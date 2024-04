Редакция Кинопоиска пересматривает любимые клипы, снятые кинорежиссерами. В программе — Дэвид Линч, Вонг Кар-Вай и Ладо Кватания

Валя Моторина Фоторедактор медиа Кинопоиска

История любви, сложные ракурсы, яркие переходы, быстрые монтажные склейки и сочные цвета, наполненные символизмом, — вот он, концентрированный Вонг Кар-Вай. В этом клипе есть все, за что любят гонконгского режиссера. Кроме того, это его совместная работа с Кристофером Дойлом, оператором всех главных работ Кар-Вая. Сюжет довольно простой, но рассказанный в поэтическом ключе: парень пытается всеми силами забыть возлюбленную, которая ему изменила. Зритель как будто попадает в голову главного героя и видит его заключенным в тюрьме больных воспоминаний. Любовная связь двух героев тут вытатуирована в виде цифр, которые сложно стереть и забыть. И бесконечно повторяемая фраза «Tomorrow never comes until it’s too late…» вызывает щемящее чувство грусти по уже невозможному будущему.