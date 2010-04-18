«Поехавшая»: комедия о путешественнице, которая на велосипеде отправилась в Магадан. Это реальная история!

На Кинопоиске вышел роуд-муви «Поехавшая», основанный на реальной истории — приключениях велопутешественницы Анны Смолиной и ее таксы Капы, которые в 2017 году добирались в Магадан через всю страну. Мы расспросили Анну, насколько сюжет комедии близок к ее истории и с какими трудностями она столкнулась во время путешествия.
В основу фильма легла книга «А чего дома сидеть?», которую путешественница начала писать в дороге. Всего ее путь занял 178 дней, а на сотый день Аня встретила Валеру, путешественника из Беларуси. Теперь они женаты и продолжают путешествия уже вместе.
По сюжету экранной Анне (ее сыграла Ольга Лерман) стукнуло тридцать, но поздравить ее пришел только курьер (Аскар Ильясов), доставивший подарок. В итоге Аня решает бросить все и отправиться к маме (Елена Яковлева), которую не видела 13 лет. Она достает велосипед, сажает собаку в прицеп и стартует с МКАДа. В пути Ане дистанционно помогают оставшаяся в Москве подруга (Алина Алексеева) и тот самый курьер Алик. Аня тоже знакомится с Валерой (Виктор Хориняк) и встречает самых разных людей.
Режиссер Антон Маслов («Вампиры средней полосы», «Отель «Элеон“») рассказал нам, что перед съемками они отправились в трехдневный велотрип от Москвы до Нижнего Новгорода, в том числе вместе с актрисой Ольгой Лерман и таксой Тасей, сыгравшей Капу. Помимо этого, команда переезжала на разные съемочные локации (но уже не на велосипедах). Съемки проходили во Владимире, Нижнем Новгороде, в Башкортостане, на Алтае и Байкале, а также в Москве. Во время съемок на Байкале ураганный ветер Сарма даже унес натурную декорацию, которую команде пришлось собирать с нуля. А вот что о своем полугодовом путешествии рассказала Кинопоиску настоящая Анна Смолина.
— Насколько показанное в фильме совпадает с вашей историей?
— Я тоже отправилась на велосипеде в Магадан, прихватив с собой пожилую таксу, но начальной точкой у меня были Набережные Челны. Как и экранная Аня, я встретила по пути белоруса Валеру, переживала непростые отношения с мамой, которая тоже живет в Магадане, завела блог о путешествии. Конечно, часть истории доработали сценаристы, мы обсуждали это с ними. Они просили у меня больше деталей, чтобы понять мотивацию, выстроить сюжет, но я не была готова подробно говорить о своих личных переживаниях. Сказала сценаристам, что не против, если они добавят что-то от себя, дополняющее историю для киноэкрана. Из случившегося на самом деле: у меня тоже опух глаз из-за укуса мошки, и я работала много лет в SMM.
— А люди по пути тоже помогали?
— Были случаи, когда я попадала под дождь, промокала настолько, что кроссовки хлюпали. В дорожных мотелях вдоль Транссиба люди очень добрые, никто не отказывал в помощи. В принципе люди — главное открытие моего путешествия. Я больше 20 лет прожила в Москве, а здесь преимущественно враждебная атмосфера, люди погружены в свои мысли. Но чем дальше ты уезжаешь от мегаполиса, тем больше люди расположены друг к другу.
Например, около Тюмени меня подобрала женщина лет пятидесяти на машине представительского класса (чтобы не толкаться в пробках внутри города, люди часто предлагали меня встретить при въезде и приглашали к себе в гости). Оказалось, что это жена местного чиновника. Она всячески хотела мне помочь, потому что, как она мне объяснила, многие мечтают повторить мое путешествие, но по ряду причин не могут. Поэтому им хочется хотя бы просто познакомиться со мной, послушать о моем путешествии, зарядиться историей.
— Было такое, что вас узнавали в дороге?
— В Удмуртии, на первой остановке после Набережных Челнов, кто-то меня увидел на дороге и в местных пабликах написал, что велопутешественница едет по республике. Как я об этом узнала: мне стали сигналить машины, кто-то опускал стекло и снимал на телефон. Меня ждали в городах на моем пути, хотели взять интервью, предлагали помощь. Например, один из топовых отелей Екатеринбурга дал двухместный номер, кормил и меня, и мою собаку. Почти в каждом городе местные велосипедные мастерские предлагали мне свою помощь, сделать велосипедное ТО. Отказывались принимать оплату, говорили, что хотят поддержать меня таким образом.
— А какой был самый страшный момент во время путешествия?
— Страшно было ночевать в глухой тайге. В такие моменты я остро ощущала свою беззащитность. Было несколько неприятных моментов на дорогах. Я ехала по Омской области на том участке дороги, где всего одна полоса, обочина не предусмотрена. Я кое-как отошла за проезжую часть размяться и перекусить. Тогда весь день шел дождь, и мимо меня проехала фура, специально заехав в колею, чтобы окатить меня водой. Потом поехала дальше и увидела, что эта же фура стоит, водитель поджидал меня. Когда я поравнялась с машиной, водитель выпрыгнул из-за кабины и начал орать матом, требовать, чтобы я остановилась. Вот тогда я почувствовала страх: еду по глуши, никого нет, кругом болотная топь. Но я просто сделала вид, что ничего не замечаю, и проехала мимо. Но он потом на фуре быстро меня догнал, снова начал зажимать к обочине, к болоту и медленно ехал рядом. В какой-то момент я не выдержала, остановилась и крикнула водителю: «Выходи! Что ты хочешь?» А он никак не отреагировал, просто пробурчал что-то и поехал вперед. А я еще какое-то время стояла, потому что у меня ноги трясло от адреналина.
Еще был случай: я в зеркало, как у героини фильма, увидела, что сзади несется фура. Я не могла уйти на обочину, там был крупный щебень, мокрый после дождя. Но фура не сбавляла хода, и мне пришлось на большой скорости съехать в эти булыжники. Я сразу же упала, прицеп с Капой перевернулся. Падая, я еще неудачно сгруппировалась, так что у меня рука попала на проезжую часть и была буквально в нескольких сантиметрах от машины. То есть фура просто могла переехать мою руку. А водитель уехал дальше и не остановился даже. Видимо, мужчин задевало, что девчонка такая смелая.
— А средства самозащиты у вас были?
— Мне советовали взять с собой травмат, и я действительно ходила в магазин, выбирала. Но люди, которые работают с оружием, предупредили меня: «Аня, если к тебе реально подойдут серьезные ребята, они у тебя сами отберут травмат, и из него же тебе прилетит». Так я отказалась от этой идеи.
Люди меня не пугали. У меня такой опыт жизненный, что я с 15 лет жила на улице, и это научило меня находить общий язык с людьми. Меня больше пугали животные. Со мной ехала собака с прогрессирующей онкологией, и ее могли учуять хищники. В среде путешественников есть такой лайфхак, что уходить ночевать лучше подальше от людей, вглубь леса. Я же, наоборот, ставила палатку ближе к людям.
— Как вы с Олей Лерман работали? Давали ли ей советы?
— С Олей мы познакомились за полтора месяца до съемок, она сама мне написала в Instagram (относится к компании Meta, признана в России экстремистской. — Прим. ред.). Она сказала сразу, что у нее шкурный интерес: Оля хотела понять, что мною двигало, какая я на самом деле. Мы стали переписываться, созваниваться и к тому моменту, когда встретились на съемочной площадке, были уже как родные люди друг другу. И сейчас Оля из тех людей, которым я благодарна за появление в моей жизни. Не потому, что она сыграла меня в фильме. Мы сдружились, нам интересно говорить друг с другом.
— А что бы о путешественниках вы посоветовали посмотреть?
— Мы с мужем фанаты фильмов, снятых по реальным событиям. Кажется, пересмотрели уже все. Могу посоветовать классный китайский фильм «77 дней». О велосипедисте, который решил пересечь знаменитое высокогорное плато Чангтан на территории Китая. Но там акцент не на его маршруте, это больше философское кино о преодолении препятствий. Еще советую «Тропы» о том, как девушка шла с верблюдами.
Этот материал был впервые опубликован 10 марта, когда фильм выходил в российский прокат.
Смотрите «Поехавшую» на Кинопоиске в Плюсе.
Автор: Лиза Кузнецова
Фото: Личный архив Анны Смолиной