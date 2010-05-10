Золотое пальмовое недоразумение: 8 неудачных победителей Каннского кинофестиваля

Должен был победить. В 2016 году главным хитом смотра считался «Тони Эрдманн» — немецкая комедия о горе-отце, пытающемся восстановить отношения с занятой дочерью. Фильм остался без наград от жюри, зато покорил кинокритиков, которые выставили ему высший балл в истории фестиваля и вручили награду ФИПРЕССИ. К сожалению, черная полоса комедии Марен Аде не закончилась на этом. Через полгода фильм упустит еще одну важную награду — Киноакадемия наградит «Оскаром» драму «Коммивояжер» в качестве ответа на скандальный запрет Дональдом Трампом на въезд в США жителям Ирана. Пенять на политику — дело бессмысленное, поэтому остается только жалеть о том, что «Тони Эрдманн» остался без «Золотой пальмовой ветви». Победа была бы не только заслуженной, но и исторической: Аде могла стать лишь второй на тот момент женщиной с главным призом фестиваля.

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