Редакция Кинопоиска пересматривает любимые клипы, снятые кинорежиссерами. В программе — Дэвид Линч, Вонг Кар-Вай и Ладо Кватания

Таня Симакова Управляющий редактор

1990-е были эпохой расцвета музыкальных видео, лейблы видели, как хороший клип напрямую влияет на продажи. Британский режиссер Джонатан Глейзер, известный сейчас по «Зоне интересов» и «Побудь в моей шкуре», был тогда одним из трендсеттеров в мире музыкального видео (в 1997 году ему вручили премию MTV). Видео на песню Radiohead «Karma Police» — одна из жемчужин того времени. Это короткий, но законченный фильм о неотвратимости воздаяния; по сути, притча о том, что карма настигнет каждого.

Идея этого гипнотического видео простая, абсолютно в духе Глейзера, с минималистичным и убедительным сторителлингом: парень в машине преследует убегающего мужчину, а потом этот мужчина разворачивает ситуацию в обратную сторону. Задумка пришла в голову режиссеру, когда он увидел «Шоссе в никуда», вернее его титры. Любопытно, что изначально сценарий предназначался Мэрилину Мэнсону, но что-то не сложилось.

Бюджет фильма был 200 тыс. долларов, половина из которых ушла на роскошный «Крайслер», задействованный в съемках. В интервью Pitchfork, посвященном истории создания клипа, Том Йорк вспоминает, что в то время группа могла бы купить неплохую недвижимость на эти деньги.

Глейзер хотел, чтобы в финале огонь медленно преследовал машину, но в реальности так не работает: пламя прожгло бы все расстояние за несколько секунд и, вероятно, машину. Чтобы автомобиль не взорвался, директор по визуальным эффектам придумал какую-то невероятную схему со светоотражающими конусами по бокам сельской дороги, которые позволяли отслеживать это пламя. Дублей было очень много, актер буквально выбивался из сил, ноги сводило судорогой. А еще он сильно обжег палец когда десятки раз зажигал спичку одной рукой. Том Йорк перемерил целый грузовик футболок цвета хаки, чтобы найти нужную. Так создавался этот шедевр, где каждая деталь доведена до совершенства.