проходит по три года — с 2014-го по 2020-й. Главные лица — три актрисы: Полина (Светлана Ходченкова), Алёна (Елена Николаева) и Оксана (Полина Пушкарук), которые в зависимости от времени находятся на разных карьерных этапах, проходят и взлеты, и падения. В сериале также снялись Алексей Гуськов, Роман Евдокимов и Сергей Гилёв, танцующий в костюме белки.

7 серий (по 30 минут)

С отъездом единственного сына в колледж мать-одиночка Ив Флетчер (Кэтрин Хан) думала, что жизнь заканчивается. Но вдруг она осознает, что мир полон удивительных возможностей, особенно сексуального характера. Адаптация книги Тома Перротты, романы которого уже легли в основу фильмов «Выскочка», «Как малые дети» и сериала «Оставленные».

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3 серии (по 55–70 минут)

Документальный сериал о жуткой истории христианской церкви Ла Лус дель Мундо, в которой несовершеннолетние подростки систематически подвергались сексуализированному насилию. Виновных удалось посадить, но дело не получило широкого освещения в СМИ, несмотря на глобальный охват церкви. La Luz del Mundo (LLDM) имеет общины в более чем 50 странах и свыше 5 миллионов последователей.

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8 серий (по 35–45 минут)

Отвязный супергеройский кинокомикс от Джеймса Ганна про нелепого мускулистого пацифиста из «Отряда самоубийц». Наемник-патриот Кристофер «Миротворец» Смит (Джон Сина) пролежал четыре месяца в больнице после операции на острове Корто Мальтезе («Миссия навылет»). Но страна не ждет: с больничной койки он отправляется на новое задание, которое касается загадочного проекта «Бабочки». Кстати, Ганн уже вовсю приступил к съемкам второго сезона.

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10 серий (по 30–46 минут)

Комедия с Любовью Аксёновой («Майор Гром: Чумной Доктор»), где ее героиня — архитектор Настя — распадается на несколько субличностей. Насте 29, и в один день она теряет любимую работу в бюро и мужа, который изменил ей с подругой. Вместо того чтобы впасть в отчаяние, Настя начинает путь к лучшей версии себя с помощью пятерки своих внутренних «я»: внутреннего ребенка (Ева Смирнова), ответственной хозяюшки (Юлия Гришаева), требовательного родителя (Светлана Камынина), богини удовольствий (Алина Алексеева) и карьеристки (Рина Гришина).

4 серии (по 55–60 минут)

Оливия Киттеридж (Фрэнсис МакДорманд) живет в прибрежном городке Кросби. Она работает учительницей математики в местной школе, живет вместе с мужем (Ричард Дженкинс), владеющим аптекой, и с сыном. У них есть собака и дом с видом на залив. Кажется, что такую идиллию ничем не испортить, но сериал начинается с того, что главная героиня хочет покончить с собой.

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Детское

1 час 53 минуты

Рекордсмен отечественного проката про причудливого зверька, которого ураган принес из далекой апельсиновой страны. Вместо крокодила тут дед Гена (Сергей Гармаш) — ворчливый садовник в Сочинском дендрарии. Ушастик поможет Гене наладить отношения с дочкой (Полина Максимова), которая варит самый вкусный шоколад, и внуком (Илья Кондратенко). Козни героям периодически будет строить бизнес-леди Римма (новую версию Шапокляк сыграла Елена Яковлева), которая хочет купить Чебурашку своей внучке.

234 серии (по 5 минут)

Веселые истории для самых маленьких (0+). Медвежата Кеша и Белая Тучка познают окружающий мир, становятся супергероями, устраивают маскарад, рассказывают страшилки и даже отправляются на Луну.

104 серии (по 21 минуту)

В Париже есть свои супергерои — Леди Баг и Супер-Кот, под костюмами которых скрываются подростки Маринетт и Адриан, спасающие город от злодеев. Интрига в том, что Леди Баг и Супер-Кот не знают истинных личностей друг друга. Маринетт тайно влюблена в Адриана, а он — в Леди Баг, не подозревая, что под маской супергероини скрывается его одноклассница. На Кинопоиске также доступен полнометражный мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение», где музыкальные номера главных героев исполнили Дора и Feduk. А 3 мая на Кинопоиске выйдет долгожданный пятый сезон анимационного сериала.

1 час 25 минут

Свежая часть «богатырской» франшизы, где Алёша Попович, князь киевский и конь Юлий буквально проваливаются сквозь землю и оказываются среди живых динозавров. Им предстоит найти дорогу домой и понять, кто или что такое загадочный Пуп Земли. Если не хватит одного фильма, в дорогу можно скачать другие части франшизы (про шамаханскую царицу, про принцессу Египта) или первые мультфильмы о богатырях — Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче и Илье Муромце.

144 серии (по 11–12 минут)

Тоже анимационный сериал для самых маленьких (0+) про самолетик Джетт, работающий курьером. В каждом эпизоде он отправляется в новую точку мира, чтобы доставить посылки детям, а с трудностями в пути ему помогают друзья-самолетики. Вместе с Джеттом зрители узнают о культуре и традициях разных стран и народов, побывают в Сахаре и Альпах, в Монголии и на Мальдивах, а еще будут охотиться на йети в Гималаях.

1 час 35 минут

Мультфильм про обаятельных и непонятных желтых существ — миньонов, а также про их хозяина, суперзлодея Грю, который намеревается совершить преступление века и украсть Луну. Стать главным суперзлодеем ему мешают конкуренты и три девочки-сиротки, о которых он вынужден заботиться. Вторую часть, где Грю окончательно становится семьянином, тоже можно скачать в дорогу.

Авторы: Кира Голубева, Лиза Кузнецова