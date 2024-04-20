Кинопоиск
Индустрия

Новости недели: «Нейромант», «28 лет спустя» и отечественный Breaking Bad с Марком Эйдельштейном

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Кинопоиск завершает длинную рабочую неделю очередным дайджестом новостей. На повестке дня — новый проект Меркуловой и Чупова, фильм Сарика Андреасяна про Романа Костомарова и долгожданное продолжение «28 дней спустя».

Трейлеры недели

Студия Marvel представила полноценный трейлер «Дэдпула и Росомахи». Подробностей о сюжете кинокомикса в ролике по-прежнему немного, однако зрителям наконец показали, как Уэйд Уилсон взаимодействует с Логаном. Болтливому наемнику и когтистому мутанту предстоит сразиться с Кассандрой Новой, которую играет Эмма Коррин. В фильме также появятся Колосс, Пиро и многие другие мутанты и герои. В зарубежный прокат «Дэдпул и Росомаха» выйдут 26 июля и станут первым фильмом киновселенной Marvel с рейтингом R.

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Вышел трейлер сериала «Фарма» с Марком Эйдельштейном и Никитой Павленко в главных ролях. По сюжету хулиган Миха пытается помочь своему младшему брату Антону, которому из-за мышечной дистрофии жизненно необходимо крайне дорогое лекарство. Миха решает сам делать этот препарат, для чего планирует обустроить подпольную лабораторию. В касте также числятся Сергей Гилёв, Александр Головин и Арам Вардеванян. Режиссер — Мария Кравченко («Родком»). Первые эпизоды «Фармы» выйдут в онлайн-кинотеатре Premier 23 мая.

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Режиссерский дебют Зои Кравиц «Моргни дважды» обзавелся трейлером. Это история о молодой официантке, которой удается попасть в окружение IT-магната. Посещая вечеринку за вечеринкой на его частном острове, она начинает понимать, что творится что-то неладное. Роль бизнесмена сыграл Ченнинг Татум — нынешний супруг Кравиц. Помимо него, в картине появятся Джина Дэвис, Кайл Маклоклен и Кристиан Слэйтер. В зарубежный прокат фильм выйдет 23 августа.

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В сети появился тизер-трейлер «Трассы» — сериала о судье, ищущей свою приемную дочь, и следователе, которая занимается делом о расстреле целой семьи 13-летней девочкой. Это первый проект, который сделала продюсерская компания «Среда» в рамках трехлетнего эксклюзивного контракта с Okko. Сценарий написал Олег Маловичко, а режиссерское кресло занял Душан Глигоров. Ранее они вместе работали над «Хрустальным». Главные роли в многосерийном триллере сыграли Анна Михалкова, Карина Разумовская и Александр Ильин-мл. Премьера сериала состоялась в рамках Московского кинофестиваля. В онлайн-кинотеатре Okko «Трасса» должна выйти осенью.

«Стоп! Снято» недели

«Разделение»

Завершились съемки второго сезона «Разделения» — научно-фантастического сериала Дэна Эриксона и Бена Стиллера о мире, в котором память переключается между личными и рабочими воспоминаниями. Шоу вернется на Apple TV+ с новыми сериями, которые должны рассказать больше о загадочной корпорации «Люмон». Адам Скотт, Бриттни Лоуэр, Зак Черри, Джон Туртурро вновь сыграют главные роли. Первый сезон «Разделения» вышел в 2022 году. Производство продолжения, согласно слухам, затянулось из-за конфликта шоураннеров Дэна Эриксона и Марка Фирдмана, к которому подключился сценарист «Карточного домика» Бо Уиллимон. Точная дата премьеры нового сезона пока не называется.

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Стартовали съемки восьмисерийного детективного триллера «Черная графиня». В центре сюжета будущего проекта — талантливый режиссер, который вместе с командой сценаристов и психологов придумывает спектакли, размывающие границу между художественным вымыслом и действительностью. Когда очередное шоу идет не по плану и приводит к трагической гибели одного из актеров, труппа, администрация и зритель оказываются изолированными от внешнего мира. Режиссерами-постановщиками выступят Илья Куликов («Полицейский с Рублевки») и Иван Корвин («Струны»), а продюсерами — Андрей Семёнов, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская и Гавриил Гордеев. В касте сериала — Юрий Чурсин, Кирилл Кяро, ⁠Александра Власова, ⁠ ⁠Екатерина Волкова и другие. Релиз «Черной графини» в Okko запланирован на 2025 год.

Сарик Андреасян недели

Сарик Андреасян

Сарик Андреасян снимет художественный фильм про Романа Костомарова. Об этом режиссер сообщил в своем Telegram-канале. «Когда я увидел Романа вновь на льду, когда осознал, что человек способен преодолеть любые сложности, если у него есть желание бороться, любить и заниматься делом своей жизни. Для меня и нашей команды большая честь, что именно нам Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении. Уверен, что у нас получится великолепное „чемпионское“ кино», — написал постановщик в соцсетях. Ожидается, что олимпийский чемпион по фигурному катанию выступит консультантом проекта. Информации о том, кто воплотит его на экране, пока нет. Ранее в марте в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера документального сериала «Роман Костомаров: Рожденный дважды».

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Кастинг недели

Рэйф Файнс

Главные роли в фильме «28 лет спустя» сыграют Рэйф Файнс, Джоди Комер и Аарон Тейлор-Джонсон. Об этом сообщили журналисты Deadline. Над сценарием картины работали Дэнни Бойл и Алекс Гарленд (авторы оригинального фильма «28 дней спустя»), а режиссером выступит Ниа ДаКоста («Кэндимен» и «Капитан Марвел 2»). Подробностей сюжета пока нет, однако ожидается, что «28 лет спустя» положит начало трилогии. Киллиан Мерфи, исполнивший главную роль в «28 днях», также числится в продюсерах будущего проекта. Первый фильм 2002 года рассказывал об эпидемии смертельного вируса, передающегося через кровь за считаные секунды и моментально превращающего человека в кровожадного монстра. Режиссерская работа Бойла стала хитом проката и собрала 82 млн долларов при бюджете в 8 млн долларов. В 2007-м вышел сиквел «28 недель спустя», который поставил Хуан Карлос Фреснадильо. Бюджет и размах продолжения выросли, но в итоге оно не смогло повторить успех оригинала (у ленты касса в 64 млн долларов и низкие оценки критиков).

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Каллум Тернер, известный по «Властелинам воздуха» и серии «Фантастические твари», получил главную роль в сериале по «Нейроманту». Шоураннером проекта выступит Грэм Роланд, работавший над «Джеком Райаном». Над созданием десяти эпизодов будут трудиться студии Skydance Television, Anonymous Content и Apple Studios. «Нейромант» — первый роман Уильяма Гибсона, посвященный хакеру по имени Кейс, который занимается продажей данных. Книга считается каноническим произведением в стиле киберпанка. Хотя Гибсон впервые употребил термин «киберпространство» еще в 1982 году, только «Нейромант» стал точкой отсчета, после которой идеи виртуальной реальности и всемирной компьютерной сети привлекли внимание писателей и читателей. Роман получил все престижные литературные премии в жанре литературной фантастики.

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Камбэк недели

Наташа Меркулова и Алексей Чупов

Наташа Меркулова и Алексей Чупов возвращаются в большое кино с новым фильмом, первым на английском языке. Картина под названием Override расскажет о таксисте, в машину к которому садится 16-летняя девушка. Она не подозревает, что ее водитель — убийца, и не знает, что ей предстоит пережить во время поездки. Главные роли в фильме сыграли Джо Коул («Банды Лондона») и Тиган Крофт («Титаны»). В число продюсеров вошли Валерий Федорович и Евгений Никишов. В настоящий момент Override находится на стадии постпродакшена, готовый проект авторы намерены представить прокатчикам на Каннском кинорынке. Дуэт Меркуловой и Чупова известны по проектам «Человек, который удивил всех» и «Капитан Волконогов бежал». Обе картины показывали на Венецианском кинофестивале.

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Кадровая перестановка недели

Макар Кожухов покинул должность заместителя генерального директора онлайн-кинотеатра Premier. На ней он проработал более двух лет. До этого Кожухов занимал должность директора по контентной стратегии Okko, а также занимался дистрибьюцией видеоконтента. Ожидается, что теперь он продолжит свою карьеру в качестве независимого продюсера. «За годы работы у меня накопились знания и экспертиза, которые хочется реализовать в собственном деле, что я и планирую сделать в будущем», — заявил Кожухов. Кто займет его место в Premier, пока неизвестно. В пресс-службе сервиса сообщили, что информация о новом назначении появится в ближайшее время.

Фестиваль недели

На кинофестивале «Маяк» в 2024 году появится конкурс короткого метра. Организаторы второго смотра актуального российского кино открыли прием заявок и объявили, что теперь в Геленджике покажут в том числе и короткометражное кино. Куратором нового конкурса будет киновед Андрей Щиголев. Программным директором «Маяка», как и в прошлом году, останется критик и куратор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин. Подать заявки на участие можно на официальном сайте. Сделать это нужно до 1 августа включительно.

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Успех недели

London You Do Not Know Me

Фильм режиссеров из России отобрали на крупнейший международный питчинг Sunny Side of the Doc. Картина Ивана Корвина и Кати Кузнецовой под названием London You Do Not Know Me попала в секцию Impact Campaigns. Это история о молодом бездомном ирландце, который пытается выжить на улицах Лондона.

В общей сложности в 2024 году на питчинге представят 42 картины из 21 страны мира. Фильмы отобрали из более чем 320 заявок. Мероприятие пройдет с 24 по 27 июня во французском городе Ля-Рошель. Ранее на питчинг уже отбирали работы российских кинематографистов. Например, в 2022 году на соискание средств претендовала «Сказка о шамане» Беаты Бубенец, выпускницы Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.

Автор: Никита Демченко

Фото: Сергей Петров / NEWS.R / Legion-Media, Hannes Magerstaedt / Getty Images, Vittorio Zunino Celotto / Getty Image

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