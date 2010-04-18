«Поехавшая»: комедия о путешественнице, которая на велосипеде отправилась в Магадан. Это реальная история!

— Страшно было ночевать в глухой тайге. В такие моменты я остро ощущала свою беззащитность. Было несколько неприятных моментов на дорогах. Я ехала по Омской области на том участке дороги, где всего одна полоса, обочина не предусмотрена. Я кое-как отошла за проезжую часть размяться и перекусить. Тогда весь день шел дождь, и мимо меня проехала фура, специально заехав в колею, чтобы окатить меня водой. Потом поехала дальше и увидела, что эта же фура стоит, водитель поджидал меня. Когда я поравнялась с машиной, водитель выпрыгнул из-за кабины и начал орать матом, требовать, чтобы я остановилась. Вот тогда я почувствовала страх: еду по глуши, никого нет, кругом болотная топь. Но я просто сделала вид, что ничего не замечаю, и проехала мимо. Но он потом на фуре быстро меня догнал, снова начал зажимать к обочине, к болоту и медленно ехал рядом. В какой-то момент я не выдержала, остановилась и крикнула водителю: «Выходи! Что ты хочешь?» А он никак не отреагировал, просто пробурчал что-то и поехал вперед. А я еще какое-то время стояла, потому что у меня ноги трясло от адреналина.